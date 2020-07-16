Число заболевших COVID-19 на Львовщине продолжает расти: за сутки - 197 новых случаев, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 197 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 7622 человек, 199 человек умерли, 1242 пациента выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6716 человека, госпитализированы - 1249, на амбулаторном лечении - 5467 человек, выписаны - 1075 человек. Сейчас в больнице находятся 174 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1144 ПЦР-теста, из них 197 - положительный. Среди них львовян - 84.

