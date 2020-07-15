Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Старообуховской трассе, - полиция Киева

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Старообуховской трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, 15 июля около трех часов дня в дежурную часть столичного отдела поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Каменском: Subaru Forester влетел в Daewoo Lanos. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа был трижды судим, в частности сбил насмерть женщину. Также Желепу семь раз лишали водительских прав. 14 июля суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу.

Верховная Рада 14 июля поддержала в первом чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии.