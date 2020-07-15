РУС
Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Старообуховской трассе, - полиция Киева

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Старообуховской трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, 15 июля около трех часов дня в дежурную часть столичного отдела поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Каменском: Subaru Forester влетел в Daewoo Lanos. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа был трижды судим, в частности сбил насмерть женщину. Также Желепу семь раз лишали водительских прав. 14 июля суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу.

Верховная Рада 14 июля поддержала в первом чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

+8
Дороги заполнены оленями, которые не знают ПДД, пьют за рулём, не следят за техническим состоянием автомобиля и элементарно не уважают других участников дорожного движения.
16.07.2020 02:00 Ответить
+2
тихий жах...на дорогах країни втрати більші ніж на фронті...ще одна війна...
16.07.2020 00:16 Ответить
+2
штрафи тут явно вже не поможуть...срок та конфіскація авто...якщо винуватець був пяним чи перевищив швидкість в рази...
16.07.2020 00:19 Ответить
21-00 три фуры из-за дтп полностью заблокировали заезд на Южный мост
16.07.2020 00:07 Ответить
Нахера эти сводки на цензоре? Что по всей Украине только одно ДТП на старообуховской трассе? Может Цензор подрабатывает у сАбакова? Обычно такие новости разгоняются перед очередным повышением штрафов.
16.07.2020 00:09 Ответить
штрафи тут явно вже не поможуть...срок та конфіскація авто...якщо винуватець був пяним чи перевищив швидкість в рази...
16.07.2020 00:19 Ответить
А если трезвый был и не превышал - наградить и отпустить?
16.07.2020 10:47 Ответить
тихий жах...на дорогах країни втрати більші ніж на фронті...ще одна війна...
16.07.2020 00:16 Ответить
Таран на колесах.
16.07.2020 00:30 Ответить
Дороги заполнены оленями, которые не знают ПДД, пьют за рулём, не следят за техническим состоянием автомобиля и элементарно не уважают других участников дорожного движения.
16.07.2020 02:00 Ответить
Коротко та зрозіміло. Саме прикре те, що немає поваги водіїв. Оце друге лихо після п'янки.
16.07.2020 08:28 Ответить
і до всього переліченого вони ще й довбодятли
16.07.2020 09:29 Ответить
Больше того олени и с другой стороны,с мигалками. Когда в их присутствии( на постах) РЕГУЛЯРНО оленями нарушаются правила дорожного движения эти олени в погонах не проявляют интереса( а вдруг проблемы с автолюбителем) и интересуются в основном фурами,которые как раз в большинстве НЕ нарушают правила. Даже многие из этих оленей с мигалками сами не соблюдают правила, путешествуя дорогой( знают ли они их сами?) Как только появились камеры,скорость снизилась в два ,три раза. И олени в погонах ни к чему. СПРОС должен быть ,НЕОТВРАТИМОЕ наказание за деяние или бездействие. Для всех,без порешать. И все наладится. Украинцы же за границей соблюдают ПДД? Почему? Их что подменяют при пересечении границы?
16.07.2020 06:28 Ответить
Влада боится поставить разделительный отбойник и положить лежачие полицейские на всех переходах. Бо там же слуги народу на лисапедах ЕЗДИЮТЬ.
16.07.2020 09:19 Ответить
Пороблено ?
16.07.2020 10:58 Ответить
 
 