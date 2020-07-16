РУС
Убийство военного медика на Донбассе нарушает минские и нормандские договоренности, Россия должна взять на себя ответственность, - ЕС

Убийство военного медика на Донбассе нарушает минские и нормандские договоренности, Россия должна взять на себя ответственность, - ЕС

Обстрел военных медиков подконтрольными России наемниками - это нарушение Минских соглашений и договоренностей Нормандского саммита.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном представительством Евросоюза в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, нарушение Минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

В представительстве отметили, что "все стороны" должны выполнять обязательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео осудил агрессию РФ против Украины и выразил огорчение из-за убийства украинского медика на Донбассе

Убийство военного медика на Донбассе нарушает минские и нормандские договоренности, Россия должна взять на себя ответственность, - ЕС 01

Кроме того, пресс-секретарь представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии Радіо Свобода обратила внимание на то, что убитый медик пытался эвакуировать тело погибшего военного.

"Необходимо продемонстрировать максимальную сдержанность, чтобы деэскалировать ситуацию и восстановить уважение международного гуманитарного права. Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, и полностью выполнит свои обязательства по минским соглашениям", - сказала Массрали.

Также читайте: Меркель и Путин по телефону обсудили реализацию Минских соглашений

Напомним, 13 июля российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. В результате военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.

Как сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе.

Донбасс (26962) Евросоюз (17495) потери (4525) минские соглашения (3229)
Странно, шо Главком ЗСУ упомянул каких-то "боевиков" и какую-то "другую сторону". Ты не знаешь, кого он имел в виду? Я, к примеру, знаю, шо медиков убили русские оккупанты, а виновата в этом московия.
16.07.2020 03:37 Ответить
+26
Кто еще Главкома ЗСУ не пнул?
16.07.2020 01:33 Ответить
+20
Но Зеленский же видел желание мира в глазах *****!Он же не мог ошибиться!?
16.07.2020 02:34 Ответить
Кто еще Главкома ЗСУ не пнул?
16.07.2020 01:33 Ответить
всі пнули, а фуйло пригорнув до грудей.
16.07.2020 06:41 Ответить
А какая разница? (с) Стыдно за страну и руководство, хотя уже 4 года и не живу в Украине. В любой НОРМАЛЬНОЙ стране уже последовала бы жесткая реакция со стороны властей и минобороны в частности.
Все таки правду тут многие пишут, что Украина не ушла далеко от России. Там такое же отношение власти к своим солдатам.
16.07.2020 11:26 Ответить
Где зеленский ?!
16.07.2020 01:59 Ответить
Под кроватью. ЕС дружбана обижает- скоро и до него доберётся! Думаю, безвиз приближается к логическому завершению! Для *********** вместо дороги в Европу, останутся более милые дорожки на стекле!
16.07.2020 07:51 Ответить
Но Зеленский же видел желание мира в глазах *****!Он же не мог ошибиться!?
16.07.2020 02:34 Ответить
то порох войны не видел , а нахер -украинцев много , а миллиард один
16.07.2020 05:31 Ответить
А який у тебе був нік перед виборами Зе?
16.07.2020 06:26 Ответить
При чем здесь рашка? Клован сказал,что виновата "та сторона". Кто это-ещё предстоит выяснить венедиктовой с сивохой. Ведь для них невсётакадназначна.
16.07.2020 03:18 Ответить
Та сторона, эта сторона, не называя имя страны, самого убийцу от имени жертвы, не обвиняя, не настаивая, не тыкая сто раз, чтоб не забывали что это Мордор, именно Мордор развязал и причастен, на каждом саммите, на каждой международной площадке, в твиттере, фейсбуке от гидранта, так почему другие должны что то предполагать и догадываться? а россия ли напала или может то сепаратисты, раз от самой жертвы(официальной Украины)не звучат обвинение и крик помощи тот кто главнокомандующий не созывая СНБО или ООН об убийстве медика и других воинов не написать и обвинить россию даже в фейсбуке а не называть "та сторона" настаивая на санкциях, сто, тысячу раз говорить, чтоб россия, именно россия убралась с нашей страны, а не та сторона, и не нужно отвечать малоросскими штампами мол что изменится если мы будем называть названия страны виновной мол все же знают (какаяразница) а то что этим мы дает повод Европе говорить синхронно с кацапами что у нас внутреукраинский конфликт и Европа начинает верить раз сам главнокомандующий Украины не обвиняет россию и увертывается от словосочетаний российская агрессия, россия, оккупанты https://www.youtube.com/watch?v=v_nbjXClanI
16.07.2020 06:06 Ответить
4 комента сверху и все негатив на Зеленского .хотя непонятно при чём тут Зеленский .И ни одного на ублюдочную рассию .Странно как то.
16.07.2020 03:27 Ответить
Странно, шо Главком ЗСУ упомянул каких-то "боевиков" и какую-то "другую сторону". Ты не знаешь, кого он имел в виду? Я, к примеру, знаю, шо медиков убили русские оккупанты, а виновата в этом московия.
16.07.2020 03:37 Ответить
Це тебе зачепило, а коли була повна аналогія з Порошенком, то для тебе було нормальним?
16.07.2020 04:03 Ответить
Ахенты кремля?😆
16.07.2020 06:15 Ответить
Раша враховує тільки силу. Давити її треба
16.07.2020 03:56 Ответить
Кожен день маємо обстріли з важкої зброї, вбивства мирних жителів, військових, ввезення росією озброєння для своїх бандформувань, знущання і катування росією військовополонених та політичних в'язнів... І лише після вбивства медика ЄС побачив порушення Мінських домовленостей? А коли штовхали Україну до виборів у ОРДЛО, то ніхто не бачив порушень?
16.07.2020 04:11 Ответить
Взяти на себе відповідальність закликали шакалів,які навіть не рус с Кия (русския)-вони касапи,що з тюркської мови означає катюги-мясники і їхня мета-сіяти хаос між українцями,як зброєю,так і своїм ізіком.Гнати шакалів з України в тундру і тайгу--окупантам в Україні не місце!
16.07.2020 05:46 Ответить
Пальцем пригрозили хоть?озабоченость то понятно выразили а к Меркельше политпроститутке не хотите обратится? что с убийцей украинцев без украинцев решают о кнфликте на донбассе и дают Мордору повод писать пропагандисткими СМИ ( показывая мол видите даже сама Европа обсуждает с нашим пуйло без самой Украины) такого рода заголовки https://lenta.ru/news/2020/07/15/pumer/ Путин и Меркель оказались недовольны Украиной
16.07.2020 05:47 Ответить
О чёмь можно разговаривать с террористом?Единственное вменяемое слово,которое должно присутствовать у каждого человека,при обсуждении терроризма это "оккупант".Оккупант и есть террорист.Без оккупации пространства террор не происходит,заложников нет,жертв нет,разрушений нет.В 21-м века кто оккупант?Конешно же-хуйло.
16.07.2020 06:16 Ответить
Мне нравятся стоньі по поводу "той стороньі"! Как в Минских соглашениях записано , так президент Зеленский и назьівает врага. Нет в Минских документах ни "российских войск" , ни "русских оккупантов" , а есть "повстанцьі" и "иностранньіе вооруженньіе формирования". Толку , что Порошенко мог как угодно обзьівать и назьівать их , для внутреннего употребления . На международной арене Пеца бьіл максимально корректен и сдержан , ведь Минск - его "детище". От хлестких названий деоккупация Донбасса не ускорится , наоборот.
16.07.2020 06:25 Ответить
Я навіть пригадую заяви Обами і Трампа про визначальну участь рашки у війні.
А ви кажете Петя не говорив...
16.07.2020 06:43 Ответить
Доброго ранку! Цьому коментатору просто необхідно виправдати погані зевчинки за допомогою посилань на Петра без його прямої мови.
16.07.2020 06:54 Ответить
Добрий ранок, пане Алі )
Ну а як же ! Але вони забувають, що на фоні Петра Зелепух виглядає дуже вже нікчемно.
16.07.2020 07:09 Ответить
Так взагалі не можна порівняти. Як приклад можемо говорити про безлад у державі з організацією місцевих виборів.
16.07.2020 07:11 Ответить
Обьясню свое мнение по поводу терминологии Зеленского проще : разница между ним и папередником в том , что Зеленский использует переговорньій процесс (Минский и Норманди) для достижения нужньіх Украине результатов дипломатическим путем , а Порошенко на конечньій результат не работал . Как в том анекдоте про такси " Вам ехать или шашечки ?".
16.07.2020 08:18 Ответить
Все с ног на голову.Новая методичка поступила?
16.07.2020 08:35 Ответить
Мінський процес не може розглядатись як кінцевий варіант. Він тимчасовий.
16.07.2020 08:38 Ответить
Конечньій результат - деоккупация Донбасса , и пусть єто назьівается "вьівод иностранньіх вооруженньіх формирований и вооружений с территории Украиньі". Потом можно начинать плотно заниматься Крьімом. Какие могут бьіть возражения ?
16.07.2020 08:54 Ответить
Да. Деокупація донбасу, а не окупація росіским лайном вільної України.
Поясність це своєму зелепуху.
16.07.2020 08:57 Ответить
так Зеленський і не працює на кінцевий результат.
Щось ти пробельмотів, мабуть, ти і сам не зрозумів.
16.07.2020 08:58 Ответить
Цікаво лише який ви візьмете нік після того, як Зе іммігрує.
16.07.2020 09:31 Ответить
С чего вьі взяли про "ник"? И с какой радости Зеленскому ємигрировать ?
16.07.2020 09:39 Ответить
зебіл, одні Мінські документи підписувались трьома сторонами: нами, ОБСЄ і касапами. Інші документи - чотирма: Меркель, Олланд, Порох і *****. Просто важливо їх було підписати. З термінологією "российских войск", "русских оккупантов" - їх неможливо було підписати за визначенням. І що саме головне: мінські документи не мають зобовязуючих елементів за визначенням: бо це - декрарації щонайбільше, а то й протоколи і плани деокупації та політичної стабілізації, які належить виконувати трьом сторонам (включно з ОБСЄ, яке, наприклад, давно мало би контроювати непідконтрольну Україні ділянку спільного з касапами кордону).

Так що обтікай: зобовязань обходити називати касапів окупантами і вбивцями Украна не брала!
16.07.2020 10:45 Ответить
Пока идет Минский процесс , следует придерживаться терминологии , зафиксированной в документах. Тем более , что наши союзники Германия и Франция , официально вьіражаются именно так. Єто азьі дипломатии , о чем спор ?
16.07.2020 11:11 Ответить
НІ ну *подобаються * * песботи *..
Замість гнати на ***** та Мордор у всьому винен зекловун .
16.07.2020 07:02 Ответить
Ой, а расскажи как нам справедливый ты наш про Илловайск, Дебальцево кто там во всем виноват был?
16.07.2020 07:50 Ответить
В злочинах ********** винуваті українські президенти?
16.07.2020 09:02 Ответить
А никто и не обвиняет в преступлении, обвиняют в отсутствии реакции адекватной и выгораживании кацапла. О продаже гостиницы Зевова вчера через 5 мин объявил, а тут целый день ноль реакции когда уже во всем мире прореагировалии, а потом он изрыгнул что то про какую то ту сторону.Кстати какая судьба раненого который остался на поле боя, у Бубочки же все под контролем?
16.07.2020 09:38 Ответить
Замість воювати з ****** та мордором, у всьому винен порох.
16.07.2020 08:02 Ответить
Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif Убийство военного медика на Донбассе нарушает минские и нормандские договоренности, Россия должна взять на себя ответственность, - ЕС - Цензор.НЕТ 7208
16.07.2020 07:05 Ответить
Это все сотрясение воздуха,просто пристреливается командир сепаров,тогда дойдет.
16.07.2020 07:26 Ответить
Ех Насраллі, Насрасллі! Кому і про що заявляєш як той кухар котові!
16.07.2020 08:07 Ответить
Николай Илин (позывной «Эстонец») - русскоязычный, эстонское гражданство, уроженец Белоруссии из г. Могилёв, - инструктор-диверсант, который по документам прикрытия числился в 137-м ОБМП 35-й ОБрМП ВСУ как «военный медик»…
Юрий Бутусов на своей странице в Facebook:
«В марте 2006-го беларуский студент Николай Илин принял активное участие в мартовских акциях протеста в Минске. После массовых арестов оппозиции Илин попросил убежище в Украине, было отказано, выехал в Эстонию, стал гражданином этой страны. Николай владел английским, эстонским, беларуским, польским, русским, украинским языками, прошел обучение на курсах боевых медиков в 205-м учебном центре под руководством канадских инструкторов…»
16.07.2020 09:21 Ответить
"Диверсант" в белой каске и без оружия , как и полагается , получив официальное "добро" на євакуацию погибшего о СЦКК ? Молчал бьі уже , пособник военньіх преступников "КАЛиниченко" !
16.07.2020 09:43 Ответить
Я знаком с версией АТО/ООС. А версия другой стороны: У медика обнаружена экипировка, вооружение украинских спецподразделений, автомат АКМ с глушителем....
16.07.2020 11:04 Ответить
Хорош брехать , убоище лугандонское ! Твоя фамилия не Марочко , случаем ?
16.07.2020 11:14 Ответить
Аргументов нет?
Но, если предположить, что после ночной, неуспешной ДРГ, послали не медиков-волонтеров без оружия (о чем договаривались,), а представителей спецподразделения с оружием, то "те" неразобравшись начали стрелять.
16.07.2020 11:28 Ответить
Аргумет один , тьі вонючая путинская портянка "Кал", пшел в бан!
16.07.2020 11:30 Ответить
Не уверен, что медики с автоматами были. Но те что подорвались точно неудачно в разведку сходили.
16.07.2020 12:52 Ответить
… Я вже і забув, але волонтерка одна якраз нагадала: Микола просив, якщо загине, кремувати його та розвіяти прах в Україні, у Білорусі та в Естонії. Источник: https://censor.net/r3208174
16.07.2020 09:27 Ответить
Це не росія, а та сторона(Зеленський).
16.07.2020 09:00 Ответить
хм, так можна і про зеленого - ТОЙ ІДІОТ, або ТОЙ ДЕГРАДАНТ.
16.07.2020 12:27 Ответить
"Необходимо продемонстрировать максимальную сдержанность", "Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки" -
эта Массрали такая же как и Зеленский - он тоже "демонстрирует сдержаность" и ожидает чего-то от россии.
16.07.2020 09:30 Ответить
Единственное, в чём разница - ЕС это напрямую не касается (пока), поэтому она может молоть языком всё, что ей вздумается, "проявлять сдержаность" и т.д. Вот когда раша доберётся до них - они запоют по другому.
16.07.2020 09:36 Ответить
Заголовок громкий, читаешь новость все совсем не так имела ввиду Массрали.
16.07.2020 09:48 Ответить
Ну , сформулируй , что она другое имела ввиду ...
16.07.2020 10:12 Ответить
Вбивство медика на Донбасі - це те саме, що вбивство парламентарів у Будапешті-45. Московська пропаганда відтоді й по нині реве на весь світ про неподобство. А сама чинить те саме на Донбасі. То чим Москва відрізняється від націонал-соціалістичної Німеччини? Нічим.
16.07.2020 11:00 Ответить
Вбивство військового медика на Донбасі порушує мінські і нормандські домовленості, Росія має взяти на себе відповідальність, - ЄС - Цензор.НЕТ 7656
16.07.2020 11:21 Ответить
Коломойський, якщо він розумний, повинен закрити кордони з фашистською росією та окупованими територіями.
16.07.2020 12:25 Ответить
 
 