Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко, - "слуга народа" Холодов. ДОКУМЕНТ
"Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Олег Бойко (группа Ритцио энтертейнмент: лотерея "Патриот", казино Вулкан, залы игровых автоматов Метро джекпот, БЦ Хрещатик, группа ОЛБИ).
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Андрей Холодов, передает Цензор.НЕТ.
"Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Олег Бойко (группа Ритцио энтертейнмент: лотерея "Патриот", казино Вулкан, залы игровых автоматов Метро джекпот, БЦ Хрещатик, группа ОЛБИ). Директором и владельцем победителя аукциона ТОВ "СМАРТЛЕНД" (код 38767326) является Терещук Максим Николаевич (12.03.1983 г.р., КИЇВ ВУЛ ГРАДИНСЬКА БУД 18 КВ 78). По историческим данным налоговой базы Терещук был сотрудником в:
ТОВ Чесна гра (32303296)
ТОВ МДК (32308749)
ТОВ Прорив (21513028)
Все эти фирмы - и ТОВ Чесна гра, и ТОВ МДК, и ТОВ Прорив официально входили в холдинг Ритцио энтертейнмент (лотерея "Патриот", казино Вулкан, залы игровых автоматов Метро Джекпот). ТОВ Прорив (21513028) - заявитель прав на игровые торговые марки "Чесна гра", "Метро Джекпот", Jackpot, Джекпот", - рассказал Холодов.
Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.
Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.
