Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий

Департамент патрульной полиции выиграл в суде первое дело об административном правонарушении, зафиксированном в автоматическом режиме. Рассматривал административный иск об отмене постановления по делу об административном правонарушении Деснянский районный суд Чернигова.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что истец обратился в суд с просьбой признать противоправным и отменить постановление о привлечении к административной ответственности за превышение скорости движения.

Его оштрафовали на 255 грн за то, что 24 июня 2020 года на улице Братиславской в Киеве было зафиксировано превышение установленного ограничения скорости движения на 24 км/ч автомобилем Mercedes-Benz.

Истец отметил, что постановление необоснованно и незаконно, ведь он не находился за рулем этого авто, поскольку является физическим-лицом предпринимателем и в пределах своей предпринимательской деятельности занимается регулярными пассажирскими перевозками по маршруту Чернигов-Киев-Чернигов. Согласно путевому листу, в тот день за рулем был другой водитель.

"Однако истец не учел того, что согласно КоАП, по поводу правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме по общему правилу, ответственность наступает у владельца транспортного средства, а не у того, кто им управлял. Суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку истец является собственником транспортного средства Mercedes-Benz, тот не выбывал из собственности вне воли последнего и добровольно был передан другому водителю, и доказан факт превышения установленного ограничения скорости - отказать истцу в отмене постановления по делу об административном правонарушении", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что можно официально зарегистрировать надлежащего пользователя транспортного средства, тогда штрафы за нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации, могут сразу поступать водителю, который пользуется авто, а не владельцу транспортного средства.

