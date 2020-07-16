Разумков добивается отставки главы аппарата Рады Штучного из-за его участия в кампании Офиса президента против спикера, - Бутусов

Глава аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный принял участие в кампании против спикера парламента Дмитрия Разумкова, используя свою близость как глава аппарата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Одна из главных интриг этого дня - удастся ли спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову добиться отставки Вячеслава Штучного - главы аппарата Верховной Рады. Штучный был назначен главой аппарата по настоятельному требованию первого помощника президента Сергея Шефира. Однако он принял участие в кампании против Разумкова, используя свою близость как глава аппарата. Любой неуспех в Раде в Офисе президента не без участия Штучного подают чуть ли не как личную вину Разумкова", - подчеркнул журналист.

"Поэтому отношения Владимира Зеленского и руководства Офиса с спикером в последние месяцы разладились. Взаимопонимание пропало, потому что президент ждет от Разумкова исполнительности, а любую инициативу или самостоятельность рассматривает как попытку вести свою собственную политику. Спикера обвиняют в ОП в провале важных голосований, при этом за успешные голосования сказать "спасибо" забывают. Хотя очевидно, что Разумков в парламенте - единственный фактор хоть какой-то дееспособности монофракции. Не удивительно, что Разумков добивается отставки Штучного и сумел добиться внесения постановления в зал, однако Штучный ведет активную лоббисткую работу среди депутатов, чтобы для увольнения не нашлось голосов. Так что увидим, у кого больше авторитет в Верховнй Раде - у спикера или главы его аппарата и Офиса президента", - отметил Бутусов.

"Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО. Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно. После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный... пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады! Но оказалось, что и тут он продолжил интриговать, чтобы снискать расположение начальства. Посмотрим, сойдет ли ему с рук этот скандал, зависит от Слуг народа", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".

Ранее на вопрос, правда ли то, что недавно между Зеленским и Разумковым состоялся разговор, в ходе которого Зеленский предложил Разумкову уйти с должности, но он отказался, Разумков ответил: "Это неправда, такого разговора не было. Причем эта история повторяется с регулярностью раз или два в месяц, но она не соответствует действительности. Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду".

Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду с 29 августа 2019 года. С 27 мая по 10 ноября 2019 года был главой партии "Слуга народа".