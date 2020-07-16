Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий
Департамент патрульной полиции выиграл в суде первое дело об административном правонарушении, зафиксированном в автоматическом режиме. Рассматривал административный иск об отмене постановления по делу об административном правонарушении Деснянский районный суд Чернигова.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что истец обратился в суд с просьбой признать противоправным и отменить постановление о привлечении к административной ответственности за превышение скорости движения.
Его оштрафовали на 255 грн за то, что 24 июня 2020 года на улице Братиславской в Киеве было зафиксировано превышение установленного ограничения скорости движения на 24 км/ч автомобилем Mercedes-Benz.
Истец отметил, что постановление необоснованно и незаконно, ведь он не находился за рулем этого авто, поскольку является физическим-лицом предпринимателем и в пределах своей предпринимательской деятельности занимается регулярными пассажирскими перевозками по маршруту Чернигов-Киев-Чернигов. Согласно путевому листу, в тот день за рулем был другой водитель.
"Однако истец не учел того, что согласно КоАП, по поводу правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме по общему правилу, ответственность наступает у владельца транспортного средства, а не у того, кто им управлял. Суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку истец является собственником транспортного средства Mercedes-Benz, тот не выбывал из собственности вне воли последнего и добровольно был передан другому водителю, и доказан факт превышения установленного ограничения скорости - отказать истцу в отмене постановления по делу об административном правонарушении", - отмечается в сообщении.
Также указывается, что можно официально зарегистрировать надлежащего пользователя транспортного средства, тогда штрафы за нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации, могут сразу поступать водителю, который пользуется авто, а не владельцу транспортного средства.
Авто, зброя - передана іньшому добровільно- відповідальність на ВЛАСНИКУ. Не треба мішати усе у одну купу й робите з себе ідіота "Elite Forcc".
"Если вы доверили управлять т.с. другому водителю в это время, то вы можете переадресовать данное взыскание на него. Впишите в формуляр его данные. Если вы не перекладываете ответственность, то погашать штраф будете вы, как владелец."
Речь идёт только о мелких превышениях, где не идёт речь о штрафных пунктах. А, вот, по более серьёзным - там другой формуляр, и уже владелец обязан сообщить, если не он был за рулём.
1. Возможность останавливать машину без оснований.
2. Обзор без понятых (читай - обыски в бардачке, багажнике ... так это так и прописано в законопроекте). Подкинут ли вам в бардачок наркоту, чтобы "заработать" на вас деньжат, гарантировать теперь никто не сможет.
3. Теперь вам надо будет отдавать документы и выходить из машины.
4. Помните гаишников, которые в кустах сидели с радарами? Поздравляю, теперь это возвращается. Знаков о радаре и любых маячков уже не надо.
https://buh.ligazakon.net/news/196790_verkhovnaya-rada-progolosovala-za-usilenie-otvetstvennosti-voditeley-obyski-avto-i-vozvrashchenie-radarov-skorosti
А у нас бухают и думают - никто меня не остановит!
(Текст выше бланка денежного перевода)
Напоминает анекдот:
В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
Точно такую же схему, только наоборот используют разные конторы типа газовых поставщиков или других - находят крайних, когда терроризируют новых хозяев квартир за долги прежних хозяев. Обосновывая это тем, что долг на квартире. Договор заключает не квартира, а человек. Правонарушение совершает не машина, а человек.
Но тут задача не в установлении правосудия, а в сборе штрафов. Поэтому будут принуждать платить любого, кто окажется рядом.
Затем подавай в суд на того, кто нарушил.
Пора заменить круговую поруку круговой ответственностью Иначе мы правосудие не восстановим.