2 142 18

В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 234,3 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,6 млн.

По состоянию на утро 16 июля в мире зарегистрировали 234 337 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,1 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 696 738 случаев инфицирования и 586 885 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 140 140 (+ 997 за сутки), заболевших - 3 616 747 (+ 71 670 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 970 909 инфицированных (+ 39 705 за сутки) и 75 523 (+ 1 261 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 970 169 человек (+ 32 682 за сутки), количество смертей - 24 929 (+ 614 за сутки).

Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство

В России 746 369 заболевших (+ 6 422 за сутки) и 11 770 летальных случаев (+ 156 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 337 724 человек (+ 3 857 за сутки), количество смертей - 12 417 (+ 188 за сутки).

+5
А, ну тогда пойду скажу жене (районная больница, забор крови), что бы не напрягалась. Диванный инфекционист сказал, что *вы всё врёте, его нет*.
16.07.2020 08:46 Ответить
+3
какая на фиг пандемия?ЭТо всё выдумки не бедных людей этого Мира,знать бы истинную причину зачем раздули из орви такую большую проблему как коронавирус,все болезни связанные с лёгкими человека приписываются как коронавирус.Нету никакого коронавируса.
16.07.2020 08:12 Ответить
+3
Давай за Беларусь эти же антиковедисты должны ужео помощи вопить, просить все страны отгородится от бацька ан нет все у них и чемпионат и праздники , школы работают. А секта как бы забыла о них. С чего бы это? И Туркмения и десятки других стран плевали хотели на вашу проплаченую брехню. Будет еще нюрберг на вас не сомневайтесь уроды.
16.07.2020 09:26 Ответить
В Украине и мире пандемия короновируса, а квартальные дебилы уже раздеребанили фонд борьбы с недугом.
16.07.2020 08:10 Ответить
какая на фиг пандемия?ЭТо всё выдумки не бедных людей этого Мира,знать бы истинную причину зачем раздули из орви такую большую проблему как коронавирус,все болезни связанные с лёгкими человека приписываются как коронавирус.Нету никакого коронавируса.
16.07.2020 08:12 Ответить
А, ну тогда пойду скажу жене (районная больница, забор крови), что бы не напрягалась. Диванный инфекционист сказал, что *вы всё врёте, его нет*.
16.07.2020 08:46 Ответить
Мало того это говорят эксперты во всем мире, что это все афера. Остались только проплаченые сми и псевдоэксперты которые продолжают политику инфодемии. Даже сейчас они молчать что количество смертей стало меньше и продолжают акцентировать внимание типо на инфецированых но не уточняют что это почти все безсимптомные и увеличели количество тестов. Это афера и не более
16.07.2020 10:46 Ответить
А может все на самом деле проще?

Российские чиновники настолько заигрались статистикой по ковиду, что вообще «потеряли берега». И от того, что они заявляют - не знаешь смеяться или плакать, пишет Telegram-канал https://t.me/SerpomPo/6526 «СерпомПО» .
Глава Роспотребнадзора Попова (на ) на заседании оперштаба по ковиду, 15 июля 2020:
«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%».
Это очень странная цифра. Даже в Москве - лидере в стране по заболеваемости к-вирусом в стране - иммунитет обнаружен у 21,7% горожан.
Значит эпидемия ударила по другим регионам страны еще сильнее? И это прошло незамеченным, в отличие от Москвы? Как такое возможно?
А вот другое заявление Поповой: самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет - 42% от числа обследованных, 38% - у детей от семи до 13 лет.
Это значит, что почти половина российских детей переболела ковидом? И ясли и детские сады стали настоящим рассадником болезни, из них дети тащили болезнь домой и заражали родителей? Что за чудовищное разгильдяйство в дошкольной системе образования и начальной школе? Кто за это должен ответить?
А может все на самом деле проще? Цифра выдумана. Взята с потолка, неправильно экстраполирована на всю страну. Похоже, что именно так все и было.
Ведь исследования проводились всего в 3 регионах - Питере, Хабаровском крае и Тюменьской обл. При этом в Питере иммунитет составил всего 8%. Даже страшно подумать, какие цифры переболевших должны быть в двух других регионах… И как они были агрегированы и по каким правилам статистики и социологии выданы за цифры для всей страны…
Ситуация дичайшая:
по официальной статистике в стране 753 тыс.заразившихся,
по данным Поповой, переболело к-вирусом уже 38,1 млн. россиян.
Разница - в 50 раз!
Одно из двух: или цифра в 26% - чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время.
16.07.2020 14:47 Ответить
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!
16.07.2020 08:12 Ответить
В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 234,3 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,6 млн. - Цензор.НЕТ 3699
16.07.2020 08:12 Ответить
https://censor.net/news/3206961/gosstat_obnovil_ofitsialnye_dannye_po_smertnosti_ot_koronavirusa.

Когда родят официальные данные за январь - июнь?
К чему эта вся бутафория и маскарадный фетиш?
16.07.2020 08:23 Ответить
маска, антисептик, дистанция
угроза серьезная
16.07.2020 08:40 Ответить
Давай за Беларусь эти же антиковедисты должны ужео помощи вопить, просить все страны отгородится от бацька ан нет все у них и чемпионат и праздники , школы работают. А секта как бы забыла о них. С чего бы это? И Туркмения и десятки других стран плевали хотели на вашу проплаченую брехню. Будет еще нюрберг на вас не сомневайтесь уроды.
16.07.2020 09:26 Ответить
ольгінський,забув КНДР..
16.07.2020 14:50 Ответить
В шизОїдів-конспірологів істерика
16.07.2020 11:00 Ответить
ну реально дибіли: у світі зареєстровано новий рекорд по придбанню імунітету. а антирекорди - це смерті.
16.07.2020 11:37 Ответить
Пойди и скажи ,только лох наивный верит в этот придуманный ********.
17.07.2020 08:44 Ответить
