12 155 44

Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий

Департамент патрульной полиции выиграл в суде первое дело об административном правонарушении, зафиксированном в автоматическом режиме. Рассматривал административный иск об отмене постановления по делу об административном правонарушении Деснянский районный суд Чернигова.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что истец обратился в суд с просьбой признать противоправным и отменить постановление о привлечении к административной ответственности за превышение скорости движения.

Его оштрафовали на 255 грн за то, что 24 июня 2020 года на улице Братиславской в Киеве было зафиксировано превышение установленного ограничения скорости движения на 24 км/ч автомобилем Mercedes-Benz.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде

Истец отметил, что постановление необоснованно и незаконно, ведь он не находился за рулем этого авто, поскольку является физическим-лицом предпринимателем и в пределах своей предпринимательской деятельности занимается регулярными пассажирскими перевозками по маршруту Чернигов-Киев-Чернигов. Согласно путевому листу, в тот день за рулем был другой водитель.

"Однако истец не учел того, что согласно КоАП, по поводу правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме по общему правилу, ответственность наступает у владельца транспортного средства, а не у того, кто им управлял. Суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку истец является собственником транспортного средства Mercedes-Benz, тот не выбывал из собственности вне воли последнего и добровольно был передан другому водителю, и доказан факт превышения установленного ограничения скорости - отказать истцу в отмене постановления по делу об административном правонарушении", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что можно официально зарегистрировать надлежащего пользователя транспортного средства, тогда штрафы за нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации, могут сразу поступать водителю, который пользуется авто, а не владельцу транспортного средства.

Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий 01

Читайте также: На киевских дорогах появились "места для любителей штрафов", - Билошицкий

Автор: 

+17
Бред!!! Как можно привлечь к ответсвенности невиновного ?? Давайте за убийства и изнасилования привлекать владельцев помещений, где это совершено ?!!! Вот отличный повод привлечь главу МВС за изнасилование в Кагарлыке !!! 🤮
показать весь комментарий
16.07.2020 01:54 Ответить
+9
Тут трохи іньша ситуація.
Авто, зброя - передана іньшому добровільно- відповідальність на ВЛАСНИКУ. Не треба мішати усе у одну купу й робите з себе ідіота "Elite Forcc".
показать весь комментарий
16.07.2020 02:00 Ответить
+8
В Германии, если приходит "письмо счастья" там стоит разъяснение:
"Если вы доверили управлять т.с. другому водителю в это время, то вы можете переадресовать данное взыскание на него. Впишите в формуляр его данные. Если вы не перекладываете ответственность, то погашать штраф будете вы, как владелец."
Речь идёт только о мелких превышениях, где не идёт речь о штрафных пунктах. А, вот, по более серьёзным - там другой формуляр, и уже владелец обязан сообщить, если не он был за рулём.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:21 Ответить
Бред!!! Как можно привлечь к ответсвенности невиновного ?? Давайте за убийства и изнасилования привлекать владельцев помещений, где это совершено ?!!! Вот отличный повод привлечь главу МВС за изнасилование в Кагарлыке !!! 🤮
показать весь комментарий
16.07.2020 01:54 Ответить
Даже если водитель вдребезги пьян ?? Даже если крутой его крутой жжип зарегистрирован на 90 летней бабущке ? Отвечать-бабушке ??Тебе бабушку не жаль ?
показать весь комментарий
16.07.2020 03:11 Ответить
Логика на уровне пятиклассника. Штраф за привышение скорости - это административная ответственность. И пусть "бабушка" его оплатит. А дорожнотраспортное происшествие, повлекшее за собой смерти, будет рассматриваться, как криминал. И будет отвечать именно лицо, сидевшее за рулём. А бабушка, при желании, через суд может взыскать с "пьяного" свои 250 грн ..
показать весь комментарий
16.07.2020 08:00 Ответить
ти прочитай що мені написали, а потім за закон скажи, а вже потім про логіку, бо людей судять по тих Законах які є, а за логіку нікому не цікаво. Також не знаєте, коли і як адмінвідповідальність переходить в кримінальну, можливо і не чули про таке
показать весь комментарий
16.07.2020 08:14 Ответить
Недавно один водитель совета спрашивал, ему пришел штраф, но на фото совершенно другая машина и цвет другой, что с точки зрения логики ему делать ?Лигистьі советуют бегом штраф оплатить и забьіть,иначе другие вариантьі дороже вьіходят, ведь правильно ?
показать весь комментарий
16.07.2020 08:21 Ответить
Стопудово,Дмитрий.Ни бабульку любого крутька,ни дедеульку,ни мамочку,такую как у Дубинского не жаль.Ну не жаль хоть ты тресни,или тресните все боты вместе разом.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:24 Ответить
Тут трохи іньша ситуація.
Авто, зброя - передана іньшому добровільно- відповідальність на ВЛАСНИКУ. Не треба мішати усе у одну купу й робите з себе ідіота "Elite Forcc".
показать весь комментарий
16.07.2020 02:00 Ответить
дядя,зброю передавати іншим ніззя, машину-зя. До вас прийде сусід, попросить сокиру, когось рубоне, кого притягувати ?
показать весь комментарий
16.07.2020 02:59 Ответить
В Германии, если приходит "письмо счастья" там стоит разъяснение:
"Если вы доверили управлять т.с. другому водителю в это время, то вы можете переадресовать данное взыскание на него. Впишите в формуляр его данные. Если вы не перекладываете ответственность, то погашать штраф будете вы, как владелец."
Речь идёт только о мелких превышениях, где не идёт речь о штрафных пунктах. А, вот, по более серьёзным - там другой формуляр, и уже владелец обязан сообщить, если не он был за рулём.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:21 Ответить
Это ещё мелочи.Вот где зеленые падлы беспредел творят-
1. Возможность останавливать машину без оснований.
2. Обзор без понятых (читай - обыски в бардачке, багажнике ... так это так и прописано в законопроекте). Подкинут ли вам в бардачок наркоту, чтобы "заработать" на вас деньжат, гарантировать теперь никто не сможет.
3. Теперь вам надо будет отдавать документы и выходить из машины.
4. Помните гаишников, которые в кустах сидели с радарами? Поздравляю, теперь это возвращается. Знаков о радаре и любых маячков уже не надо.
https://buh.ligazakon.net/news/196790_verkhovnaya-rada-progolosovala-za-usilenie-otvetstvennosti-voditeley-obyski-avto-i-vozvrashchenie-radarov-skorosti
показать весь комментарий
16.07.2020 02:42 Ответить
нда, при нормальній довірі до поліції може б і була користь від такого закону, а так - це відкриває шлях до зловживання, якщо вірно передано зміст законопроекту....
показать весь комментарий
16.07.2020 06:34 Ответить
Во всем мире останавливают просто подуть в драгер. Всех подряд.
А у нас бухают и думают - никто меня не остановит!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:24 Ответить
На взад в УССР!навыбирали маладцы!
показать весь комментарий
17.07.2020 00:27 Ответить
Не подменяйте понятия. Есть административные правонарушения, а есть криминальные. Если владелец авто не в состоянии на уровне своего бизнеса удержать штраф с лица, которому он на договорных отношениях предоставил транспортное средство, то пусть обращается в суд. А суд будет рассматривать уже их разногласия.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:55 Ответить
Бред у тебя в твоей больной голове "элит форсс".Сравнил автомобиль с помещением,механизм потенциальной опасности,который может ездить,как попало и где попало,давить людей пачками,с домами и квартирами,в которых живут люди.Может тогда и стволы свои владельцы могут раздавать налево и направо кому не попадя.Из них людей будут мочить отморозки или дебилы,такие как ты,а с владельца ствола взятки-гладки?Идиот,и такие же идиоты тебе лайканули.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:39 Ответить
Можуть же суди виносити нормальні рішення коли бажають. Усе вірно, хай не "падають на дурачка" я не я - автівка не моя... твоє авто - твоя відповідальність - думай кому даєш бо авто у руках ідіотів стає знарядьдям вбивства.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:04 Ответить
Вопрос в том ,что если я ,к примеру , дам коллеге по работе проехать на моем авто , например к клиенту , а потом мне придет штраф за его нарушение , то это нарушение моих прав как человека! Где механизм переадресации ! Если меня не было за рулем ,я платить не обязан! Фраза типа не давайте другим автомобиль не катит. Я дал проехать, он нарушил, и отказывается платить , а я обязан! Нет ! Любой суд по правам человека вам скажет , что если нет механизма привлечения к ответственности реально бывшего за рулем водителя , то все эти штрафы нарушают мои права! Если я дал кому то нож собирать грибы , а он зарезал в лесу кого то , то я тоже должен отвечать? А где презумпция невиновности?
показать весь комментарий
16.07.2020 02:32 Ответить
на Западе всё просто - заплатил штраф, а потом можешь себе разбираться с тем, кому ты там дал машину.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:36 Ответить
суд своё уже сказал
показать весь комментарий
16.07.2020 02:39 Ответить
И правильно сказал кстати,что не очень часто у нас бывает.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:51 Ответить
Чётко написано: если не вы были за рулём, впишите того кто был на обратной стороне.
(Текст выше бланка денежного перевода)
Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 400
показать весь комментарий
16.07.2020 02:59 Ответить
Классно!Я б сусіда, суку, вписав, нехай потім побігає по судах
показать весь комментарий
16.07.2020 03:05 Ответить
Якщо в термін 30 діб не надійдуть гроші, до вас, як власника, буде впроваджено процедуру щодо стягування. А це - додаткові витрати.
показать весь комментарий
16.07.2020 03:13 Ответить
Авто на юридичній особі, так що не колише аж ніяк, штрафи, перештрафи. Штрафи тільки для ф.осіб.
показать весь комментарий
16.07.2020 03:22 Ответить
В Німеччині надходять штрафи на адресу фірми, але сплачують ці штрафи працівникі, які користувалися автівками, з власної кишені. Кожна автівка має зошит - туда вписується, хто й коли взяв ключі, та коли повернув. Поліція може перевірити запис в цьому зошиті при контролі. Це буде дурним тоном, якщо шеф сплатить за працівника...
показать весь комментарий
16.07.2020 04:23 Ответить
Я за Україну пишу, німькеньщина мене мало хвилює, бо я там не живу.У нас фірми не платять штрафи,і їм штрафи не приходять, бо і так держбюджет підтримують.Камери були поставлені на такі місця , де вони можуть трошки підзаробити грошей в бюджет, а не на проблемні чи високоаварійні ,ну всі ж хочуть грошиків ?
показать весь комментарий
16.07.2020 05:14 Ответить
Подтверждаю. Попал на штраф (пересек сплошную). Фирма заплатила, но с меня высчитали все до цента.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:59 Ответить
А за работу бухгалтера фирмьі, а за канцелярию, а за банковское обслуживание ? А за кредитование ? Все бесплатно ??
показать весь комментарий
16.07.2020 08:25 Ответить
имею на фирме 4 авто . если приходит штраф , платит водитель . я могу тоже заплатить с фирмы но тогда надо добавить % налога как с зарплаты.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:01 Ответить
Вячеслав,Вы что совсем или не множко.На ноже,которым совершено убийство пальчики Ваши будут,это же улика,и стопудовые проблемы для Вас.А если не найдут отпечатков пальцев того,кому Вы нож передали или подарили,то усе,пипец,срок Вам обеспечен.Потом в суде будете "рассказывать",что я не я,и хата не моя.Ножь со следами крови жертвы,и Вашими пальчиками-это стопудовая улика.Потом на адвокатов,которые смогут Вас отмазать и авто,и дом придется продать.И то не факт,что отмажут.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:47 Ответить
Снова хитрожопые лётчики считают себя самыми умными?
показать весь комментарий
16.07.2020 02:35 Ответить
https://thepage.ua/news/femida-lya-komediya-kak-ne-platit-shtrafy-i-osporit-pisma-schastya Фемида ля комедия: как не платить штрафы и оспорить «письма счастья»
показать весь комментарий
16.07.2020 03:45 Ответить
Нормально ці маршрутчики заробляють, якщо демон не пожалів грошей на позовну заяву, хоча та дорожче буде за штраф.
показать весь комментарий
16.07.2020 04:29 Ответить
повезло дуже тим, які раніше продали своє авто по довіреності....листи щастя будуть приходити колишнім володарям.....
показать весь комментарий
16.07.2020 06:25 Ответить
Повезло чи не повезло - питання риторичне. Знайомому мого сина прийшов штраф за порушення ПДР з Ізмаїла де ні він ні його авто жодного разу в житті не було а сам власник навіть не знав де той Ізмаїл знаходиться. Почав виясняти - виявилось що якимось чином там така сама марка автомобіля "живе" собі спокійно з такими самими номерними знаками як в нього. Чим закінчилась історія не знаю але проблем людина мала багато. Люди кажуть що це далеко не поодинокий випадок - от що з цим робити???
показать весь комментарий
16.07.2020 08:26 Ответить
Піде зніме з обліку, після першого ж штрафу, і кому повезло ???
показать весь комментарий
16.07.2020 08:27 Ответить
"Его оштрафовали на 255 грн " - але ж дрібязковий (мєлочний) підприємець, за день він прокурює і випиває кави, пива чи ще чогось на більші гроші. Та недоплати тому шоферу що в час порушення працював і питання закрите. Напевне власник "четирех ларьков" коли в нього є час на судові копійчані справи. З моєї практики тільки одиниці щось оскаржували чи ходили на суди = коли була загроза позбавлення прав.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:20 Ответить
Кривосудие... Обсудить невиновного человека.
Напоминает анекдот:
В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
показать весь комментарий
16.07.2020 08:47 Ответить
Нормальная страна - законы написаны так,что невиновный должен наказываться без разбирательств,а судьишки этому способствуют,что бы не лишиться своего хорошего,взяточного места.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:09 Ответить
Абсолютно импотентное решение. Нашли крайнего. Ответственность должен нести тот, кто совершил правонарушение. Какая разница кто владелец. Давайте создателя судить будем, это же он передал машину владельцу. Подмена понятий.

Точно такую же схему, только наоборот используют разные конторы типа газовых поставщиков или других - находят крайних, когда терроризируют новых хозяев квартир за долги прежних хозяев. Обосновывая это тем, что долг на квартире. Договор заключает не квартира, а человек. Правонарушение совершает не машина, а человек.

Но тут задача не в установлении правосудия, а в сборе штрафов. Поэтому будут принуждать платить любого, кто окажется рядом.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:11 Ответить
тут задача найти того, кто оплатит, а остального подогнать под видимость
показать весь комментарий
16.07.2020 09:40 Ответить
Всё правильно, доверил - плати.
Затем подавай в суд на того, кто нарушил.
Пора заменить круговую поруку круговой ответственностью Иначе мы правосудие не восстановим.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:03 Ответить
Це суд першої інстанціі,безперечно куплений копами і задавлений...В апеляціі то легко відіб"ють,бо відповідати повинен винний,а не той,якого легше знайти...А якщо хтось в цього судді вкраде машину і на ній зіб"є котрогось родича цього судді?..Що тоді суддя заспіває?..Власника буде шукати?..Так він сам власник...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:38 Ответить
 
 