Убийство военного медика на Донбассе нарушает минские и нормандские договоренности, Россия должна взять на себя ответственность, - ЕС

Обстрел военных медиков подконтрольными России наемниками - это нарушение Минских соглашений и договоренностей Нормандского саммита.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном представительством Евросоюза в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, нарушение Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

В представительстве отметили, что "все стороны" должны выполнять обязательства.

Кроме того, пресс-секретарь представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии Радіо Свобода обратила внимание на то, что убитый медик пытался эвакуировать тело погибшего военного.

"Необходимо продемонстрировать максимальную сдержанность, чтобы деэскалировать ситуацию и восстановить уважение международного гуманитарного права. Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, и полностью выполнит свои обязательства по минским соглашениям", - сказала Массрали.

Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.

Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.