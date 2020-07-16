РУС
Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко, - "слуга народа" Холодов. ДОКУМЕНТ

Аукцион по продаже гостиницы

"Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Олег Бойко (группа Ритцио энтертейнмент: лотерея "Патриот", казино Вулкан, залы игровых автоматов Метро джекпот, БЦ Хрещатик, группа ОЛБИ).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Андрей Холодов, передает Цензор.НЕТ.

"Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Олег Бойко (группа Ритцио энтертейнмент: лотерея "Патриот", казино Вулкан, залы игровых автоматов Метро джекпот, БЦ Хрещатик, группа ОЛБИ). Директором и владельцем победителя аукциона ТОВ "СМАРТЛЕНД" (код 38767326) является Терещук Максим Николаевич (12.03.1983 г.р., КИЇВ ВУЛ ГРАДИНСЬКА БУД 18 КВ 78). По историческим данным налоговой базы Терещук был сотрудником в:
ТОВ Чесна гра (32303296)
ТОВ МДК (32308749)
ТОВ Прорив (21513028)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фонд госимущества занизил стартовую цену отеля "Днепр" в три раза, - Холодов

Все эти фирмы - и ТОВ Чесна гра, и ТОВ МДК, и ТОВ Прорив официально входили в холдинг Ритцио энтертейнмент (лотерея "Патриот", казино Вулкан, залы игровых автоматов Метро Джекпот). ТОВ Прорив (21513028) - заявитель прав на игровые торговые марки "Чесна гра", "Метро Джекпот", Jackpot, Джекпот", - рассказал Холодов.

Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

игорный бизнес отель приватизация россия Холодов Андрей
+37
16.07.2020 09:06 Ответить
+33
Канєшна продали запаребріку. У зелені там торговиє партньори.
16.07.2020 09:01 Ответить
+27
Як неочікувано!
16.07.2020 09:02 Ответить
Канєшна продали запаребріку. У зелені там торговиє партньори.
16.07.2020 09:01 Ответить
Так хотіли продати на чесному аукціоні і подорожче. В кого більше грошей той і купить. В українців таких грошей немає.
З землею та сама історія буде. Кацапи , европейці, китайці... І куплять через підставних так само як цей готель
16.07.2020 09:49 Ответить
Доречі європейці й китайці і будуть тими подставними.
16.07.2020 10:26 Ответить
Як неочікувано!
16.07.2020 09:02 Ответить
Буде там казино тепер.
Там і шльондри підтягнуться, наркодилери...
Ото бюджет наповнять по методі президента.
16.07.2020 09:02 Ответить
ну не так же нужно вот так:
гостиница "Днепр", теперь с блекджеком и шлюхами
16.07.2020 09:05 Ответить
у серці міста...а колись депутат ратушний тільки попісяв за рогом і загребли поліцаї(мєнти тоді ще)
і тепер знов ці небезпечні роги
16.07.2020 09:08 Ответить
хорошо,что не дурачка выбрали - как говорит одна моя знакомая зебилка "і все ж таки ми зробили вірний вибір"..

а вы что хотели - ракето- и судостроение развивать ?? ..
16.07.2020 09:19 Ответить
Осталось включить казино в креативную индустрию и избавить от налогов.
16.07.2020 11:15 Ответить
ТОГРГОВЛЯ ГОСИМУЩЕСТВОМ НА КРЛВИ.
Так или не так, ЗеДятлы?
16.07.2020 09:03 Ответить
А хто допустив кацапа на аукціон ? Ми з 14 року намагаємрсь позбутись впливу кацабізнесу на Україну.
А зеля пустив все з молотка.
16.07.2020 09:04 Ответить
а той бойко не під санкціями?
16.07.2020 09:11 Ответить
Та певно вже ні.
Це інвестор обіцяний зеленським.
16.07.2020 09:21 Ответить
інвестор-кацапіздаун після себе залишить руїни...як це було на лазі чи миколаєвському океані
16.07.2020 09:30 Ответить
Одно радует, обычным людям туда ходить будет не по карману. Обдирать будет мажоров, вернее папины кошельки.
16.07.2020 09:04 Ответить
У мажоров деньги из наших кошельков в конечном итоге
показать весь комментарий
идиоты зеленые
16.07.2020 09:05 Ответить
Лучше бы были идиотами, а то зачастую антиукраинцы, враги. Скоро распродадут Украину кацапам
16.07.2020 09:58 Ответить
16.07.2020 09:06 Ответить
Страшне не це чмо, а те, що 73% його підтримують.
16.07.2020 09:19 Ответить
Нема ніяких 73%. Є російський шпигун Порошенко, який за 5 років вкрав в Україні декілька десятків мільярдів доларів, створив платну ботоферму з різної продажної мерзоти, яка денно і ношно ділить українців на два ворогуючі табори - зебілів і мародерів. Але українці єдині. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна.
16.07.2020 09:40 Ответить
Бодун?
16.07.2020 09:47 Ответить
Не платять?
16.07.2020 09:52 Ответить
в нього "по-жізні". Не дивися на таких придурків - відправляй в спам.
16.07.2020 11:02 Ответить
дивно, як тільки порошенко перестав красти десятками мільярдів, ввп обвалився, а в бюджеті з'явилась діра у ті самі десятки мільярдів. мабуть він крав ті десятки мільярдів у бюджет.
16.07.2020 09:52 Ответить
Це не тому, що Пєця не крав. Це тому, що Пєця крав з прибутків, а Зєля краде зі збитків.
16.07.2020 09:54 Ответить
це ж треба: довів країну до прибутків
16.07.2020 10:06 Ответить
Воно відбите наглухо.
16.07.2020 09:55 Ответить
просто местный дурачок
16.07.2020 10:45 Ответить
На Ваня, почитай! Тут про вашего второго номера в списке http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2020/1844.html&query=(azitio)
16.07.2020 10:14 Ответить
не , похоже все таки зебаран ))))
16.07.2020 12:36 Ответить
То-то Зеля такой счастливый...

А как пел, как пел больше года назад на стадионе!

"С самого начала дискуссии Зеленский заявил, что Порошенко не его оппонент на этих выборах, а скорее приговор своему президентству, перечислив при этом, по его мнению, ошибки президента.
В частности - введение ценовой формулы на энергоносители Роттердам +, закрытие дела экс-главы фискальной службы Романа Насирова, увеличение собственных средств, не проданную в России фабрику "Рошен".

"Поэтому я здесь. Я простой человек, пришедший сломать эту систему. ", - заявил Зеленский."
16.07.2020 09:10 Ответить
як назвати тих, хто голосував за Зеленського?
16.07.2020 09:34 Ответить
Якщо написати правду, вони дуже образяться.
16.07.2020 09:38 Ответить
а что были какие то сомнения что зеля даст преференции своим русцким партнерам
16.07.2020 09:14 Ответить
Да это и так понятно! Сначала закон потом продажа и слугам в конвертах упало и ЗЕбилу занесли. Слуги урода становятся предсказуемыми
16.07.2020 09:15 Ответить
Легалізація грального бізнесу - це величезний злочин проти народу України, який зробили ті, хто до українського народу не мають жодного відношення.
16.07.2020 09:16 Ответить
з якого це переляку?
ігрових автоматів всерівно на кожному кроці... нехай платять податки!
16.07.2020 10:44 Ответить
Ему еще и предоставят налоговые льготы как развивающемуся туристическому бизнесу
16.07.2020 09:17 Ответить
Если гражданам РФ принадлежат Облэнерго, то гостиницы и казино - это просто фигня.
16.07.2020 09:18 Ответить
Зєля винайшов новий спосіб капітуляції - продати Україну по частинах.
16.07.2020 09:31 Ответить
Правильно писать магнат той стороны, Бубочка так вчера гордился продажей, а вы начинаете.
16.07.2020 09:32 Ответить
Після складання президентських повноважень, Зеленського чекає тюрма.
Думаю, що Зеленського в спокої не залишать - посадять.
16.07.2020 09:33 Ответить
А что поделаешь,с такими налогами придуманными мразями из бпп и идиотами регионалами у нас своего нормального бизнеса быть не может,если кто то чуток заработал сразу всё переправляет в офшор и не думает ничего инвестировать.
16.07.2020 09:44 Ответить
Ну да, все идиоты и мрази и только Зюзя светочь всего человечества.
В основном кацапского.
16.07.2020 10:03 Ответить
Баран, налоги у нас одни из самых низких в Европе. Инвесторы не приходят когда на 100% ручные генпрокуроры, НБУ ложится под бородатую бабушку, а Зешмаркли кричпт эмиссия спасет нас, вот к таким идиотам инвесторы не идут. Дегас, доходчиво или ссылок каких накидать?))))
16.07.2020 10:25 Ответить
16.07.2020 09:52 Ответить
О продаже отеля «Днепр», а также о полуправде и полубрехне Июль 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80-%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bf.html#comments Комментарии: 4
Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 8663Я безумно рад продаже отеля «Днепр» за 1.1 млрд грн.
В таком чувстве https://www.facebook.com/profile.php?id=100003767320921 признался сегодня нардеп из фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
Умилительные и восторженные поздравления со стороны «реформаторов» льются потоком - Ковалив, Кухта, Сениченко, Фаворов и пр.
Ребята, а чего вас не слышно по поводу убытков «Центрэнерго» в 2 млрд грн, «Укргафты» в 4 млрд грн за 2019 год?!
А чего вы не озаботились недоплатой в бюджет Украины в размере 72 млрд грн «Нефтегазом»?!
А долги «Укртрансгаза» в 44 млрд грн и коммунальных ТКЭ на такую же саму вы не замечаете?!
Если бы меня спросили: какова самая характерная черта «соросят», я бы ответил: полуправда - всегда и во всем!
Скорее даже - полубрехня!)
16.07.2020 10:07 Ответить
Ну это одна точка зрения.
С другой точки зрения на моей памяти в ходе приватизации всего, чесно и за адекватную стоимость было продано два объекта Криворожсталь и вот эту гостиницу. Всё остальное было стырено по тем или иным схемам
16.07.2020 10:13 Ответить
капец, кто то думал что в этой стране будет по другому???
16.07.2020 10:13 Ответить
так вот под кого принимался "игорный" закон
16.07.2020 10:17 Ответить
Понятно что под зарубежного инвестора. И вот он пришёл и принёс 1.1млрд.
Было бы наивно полагать, что инвесторы будут с Европы. Реальность такова, что первым делом сюда придут кацапы со своими деньгами.
16.07.2020 10:26 Ответить
Это даже хорошо. Кинуть рашистов на деньги - милое дело. Примут закон, как с банками, что типа бывшие уже не могут снова владеть банками. Например, что активы бенефициаров страны агрессора могут быть отобраны Украиной... и бегать искать их активы не нужно.
16.07.2020 10:25 Ответить
Останется только доказать, что у Васи пупкина бенефициар тот или иной человек который тусуется в трастах
16.07.2020 10:55 Ответить
Майно країни агресора, її громадян повинно бути конфісковано на території України. Завдання правоохороних органів України (не при продажній зелені) при нормальній владі виявити такі оборудки, учасників посадити за зраду, майно конфіскувати.
16.07.2020 10:43 Ответить
Ще один Б(аба)ойк(а)о
16.07.2020 11:09 Ответить
а что, российский нувориш уже перечислил ФГИ 1,1 млрд. гривен?
где, когда, каким платежным поручением:?!
16.07.2020 11:20 Ответить
Перечислить должен в течение месяца после проверки его на вшивость
16.07.2020 11:35 Ответить
Ну и чё, фофка же не вечно преZEдентом будет.Вот и рабочее место для своего балагана подготовил.Не "лохам" же представления в будущем устраивать..Свои из-за "поребрика" ему ближе.небось и долю в 10% там у этого бойка для себя припас...
16.07.2020 12:37 Ответить
 
 