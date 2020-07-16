РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5056 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 471 73

Украина в ОБСЕ: Мы приближаемся к моменту, когда РФ будет выбирать, какой сценарий применить в ОРДЛО - "абхазский" или "карабахский"

Украина в ОБСЕ: Мы приближаемся к моменту, когда РФ будет выбирать, какой сценарий применить в ОРДЛО -

Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свой состав и сейчас приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух основных сценариев для этих территорий - "абхазский" или "карабахский".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, который выступил в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ в среду.

"Между тем, Россия реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Российской Федерации. На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет", - заявил он.

Литвиненко обратил внимание на массовую выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО и внедрение российской правовой и экономической системы на этих территориях.

"Можно сказать, что на протяжении последних 6 лет Россия осуществляла масштабные подрывные действия против Украины, тем самым разрушая основы европейской безопасности и создавая угрозу миру и стабильности на континенте", - заявил Литвиненко.

Выступая на посвященном гибридным угрозам заседании, директор НИСИ также проинформировал о трех целях гибридной войны РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле признали, что имеют "определенное влияние" на "республики" оккупированного Донбасса

"Анализ основных стратегических документов РФ, прежде всего стратегического курса РФ в отношении стран-участниц СНГ, утвержденных указом президента РФ Бориса Ельцина в 1995 г., Стратегии национальной безопасности 2015 года, Концепции внешней политики РФ от 2016 г., выступления президента РФ Путина и других лидеров РФ позволяют выделить три основные цели российской гибридной войны против Украины: не допускать вступления Украины в НАТО и ЕС, удержать Украину в буферной зоне между Россией и Западом и восстановить и усилить российское влияние в Украине", - заявил он.

Литвиненко отметил, что Россия в феврале-марте 2014 г. осуществила прямой и откровенный акт вооруженной агрессии против Украины, незаконно оккупировав территорию украинского Крыма и Севастополя. Позже, в марте-апреле 2014 года, россияне начали прокси-войну на Донбассе.

"Основной целью этих военных действий может быть задача по дестабилизации Украины и уничтожения ее устойчивости и сопротивления иностранным воздействиям. Следует подчеркнуть, что меры, принимаемые, являются долгосрочными", - заявил он.

В дальнейшем РФ применяла все возможные средства для достижения своей цели в политической, военной, экономической, информационной и других сферах.

В частности, директор НИСИ обратил внимание присутствующих на скоординированные российские усилия по осуществлению прямого и опосредованного дипломатического давления на Украину, поддержку пророссийских политических групп в Украине, использование в качестве оружия отдельных организаций УПЦ, а также использование классических инструментов спецслужб и формировании различных подрывных групп на территории Украины .

Вместе с тем, россияне используют любую имеющуюся возможность вести подрывную пропаганду против Украины - на телевидении, в Интернете, соцсетях, активно создавая фейковые новости. Параллельно с этим активно используются средства кибервойны - хакеры ФСБ и Генштаба ВС РФ (например, в/ч 26165) атакуют критическую инфраструктуру и запускают разрушительные вирусы, как Petya и NonPetya.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры InformNapalm определили, куда направлялись грузовики, въехавшие из РФ на оккупированную территорию Луганщины в начале июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При этом, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе, Россия также нанесла сильный удар украинской экономике.

"Следует отметить, что за жесткой позицией Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и введение санкций против России, политика РФ была значительно трансформирована, а военный инструмент стал менее активно использоваться. Однако Россия продолжает войну на истощение, как экономически, так и психологически", - подчеркнул Литвиненко.

Он указал на то, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, в том числе создавая наступательные группировки войск, которые могут быть использованы против Украины, но также в гипотетической войне с блоком НАТО. При этом, оккупированый Крым используется как логистическую базу для российских операций на Ближнем Востоке и на Балканах.

Крым (26455) Литвиненко Александр (78) ОБСЕ (4897) россия (96949) Донбасс (26962)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Для того, чтобы ********* не выбирала сценарии на Донбассе, Украиной должен управлять президент с яйцами, а не квартальный петух, который боится назвать ********* - оккупантом.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:06 Ответить
+19
тут варианта 2: или цивилизованные страны все же наконец-то объединятся в вопросе паРашы и задавят эту недоимперию санкциями, или паРаша, почувствовав свое вяличие и безнаказанность в полный рост, все же развяжет полномасштабную войну, с Украиной в виде плацдарма для дальнейшего противостояния с НАТО.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:14 Ответить
+14
Россия продолжает войну/ Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./Как закончить: Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё это бла-бла-бпа, а вот титан и сырьё для его производства - это соасем иная статья.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:51 Ответить
Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський" - Цензор.НЕТ 1936
показать весь комментарий
16.07.2020 08:34 Ответить
россия выбрала хабаровск.хабаровск назвал россию вором.продолжение будет
показать весь комментарий
16.07.2020 07:59 Ответить
Россия продолжает войну/ Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает в случае победы закончить войну. - Укринформ./Как закончить: Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:05 Ответить
переведуть в площину внутрішнього конфлвкту, типа підарашка ніпрічьом, і взасос з х..лом цілуватись будуть, мир в очах бачити, і концерти 95 квартала по всій підараші.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:21 Ответить
Для того, чтобы ********* не выбирала сценарии на Донбассе, Украиной должен управлять президент с яйцами, а не квартальный петух, который боится назвать ********* - оккупантом.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:06 Ответить
Например кто?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:24 Ответить
Російський шпигун Пєця
показать весь комментарий
16.07.2020 10:07 Ответить
а тюлька, що там про це говорила?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:26 Ответить
На вся Украину не найдется никого кроме клоуна?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:53 Ответить
Более чем уверен, что при таких раскладах Вам лично не составит труда озвучить кандидатуру. Ну чтобы сравнить можно было с клоуном. А то как-то все обезличено.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:02 Ответить
Возьми список кандидатов с прошлых выборов, и вычеркни из 30 кандидатов, Зеленского, Шария, Бойка, и прочую кацапскую мразоту, лакеев нет, и можно любого выбирать. Порошенко, Гриценко, Кошулинский, Безсмертный, Смешко, да хоть Балашова или Тимошенко, но не было бы такого позора на весь мир. Но у дебилов своя логика...
показать весь комментарий
16.07.2020 11:12 Ответить
За остальных говорить не буду - не знаю их потенциал ибо не видел в деле. А относительно Порошенко очень даже могу сказать, что данная ситуация, которая в данном вопросе сложилась это прямой результат его действий. Не Порошенко ли привел сначала к первому, а затем и ко второму Минску? Не его ли группа вела все эти годы переговоры? Посему очень даже странно, что Вы его поставили на первое место в своем списке. Клоун как раз и вынужден разгребать (не уверен способен ли) как раз наследие Петра.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:18 Ответить
Клоун разгребет, не сомневайтесь, я вижу вы его видели в деле, за пианино? Прикинь если бы он оказался презом в 2014 м., вместо Пети, вот бы сейчас счастье было. Для кремлядей.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:32 Ответить
Ну вообще-то история не терпит сослагательного наклонения - если бы да кабы. Все стало как стало. Каждый находится в свое время и в своем временном отрезке. Неблагодарное дело ванговать. Посему в следствии действий Порошенко за 5 лет и имеют кремляди возможность выбирать "абхазский" или "карабахский" сценарий. Так что свое счастье кремляди уже имеют. Только не благодаря клоуну.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:48 Ответить
Тебе осталось вспомнить про Вальцмана, Лолиту, Свинарчуков и торговлю на крови, и будет весь набор. Но там ведь было тридцать кандидатов, а ты быстро сполз на Петю. Я лично за Кошулинского голосовал, а за Петю только во втором туре, не люблю паяцев, мерзость это.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:00 Ответить
Тебе осталось вспомнить про Вальцмана, Лолиту, Свинарчуков и торговлю на крови, и будет весь набор.

Мне это ни к чему вспоминать. Я вспоминаю только то что относится к предмету обсуждения. Я даже больше скажу та ситуация что сейчас сложилась есть результат прямых действий Петра. Но скорее всего думаю далеко не его желания. По крайней мере не только его. Наши партнеры тоже скорее всего приложили руку к тому, чтобы мы сели за стол переговоров с террористами. И сейчас любой, кто бы ни был президентом (даже Ваш Кошулинский) будет вынужден согласовывать свои действия в этом вопросе с ними. На мой взгляд глупо рассчитывать, что если бы на месте Зеленского был кто-то другой, то ситуация радикально была бы иной. Идет большая геополитическая игра. И мы в этой игре к сожалению не субъект, а объект геополитики ИМХО.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:10 Ответить
Да ясно все с тобой, ватан, не утруждайся. При Пете Украина впервые отбилась от кацапов за 350 лет, это факт, и мова, и томос, это останется. И он был и остается субьектом Мировой политики, факт, а ЗЕля обьект, это тоже факт, членограй. Я не его фанат Пороха , но как у гнид кацапских полыхает от Пети мне нравится...
показать весь комментарий
16.07.2020 12:18 Ответить
Угу. Особенно мова и томос. Я смотрю ты активно пользуешься и тем и другим.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:19 Ответить
армения и азербайджан воюют уже 30 лет.россия не виновата.нагорный карабах это россия,приднестрое-2,или абхазия,а хотите ю.осетия.крым и часть донбасса тоже россия.
россияне.зачем вам столько дерьма,своего мало?
показать весь комментарий
16.07.2020 08:10 Ответить
Видать что мало. В дерьме сидят и туда же других тянут. Менталитет такой.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:26 Ответить
тут варианта 2: или цивилизованные страны все же наконец-то объединятся в вопросе паРашы и задавят эту недоимперию санкциями, или паРаша, почувствовав свое вяличие и безнаказанность в полный рост, все же развяжет полномасштабную войну, с Украиной в виде плацдарма для дальнейшего противостояния с НАТО.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:14 Ответить
Чего ради объединятся?
Ради страны, где во время войны 73% выбрали провражеского кандидата?!)))
Сколько раз ты готов спасать суицидника?
показать весь комментарий
16.07.2020 08:22 Ответить
ради себя объединится, ради своего спокойствия и безопасности в будущем, которое может не наступить благодаря паРаше. ясно же, что не ради тебеподобных.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:28 Ответить
Они и так спокойны. Могут быть только обеспокоены событиями "далеко".
Мне подобных не напугаешь.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:53 Ответить
естественно, не испугаешь. ведь чтобы испугаться нужно наличие мыслительного процесса, а тот кто думать не умеет, соответственно и пугаться не может просто физически.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:03 Ответить
Это как раз именно то решение, от которого уже не важно кто у руля Украины.
Если Запад серьезно возьмется за Уйлостан и составит план на усиление каждые полгода санкций, пока рашисты не уберутся из Украины, то все закончится быстро и без крови.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:21 Ответить
не мешай Ылите выпячивать своя вЯликую Ылитность
зы наличие ума в случае особо-Ылитной Ылитности вообще не обязательно, даже вредно.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:00 Ответить
моль - людина з "подворотні", з якої його витяг срср, тому немає меж його алчності і жаги влади, породжених усвідомленням позареальної випадковості власного зліту.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:14 Ответить
в норникеле очередная катастрофа.страна-катастрофа катится в пропасть.не будем ей мешать.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:17 Ответить
Лишний раз не помешает напомнить об этом Еврочиновникам. Хотя вряд ли толк будет
показать весь комментарий
16.07.2020 08:20 Ответить
Ага, еврочиновник плохой, а наш нарИд мудр!))
показать весь комментарий
16.07.2020 08:23 Ответить
По большому счёту на Донбассе идёт война между Россией и Западом в целом.
Западу не нужна сильная и процветающая Украина. Западу нужна в Украине настолько хреновая ситуация, что бы мы валили толпами как остарбайтеры (работники с востока) на рабские работы где местные работать не хотят. И Россию тоже Западу полезно придавить что бы не бухтела сильно но в то же время не добивать её окончательно.

При небольшом желании Запада война на Бамбассе прекратилась бы еще в 14 году.
Россия это всего лишь доберман, который схватил пастью ежа (Украину) и теперь не знает что с ним делать.
А охотники стоят в стороне и наблюдают.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:23 Ответить
Дурне як сало без хліба...
Це ж треба обвинувати захід в злочинах фуйла !!!
показать весь комментарий
16.07.2020 08:55 Ответить
Рашистский подлый подонок,оправдывающий кровавую бойню ,развязанную путлером и ко. ,будешь очень сильно страдать от болезни нехорошей ,все 30 сребреников и имущество уйдут на врачей и аптеки ,время пошло негодяй ....
показать весь комментарий
16.07.2020 10:39 Ответить
Запад вообще ведёт непонятную политику. Покупают у рашки газ таким образом дают ей бабосы, рашка на эти бабосы воюет с Украиной. Таким образом Европа становится спонсором агрессора, попутно снабжая Украину оружием.
На что это похоже?
На действия Америки во вторую мировую.
Напомню хронологию:
Германия и СССР были союзники, РФ и Украина тоже.
Германия и СССР имели общую границу, РФ и Украина тоже.
Западная демократия в целом контактировала с Германией и СССР, с РФ и Украиной тоже.
Америка вела политику лёгкой помощи СССР и невмешательства в активную войну, с РФ и Украиной тоже.
Это война на измор и Запад наблюдает как мы истощаемся в этом противостоянии.
Может Запад надавить на РФ по настоящему??? Может но не жмёт.
Запад может помочь Украине по настоящему? Может но не помогает.
Точка.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:25 Ответить
Нам должно быть насрать какой выбор они сделают, наша задача, чтобы цена, за любой из этих вариантов, стала для ********* неподъемной
показать весь комментарий
16.07.2020 08:23 Ответить
Для банановых республик характерно, что за них решают их территориальное устройство. Особенно если забрали ядерное оружие за бусики и зеркальца.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:25 Ответить
Надеюсь ты про свою ***** империю не забыл?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:29 Ответить
Да ты,рашкотварь,никак не угомонишься
показать весь комментарий
16.07.2020 10:40 Ответить
сша северный и турецкий потоки включили в список санцкий конгресса от 2017 года.теперь россия в капкане.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:28 Ответить
Центральний офіс покупця готелю «Дніпро» за 1 млрд 111 млн грн. м. Бровари, вул Київська, 130 згідно документів вважається адресою компанії Смартленд Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський" - Цензор.НЕТ 3816

Після торгів шампанським смакував сам Міхо-реформатор !!!
показать весь комментарий
16.07.2020 08:31 Ответить
Победитель аукциона - ООО "Смартленд". Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Виды деятельности ООО "Смартленд": основной - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, другие:складское хозяйствоУправление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контрактаДеятельность в сфере праваКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Основатели компании - Максим Терещук (17,71%, размер взноса в уставный фонд - 2 млн грн) и ООО "АЙС ТАУН" (82,28%, размер взноса в уставный фонд - 9300000 грн).
Конечный бенефициар - ООО "АЙС ТАУН", учредитель - Игунин Алексей Александрович.
Основной вид деятельности ООО "АЙС ТАУН" - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:34 Ответить
І власник с пакетом АТБ крокує.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:40 Ответить
зато Зеленский не ворует ! (?)
показать весь комментарий
16.07.2020 13:29 Ответить
турция и украина будут производить беспилотники совместно.турция покажет россии кузькину мать не только в сирии и ливии.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:34 Ответить
Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський" - Цензор.НЕТ 5182
показать весь комментарий
16.07.2020 08:42 Ответить
30 років! Ніби і зрілий вік, а на "приколи" тягне. НЕвже ще 40 років треба?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:31 Ответить
Украина забыла большой и толстый на Донбасс, а РФ не забила. Поэтому не стоит удивляться.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:50 Ответить
А ви порівняйте Донбас при Україні з нинішнім, на який не забіла роіська.
Пустку та руїни бачите?
показать весь комментарий
16.07.2020 08:54 Ответить
Та не може бути!!! Невже не бачите "розквіт" після "біндьорівців". Там немає відбою від переселенців з глибинок Раші і Бурятії.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:36 Ответить
Донбас ніколи не був нічого вартий. Це геморой. Він таким був при розвалі Совку, він таким був за України, а тепер так взагалі, не має про що говорити. Ніяка інфраструктура, промисловість чи природні ресурси не здатні зневірювати той менталітет. То кончені (в переважній більшості) люди. Там потрібно було заповідник створити, і він фактично зараз існую. Якби кацапи перекрили кордон із того боку, там слід би досліди проводити, по причинам та ступеням деградації людини та суспільства.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:35 Ответить
Украинский сценарий видимо уже не рассматривают.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:53 Ответить
До виборів у США, кацапи мають розглянути питання не ОРДЛО а України в цілому. І варіантів у них на розгляді тільки два. Або Зеля дає гарантії виконання того, що наобіцяв у Парижі та Омані (вода до Криму, кроки на зняття із РФ санкцій, вибори у ОРДЛО під контролем РФ і фактичне повернення України під повний контроль) або буде застосовано повномаштабне військове втручання.
Вітаю вас, 73%, ви зробили це разом. Удачі вам в окопах, під командування кловуна, якщо він звісно вас не здать гуртом без війни.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:32 Ответить
https://picua.org/image/50WVSf
Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський" - Цензор.НЕТ 5398
показать весь комментарий
16.07.2020 11:16 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 13:30 Ответить
а карабаський - це який? від Карабаса-Барабаса з Буратіно?
показать весь комментарий
16.07.2020 11:39 Ответить
Абхазский-- ввод российских сил под вівеской Миротворцев по просьбе ДЛНР.
Карабахский -- продолжение войні между Баку и Ериваном,
с поддержкой Еревана.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:04 Ответить
 
 