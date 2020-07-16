Над украинскими заложниками Кремля Омеровым, Гафаровым и Дудкой издеваются и не оказывают надлежащую медпомощь, - Денисова

Администрации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ, где содержатся Энвер Омеров, Джемиль Гафаров и Владимир Дудка, оказывают давление на наших сограждан, не обеспечивая надлежащую медицинскую помощь и лечение.

Она отметила, что во время судебного заседания 15 июля документы о состоянии здоровья Гафарова, который имеет II группу инвалидности, предоставленные стороной защиты, не были учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы.

"Жизнь и здоровье Джемиля под угрозой. Он нуждается в безотлагательном проведении квалифицированного медицинского обследования", - отметила украинский омбудсмен.

Она подчеркнула, что неоказание своевременной и надлежащей медпомощи приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и является нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Крымский татарин Муслим Алиев отказался голосовать во время всероссийского референдума, потому что не признает себя гражданином России, однако администрация" ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ростовской области" считает иначе. За отказ украинский политзаключенный помещен в камеру без окон с плесенью, где невозможно свободно дышать. Так оккупант расправляется с "несогласными", - добавила Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Денисова отдельно отметила, что судебная коллегия "Третьего Апелляционному суда общей юрисдикции Российской Федерации" отклонила ходатайство Яшара Муединова о предоставлении ему переводчика и возможности высказываться в судебном заседании на родном крымскотатарском языке, что нарушает положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 18 59 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния и отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются страной-оккупантом.

"Безотлагательно обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, в частности обеспечить надлежащие условия содержания и оказания надлежащей медицинской помощи в соответствии с международными стандартами, а также обеспечить право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила Денисова.