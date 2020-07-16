В Украине 848 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего - 56 455 случаев

По состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 848 человек (сутками ранее - 836).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 56 455 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 18 пациентов (сутками ранее - 15), всего - 1 445. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (6), Ивано-Франковской (3) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 800 человек (сутками ранее - 977), всего - 28 931.

Всего в Украине сейчас болеют 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (197) области, Киеве (116), Ривненской (70), Ивано-Франковской (64) и Одесской (61) областях.











