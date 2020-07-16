РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8527 посетителей онлайн
Новости
2 899 5

Госрегистратор незаконно продал земли в курортной зоне Херсонщины на 1,8 млн гривен, - киберполиция

Госрегистратор незаконно продал земли в курортной зоне Херсонщины на 1,8 млн гривен, - киберполиция

Правоохранители разоблачили чиновника, который незаконно вывел из государственной в коммунальную собственность землю в Херсонской области, а потом продал на 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

Отмечается, что у госрегистратора был доступ к реестру прав на недвижимое имущество.

"Используя служебное положение, он несанкционированно изменил информацию и права на недвижимое имущество в отношении владельцев двух земельных участков курортного района области, общей площадью более 80 га. Впоследствии, фигурант незаконно вывел эти земли из государственной собственности в коммунальную и продал", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко. ФОТОрепортаж

Причиненный государству ущерб оценили в свыше 1,8 миллиона гривен.

Правоохранители открыли дело по статье о несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Фигуранту грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Чиновнику объявили о подозрении, решается вопрос о мере пресечения и отстранении от должности.

Также смотрите: Волонтер Тимур Кобзар: Киберполиция вернула средства, украденные онлайн-мошенниками. Коптер уже у ребят. ВИДЕО

Автор: 

госреестр (73) земля (1957) Нацполиция (16712) госрегистрация (8) киберполиция (329) Херсонская область (5131)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А землю заберуть назад?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:53 Ответить
"Отдавай родимую взад" !!))
показать весь комментарий
16.07.2020 01:38 Ответить
Час від часу не краще, читаю: У компанії Українське Дунайське пароплавство заявили про крадіжку барж орієнтовною вартістю п'ять мільйонів доларів. Приватне акціонерне товариство Українське Дунайське пароплавство (УДП) в 2017-2018 роках передало в користування компанії Олтекс-Од 32 баржі, які були незаконно перереєстровані і переміщені за кордон. Відзначається, що контрагент (ТОВ Олтекс-Од) зник раптово, не повернувши судна і не повідомивши про їх місце перебування. - Це ж які маштаби розкрадання народного майна відбулися і далі продовжуються...
показать весь комментарий
16.07.2020 01:07 Ответить
На металобрухт скомунізділі !!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 01:39 Ответить
 
 