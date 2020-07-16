РУС
Хакеры взломали аккаунты Байдена, Обамы, Маска, Гейтса и ряда других известных людей. Twitter работает с ограничениями

Хакеры взломали аккаунты Байдена, Обамы, Маска, Гейтса и ряда других известных людей. Twitter работает с ограничениями

Социальная сеть Twitter продолжает работать с ограничениями после того, как аккаунты ряда известных людей были взломаны, предположительно, с целью совершения кибермошенничества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении, опубликованном службой поддержки Twitter.

"Мы продолжаем ограничивать возможность писать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции учетной записи, пока мы изучаем ситуацию. Спасибо за ваше терпение", - сказано в сообщении.

Ранее соцсеть заявила, что ей известно о произошедшем, и ее сотрудники разбираются с ситуацией.

"Нам известно об инциденте с безопасностью, затронувшем аккаунты в Twitter. Мы расследуем и принимаем меры, чтобы исправить это", - написала служба технической поддержки.

Несколько известных аккаунтов Twitter, в том числе бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего президента Барака Обамы, генерального директора Tesla Илона Маска и соучредителя Microsoft Билла Гейтса, разместили в среду аналогичные твиты с просьбой пожертвовать биткоины, обещая вернуть их в двойном размере через полчаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов ботов, связанных в властями Китая, Турции и России

Все сообщения включали адрес одного и того же биткоин-кошелька, в который за последние несколько часов было вложено $112 тыс. Неясно, поступили ли эти деньги от ничего не подозревающих пользователей или от самих мошенников.

Очевидная афера также привлекла внимание ФБР.

"Нам известно о сегодняшнем инциденте с безопасностью, связанном с несколькими аккаунтами в Twitter, принадлежащими высокопоставленным лицам", - говорится в заявлении о отделения ФБР в Сан-Франциско.

"Мы советуем общественности не становиться жертвой этой аферы, отправляя криптовалюту или деньги в связи с этим инцидентом", - добавили в ФБР.

Предполагается, что данная кибератака является самой крупной в истории системы безопасности Twitter.

+4
А ты, я смотрю, вкладываешь свои огромные запасы восклицательных знаков?
16.07.2020 08:02 Ответить
+3
Кацапи не пробачили Маску успіхи в космосі.
16.07.2020 07:35 Ответить
+2
Хакеры и кибервойска - это самое мощное вооружение в мире сейчас! Украина должна вкладывать огромные деньги в кибервойска! Хакеры могут взламывать критическую инфраструктуру врага, могут взламывать счета вражеского правительства и оборонной промышленности, можно взламывать энергосети и отключать их, можно взламывать разведку врага и получать данные и можно взламывать вообще все и получать любые данные, как персональные, так и организаций и государства. И делать это можно все даже незамеченным. Можно любые данные своровать у врага. Любые чертежи можно своровать. Сильные кибервойска - это мощнейшее вооружение! Читал новости США про кибервойска Ирана и что они их серьезно бояться ибо те могут взламывать все, что угодно в США и США от этого типа плохо защищено и говорят от всего защищены и имеют мощнейшие войска, а от хакеров типа плохо защищены и те могут огромный ущерб США нанести. А смотрел еще интервью с создателем антивируса - McAfee - Джоном Макафи и он рассказывает, что можно взломать энергосистему врага, распределить электричество так, чтобы все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать, все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Все страны вкладывают сейчас огромные средства в кибервойска! Это самое мощное вооружение!
16.07.2020 07:39 Ответить
А януковичу Твіттер вилікували🤪
16.07.2020 07:22 Ответить
Кацапи не пробачили Маску успіхи в космосі.
16.07.2020 07:35 Ответить
так, сам пуйло ламав акаунти таке безглуздя
16.07.2020 10:15 Ответить
Хакеры и кибервойска - это самое мощное вооружение в мире сейчас! Украина должна вкладывать огромные деньги в кибервойска! Хакеры могут взламывать критическую инфраструктуру врага, могут взламывать счета вражеского правительства и оборонной промышленности, можно взламывать энергосети и отключать их, можно взламывать разведку врага и получать данные и можно взламывать вообще все и получать любые данные, как персональные, так и организаций и государства. И делать это можно все даже незамеченным. Можно любые данные своровать у врага. Любые чертежи можно своровать. Сильные кибервойска - это мощнейшее вооружение! Читал новости США про кибервойска Ирана и что они их серьезно бояться ибо те могут взламывать все, что угодно в США и США от этого типа плохо защищено и говорят от всего защищены и имеют мощнейшие войска, а от хакеров типа плохо защищены и те могут огромный ущерб США нанести. А смотрел еще интервью с создателем антивируса - McAfee - Джоном Макафи и он рассказывает, что можно взломать энергосистему врага, распределить электричество так, чтобы все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать, все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Все страны вкладывают сейчас огромные средства в кибервойска! Это самое мощное вооружение!
16.07.2020 07:39 Ответить
А ты, я смотрю, вкладываешь свои огромные запасы восклицательных знаков?
16.07.2020 08:02 Ответить
Ну так вже ж був black down на пів Америки нещодавно. Теж щось з хакерами пов'язаний
16.07.2020 09:21 Ответить
Это наверное миролюбивые и никогда никуда не вмешивающиеся лаптеногие.
16.07.2020 07:43 Ответить
хабаровск вскрыл россию.гнилое никому не нужное дерьмо
16.07.2020 08:05 Ответить
Надо проверить, а то корешей взломали, может и мой аккаунт того...
16.07.2020 08:08 Ответить
ихтамнет. точка.
16.07.2020 08:17 Ответить
Такої ганьби Гейтс ще не знав.
16.07.2020 08:19 Ответить
Хакери зламали акаунти Байдена, Обами, Маска, Гейтса і кількох інших відомих людей. Twitter працює з обмеженнями - Цензор.НЕТ 1150Медведи с клавиатурами.
16.07.2020 08:29 Ответить
Хакери зламали акаунти Байдена, Обами, Маска, Гейтса і кількох інших відомих людей. Twitter працює з обмеженнями - Цензор.НЕТ 1297
16.07.2020 08:36 Ответить
ай..ай...ай... неужели нет даже догадки кто же мог это сделать...?? Сторчать кацапськи роги
16.07.2020 08:43 Ответить
Тупые хакеры! Больше похоже на подростковые шалости.
Гораздо проще, взломав аккаунты, сыграть на бирже. Можно нехило подняться.
16.07.2020 11:08 Ответить
 
 