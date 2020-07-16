Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-мм калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

Проявляли захватчики свою огневую активность и рядом с Новолуганским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты задействовали вооружения БМП и автоматические станковые гранатометы.

Также факты использования противником вооружения запрещенного минскими договоренностями обнаружено неподалеку от Орехово и Новотошковского. На этих участках фронта вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность. По данным разведки 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

"Также, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов был обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В последствии мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что за минувшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.







