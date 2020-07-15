РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8137 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 315 20

Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе

Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе

Государственный секретарь США Майкл Помпео выступил с личным заявлением, в котором упомянул об убийстве украинского военного медика на Донбассе российскими оккупантами и осудил агрессию РФ против Украины.

Об этом он заявил во время специального брифинга по международным вопросам, который состоялся в среду в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От имени Соединенных Штатов хотел бы выразить глубокое огорчение в связи с сообщениями об убийстве вчера украинского военного медика", - отметил глава американской дипломатии во время вступительной части брифинга.

Помпео подчеркнул, что американский народ стоит вместе с народом Украины в его противостоянии "жестокой агрессии под предводительством российских сил на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о гибели военного медика в зоне ООС: Это конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство

Глава Госдепартамента также подчеркнул, что Соединенные Штаты "отдают дань уважения украинцам, которые погибли или были ранены в борьбе за демократию".

Выступление Помпео практически повторило заявление, озвученное накануне Посольством США в Украине. Однако важно, что глава американской дипломатии решил, что необходимо акцентировать на этом внимание еще раз и озвучить позицию официального Вашингтона лично.

Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.

Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.

Также читайте: С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

Автор: 

россия (96949) США (27762) Донбасс (26962) потери (4520) Помпео Майк (343)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 1208
показать весь комментарий
15.07.2020 23:19 Ответить
+13
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 9317
показать весь комментарий
15.07.2020 23:17 Ответить
+13
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 7512
показать весь комментарий
15.07.2020 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"та сторона" © величайший лидер современности
показать весь комментарий
15.07.2020 23:15 Ответить
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 9317
показать весь комментарий
15.07.2020 23:17 Ответить
зазеркалье....
показать весь комментарий
16.07.2020 00:43 Ответить
Угу..Величайший ***** современности.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:34 Ответить
Ты смотри Помпео знает чья агрессия, а Бубочка все никак не может выдавить это слово из себя.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:15 Ответить
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 1208
показать весь комментарий
15.07.2020 23:19 Ответить
Вы что-так говорить нельзя,кремль может обидеться-запретят въезд в парашку и заморозят все "ахтивы"...на что пан Зе жить тогда будет...?!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:01 Ответить
Він мав на увазі "іншу сторону"?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:17 Ответить
А Главнокомандующий ЗСУ не осудил агрессию московии против Украины. Он каких-то "боевиков" там нашел.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:21 Ответить
(Прим. это было на стадионе)
В штабе Владимира Зеленского объяснили, что слово «повстанцы» относительно боевиков «ДНР» и «ЛНР» использовал не сам кандидат, а человек, который прислал этот вопрос для дебатов.

Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1070975289777127&id=100005939985790 заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
«Цензурой не занимаемся. Вопрос не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента», - написал он в Facebook.https://hromadske.ua/ru/posts/u-zelenskogo-obuyasnili-pochemu-on-skazal-povstancy-otnositelno-boevikov-dnr-i-lnr

Это была ложь Разумкова (на этом зераду разводили, а он им напомнил, чтобы не забыли), т.к. "повстанцы" - был перевод речи Порошенко на сайте президента с английского, всего один день это повисело, потом исправили.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:33 Ответить
Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе - Цензор.НЕТ 7512
показать весь комментарий
15.07.2020 23:23 Ответить
А ЗЕ сопля сказала що вбила ТА СТОРОНА.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:28 Ответить
она МРАЗЬ
показать весь комментарий
15.07.2020 23:30 Ответить
от это "хлавнакамандующий"...ото здобули...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:04 Ответить
Какая такая "агрессия рф",Помпео? С другой стороны клевещут на ту сторону? Клован с ермаком недовольны.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:31 Ответить
Вот уже двое суток лежит на нейтралке солдат, пусть сан-интсруктор или фельдшер там---гражданин нашей страны лежит! А родители уже знают его, или ближние его, друзья. И солдаты наши знают там где конкретно лежит. И лейтенант там есть, и капитан и выше что. И мы многие. А от Помпео что хотели? Да если бы лежал так американец---та через 3 часа два авианосца в двести самолётов равняли в линию горизонта всё----барханы, лес, реку, плотину, город---всё что выше метра! Да он там один герой на всю страну лежит! Причём тогда президент---если мы выбрали? Это не демагогия. Это приговор народу. Нам!
показать весь комментарий
15.07.2020 23:45 Ответить
"двое суток лежит на нейтралке "
Вже забрали нашого хлопця: https://interfax.com.ua/news/general/674863.html
Помпео засудив агресію РФ проти України і висловив смуток через вбивство українського медика на Донбасі - Цензор.НЕТ 7940
показать весь комментарий
16.07.2020 01:28 Ответить
Да знаю конечно уже. Чуть о другом речь шла. На войне это массово что произошло. Мы как в двух плоскостях--где то война, где то селфи, шашлыки, девка с длинными ногам одну и ту же песню про ночь поёт. И гробы вглубь страны плывут с той стороны---на седьмой год повернуло уже. То ли мир, то ли война? Психи в разноцветных пинджаках по тв несут чушь на уровне госпреступления--долго так не будет конечно.Вот что получится по сухому остатку?
показать весь комментарий
17.07.2020 23:17 Ответить
Бо американці розбудували свою державу- сильну та потужну.
Їм стало гордості здобути волю, позбутись колоніальних лещат.
А ми що ? І далі совки совками, руцкій ізик, шансон, олів'єшечка.... менталітет раба.
показать весь комментарий
16.07.2020 06:47 Ответить
помпео осужденим своим ,так поддержал украину ,от бандито кацапской федерации,сразу они ,перестали , стрелять. бандити кацапские ,вдумайтесь скольким странам випоприносили горя,нет вам прощения ни на том ни на етом свете.
показать весь комментарий
06.10.2020 09:55 Ответить
 
 