И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама"
Исполняющая обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская прокомментировала информацию о связи ее сестры, предпринимательницы Светланы Пищанской и президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ
"Я - сестра Светланы Пищанской. Но я хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину", - заявила Пищанская, отвечая в интервью на вопрос журналистки телепроекта "Перша шпальта" Яны Панюшкиной о том, была ли Светлана Пищанская соседкой Зеленского в Кривом Роге, была ли спонсором "Слуги народа" и правда ли Зеленский переписал на нее свой бизнес в Италии.
"Что касается меня, то я бы хотела отметить, что весь свой путь я создавала сама", — добавила Ольга Пищанская.
По ее словам, у нее многолетний опыт работы на различных предприятиях Украины как государственной формы собственности, так и частной формы собственности, так и в акционерных обществах.
"У меня образование. У меня, кроме сестры Светланы Пищанской, еще множество сотрудничеств с людьми, со специалистами из разных сфер. И поэтому я считаю, что меня надо оценивать со всех сторон, не как одну из сторон родственников", - отмечает и.о. председателя АМКУ.
"То есть речь не идет о кумовстве", — спросила Панюшкина.
"Я считаю, что меня назначили как меня. Более того, я на этом настаиваю. Также в открытых источниках вы можете увидеть мой трудовой путь. Вы можете связываться с людьми, с которыми я раньше сотрудничала. Я этого не боюсь. Спрашивать, что люди обо мне думают, как со мной работалось", - ответила Ольга Пищанская.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.
На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.
Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.
3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.
Отметим, что из открытых источников известно, что Ольга Пищанская несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
Пищанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пищанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".
Верим, от первого до последнего слова, особенно, после ознакомления с биографией.
З 1999 року до 2004 року обіймала посаду інженера проєктно-конструкторського бюро, а згодом стала інженером першої категорії на Криворізькому державному гірничо-металургійному комбінаті «Криворіжсталь».
Потім з 2004-го до 2015 року вона працювала на «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Варто зазначити, що колишній голова АМКУ Терентьєв саме в цей час працював там юрисконсультом.
З січня по квітень 2016 року Піщанська обіймала посаду начальниці відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів у «Метінвест Холдингу».
Вообще всех чиновников надо начинать изучать с биографии
А ВОТ И МЕТИНВЕСТ
Основными акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, и Группа «Смарт-холдинг», (23,76 %), основатель Вадим Новинский, которые принимают участие в управлении Метинвестом на партнерских началах.
Засрали Донецк , теперь за Киев взялись
А на ЗЕ они уже и внимания не обращают
- Мамо дай грошей.
- Навіщо?
- Зроблю татуху "Я всього досягнув сам"!
"соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога,
директора его итальянской компании
и по совместительству спонсора "Слуги народа".