Над украинскими заложниками Кремля Омеровым, Гафаровым и Дудкой издеваются и не оказывают надлежащую медпомощь, - Денисова
Администрации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ, где содержатся Энвер Омеров, Джемиль Гафаров и Владимир Дудка, оказывают давление на наших сограждан, не обеспечивая надлежащую медицинскую помощь и лечение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.
Она отметила, что во время судебного заседания 15 июля документы о состоянии здоровья Гафарова, который имеет II группу инвалидности, предоставленные стороной защиты, не были учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы.
"Жизнь и здоровье Джемиля под угрозой. Он нуждается в безотлагательном проведении квалифицированного медицинского обследования", - отметила украинский омбудсмен.
Она подчеркнула, что неоказание своевременной и надлежащей медпомощи приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и является нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Крымский татарин Муслим Алиев отказался голосовать во время всероссийского референдума, потому что не признает себя гражданином России, однако администрация" ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Ростовской области" считает иначе. За отказ украинский политзаключенный помещен в камеру без окон с плесенью, где невозможно свободно дышать. Так оккупант расправляется с "несогласными", - добавила Уполномоченный ВРУ по правам человека.
Денисова отдельно отметила, что судебная коллегия "Третьего Апелляционному суда общей юрисдикции Российской Федерации" отклонила ходатайство Яшара Муединова о предоставлении ему переводчика и возможности высказываться в судебном заседании на родном крымскотатарском языке, что нарушает положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 18 59 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния и отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются страной-оккупантом.
"Безотлагательно обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, в частности обеспечить надлежащие условия содержания и оказания надлежащей медицинской помощи в соответствии с международными стандартами, а также обеспечить право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила Денисова.
«Та сторона», Вова, это город, который я любила, но в который я не могу ступить ногой без риска для жизни.
«Та сторона» - это дом, который построила себе обычная семья работяг. Построила, чтобы просто жить. Калининский район, город Донецк, Украина.
«Та сторона» - это что-то очень близкое, до слез родное и то же время уже не моё. Отнятое.
«Та сторона» - это брошенные коты и собаки, которые никогда не увидят своих хозяев. Это снесённые куски девятиэтажек в Ясиноватой. Это дети Красногоровки, прожившие ШЕСТЬ, ****, месяцев в подвале.
«Та сторона» - это старики, которые не хотят уезжать и их дети, орущие до хрипа в телефон «Мама, я хочу, чтоб ты уехала!»
«Та сторона» - это когда половина твоей жизни испорчена, растоптана, уничтожена.
«Та сторона» - это убитые осколками или пропагандой друзья. Это истерзанные люди в подвалах Изоляции. Это МОРЕ слёз их близких.
«Та сторона» - это парень из Львова и парень из Донецка спина к спине в ДАПе, под круглосуточным шквалом огня. А потом ты забудешь поздравить с праздником тех, кто выжил в аду.
«Та сторона» - это противопехотные мины, которыми нашпиговали каждый квадратный метр нашей земли.
«Та сторона» - это могила матери моего мужа. Который сумел выйти из Дебальцево, но не может приехать к ней с цветами.
«Та сторона» - это когда здоровенный камуфлированный мужчина на с.м.Левобережная плачет в кулак от бессильной ярости. Потому что в Горловке умирает его мать, а он не может ни помочь ни проститься.
«Та сторона» - это моя родина. Это место, куда я хочу вернуться. Это улицы, которые очень нужно переименовать, и флаги на вокзале, которые просто необходимо поменять на жовто-блакитні. Тебе похер, я знаю, но не похер мне.
«Та сторона» - это земля, которая сочится кровью, если наступить покрепче. И мы вернём её, рано или поздно, навсегда стерев линию, разделяющую стороны.
А то, что ты, чмошник стрёмный, называешь «той стороной» - это российские оккупанты и их подельники. Убийцы, предатели, враги.
И если ты, чмошник стрёмный, за шесть лет не научился это артикулировать, то я тебя разочарую. Ты НЕ президент Украины. Ты бы мог им стать, если б сумел убить в себе малоросса, плебея самой низкой пробы. Но нет.
Рождённый ползать летает только если пнуть. И ты таки скоро полетишь. Полёт будет недолгим, но очень эффектным.