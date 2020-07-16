Больница в Харькове из-за служебной халатности главврача потратила почти 3 млн грн на несуществующие фотоальбомы, - полиция
Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главному врачу одного из харьковских медучреждений. Действия мужчины вызвали последствия в виде убытков в сумме почти 3 миллиона гривен.
Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины осуществляется следователем Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 и оперативным сопровождением Управления СБУ в Харьковской области.
Установлено, что 2 апреля предприниматель предоставил главному бухгалтеру коммунального учреждения здравоохранения заведомо поддельную расходную накладную, согласно которой он якобы передал больнице 8000 альбомов для фотографий. Указанный товар на момент подписания документации отсутствовал.
Материально-ответственное лицо заведения, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную. В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи, предоставленный физическим лицом. При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества. Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата за альбомы на общую сумму 2 864 000 гривен.
15 июля должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Люди готовятся фотографировать всех больных второй и третьей волны коронавируса.
походу, главврачик порешал с СБУ и следак нарисовал слабенькую статью.. а в суде вообще условку дадут..
Отдельный вопрос- зачем больнице 8000 альбомов????
Нет халатности,есть банальное воровство.
Нет халатности,есть банальное воровство.
Больше тратить не куда.... Ремонт....Аппаратура.... Надбавки врачам и млад мед персоналу?