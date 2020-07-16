РУС
"Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", - Порошенко по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины

Ровно 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины. Она вплотную приблизила Украину к выходу из состава СССР, а сам Союз - к неизбежному краху.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Этот документ был всеми прочитан однозначно - как дорожная карта на пути к обретению независимости. Как колокол, предсказавший скорую гибель империи. Агония империи оказалась продолжительной. Россия развязала агрессию против Украины, захватила Крым и часть Донбасса. Продолжаются попытки Москвы и ее "пятой колонны" расколоть украинцев, пересмотреть результаты Революции Достоинства, ревизовать европейский вектор, заблокировать курс на НАТО", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, именно поэтому на 16 июля запланировали наступление на украинский язык.

"Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ. Мы благодарны депутатам первого созыва, которые парламентским путем приближали независимость. Еще больше благодарны тем, кто боролся за нее в советских концлагерях", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также Порошенко поблагодарил народных депутатов того времени, членов оппозиционной Народной Рады, среди которых: Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь и Генрих Алтунян.

Напомним, Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990. В преамбуле Декларации подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях".

+34
Мой Президент)
16.07.2020 09:38 Ответить
+29
Про протухший фейк "Порошенко основатель ПР"

"Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", - Порошенко по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины - Цензор.НЕТ 3741
16.07.2020 09:42 Ответить
+26
6 год, а вбросы те же. Что нового ничего?))) Год голосования с ОПЗЖ это про что, давай пруфы что там скандального ЕС было проголосовано?)))
16.07.2020 09:41 Ответить
Конечно, ведь дурни избирают Блазней, а потом радуются говну, которое сотворили, и своим большинством задавливают украинцев.
16.07.2020 14:34 Ответить
Петушок с высокой спицы стал беречь наши границы. Он кричит кукареку царствуй Вова на боку, а когда устанешь спать - ляжу я в твою кровать. Ну не **** же оН.
16.07.2020 13:24 Ответить
Зайшов на сайт президента. Є там ... https://www.president.gov.ua/news/vitannya-prezidenta-********-pracivnikam-buhgalterskih-sluzh-62285 "Вітання Президента України працівникам бухгалтерських служб та аудиторам України".
Вhttps://www.president.gov.ua/news/greetings ітання з Днем проголошення державного суверенітету НЕ МАЄ!
А я думав, що спить чи сильно зайнятий викурюванням айкосів. Виявляється для головнокомандувача державний суверенітет - ніщо.
А що ви очікували? Воно навіть Мендель не дало доручення пару рядків накрапати
Та й що я кажу, яке відношення до України вони разом з шефірами, коломойськими та ін. мають?
16.07.2020 13:25 Ответить
Сьомий Президент України як завжди правий! Тільки повни зебіли ще не зрозуміли, яку страшену помилку вони наробили, ТИМЧАСОВО помінявши мудрого Гетьмана на дешевого кремлівського скомороха!
16.07.2020 13:53 Ответить
Соєвого шоколаду марки рошен об'ївся, тому геть втратив знання арифметики від 1-го класу?
І при чому тут сиволапий хетьман - свіжий мем від Вітші Уколова і його рошенівських ЛОМів?
"Разом ми зупинимо спільну атаку частини "Слуг" та ОПЗЖ", - Порошенко з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про суверенітет України - Цензор.НЕТ 1510
16.07.2020 18:27 Ответить
З Петрика такий гетьман, як з Вови український націоналіст!
16.07.2020 16:12 Ответить
Петро Іловайський - Оффшорний - патріот України? Та ба, навіть сивочолий гетьман **********?
16.07.2020 16:14 Ответить
Последнее поколение проросийских ублюдков легко узнаваемо!
Содержание их постов - и Петя сволочь, и Зеля сволочь!
16.07.2020 16:22 Ответить
Порошенковская партия солидарности с Путиным
16.07.2020 22:30 Ответить
москва.кремль.путлеру.осмелюсь доложить сраный кгбист.новороссия русского говна от харькова до одссы построена.
порошенко.прощай немытая россия
17.07.2020 08:14 Ответить
лазив по сайтах... попалось на очі з архівів таке:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429)

http://www.golos.com.ua/declarationUA Декларація про державний суверенітет України
http://www.golos.com.ua/article/333323 Поіменне голосування за текст Декларації про суверенітет України в цілому. 16.07.1990 Газета Голос України від 17 липня 1990 року - http://www.golos.com.ua/article/333323
17.07.2020 19:51 Ответить
