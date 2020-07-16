РУС
Число заболевших COVID-19 на Львовщине продолжает расти: за сутки - 197 новых случаев, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 197 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 7622 человек, 199 человек умерли, 1242 пациента выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6716 человека, госпитализированы - 1249, на амбулаторном лечении - 5467 человек, выписаны - 1075 человек. Сейчас в больнице находятся 174 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1144 ПЦР-теста, из них 197 - положительный. Среди них львовян - 84.

Во Львове больше всего тестируют. Ну и колтчество непуганных рагулей без масок тут также больше
16.07.2020 08:31 Ответить
то ви пане, Андрій Іванович?
16.07.2020 08:57 Ответить
Мало ресторанів і кафе відкрито. Потрібно більше
16.07.2020 09:09 Ответить
Розповім свою історію. Рівно 5 тижнів тому спочатку захворіла мама. Температура не перевищувала. 38 градусів. Кашлю не було. Тому сімейний лікар не вважала за потрібне робити тести. Про писала лікування і мама лікувався тиждень амбулаторно. Через два дні захворів я. Кашлю не було, температура не перевищувала тих самих 38 градусів. Сімейний лікар порадила те саме, що мамі. А ще через 3 дні захворів батько, який вже четвертий місяць очікує пересадку суглоба, тому лежить у ліжку і пересувається на милицях лише в межах однієї кімнати. Все те саме. Мамі минуло 70. У неї купа хронічних хвороб. Тому через два тижні, коли спала температура, її забрали в лікарню лікувати серце і шлунок. Без тестів на коронавірус. У лікарні вона пробула 8 днів. Я весь час перебував вдома. Бо мусив доглядати за батьком, якому 76 років. А позавчора батько здав тест, бо має лягати у травматологію для заміни суглоба. І вчора отримав позитивний результат на КОВІД-19. Резюмую. Його тест потрапив у сьогоднішні зведення. Але вірусу у нього вже немає, бо від початку хвороби пройшло вже три тижні. Просто у крові залишилися антитіла. Ми з мамою у зведення не потрапили, бо не робили тестів. Але хворіли. І якби батька не потрібно було оперувати, то ніхто б не знав, що троє людей перенесли коронавірус. Тому ці цифри всі - зі стелі і не відображають справжньої картини. Поки тестування не буде загальним, ми будемо нагадувати ловців чорної кішки у чорній кімнаті в опівнічну пору.
16.07.2020 11:31 Ответить
 
 