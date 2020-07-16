РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9966 посетителей онлайн
Новости
4 969 46

И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама"

И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским:

Исполняющая обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская прокомментировала информацию о связи ее сестры, предпринимательницы Светланы Пищанской и президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The page.

"Я - сестра Светланы Пищанской. Но я хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину", - заявила Пищанская, отвечая в интервью на вопрос журналистки телепроекта "Перша шпальта" Яны Панюшкиной о том, была ли Светлана Пищанская соседкой Зеленского в Кривом Роге, была ли спонсором "Слуги народа" и правда ли Зеленский переписал на нее свой бизнес в Италии.

"Что касается меня, то я бы хотела отметить, что весь свой путь я создавала сама", — добавила Ольга Пищанская.

По ее словам, у нее многолетний опыт работы на различных предприятиях Украины как государственной формы собственности, так и частной формы собственности, так и в акционерных обществах.

"У меня образование. У меня, кроме сестры Светланы Пищанской, еще множество сотрудничеств с людьми, со специалистами из разных сфер. И поэтому я считаю, что меня надо оценивать со всех сторон, не как одну из сторон родственников", - отмечает и.о. председателя АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР

"То есть речь не идет о кумовстве", — спросила Панюшкина.

"Я считаю, что меня назначили как меня. Более того, я на этом настаиваю. Также в открытых источниках вы можете увидеть мой трудовой путь. Вы можете связываться с людьми, с которыми я раньше сотрудничала. Я этого не боюсь. Спрашивать, что люди обо мне думают, как со мной работалось", - ответила Ольга Пищанская.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.

Отметим, что из открытых источников известно, что Ольга Пищанская несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пищанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пищанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".

Зеленский Владимир (21697) назначение (2208) Антимонопольный комитет (487) Пищанская Ольга (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама" - Цензор.НЕТ 3414
показать весь комментарий
16.07.2020 09:35 Ответить
+18
Посмотрим как ты разгромишь путинский тедис и его подельников - табачные компании,тогда и обсудим твой самосозданный путь.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:27 Ответить
+18
Сестра "служанки" с итальянской виллы бубочки -- ни разу не кумовство и не коррупция. Так зебильчики? Или же нет?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣 зробили її разом, а вона...
показать весь комментарий
16.07.2020 09:25 Ответить
И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама" - Цензор.НЕТ 3414
показать весь комментарий
16.07.2020 09:35 Ответить
пищанские, верещуки, кричевские, торохтии, деренчуки - так много шума
показать весь комментарий
16.07.2020 09:38 Ответить
А вона, а вона - корабєльная сосна.)
показать весь комментарий
16.07.2020 10:31 Ответить
Посмотрим как ты разгромишь путинский тедис и его подельников - табачные компании,тогда и обсудим твой самосозданный путь.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:27 Ответить
Сто баллов !!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:36 Ответить
и Мендель открестилась....
показать весь комментарий
16.07.2020 09:29 Ответить
На конкурсной основе ее выбрали наши каждые президенты!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:29 Ответить
Баба да, баба да.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:30 Ответить
И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама" - Цензор.НЕТ 4582
показать весь комментарий
16.07.2020 09:38 Ответить
Видимо, представил ее табу в развернутом виде.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:50 Ответить
Сестра "служанки" с итальянской виллы бубочки -- ни разу не кумовство и не коррупция. Так зебильчики? Или же нет?
показать весь комментарий
16.07.2020 09:32 Ответить
Якщо це не стосується панамо-мальдіво-роттердамського свинарчуковського кондитера-бариги, то какаяразніца.))
показать весь комментарий
16.07.2020 09:40 Ответить
И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама" - Цензор.НЕТ 8219
показать весь комментарий
16.07.2020 09:33 Ответить
ну не с Рашена же их брать, все правильно
показать весь комментарий
16.07.2020 09:37 Ответить
ага, юзик не с рошена берет батончики
показать весь комментарий
16.07.2020 09:40 Ответить
Своею собственной ....ой!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:34 Ответить
еще одна "украинка" на должности
показать весь комментарий
16.07.2020 09:35 Ответить
Так украинцам оставили лопаты
показать весь комментарий
16.07.2020 09:39 Ответить
Коли молода високопосадовка розказує, що вона досягла усього сама, я одразу вірю.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:36 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
16.07.2020 09:39 Ответить
т.е не опровергла )))) а замуслюкала обтекаемо )))) значит - правда !!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:36 Ответить
Я теж незрозумів , хто кума ,а хто сестра куми !!!))
показать весь комментарий
16.07.2020 09:41 Ответить
ок правої руки не читається...якщо це ок, канєшно
показать весь комментарий
16.07.2020 09:43 Ответить
Только деловые качества.
Верим, от первого до последнего слова, особенно, после ознакомления с биографией.

З 1999 року до 2004 року обіймала посаду інженера проєктно-конструкторського бюро, а згодом стала інженером першої категорії на Криворізькому державному гірничо-металургійному комбінаті «Криворіжсталь».

Потім з 2004-го до 2015 року вона працювала на «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Варто зазначити, що колишній голова АМКУ Терентьєв саме в цей час працював там юрисконсультом.

З січня по квітень 2016 року Піщанська обіймала посаду начальниці відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів у «Метінвест Холдингу».
показать весь комментарий
16.07.2020 09:36 Ответить
100 баллов. Нормально Вы биографию зацепили,
Вообще всех чиновников надо начинать изучать с биографии
А ВОТ И МЕТИНВЕСТ
Основными акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, и Группа «Смарт-холдинг», (23,76 %), основатель Вадим Новинский, которые принимают участие в управлении Метинвестом на партнерских началах.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:43 Ответить
АХМЕТОВ ПРАВИТ УКРАИНОЙ - вот и главу антимонопольного себе подготовил
показать весь комментарий
16.07.2020 09:44 Ответить
Вот и дворец себе в комарином краю Конче Заспе организовал
Засрали Донецк , теперь за Киев взялись
В.о. голови АМКУ Піщанська відхрестилася від кумівства із Зеленським: "Весь свій шлях я створювала сама" - Цензор.НЕТ 9124
показать весь комментарий
16.07.2020 09:59 Ответить
Я так понимаю АХМЕТОВ ПОКУПАЕТ ДОЛЖНОСТЬ У ЕРМАКА 😀😀😀
А на ЗЕ они уже и внимания не обращают
показать весь комментарий
16.07.2020 09:46 Ответить
Ещё одна талантливая корабельная сосна . Прямо самовыродок.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:37 Ответить
Якби вона служила в армії, то була б армійським другом, якби христила дітей, то була б кумою - а так Вовік в армії не служив і дітей не хрестить, тому - ніякої корупції і кумовства, просто сестра. Сестрівство, мля.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:38 Ответить
хрестив, но бар-міцва з бат-міцвою будуть
показать весь комментарий
16.07.2020 09:45 Ответить
"Не виноватая я, он сам пришел!" - ответила Ольга Пищанская.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:48 Ответить
Нагадало анекдот. Син підходить до мами:
- Мамо дай грошей.
- Навіщо?
- Зроблю татуху "Я всього досягнув сам"!
показать весь комментарий
16.07.2020 09:48 Ответить
я всего добился сам, сказал тринадцатилетний мальчик садясь в собственный Бентли.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:04 Ответить
Сколько самонадеянных сосен появилось на украинском небосклоне последнее время.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:09 Ответить
При чем здесь кумовство? "Весь свой путь я создавала СОБОЙ" - вот и весь секрет.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:16 Ответить
Ахаха)) сестра дамы, на которую зеля "переписал" весь свой бизнес...канешно, это не кумовство, детей она не крестила...))
показать весь комментарий
16.07.2020 10:45 Ответить
Тот случай когда у успешной молодой руководительницы к концу рабочего дня и скулы сводит и попа болит.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:54 Ответить
еврей и еврейка - кумовья?
показать весь комментарий
16.07.2020 11:08 Ответить
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской ,
"соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога,
директора его итальянской компании
и по совместительству спонсора "Слуги народа".
показать весь комментарий
16.07.2020 11:39 Ответить
майн кампф
показать весь комментарий
16.07.2020 12:25 Ответить
сама сама сама сама аааааааа!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
 
 