"Слуга народа" Гурин решил идти в мэры Киева: Похоже полноценного праймериз не будет, нас ждет "конкурс красоты"

"Слуга народа" Дмитрий Гурин объявил о походе в мэры Киева, поскольку его "не устраивают все другие варианты без вариантов".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гурина, он хочет, чтобы от "Слуги народа" баллотировался реальный кандидат, а не удобный спарринг-партнер.

"При всем огромном уважении к коллегам, я вижу, что за кресло мэра собираются бороться люди, которые об управлении и развитии мегаполиса знают столько же, сколько о соблюдении карантина ресторанами, и которых больше интересует на что похоже слово "туй", вместо того, как городу необходимо сдерживать катастрофические изменения климата или делать перезапуск транспортной системы", - пишет нардеп.

Он отметил, что две недели назад киевская партийная организация "Слуги народа" разработала порядок отбора единого кандидата от партии.

"Это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большим количеством внимания от СМИ. Мы разработали его таким, чтобы все киевляне могли оценить, что реально предлагают кандидаты и есть ли среди них реальные кандидаты, а не фейки", - рассказал Гурин.

Но, как отмечает нардеп, выглядит так, что "на нас забили и никакой полноценной процедуры праймериз не будет, а будет, вместо нее, очередной конкурс красоты - и, вместо возможности выбора, мы снова получим кота в мешке".

"Поэтому я решил не ждать, пока объявят сбор документов для кандидатов (ибо выглядит так, что могут и не объявить) и заявить о своем решении", - написал Гурин.





