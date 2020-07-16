В Украине 848 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего - 56 455 случаев
По состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 848 человек (сутками ранее - 836).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 56 455 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 18 пациентов (сутками ранее - 15), всего - 1 445. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (6), Ивано-Франковской (3) и Харьковской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 800 человек (сутками ранее - 977), всего - 28 931.
Всего в Украине сейчас болеют 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (197) области, Киеве (116), Ривненской (70), Ивано-Франковской (64) и Одесской (61) областях.
https://lb.ua/world/2020/07/16/461940_kitai_zhinka_cherez_poizdku_lifti.html
На графіку Active Cases in Ukraine чітко видно зростання активно хворіючих з кінця травня.
А на графіку Daily New Deaths in Ukraine видно, що з з кінця травня почала рости і щоденна смертність і це не дивлячись на те, що введено нові протоколи лікування і смертність пацієнтів на аппаратах ШВЛ в світі вже знизили з 80-90% до 30-35%.
https://censor.net/ua/user/468749
Я отвечаю фактамм и наукой, и заявами не проплаченых ученых. А такие епичные клоуны как вы можете только скидать статьи с bbc проплаченой Сми которая публикует только коронаистерию и для нее(для BBC) главный эпмдемиолог это Бил Гейтс. По этому засунь свое BBC себе в очко.
https://censor.net/ua/comments/locate/3208401/019214d5-4c8a-719d-a3fb-a313fa58f4b7Цитований Вами фрагмент взятий "с bbc проплаченой" - https://www.bbc.com/russian/features-53410527
Далі цитую пост, який Ви лайкнули
"Сми которая публикует только коронаистерию и для нее(для BBC) главный эпмдемиолог это Бил Гейтс. По этому засунь свое BBC себе в очко."
Так що, Александро, раз поставили лайк під тією маячнею, то будьте мужнім і послідовним.
Смертность на 24% выше среднего.
Количество смертей на 4 200 человек больше ожидаемого.
Смертей от Covid-19, официальные данные
3 981
Избыточная смертность от других причин
190
https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353
Заходите по посиланню, що я надав (для Вас повторюю https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353 ), знаходите фрагмент що я навів
"Швеция (09 мар. - 17 мая)
Смертность на 24% выше среднего.
Количество смертей на 4 200 человек больше ожидаемого.
Смертей от Covid-19, официальные данные
3 981"
і натискаєте на гіперпосилання "Подробнее". Дивитеся графік.
Дійсно, якщо смерті від різних причин брати за великий період (з листопада до травня - 7 місяців) то надлишок смертей від ковіду ковіда в Швеції стане набагато менш помітним (там почали вмирати в другій половині березня). Але ж це явна маніпуляція.
Ось графік. Ну то як Швеція на фоні інших скандинавських країн?
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
15.07.2020
По мнению швейцарского ученого Беды Штадлера, коронавирус - это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудителю COVID-19 и заразить других они не могут.
Среди мириадов способов, которыми ВОЗ создает этот хаос, есть запрет почти на все вскрытия людей, считающихся умершими от COVID-19. В результате, сообщил доктор Алексов, к 13 мая в Болгарии было проведено только три таких вскрытия.
Кроме того, ВОЗ диктует, что все, кто говорит, что заражен новым коронавирусом, который впоследствии умирает, должны быть приписаны к КОВИД-19.
https://censor.net/ua/user/231790
"Откуда появился вирус, мы пока так и не знаем. Свести цепочки заражений в Ухане к одной точке, из которой началось распространение инфекции, у генетиков не получилось" - Алина Чан, профессор Института Броуда, совместного центра генетических исследований Гарварда и MIT.
https://censor.net/ua/comments/locate/3208401/019214d5-4c8c-7222-94**-8e3fbba4916b
ось посилання на першоджерело https://www.bbc.com/russian/features-53410527
Так що допоможіть йому здійснтити те побажання, яке йому так сподобалося -"По этому засунь свое BBC себе в очко". Удачі вам.
"https://censor.net/user/95229
Мабуть, ви хворіли багато, раз не побачили "Смертность на 24% выше среднего." в цитаті з посилання. Можна і інакше.
Заходите по посиланню, що я надав (для Вас повторюю https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353 ), знаходите фрагмент що я навів
"Швеция (09 мар. - 17 мая)
Смертность на 24% выше среднего.
Количество смертей на 4 200 человек больше ожидаемого.
Смертей от Covid-19, официальные данные
3 981"
і натискаєте на гіперпосилання "Подробнее". Дивитеся графік.
https://censor.net/ua/comments/locate/3208401/019214d5-4c8c-7222-94**-8e3fbb00c62f
це "рассуждения редакторов ВВС в своих статьях"?
Над проектом работали:
Дизайн - Прина Шах и Зои Бартоломеу. Разработка - Бекки Раш и Скотт Джарвис. Анализ данных и текст - Бекки Дейл и Нассос Стилиану. Координатор языковых служб - Ана Люсия Гонзалез. Продюсирование исследования - Луиз Адаму и Пол Харрис. Глава отдела статистики - Роберт Кафф. Проджект-менеджмент - Салли Моралес. Продакшн - Джон Уолтон, Джеки Мартенс. Иллюстрации - Джилла Дастмальчи. Сбор данных по России и перевод на русский язык - Сергей Козловский.
В работе над проектом также участвовали: профессор Университета Джонса Хопкинса Стефан Хеллерингер; профессор Федерального университета Минас-Жерайса Бернардо Ланса Кейроз; профессор Школы менеджмента Слоуна Хажир *********; профессор Политехнического университета Виргинии Навид Гафарзадеган; исследователь эпидемиологического центра Университета Кембриджа Месут Эрзурумлуоглу; директор по международным исследованиям Национального института исследований населения и социального страхования Японии Ю Корекава.
https://www.worldhealth.net/news/why-everyone-was-wrong/
Ну то що, зник вірус ковід-19 влітку? Брехун та Ваша Біда.
Кризис направил весь ресурс системы здравоохранения в направлении коронавируса, и от этого страдают пациенты со всеми другими заболеваниями, особенно с раком. Наша работа по биопсии материалов, мазков и т. Д. уменьшился в 10 раз. Пациенты напуганы и не обращаются за медицинской помощью, многие случаи остаются не диагностированными. Это означает, что если через два месяца был рак in situ (на начальной стадии), он мог стать инвазивным и перейти к следующей стадии. Это создаст больше проблем со здоровьем, чем коронавирус.
Специфических патоморфологических признаков поражения коронавирусом на тканях человека нет. В вскрытии нет разницы между человеком, который умер от коронавируса, и человеком, который умер от сезонной вирусной инфекции. У нас нет моноклонального антитела, с помощью которого можно было бы маркировать и отличать картину от других вирусных инфекций. В отличие от гриппа, хронавирус не вызывает смерть. Молодые люди умерли от гриппа в январе.
Кроме того, есть и другая поддержка того, что говорит доктор Алексов.
Например, директор Института судебной медицины при университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф в Германии заявил в интервью СМИ, что существует поразительная нехватка твердых доказательств летальности КОВИДА-19
«Главный вывод [тех из нас, кто участвовал в вебинаре 8 мая] состоял в том, что вскрытия, проведенные в Германии, Италии, Испании, Франции и Швеции, не показывают, что вирус смертелен».
Он добавил, что: «Все патологоанатомы говорят, что никто не умер от коронавируса. Повторю еще раз: никто не умер от коронавируса».
Доктор Алексов также отметил, что нет никаких доказательств из вскрытий, что кто-либо, предположительно зараженный новым коронавирусом, умер только от воспалительной реакции, вызванной вирусом (представляющейся как интерстициальная пневмония), а не от других потенциально смертельных заболеваний.
Еще одно его откровение заключается в том, что:
«Нам нужно точно увидеть, как закон будет относиться к иммунизации и той вакцине, о которой мы все говорим, потому что я уверен, что [в настоящее время] невозможно создать вакцину против КОВИДА. Я не могу точно знать, что именно Билл Гейтс делает в своих лабораториях, это действительно вакцина, которую он производит, или что-то еще?»
Установление причинной последовательности, приводящей к смерти, в части 1 медицинского свидетельства о смерти имеет большое значение. Например, в случаях, когда COVID-19 приводит к пневмонии и смертельному синдрому респираторного расстройства, в часть 1 свидетельства должны быть включены и пневмония, и синдром респираторного расстройства, и COVID-19. При заполнении свидетельства необходимо включать в него как можно больше подробностей, основанных на всей известной информации о данном случае, полученной как из медицинской документации, так и из результатов лабораторных исследований.
...
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
Организм вырабатывает антитела, специфичные к патогенам, с которыми он сталкивается. Эти специфические антитела известны как моноклональные антитела и являются ключевым инструментом в патологии. Это делается с помощью иммуногистохимии, которая включает в себя маркировку антител с помощью цветов, а затем покрытие ими слайдов биопсии - или аутопсии-ткани. Дав антителам время для связывания с патогенами, для которых они специфичны, патологоанатомы могут посмотреть на слайды под микроскопом и увидеть конкретные места, где расположены окрашенные антитела - и, следовательно, патогены, с которыми они связаны.
Таким образом, в отсутствие моноклональных антител к новому коронавирусу патологи не могут проверить, присутствует ли в организме SARS-CoV-2, или же, что болезни и смерти, приписываемые ему, действительно были вызваны вирусом, а не чем-то другим.
ольгінські дурантинофіли "працюють" далі..
"Преимущества Лечебной Гипоксии перед другими способами симулированных высокогорных тренировок:Что такое - интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ)? Это адаптационный метод, повышающий устойчивость организма к различным повреждающим факторам и старению.
Метод используется в профилактике, лечении и реабилитации различных заболеваний.
Интервальная гипоксическая тренировка показана при лечении: бронхиальной астмы, хронических обструктивных заболеваний легких, коронарной болезни сердца, артериальной гипертензии, нейроциркуляторной астении, псориаза, аллергического дерматита, сахарного диабета II типа, дисфункциональных маточных кровотечениях, анемии, климактерическом синдроме, профилактике гестозов при беременности, заболеваниях щитовидной железы."