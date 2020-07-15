Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе

Государственный секретарь США Майкл Помпео выступил с личным заявлением, в котором упомянул об убийстве украинского военного медика на Донбассе российскими оккупантами и осудил агрессию РФ против Украины.

Об этом он заявил во время специального брифинга по международным вопросам, который состоялся в среду в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От имени Соединенных Штатов хотел бы выразить глубокое огорчение в связи с сообщениями об убийстве вчера украинского военного медика", - отметил глава американской дипломатии во время вступительной части брифинга.

Помпео подчеркнул, что американский народ стоит вместе с народом Украины в его противостоянии "жестокой агрессии под предводительством российских сил на Донбассе".

Глава Госдепартамента также подчеркнул, что Соединенные Штаты "отдают дань уважения украинцам, которые погибли или были ранены в борьбе за демократию".

Выступление Помпео практически повторило заявление, озвученное накануне Посольством США в Украине. Однако важно, что глава американской дипломатии решил, что необходимо акцентировать на этом внимание еще раз и озвучить позицию официального Вашингтона лично.

Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.

Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.

