"Укроборонпром" выиграл в международном арбитраже иск на 8,3 млн долл. по срыву поставки оборудования для производства крупнокалиберных снарядов
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром", выиграла арбитражный процесс у американской компании, которая не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
"Коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты полностью удовлетворила исковые требования ГАХК "Артем" и постановил взыскать с компании Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) в пользу завода сумму в размере 8,3 млн долл., полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом", - говорится в сообщении.
Сейчас предприятие принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США.
Напомним, в марте 2018 государственный завод "Артем" заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.
В мае 2018 г. "Артем" заплатил поставщику предоплату - $8.3 млн, но за год оборудования на завод так и не был поставлено, а линия не построена. Американская компания изначально пыталась заменить объем и стоимость оборудования для линии, сместить сроки поставок, а ближе к завершению контракта ее представители вообще перестали выходить на связь и предоставлять информацию по запросам предприятия.
В мае 2019 ГАХК "Артем" начала арбитражный процесс против компании Gray Fox в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой Палаты с требованием вернуть уплаченные средства и расторгнуть договор за его нарушения со стороны поставщика. Расходы, связанные с ведением международного арбитражного процесса, ГАХК "Артем" покрывала за счет собственных оборотных средств.
По информации правоохранительных органов, средства, полученные поставщиком в качестве аванса, были почти полностью перечислены на частные счета руководства Gray Fox и членов их семей, то есть, использованы нецелевым способом. Примечательно, что пока длился судебный процесс, главный операционный директор американской компании, который руководил проектом, был приговорен в США к 12,5 годам заключения за организацию международной схемы мошенничества, с обязательством выплатить пострадавшим 7 млн долларов возмещения.
Щоправда, «громадянин США» сам по собі особа каламутна, як вода в річці Кальміус восени: уродженець РФ, ще далекого 2004 року затримувався співробітниками ФСБ РФ за підозрою в шпигунстві та даванні забара російським чиновникам. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/kontrrozvidka-proti-svinarchukiv-specsluzhba-na-stezhci-viyni-635184.html
У травні 2018-го «Артем» заплатив постачальникові передоплату - $8,3 млн,
Т.е. просто вернули аванс, нет это конечно правильно и хорошо, но где штрафные санкции за срыв контракта?!!!!
Об этом сообщает Bihus.info
Нет ни своего патронного завода, ни производства крупнокалиберных снарядов.
Одни разговоры, планы, а теперь суды, пересуды... а воз и ныне там - нет отечественных производств по выпуску патронов и снарядов.
Наверное нужна столетняя война, как между Англией и Францией в 15 веке, которая длилась с небольшими перерывами более 100 лет...
Глядишь, за 100 лет войны может и построят заводы по выпуску снарядов и патронов.
Я думаю дешевле было закупать в той же Болгарии чем делать свои так и делала предыдущая власть и выходит правильно.Иначе бы щас дело завели за нерационально использования денег.Но новая власть выходит вообще ничего не закупают
Необходимо сделать заказ и закупать свои по максимуму и искать по другим направлениям
Выиграть выиграли, а могли 2 года штамповать снаряды, прокладка свое дело сделала.
и порох много чего решил от восстановления армии до поставок джавелинов, а что сделал бубочка для армии, ну скажи же несектант
"та сторона","незаконние вооруженние соединения"...це ДНО...!
https://uainfo.org/blognews/1594809927-ministr-oborony-umyshlenno-razoruzhaet-ukrainskuyu-armiyu.html
https://uainfo.org/blognews/1594837507--rosiyskiy-slid-v-***********-oborontsi-hto-mozhe-otrimati.html
Речь же идёт об Укроборонпроме - это государство в государстве. Даже Министр Обороны на них влиять не может. Выше только секретарь СНБО и президент.
И, вот, скажите, разве пастор не знал, кому деньги перечисляются?
Укроборонпром, входящие в него укрспеуэкспорт и Артем показывают все признаки выздоровления. Но есть товарищи, которые нам совсем не товарищи, которые хотят все так, как было раньше- откаты, срывы поставок и тд. Нам не была поставлена линия для серийного производства крупнокалиберных патронов. Это больше, чем саботаж и мошенничество. Затягивается процесс так ожидаемого в Украине начала производства патронов. Необходимо помимо судебных исков параллельно выйти на надежных поставщиков.