Украина в ОБСЕ: Мы приближаемся к моменту, когда РФ будет выбирать, какой сценарий применить в ОРДЛО - "абхазский" или "карабахский"

Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свой состав и сейчас приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух основных сценариев для этих территорий - "абхазский" или "карабахский".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, который выступил в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ в среду.

"Между тем, Россия реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Российской Федерации. На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет", - заявил он.

Литвиненко обратил внимание на массовую выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО и внедрение российской правовой и экономической системы на этих территориях.

"Можно сказать, что на протяжении последних 6 лет Россия осуществляла масштабные подрывные действия против Украины, тем самым разрушая основы европейской безопасности и создавая угрозу миру и стабильности на континенте", - заявил Литвиненко.

Выступая на посвященном гибридным угрозам заседании, директор НИСИ также проинформировал о трех целях гибридной войны РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле признали, что имеют "определенное влияние" на "республики" оккупированного Донбасса

"Анализ основных стратегических документов РФ, прежде всего стратегического курса РФ в отношении стран-участниц СНГ, утвержденных указом президента РФ Бориса Ельцина в 1995 г., Стратегии национальной безопасности 2015 года, Концепции внешней политики РФ от 2016 г., выступления президента РФ Путина и других лидеров РФ позволяют выделить три основные цели российской гибридной войны против Украины: не допускать вступления Украины в НАТО и ЕС, удержать Украину в буферной зоне между Россией и Западом и восстановить и усилить российское влияние в Украине", - заявил он.

Литвиненко отметил, что Россия в феврале-марте 2014 г. осуществила прямой и откровенный акт вооруженной агрессии против Украины, незаконно оккупировав территорию украинского Крыма и Севастополя. Позже, в марте-апреле 2014 года, россияне начали прокси-войну на Донбассе.

"Основной целью этих военных действий может быть задача по дестабилизации Украины и уничтожения ее устойчивости и сопротивления иностранным воздействиям. Следует подчеркнуть, что меры, принимаемые, являются долгосрочными", - заявил он.

В дальнейшем РФ применяла все возможные средства для достижения своей цели в политической, военной, экономической, информационной и других сферах.

В частности, директор НИСИ обратил внимание присутствующих на скоординированные российские усилия по осуществлению прямого и опосредованного дипломатического давления на Украину, поддержку пророссийских политических групп в Украине, использование в качестве оружия отдельных организаций УПЦ, а также использование классических инструментов спецслужб и формировании различных подрывных групп на территории Украины .

Вместе с тем, россияне используют любую имеющуюся возможность вести подрывную пропаганду против Украины - на телевидении, в Интернете, соцсетях, активно создавая фейковые новости. Параллельно с этим активно используются средства кибервойны - хакеры ФСБ и Генштаба ВС РФ (например, в/ч 26165) атакуют критическую инфраструктуру и запускают разрушительные вирусы, как Petya и NonPetya.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры InformNapalm определили, куда направлялись грузовики, въехавшие из РФ на оккупированную территорию Луганщины в начале июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При этом, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе, Россия также нанесла сильный удар украинской экономике.

"Следует отметить, что за жесткой позицией Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и введение санкций против России, политика РФ была значительно трансформирована, а военный инструмент стал менее активно использоваться. Однако Россия продолжает войну на истощение, как экономически, так и психологически", - подчеркнул Литвиненко.

Он указал на то, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, в том числе создавая наступательные группировки войск, которые могут быть использованы против Украины, но также в гипотетической войне с блоком НАТО. При этом, оккупированый Крым используется как логистическую базу для российских операций на Ближнем Востоке и на Балканах.