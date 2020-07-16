В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 234,3 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,6 млн.
По состоянию на утро 16 июля в мире зарегистрировали 234 337 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 8,1 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 696 738 случаев инфицирования и 586 885 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 140 140 (+ 997 за сутки), заболевших - 3 616 747 (+ 71 670 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 970 909 инфицированных (+ 39 705 за сутки) и 75 523 (+ 1 261 за сутки) летальных случаев.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 970 169 человек (+ 32 682 за сутки), количество смертей - 24 929 (+ 614 за сутки).
В России 746 369 заболевших (+ 6 422 за сутки) и 11 770 летальных случаев (+ 156 за сутки).
В Перу число инфицированных уже достигло 337 724 человек (+ 3 857 за сутки), количество смертей - 12 417 (+ 188 за сутки).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А может все на самом деле проще?
https://charter97.org/ru/news/2020/7/16/386034/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/16/386034/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/16/386034/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/16/386034/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/16/386034/ https://pluso.ru/
Российские чиновники настолько заигрались статистикой по ковиду, что вообще «потеряли берега». И от того, что они заявляют - не знаешь смеяться или плакать, пишет Telegram-канал https://t.me/SerpomPo/6526 «СерпомПО» .
Глава Роспотребнадзора Попова (на ) на заседании оперштаба по ковиду, 15 июля 2020:
«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%».
Это очень странная цифра. Даже в Москве - лидере в стране по заболеваемости к-вирусом в стране - иммунитет обнаружен у 21,7% горожан.
Значит эпидемия ударила по другим регионам страны еще сильнее? И это прошло незамеченным, в отличие от Москвы? Как такое возможно?
А вот другое заявление Поповой: самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет - 42% от числа обследованных, 38% - у детей от семи до 13 лет.
Это значит, что почти половина российских детей переболела ковидом? И ясли и детские сады стали настоящим рассадником болезни, из них дети тащили болезнь домой и заражали родителей? Что за чудовищное разгильдяйство в дошкольной системе образования и начальной школе? Кто за это должен ответить?
А может все на самом деле проще? Цифра выдумана. Взята с потолка, неправильно экстраполирована на всю страну. Похоже, что именно так все и было.
Ведь исследования проводились всего в 3 регионах - Питере, Хабаровском крае и Тюменьской обл. При этом в Питере иммунитет составил всего 8%. Даже страшно подумать, какие цифры переболевших должны быть в двух других регионах… И как они были агрегированы и по каким правилам статистики и социологии выданы за цифры для всей страны…
Ситуация дичайшая:
по официальной статистике в стране 753 тыс.заразившихся,
по данным Поповой, переболело к-вирусом уже 38,1 млн. россиян.
Разница - в 50 раз!
Одно из двух: или цифра в 26% - чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время.
Когда родят официальные данные за январь - июнь?
К чему эта вся бутафория и маскарадный фетиш?
угроза серьезная