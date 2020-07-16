Украина в ОБСЕ: Мы приближаемся к моменту, когда РФ будет выбирать, какой сценарий применить в ОРДЛО - "абхазский" или "карабахский"
Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свой состав и сейчас приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух основных сценариев для этих территорий - "абхазский" или "карабахский".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, который выступил в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ в среду.
"Между тем, Россия реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Российской Федерации. На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет", - заявил он.
Литвиненко обратил внимание на массовую выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО и внедрение российской правовой и экономической системы на этих территориях.
"Можно сказать, что на протяжении последних 6 лет Россия осуществляла масштабные подрывные действия против Украины, тем самым разрушая основы европейской безопасности и создавая угрозу миру и стабильности на континенте", - заявил Литвиненко.
Выступая на посвященном гибридным угрозам заседании, директор НИСИ также проинформировал о трех целях гибридной войны РФ против Украины.
"Анализ основных стратегических документов РФ, прежде всего стратегического курса РФ в отношении стран-участниц СНГ, утвержденных указом президента РФ Бориса Ельцина в 1995 г., Стратегии национальной безопасности 2015 года, Концепции внешней политики РФ от 2016 г., выступления президента РФ Путина и других лидеров РФ позволяют выделить три основные цели российской гибридной войны против Украины: не допускать вступления Украины в НАТО и ЕС, удержать Украину в буферной зоне между Россией и Западом и восстановить и усилить российское влияние в Украине", - заявил он.
Литвиненко отметил, что Россия в феврале-марте 2014 г. осуществила прямой и откровенный акт вооруженной агрессии против Украины, незаконно оккупировав территорию украинского Крыма и Севастополя. Позже, в марте-апреле 2014 года, россияне начали прокси-войну на Донбассе.
"Основной целью этих военных действий может быть задача по дестабилизации Украины и уничтожения ее устойчивости и сопротивления иностранным воздействиям. Следует подчеркнуть, что меры, принимаемые, являются долгосрочными", - заявил он.
В дальнейшем РФ применяла все возможные средства для достижения своей цели в политической, военной, экономической, информационной и других сферах.
В частности, директор НИСИ обратил внимание присутствующих на скоординированные российские усилия по осуществлению прямого и опосредованного дипломатического давления на Украину, поддержку пророссийских политических групп в Украине, использование в качестве оружия отдельных организаций УПЦ, а также использование классических инструментов спецслужб и формировании различных подрывных групп на территории Украины .
Вместе с тем, россияне используют любую имеющуюся возможность вести подрывную пропаганду против Украины - на телевидении, в Интернете, соцсетях, активно создавая фейковые новости. Параллельно с этим активно используются средства кибервойны - хакеры ФСБ и Генштаба ВС РФ (например, в/ч 26165) атакуют критическую инфраструктуру и запускают разрушительные вирусы, как Petya и NonPetya.
При этом, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе, Россия также нанесла сильный удар украинской экономике.
"Следует отметить, что за жесткой позицией Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и введение санкций против России, политика РФ была значительно трансформирована, а военный инструмент стал менее активно использоваться. Однако Россия продолжает войну на истощение, как экономически, так и психологически", - подчеркнул Литвиненко.
Он указал на то, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, в том числе создавая наступательные группировки войск, которые могут быть использованы против Украины, но также в гипотетической войне с блоком НАТО. При этом, оккупированый Крым используется как логистическую базу для российских операций на Ближнем Востоке и на Балканах.
Мне это ни к чему вспоминать. Я вспоминаю только то что относится к предмету обсуждения. Я даже больше скажу та ситуация что сейчас сложилась есть результат прямых действий Петра. Но скорее всего думаю далеко не его желания. По крайней мере не только его. Наши партнеры тоже скорее всего приложили руку к тому, чтобы мы сели за стол переговоров с террористами. И сейчас любой, кто бы ни был президентом (даже Ваш Кошулинский) будет вынужден согласовывать свои действия в этом вопросе с ними. На мой взгляд глупо рассчитывать, что если бы на месте Зеленского был кто-то другой, то ситуация радикально была бы иной. Идет большая геополитическая игра. И мы в этой игре к сожалению не субъект, а объект геополитики ИМХО.
россияне.зачем вам столько дерьма,своего мало?
Ради страны, где во время войны 73% выбрали провражеского кандидата?!)))
Сколько раз ты готов спасать суицидника?
Мне подобных не напугаешь.
Если Запад серьезно возьмется за Уйлостан и составит план на усиление каждые полгода санкций, пока рашисты не уберутся из Украины, то все закончится быстро и без крови.
зы наличие ума в случае особо-Ылитной Ылитности вообще не обязательно, даже вредно.
Западу не нужна сильная и процветающая Украина. Западу нужна в Украине настолько хреновая ситуация, что бы мы валили толпами как остарбайтеры (работники с востока) на рабские работы где местные работать не хотят. И Россию тоже Западу полезно придавить что бы не бухтела сильно но в то же время не добивать её окончательно.
При небольшом желании Запада война на Бамбассе прекратилась бы еще в 14 году.
Россия это всего лишь доберман, который схватил пастью ежа (Украину) и теперь не знает что с ним делать.
А охотники стоят в стороне и наблюдают.
Це ж треба обвинувати захід в злочинах фуйла !!!
На что это похоже?
На действия Америки во вторую мировую.
Напомню хронологию:
Германия и СССР были союзники, РФ и Украина тоже.
Германия и СССР имели общую границу, РФ и Украина тоже.
Западная демократия в целом контактировала с Германией и СССР, с РФ и Украиной тоже.
Америка вела политику лёгкой помощи СССР и невмешательства в активную войну, с РФ и Украиной тоже.
Это война на измор и Запад наблюдает как мы истощаемся в этом противостоянии.
Может Запад надавить на РФ по настоящему??? Может но не жмёт.
Запад может помочь Украине по настоящему? Может но не помогает.
Точка.
Після торгів шампанським смакував сам Міхо-реформатор !!!
Пустку та руїни бачите?
Вітаю вас, 73%, ви зробили це разом. Удачі вам в окопах, під командування кловуна, якщо він звісно вас не здать гуртом без війни.
Карабахский -- продолжение войні между Баку и Ериваном,
с поддержкой Еревана.