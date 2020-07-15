"Укроборонпром" выиграл в международном арбитраже иск на 8,3 млн долл. по срыву поставки оборудования для производства крупнокалиберных снарядов

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром", выиграла арбитражный процесс у американской компании, которая не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

"Коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты полностью удовлетворила исковые требования ГАХК "Артем" и постановил взыскать с компании Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) в пользу завода сумму в размере 8,3 млн долл., полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом", - говорится в сообщении.

Сейчас предприятие принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США.

Напомним, в марте 2018 государственный завод "Артем" заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В мае 2018 г. "Артем" заплатил поставщику предоплату - $8.3 млн, но за год оборудования на завод так и не был поставлено, а линия не построена. Американская компания изначально пыталась заменить объем и стоимость оборудования для линии, сместить сроки поставок, а ближе к завершению контракта ее представители вообще перестали выходить на связь и предоставлять информацию по запросам предприятия.

В мае 2019 ГАХК "Артем" начала арбитражный процесс против компании Gray Fox в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой Палаты с требованием вернуть уплаченные средства и расторгнуть договор за его нарушения со стороны поставщика. Расходы, связанные с ведением международного арбитражного процесса, ГАХК "Артем" покрывала за счет собственных оборотных средств.

По информации правоохранительных органов, средства, полученные поставщиком в качестве аванса, были почти полностью перечислены на частные счета руководства Gray Fox и членов их семей, то есть, использованы нецелевым способом. Примечательно, что пока длился судебный процесс, главный операционный директор американской компании, который руководил проектом, был приговорен в США к 12,5 годам заключения за организацию международной схемы мошенничества, с обязательством выплатить пострадавшим 7 млн ​​долларов возмещения.