Больница в Харькове из-за служебной халатности главврача потратила почти 3 млн грн на несуществующие фотоальбомы, - полиция

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главному врачу одного из харьковских медучреждений. Действия мужчины вызвали последствия в виде убытков в сумме почти 3 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины осуществляется следователем Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 и оперативным сопровождением Управления СБУ в Харьковской области.

Установлено, что 2 апреля предприниматель предоставил главному бухгалтеру коммунального учреждения здравоохранения заведомо поддельную расходную накладную, согласно которой он якобы передал больнице 8000 альбомов для фотографий. Указанный товар на момент подписания документации отсутствовал.

Материально-ответственное лицо заведения, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную. В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи, предоставленный физическим лицом. При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества. Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата за альбомы на общую сумму 2 864 000 гривен.

15 июля должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следственные действия продолжаются.

+17
Я один не могу уловить связь между лечебным учреждением и 8000 фотоальбомов?
16.07.2020 08:26 Ответить
+5
Понять и простить.
Люди готовятся фотографировать всех больных второй и третьей волны коронавируса.
16.07.2020 08:21 Ответить
+5
как халатность?!.. тут чистая 191 ч.5..
походу, главврачик порешал с СБУ и следак нарисовал слабенькую статью.. а в суде вообще условку дадут..
16.07.2020 08:24 Ответить
Понять и простить.
Люди готовятся фотографировать всех больных второй и третьей волны коронавируса.
16.07.2020 08:21 Ответить
как халатность?!.. тут чистая 191 ч.5..
походу, главврачик порешал с СБУ и следак нарисовал слабенькую статью.. а в суде вообще условку дадут..
16.07.2020 08:24 Ответить
Я один не могу уловить связь между лечебным учреждением и 8000 фотоальбомов?
16.07.2020 08:26 Ответить
"Пилить" бюджет - не ваш конёк. 😁
16.07.2020 08:33 Ответить
Вам нікогда в больніце врачь настойчіво нє прєдлогал купіть імєнно у нєго супєрчудодєйствєнниє і бистроізлєчівающіє таблєткі?
16.07.2020 08:35 Ответить
Фотоальбомы с фотографиями Алана Чумака и Анатолия Кашпировского. Если у пациента геморрой то прикладывать фото Чумака, а если энурез то Кашпировского
16.07.2020 08:37 Ответить
А если сразу две,то эффект удваивается.
16.07.2020 08:52 Ответить
Фотоальбом: "Моё пребываание в больнице" на память...
16.07.2020 08:27 Ответить
Так,етоже Порошенко іх украл. А потом будєт раздавать нуждающімса в другіх больніцах от своєво імєні. Інсайд от дєркача.
16.07.2020 08:31 Ответить
Ага ещё и Путину подарил на день независимости альбомчик!
16.07.2020 08:39 Ответить
Это по 3.5 тысячи за альбом? Это из чего он интересно? Я ежедневник купил за 150 грн!
16.07.2020 08:41 Ответить
Альбом с крокодиловой кожи
16.07.2020 08:42 Ответить
Вот https://www.objectiv.tv/objectively/2020/02/13/harkovskij-gorsovet-pereplatil-za-albomy-dlya-novorozhdennyh-v-2-5-raza/ тут почитайте. Там-то и деньги были УЖЕ раскрадены. Да и альбомы никто делать не собирался. Просто бабки отмывали горсоветовские. Уверен, что и главврача попросили "сверху" так сказать "просто подмахнуть". А "предприниматель" получил за свои услуги около 10%. Типа, конечно, поскольку меня там не стояло .
16.07.2020 09:11 Ответить
В орлів Авакова це називаєтся недбалість. а як справа дійде до суду, то в справі зазначать що випадково загубив 3 млн
16.07.2020 08:42 Ответить
Я не поняла : на лекарства денег нет, а на альбомы выделяют из бюджета ? А на что еще ? Это ж не один такой « недбалий» врач в стране .
16.07.2020 08:56 Ответить
Это не халатность, это мошенничество и хищение гос. средств в особо крупных размерах, при чём группой людей, сговор, банда. За такое должно быть от 10лет с конфискацией, не иначе. А наши соплежуи что им сделают? Да ничего, в худшем случае типа уволят, потом они через "гуманный суд" восстановятся и получат зарплаты за пару лет безделия. Це Україна, малята.
Отдельный вопрос- зачем больнице 8000 альбомов????
16.07.2020 08:58 Ответить
"Больницей" то учереждение стало, чтоб слезу у наріда выбивать. Там деньги украли еще при распределении от горсовета. Речь идет об нальбомах, которые "в нагрузку" дают за деньги родителям новорожденного. Детали этой многолетней аферы https://www.objectiv.tv/objectively/2020/02/13/harkovskij-gorsovet-pereplatil-za-albomy-dlya-novorozhdennyh-v-2-5-raza/ тут .
16.07.2020 09:08 Ответить
Хрен что поймешь... Так были альбомы или не были? Цитирую: "Материально-ответственное лицо заведения, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную. В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи, предоставленный физическим лицом. При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества". Если НЕ БЫЛО, то что проверил главный врач? А если БЫЛО, то о чем речь в подозрении? Бл*дь, О ЧЕМ НОВОСТЬ?
16.07.2020 09:04 Ответить
Умом не понять. Надо знать методы и работу системы отмазок и превращения вопиющего уголовного преступления, на огромную сумму убытков, в обыкновенную халатность., в дело, которое развалится в суде именно из-за таких вот "случайных", "двояких" формулировок. Айяйяй, погрозите им пальчиком, они ТАК больше не будут))))
16.07.2020 09:23 Ответить
і шо ...у "главврача" немає "в тубочці" три мільйони ...ніколи не повірю ...це ж не районна лікарня і не фельшерський пункт ...для покращення зору цього "врача" потрібно конфіскувати завдані державі збитки плюс ще стільки щоб неповадно було...а альбоми залишити йому на згадку
16.07.2020 09:24 Ответить
При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества. Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата за альбомы на общую сумму 2 864 000 гривен Источник:https://censor.net/n3208392

Нет халатности,есть банальное воровство.
16.07.2020 09:55 Ответить
16.07.2020 10:02 Ответить
"халатности"? на мой взгляд это называется банальным ВОРОВСТВОМ!?
16.07.2020 10:36 Ответить
А яку болячку лікують фотоальбомами?
16.07.2020 11:28 Ответить
Нах больнице альбомы?
Больше тратить не куда.... Ремонт....Аппаратура.... Надбавки врачам и млад мед персоналу?
16.07.2020 12:57 Ответить
Чудны дела твои, Господи! Ворюгу гос.средств обвиняют в халатности! Хорошенькая халатность- в 3 лимона! Раньше такими деятелями беспощадно занимался ОБХСС и называли их расхитителями народного имущества в особо крупных размерах. И наказание было независимо от социального статуса.
16.07.2020 21:43 Ответить
Если СБУ... то альбомы у путина покупали...
17.07.2020 08:52 Ответить
 
 