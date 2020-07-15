РУС
"Укроборонпром" выиграл в международном арбитраже иск на 8,3 млн долл. по срыву поставки оборудования для производства крупнокалиберных снарядов

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром", выиграла арбитражный процесс у американской компании, которая не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

"Коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты полностью удовлетворила исковые требования ГАХК "Артем" и постановил взыскать с компании Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) в пользу завода сумму в размере 8,3 млн долл., полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом", - говорится в сообщении.

Сейчас предприятие принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США.

Напомним, в марте 2018 государственный завод "Артем" заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В мае 2018 г. "Артем" заплатил поставщику предоплату - $8.3 млн, но за год оборудования на завод так и не был поставлено, а линия не построена. Американская компания изначально пыталась заменить объем и стоимость оборудования для линии, сместить сроки поставок, а ближе к завершению контракта ее представители вообще перестали выходить на связь и предоставлять информацию по запросам предприятия.

В мае 2019 ГАХК "Артем" начала арбитражный процесс против компании Gray Fox в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой Палаты с требованием вернуть уплаченные средства и расторгнуть договор за его нарушения со стороны поставщика. Расходы, связанные с ведением международного арбитражного процесса, ГАХК "Артем" покрывала за счет собственных оборотных средств.

По информации правоохранительных органов, средства, полученные поставщиком в качестве аванса, были почти полностью перечислены на частные счета руководства Gray Fox и членов их семей, то есть, использованы нецелевым способом. Примечательно, что пока длился судебный процесс, главный операционный директор американской компании, который руководил проектом, был приговорен в США к 12,5 годам заключения за организацию международной схемы мошенничества, с обязательством выплатить пострадавшим 7 млн ​​долларов возмещения.

+16
В число основателей фирмы "Рокит-М", - претендента на производство крупнокалиберных снарядов для украинской армии - входит американская компания Gray Fox, сорвавшая в 2018-2019 годах оборонный контракт на $8,3 млн с заводом "Артем". Бенефициарами "Рокит-М" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Об этом https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** сообщает Bihus.info, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/v3207954
показать весь комментарий
15.07.2020 23:40 Ответить
+12
Основатели и бенефициары GRAY FOX - Коломойский и Боголюбов!Что неясно!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:03 Ответить
+8
Твой бубочка - фигурант дела в Канцелярском суде штата Делавер , подельник Коломойского. Так шо суши сухари для своего бубочки, зеленый слизняк.
показать весь комментарий
16.07.2020 03:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хоть что то обнадеживающее...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:34 Ответить
Цікаво , хто зробить такі лініі ?? Я так зрозумів, що ліній таких в Україні нема і Україна сама іх зробити неспроможна !!!))
показать весь комментарий
15.07.2020 23:59 Ответить
складне питання, може справді дешевше купити чим самому зробити там же купа специфічного нестандартного обладнання, автоматизація і т.і. хоча на аліекспресі пошукати може дешевше буде
показать весь комментарий
16.07.2020 07:32 Ответить
а хто ту компанію підсунув?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:01 Ответить
Яскраве свідчення цьому - наразі не надто резонансна реалізація оперативної розробки українських контррозвідників, які цього тижня затримали в аеропорту «Бориспіль» колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Ю. Бровченка. Слідчі СБУ підозрюють згаданого персонажа в тому, що спільно з директором Державного підприємства «Безпека України» Глазуновим та громадянином США Кіржневом він організував протиправну схему з метою зниження обороноздатності держави та зриву виконання державного оборонного замовлення України.
юююююююююююю
Щоправда, «громадянин США» сам по собі особа каламутна, як вода в річці Кальміус восени: уродженець РФ, ще далекого 2004 року затримувався співробітниками ФСБ РФ за підозрою в шпигунстві та даванні забара російським чиновникам. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/kontrrozvidka-proti-svinarchukiv-specsluzhba-na-stezhci-viyni-635184.html

юююююююююююююю
У травні 2018-го «Артем» заплатив постачальникові передоплату - $8,3 млн,

ююююююююююююююю

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 вересня 2019 р. № 700-р
Київ
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
показать весь комментарий
16.07.2020 10:12 Ответить
А если внимательно прочитать, то: "В мае 2018 г. "Артем" заплатил поставщику предоплату - $8.3 млн,....", " .....8,3 млн долл., полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом"
Т.е. просто вернули аванс, нет это конечно правильно и хорошо, но где штрафные санкции за срыв контракта?!!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:47 Ответить
Корпуса - это гильзы?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:38 Ответить
Нет, это оболочка снаряда.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:39 Ответить
В число основателей фирмы "Рокит-М", - претендента на производство крупнокалиберных снарядов для украинской армии - входит американская компания Gray Fox, сорвавшая в 2018-2019 годах оборонный контракт на $8,3 млн с заводом "Артем". Бенефициарами "Рокит-М" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Об этом https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** сообщает Bihus.info, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/v3207954
показать весь комментарий
15.07.2020 23:40 Ответить
шахраї міжнародного масштабу,якщо американських ділків правосуддя вже наздогнало то,що буде з українськими,га?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:46 Ответить
Нічого не буде. Тому, що у нас всі спроби розібратися з нашими ділками- то "політичні переслідування". І сьогодні ті "професіонали" з команди Петра Олексійовича знову водять хороводи - до влади хочуть: дуже хочуть розбудувати Україну.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:49 Ответить
Порошенко - Гладковский - Бровченко. 2012 рік, Бровченко підлеглий петра. Ось вам і "патріоти".
показать весь комментарий
15.07.2020 23:46 Ответить
как вы уже задрали, патриоты хреновы. Просрёте страну. Порох им не такой. В жопе останетесь
показать весь комментарий
16.07.2020 01:18 Ответить
этот Грей Фокс - также бенина фирма
показать весь комментарий
16.07.2020 10:19 Ответить
Если вдуматься, то идёт 7-й год агрессии рашки против Украины, реальная война.
Нет ни своего патронного завода, ни производства крупнокалиберных снарядов.
Одни разговоры, планы, а теперь суды, пересуды... а воз и ныне там - нет отечественных производств по выпуску патронов и снарядов.
Наверное нужна столетняя война, как между Англией и Францией в 15 веке, которая длилась с небольшими перерывами более 100 лет...
Глядишь, за 100 лет войны может и построят заводы по выпуску снарядов и патронов.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:44 Ответить
Могут делать небольшие партии на Атеме вроде писали.Как пробные с возможностью увеличения но к сожалению и на них нет заказов.
Я думаю дешевле было закупать в той же Болгарии чем делать свои так и делала предыдущая власть и выходит правильно.Иначе бы щас дело завели за нерационально использования денег.Но новая власть выходит вообще ничего не закупают
Необходимо сделать заказ и закупать свои по максимуму и искать по другим направлениям
показать весь комментарий
15.07.2020 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fjLQTCLymcA Америка, зброя, Коломойський: куди зникли $8 млн оборонзамовлення /// Наші Гроші №325 (2020.07.13)

Выиграть выиграли, а могли 2 года штамповать снаряды, прокладка свое дело сделала.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:46 Ответить
Так. Порошенко - Гладковский - Бровченко.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:47 Ответить
не...тут чья-то рыжая наглая морда просматривается...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:57 Ответить
бабушка *****
показать весь комментарий
16.07.2020 09:03 Ответить
Три года потеряли и выиграли 8 миллионов . Что-то непохоже , что выиграли .
показать весь комментарий
15.07.2020 23:54 Ответить
производства снарядов нет-поставки не налажены...нехорошим попахивает...фронт в случае обострения останется без боеприпасов...похоже на зраду...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:56 Ответить
То усьо виноват бубочка, к гадалке не ходи.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:08 Ответить
время "пакажет"...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:10 Ответить
Точно . Ему до президенства ещё год был , а он уже поставки срывал . Боялся , что не успеет .
показать весь комментарий
16.07.2020 00:21 Ответить
Твой бубочка - фигурант дела в Канцелярском суде штата Делавер , подельник Коломойского. Так шо суши сухари для своего бубочки, зеленый слизняк.
показать весь комментарий
16.07.2020 03:00 Ответить
Не выиграли, а вернули уплаченное авансом. Хотя по сути, пока даже и не вернули.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:03 Ответить
Хочеш увидеть банкет по поводу?
показать весь комментарий
16.07.2020 01:05 Ответить
напоминает историю с лыжным инструктором...и видимо не зря пан Ко говорил о новом "варшавском договоре"...что-то уже знал видимо...но что-то пошло не так...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:54 Ответить
Мне очень интересно, кто эту компанию рекомендовал? ... ну не появилась-же она ниоткуда, кто-то привёл её в Украину ...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:56 Ответить
Батьки-засновники !!!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:04 Ответить
Послушайте, никто ее не рекомендовал. Она сама пришла и легко вписалась в нашу систему тотального надувательства и организованного воровства на армии. Международные мошенники издали видели, как легко и непринужденно, а самое главное-безопасно можно проворачивать такие дела при нашей власти. Слава Богу- бывшей.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:55 Ответить
это бенина фирма
показать весь комментарий
16.07.2020 10:21 Ответить
Основатели и бенефициары GRAY FOX - Коломойский и Боголюбов!Что неясно!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fjLQTCLymcA
показать весь комментарий
16.07.2020 00:05 Ответить
А где был прозорливый Петр???. Или ему опыта не хватало на 4 году президентства?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:58 Ответить
От так наш сизоносий гетьман і зробив нашу армію найсильнішою у Європі. А ви як думали? Хоча ні, забув, перед тим ще п'ять складів з ************ підірвав. От тоді нашій армії рівній у Європі і не стало...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:06 Ответить
пане-а Вільха та Нептун-то чия заслуга...?! і що ЗАРАЗ з виробництвом "Нептунів" відбуваеться...?!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:12 Ответить
Відбувається Зрада. Хоча чомусь думаю, що все добре буде. Така моя думка. А заслуга - це заслуга конструкторів цих ракет. І тих, хто їх робив і зараз робить. Не більше і не менше.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:17 Ответить
а пан Турчинов...?! він доклав великих зусиль...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:23 Ответить
До речі. На рахунок Турчинова не маю жодних застережень. Хоч вже голосував би за нього на пост Президента. Але це моя особиста думка.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:26 Ответить
А я особисто до колишньої комси віри немаю !!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:30 Ответить
"На вкус і цвєт таваріщєй нєт". Я нікого не агітую.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:33 Ответить
а шо зробив зеля?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:16 Ответить
Та не ху не зробив!!))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:31 Ответить
між іншим-канадські снайперскі гвинтівки так і лежать на складах...на передову їх передавати не поспішають...а вже нова влада більше року...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:14 Ответить
зеля, где патронный завод
показать весь комментарий
16.07.2020 00:15 Ответить
Немає потреби. Петро за п'ять років їми усю Україну забудував. Навіщо ще один?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:19 Ответить
ну нет так нет, че тогда вякали
показать весь комментарий
16.07.2020 00:20 Ответить
Оббріхували Петруська святого кляті зелебобіки. А ті патронні заводи насправді вже в кожному місті стоять. Прямо біля кожного з магазинів "Рошен". Дякуємо Петру, постарався таки.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:24 Ответить
перевзулся - сиди и не воняй ) уже и патронный завод не так уж и нужен тебе, не требуешь уже ))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:26 Ответить
Та вас не зрозумієш. Навіщо вам ще стільки патронних заводів? Хіба Петро вам їм за п'ять років не набудував? "Яких вам ще, бл@ть, реформ не вистачає? "(С)
показать весь комментарий
16.07.2020 00:29 Ответить
за тупыми шуточками хочешь прикрыть что зеле до патронного завода вообще дела нет, как и вам, потому что он вам нужен был для троллинга. а зеля до того что сделал порох вообще никогда не дочапать, порох из голі-босі одел армию, вооружил, начал восстанавливать протзводство вооружений, а зеля что для армии сделал за год? клистроны скомуниздил, и нормальное питание отменил
показать весь комментарий
16.07.2020 00:34 Ответить
Одел, обул и вооружил ВСУ украинский народ как своими налогами, так и напрямую через волонтеров. А Петрусь со свинарчуками пять лет решал задачу как бы шо неприметно скомуниздить. Но дякулы могут продолжать ему бить поклоны и дальше. Что возьмешь с умалишенных сектантов...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:39 Ответить
щас налоги тоже идут, и шото для армии ниче не сделано за год, даже патронный завод... так что видимо одних налогов мало

и порох много чего решил от восстановления армии до поставок джавелинов, а что сделал бубочка для армии, ну скажи же несектант
показать весь комментарий
16.07.2020 00:47 Ответить
Бубочка повернув наших моряків додому, поставки джавелінів (і не тільки) при ньому продовжуються. Дурні американці так і не второпали, що він кремльовський агент... І до речі. Може досить носитись з політичними трупаками, як кацапи з дідами на патику? ПЕС ще посмердить чотири роки у ВР, а потім про нього усі забудуть. Навіщо витягувати цей політичний непотріб зараз? Любите демонструвати брудну смердючу білизну?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:57 Ответить
давай обратимся к началу разговора - я спросил, зеля где патронный завод, и кто пришел с камментом про петро не подскажешь? что-то не забывается он у тебя, до сих пор пригорает...
показать весь комментарий
16.07.2020 01:00 Ответить
Тема попередників улюбленна в українських політиканів !!))
показать весь комментарий
16.07.2020 01:05 Ответить
у пороха заслуг фактических, которые можно пощупать вообще дофига. а что ему вменяют бобики - все время что он что-то там украл, то что даже зебики накопать не могут что... и кто тут сектант
показать весь комментарий
16.07.2020 00:56 Ответить
Хто сектант? Ти і твої друзі дякули. Тобі все розжовувати?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:58 Ответить
відведення відбулося...тепер типу-"не стріляють"...а наші воїни гинуть ледь не щодня...і з цього приводу "хлавнакамандуючий" щось геть малослівний...і ніякого гнівного відео немає...а тільки-
"та сторона","незаконние вооруженние соединения"...це ДНО...!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:40 Ответить
"а вот Порошенко" - жалко блеет нам в очередной раз зебил, в ответ на очередной зашквар своего портативного кумирки...
показать весь комментарий
16.07.2020 10:23 Ответить
а пан Зе виправить усі помилки "попередників"...як гадаєте...?!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:21 Ответить
В Україні тема попередників вічна !!!))))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:33 Ответить
А почему Зеля? На патронном заводике четко отпиарился еще Петя, но ему 5 лет не хватило. Он так упорно облагораживал армию и флот, что про патроны, вернее их отсуствии - забыл.
показать весь комментарий
16.07.2020 01:03 Ответить
$8.3 млн. - это далеко не окончательная сумма должна быть. Хорошие юристы и оценщики должны поработать...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:32 Ответить
До дупи ті лями , Україні потрібні виробничи лініі !!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:34 Ответить
Хто побудує ці лінії безкоштовно ? Мабуть нема такого...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:40 Ответить
Ясна річ !!))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:43 Ответить
Це складне устаткування, навіть в СРСР замовляли подібне обладнання за кордоном (США,ФРН та т. ін.) !!!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 00:46 Ответить
Шукайте сліди лаптєй.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:34 Ответить
ось такий момент-
https://uainfo.org/blognews/1594809927-ministr-oborony-umyshlenno-razoruzhaet-ukrainskuyu-armiyu.html
показать весь комментарий
16.07.2020 00:47 Ответить
громада...! до речі така інфа-
https://uainfo.org/blognews/1594837507--rosiyskiy-slid-v-***********-oborontsi-hto-mozhe-otrimati.html
показать весь комментарий
16.07.2020 00:36 Ответить
Хорошо но завод так и не построен. А это сейчас критически важно.
показать весь комментарий
16.07.2020 01:17 Ответить
Завод,Артема, є, але виробничої лініі нема !!!))))
показать весь комментарий
16.07.2020 01:34 Ответить
Скажите, как фирма "Рога и копыта" "Gray Fox", которая только на бумаге и не имеющая мощностей выиграла тендер в 2018 году и получила аванс?
Речь же идёт об Укроборонпроме - это государство в государстве. Даже Министр Обороны на них влиять не может. Выше только секретарь СНБО и президент.
И, вот, скажите, разве пастор не знал, кому деньги перечисляются?
показать весь комментарий
16.07.2020 02:33 Ответить
Зарухалися виродки крадуни петрилі?Хотіли на ті самі схеми Глазунова Бровченка-ще й Беню приплели сраним Бігусом?А херка не огірка-ліпіть відмазки,типу The Board of Arbitrators of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce fully satisfied the claims of the Artyom State Aerospace Complex and decided to collect from the company Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) in favor of the plant an amount of $ 8.3 million received as an advance on contract, as well as reimburse all additional costs associated with the process " та повертайте гроші,бо there is no such legal entity, this is a fictitious name used by Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.-і 12.5 років тюряги замайорять комусь із попередників на горизонті.
показать весь комментарий
16.07.2020 04:38 Ответить
Теперь ещё и на Сенченко нужно в суд подать за оговор Укроборонпрома.
Укроборонпром, входящие в него укрспеуэкспорт и Артем показывают все признаки выздоровления. Но есть товарищи, которые нам совсем не товарищи, которые хотят все так, как было раньше- откаты, срывы поставок и тд. Нам не была поставлена линия для серийного производства крупнокалиберных патронов. Это больше, чем саботаж и мошенничество. Затягивается процесс так ожидаемого в Украине начала производства патронов. Необходимо помимо судебных исков параллельно выйти на надежных поставщиков.
показать весь комментарий
16.07.2020 05:14 Ответить
Монтаж такої стандартної лінії місяц. В продажу як гімна по всьому світу. Які проблеми?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:50 Ответить
а почему вернули только аванс? а неустойку в таком же объеме? сговор 100%. время потратили, а вернули только аванс которым пользовались незаконно почти 2 года!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:52 Ответить
Вже забули як і чим бійці риють окопи в 3 тис/л? Як не могли передати нерастаможені автівки на фронт?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:54 Ответить
Пример элементарной, тупой схемы. БЕРЕМ 8.3 млн баксов, переводим их в гривну и ТУПО кладем их на два года на депозит под 12-15% годовых, через два года возвращаем, а дивиденды кладем себе в карман. Профит 2-2,5 млн баксов, для бедной евгейской бабушки Бени.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:47 Ответить
А что с тем придурком, заключившим договор? может грипп?, лучше каштан- предложение.
показать весь комментарий
31.07.2020 19:58 Ответить
 
 