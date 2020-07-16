1 417 0
На Ривненщине за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19, всего - 4852 , - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 15 июля, подтвердили 70 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 15 июля на Ривненщине зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 15 июля на Ривенщине подтверждены 39 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 2 до 73 лет.
Всего в области зарегистрированы 4852 случая заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 84 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 3247 человек.
В работе лабораторий области остаются 280 образцов.
