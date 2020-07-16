В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 234,3 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,6 млн.

По состоянию на утро 16 июля в мире зарегистрировали 234 337 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,1 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 696 738 случаев инфицирования и 586 885 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 140 140 (+ 997 за сутки), заболевших - 3 616 747 (+ 71 670 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 970 909 инфицированных (+ 39 705 за сутки) и 75 523 (+ 1 261 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 970 169 человек (+ 32 682 за сутки), количество смертей - 24 929 (+ 614 за сутки).

В России 746 369 заболевших (+ 6 422 за сутки) и 11 770 летальных случаев (+ 156 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 337 724 человек (+ 3 857 за сутки), количество смертей - 12 417 (+ 188 за сутки).