"Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", - Порошенко по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины
Ровно 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины. Она вплотную приблизила Украину к выходу из состава СССР, а сам Союз - к неизбежному краху.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
"Этот документ был всеми прочитан однозначно - как дорожная карта на пути к обретению независимости. Как колокол, предсказавший скорую гибель империи. Агония империи оказалась продолжительной. Россия развязала агрессию против Украины, захватила Крым и часть Донбасса. Продолжаются попытки Москвы и ее "пятой колонны" расколоть украинцев, пересмотреть результаты Революции Достоинства, ревизовать европейский вектор, заблокировать курс на НАТО", - подчеркнул пятый президент.
По словам Порошенко, именно поэтому на 16 июля запланировали наступление на украинский язык.
"Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ. Мы благодарны депутатам первого созыва, которые парламентским путем приближали независимость. Еще больше благодарны тем, кто боролся за нее в советских концлагерях", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Также Порошенко поблагодарил народных депутатов того времени, членов оппозиционной Народной Рады, среди которых: Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь и Генрих Алтунян.
Напомним, Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990. В преамбуле Декларации подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях".
Вhttps://www.president.gov.ua/news/greetings ітання з Днем проголошення державного суверенітету НЕ МАЄ!
А я думав, що спить чи сильно зайнятий викурюванням айкосів. Виявляється для головнокомандувача державний суверенітет - ніщо.
А що ви очікували? Воно навіть Мендель не дало доручення пару рядків накрапати
Та й що я кажу, яке відношення до України вони разом з шефірами, коломойськими та ін. мають?
І при чому тут сиволапий хетьман - свіжий мем від Вітші Уколова і його рошенівських ЛОМів?
Содержание их постов - и Петя сволочь, и Зеля сволочь!
порошенко.прощай немытая россия
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429)
http://www.golos.com.ua/declarationUA Декларація про державний суверенітет України
http://www.golos.com.ua/article/333323 Поіменне голосування за текст Декларації про суверенітет України в цілому. 16.07.1990 Газета Голос України від 17 липня 1990 року - http://www.golos.com.ua/article/333323