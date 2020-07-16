"Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", - Порошенко по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины

Ровно 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины. Она вплотную приблизила Украину к выходу из состава СССР, а сам Союз - к неизбежному краху.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Этот документ был всеми прочитан однозначно - как дорожная карта на пути к обретению независимости. Как колокол, предсказавший скорую гибель империи. Агония империи оказалась продолжительной. Россия развязала агрессию против Украины, захватила Крым и часть Донбасса. Продолжаются попытки Москвы и ее "пятой колонны" расколоть украинцев, пересмотреть результаты Революции Достоинства, ревизовать европейский вектор, заблокировать курс на НАТО", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, именно поэтому на 16 июля запланировали наступление на украинский язык.

"Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ. Мы благодарны депутатам первого созыва, которые парламентским путем приближали независимость. Еще больше благодарны тем, кто боролся за нее в советских концлагерях", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также Порошенко поблагодарил народных депутатов того времени, членов оппозиционной Народной Рады, среди которых: Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь и Генрих Алтунян.

Напомним, Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990. В преамбуле Декларации подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях".

