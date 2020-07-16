Убийство военного медика на Донбассе нарушает минские и нормандские договоренности, Россия должна взять на себя ответственность, - ЕС
Обстрел военных медиков подконтрольными России наемниками - это нарушение Минских соглашений и договоренностей Нормандского саммита.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном представительством Евросоюза в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, нарушение Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.
В представительстве отметили, что "все стороны" должны выполнять обязательства.
Кроме того, пресс-секретарь представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии Радіо Свобода обратила внимание на то, что убитый медик пытался эвакуировать тело погибшего военного.
"Необходимо продемонстрировать максимальную сдержанность, чтобы деэскалировать ситуацию и восстановить уважение международного гуманитарного права. Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, и полностью выполнит свои обязательства по минским соглашениям", - сказала Массрали.
Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.
Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.
Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.
Все таки правду тут многие пишут, что Украина не ушла далеко от России. Там такое же отношение власти к своим солдатам.
А ви кажете Петя не говорив...
Ну а як же ! Але вони забувають, що на фоні Петра Зелепух виглядає дуже вже нікчемно.
Поясність це своєму зелепуху.
Щось ти пробельмотів, мабуть, ти і сам не зрозумів.
Так що обтікай: зобовязань обходити називати касапів окупантами і вбивцями Украна не брала!
Замість гнати на ***** та Мордор у всьому винен зекловун .
..
.
...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif
Юрий Бутусов на своей странице в Facebook:
«В марте 2006-го беларуский студент Николай Илин принял активное участие в мартовских акциях протеста в Минске. После массовых арестов оппозиции Илин попросил убежище в Украине, было отказано, выехал в Эстонию, стал гражданином этой страны. Николай владел английским, эстонским, беларуским, польским, русским, украинским языками, прошел обучение на курсах боевых медиков в 205-м учебном центре под руководством канадских инструкторов…»
Но, если предположить, что после ночной, неуспешной ДРГ, послали не медиков-волонтеров без оружия (о чем договаривались,), а представителей спецподразделения с оружием, то "те" неразобравшись начали стрелять.
эта Массрали такая же как и Зеленский - он тоже "демонстрирует сдержаность" и ожидает чего-то от россии.