Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе
Государственный секретарь США Майкл Помпео выступил с личным заявлением, в котором упомянул об убийстве украинского военного медика на Донбассе российскими оккупантами и осудил агрессию РФ против Украины.
Об этом он заявил во время специального брифинга по международным вопросам, который состоялся в среду в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"От имени Соединенных Штатов хотел бы выразить глубокое огорчение в связи с сообщениями об убийстве вчера украинского военного медика", - отметил глава американской дипломатии во время вступительной части брифинга.
Помпео подчеркнул, что американский народ стоит вместе с народом Украины в его противостоянии "жестокой агрессии под предводительством российских сил на Донбассе".
Глава Госдепартамента также подчеркнул, что Соединенные Штаты "отдают дань уважения украинцам, которые погибли или были ранены в борьбе за демократию".
Выступление Помпео практически повторило заявление, озвученное накануне Посольством США в Украине. Однако важно, что глава американской дипломатии решил, что необходимо акцентировать на этом внимание еще раз и озвучить позицию официального Вашингтона лично.
Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.
Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.
Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В штабе Владимира Зеленского объяснили, что слово «повстанцы» относительно боевиков «ДНР» и «ЛНР» использовал не сам кандидат, а человек, который прислал этот вопрос для дебатов.
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1070975289777127&id=100005939985790 заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
«Цензурой не занимаемся. Вопрос не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента», - написал он в Facebook.https://hromadske.ua/ru/posts/u-zelenskogo-obuyasnili-pochemu-on-skazal-povstancy-otnositelno-boevikov-dnr-i-lnr
Это была ложь Разумкова (на этом зераду разводили, а он им напомнил, чтобы не забыли), т.к. "повстанцы" - был перевод речи Порошенко на сайте президента с английского, всего один день это повисело, потом исправили.
Вже забрали нашого хлопця: https://interfax.com.ua/news/general/674863.html
Їм стало гордості здобути волю, позбутись колоніальних лещат.
А ми що ? І далі совки совками, руцкій ізик, шансон, олів'єшечка.... менталітет раба.