Больница в Харькове из-за служебной халатности главврача потратила почти 3 млн грн на несуществующие фотоальбомы, - полиция

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главному врачу одного из харьковских медучреждений. Действия мужчины вызвали последствия в виде убытков в сумме почти 3 миллиона гривен.

Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины осуществляется следователем Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 и оперативным сопровождением Управления СБУ в Харьковской области.

Установлено, что 2 апреля предприниматель предоставил главному бухгалтеру коммунального учреждения здравоохранения заведомо поддельную расходную накладную, согласно которой он якобы передал больнице 8000 альбомов для фотографий. Указанный товар на момент подписания документации отсутствовал.

Материально-ответственное лицо заведения, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную. В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи, предоставленный физическим лицом. При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества. Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата за альбомы на общую сумму 2 864 000 гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работники лесничества на Ивано-Франковщине незаконно торговали древесиной, чем нанесли ущерб на 1,9 млн грн, - ГБР. ФОТО

15 июля должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следственные действия продолжаются.