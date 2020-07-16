Представитель РФ устроил демарш в ОБСЕ во время обсуждения гибридной агрессии России против Украины

Делегация РФ во время Форума безопасного сотрудничества (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ в среду совершила демарш и покинула заседание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, это было сделано после неудачных попыток преуменьшить значение темы гибридных угроз в целом и избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины в частности.

"Во время сегодняшнего совместного заседания Форума безопасного сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ представитель делегации РФ, который присутствовал физически на заседании в Хофбурге, совершил демарш и покинул зал. Таким образом российский дипломат отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко, который выступал в качестве одного из основных докладчиков на тему гибридных угроз", - заявил он.

Цымбалюк указал на то, что еще во время презентации приоритетов Украинского председательства в ФБС в апреле глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что тема гибридных угроз будет в фокусе внимания Украины. Большинство делегаций в ОБСЕ приветствовали намерение украинской стороны привлечь внимание к этой проблематике. Единственной делегацией, которая заявила, что эта тема "неинтересна" и якобы разделяет страны-участницы ОБСЕ – стала делегация РФ.

"Поэтому особое отношение делегации РФ к тематике гибридных угроз не было неожиданностью. Оставался лишь вопрос, каким образом российская делегация отреагирует: попытается закрыть его каким-то своим нарративом или же каким-то другим способом. Очевидно, что делегация РФ понимала, что во время обсуждения этой темы будет озвучен, прежде всего, кейс российской гибридной агрессии против Украины. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", - заявил Цымбалюк.

По его словам, делегация РФ приняла первый раз слово еще перед утверждением повестки дня заседания, стремясь продемонстрировать свое принципиальное несогласие с инициированием обсуждения тематики гибридных угроз Украинским председательством в ФБС, поэтому от нее ожидался какой-то дальнейший демарш или даже попытки блокирования заседания в целом.

"Хотя, здесь следует заметить, что это было совместное заседание и общая тема – как Украинского председательства на Форуме безопасного сотрудничества, так и Албанского председательства в ОБСЕ. И дальнейшее обсуждение только продемонстрировало важность темы: отдельные выступления после трех основных спикеров осуществили ли не 15 делегаций – ориентировочно значительно больше, чем обычно во время подобных заседаний", - заявил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он указал на то, что как только директор НИСИ Литвиненко, как известный специалист в сфере гибридных угроз, начал свой доклад и, охарактеризовав ситуацию в целом, перешел к примеру российской гибридной агрессии, представитель делегации РФ взял слово по процедурным вопросам и сообщил об оставлении заседания. Последнее проходило в смешанном формате – по одному представителю делегаций в зале в Хофбурге, еще до трех членов могли присутствовать через видеоконференцию с помощью Zoom.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Мы приближаемся к моменту, когда РФ будет выбирать, какой сценарий применить в ОРДЛО - "абхазский" или "карабахский"

Со всем тем, несмотря на демарш россиян, совместное заседание продолжилось. В своей презентации Литвиненко, в частности, ярко продемонстрировал многомерность гибридных средств и методов, которые Россия использует против Украины. Он подчеркнул, что Россия развязала и продолжает свою прокси-войну на истощение на Донбассе, а конечная ее цель заключается в препятствовании реализации евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, создании буферной зоны между Россией и Западом и, в конечном итоге, восстановления своего влияния в Украине.

Интересной была мысль еще одного основного докладчика во время заседания — представителя НАТО, руководителя отдела гибридных вызовов Михаэля Рюле. В своем выступлении он, в частности, отметил, что реакция на гибридную угрозу, которую осуществляет одна из стран против другой, должна быть коллективной и лишь тогда она будет эффективной.

"Собственно, нечто похожее произошло и сегодня. Российский представитель, реагируя на выступление руководителя НИСИ, совершил также своеобразный "гибридный ход", покинув зал заседания и сделав вид, что эта тема якобы не касается РФ. Однако, большинство национальных делегаций в своей отдельных выступлениях продемонстрировали, что это – не так: говоря о гибридные военные действия, они наводили именно пример российской агрессии против Украины. То есть, на сегодняшнем заседании прозвучала такая себе коллективная ответ, и эта политическая поддержка является очень важной для Украины", - заявил Цымбалюк.

Дипломат также добавил, что тематика гибридных угроз вызвала большой интерес, и ряд делегаций уже выступил с призывами к следующему Председательства в ФБС уделять внимание этому вопросу и заявила пожелания по проведению отдельных тематических мероприятий по этой теме.

"Хотя российская делегация и покинула зал, это не означает, что они будут жить в информационном вакууме: выступления приглашенных докладчиков будут распространены в ОБСЕ, наша делегация в национальном качестве и миссии других стран также распространят свои выступления как документы ОБСЕ. Поэтому делегация РФ сможет с ними ознакомиться, и, надеюсь, учесть и не делать вид, что ничего не происходит", - подчеркнул глава миссии Украины при ОБСЕ.