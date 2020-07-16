РУС
"Слуга народа" Гурин решил идти в мэры Киева: Похоже полноценного праймериз не будет, нас ждет "конкурс красоты"

"Слуга народа" Дмитрий Гурин объявил о походе в мэры Киева, поскольку его "не устраивают все другие варианты без вариантов".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гурина, он хочет, чтобы от "Слуги народа" баллотировался реальный кандидат, а не удобный спарринг-партнер.

"При всем огромном уважении к коллегам, я вижу, что за кресло мэра собираются бороться люди, которые об управлении и развитии мегаполиса знают столько же, сколько о соблюдении карантина ресторанами, и которых больше интересует на что похоже слово "туй", вместо того, как городу необходимо сдерживать катастрофические изменения климата или делать перезапуск транспортной системы", - пишет нардеп.

Он отметил, что две недели назад киевская партийная организация "Слуги народа" разработала порядок отбора единого кандидата от партии.

"Это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большим количеством внимания от СМИ. Мы разработали его таким, чтобы все киевляне могли оценить, что реально предлагают кандидаты и есть ли среди них реальные кандидаты, а не фейки", - рассказал Гурин.

Но, как отмечает нардеп, выглядит так, что "на нас забили и никакой полноценной процедуры праймериз не будет, а будет, вместо нее, очередной конкурс красоты - и, вместо возможности выбора, мы снова получим кота в мешке".

Читайте также: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева, - Качура

"Поэтому я решил не ждать, пока объявят сбор документов для кандидатов (ибо выглядит так, что могут и не объявить) и заявить о своем решении", - написал Гурин.

Слуга народа Гурин решил идти в мэры Киева: Похоже полноценного праймериз не будет, нас ждет конкурс красоты 01
Слуга народа Гурин решил идти в мэры Киева: Похоже полноценного праймериз не будет, нас ждет конкурс красоты 02
Слуга народа Гурин решил идти в мэры Киева: Похоже полноценного праймериз не будет, нас ждет конкурс красоты 03

выборы (24776) Киев (26014) праймериз (46) Гурин Дмитрий (33)
Топ комментарии
+20
Поверніть блазнів у шапіто.
16.07.2020 09:42 Ответить
+16
Стикання з некомпетентністю починається кожного ранку з умивання перед зеркалом.
16.07.2020 09:49 Ответить
+8
Дмитрий Гурин: *Щодня я стикаюсь з некомпетентістю*

Так не ходи до верховної ради та на зустрічайся з однопартійцями
16.07.2020 09:48 Ответить
та нехай баллотируются!
чем больше клоунов полезет в меры, тем больше размажется их лохторат.

в результате пройдет Виталя - не идеал, но уж получше пархатой зеленой нечисти.
16.07.2020 10:29 Ответить
- Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.(с)
16.07.2020 10:45 Ответить
Дмитрий Гурин: *Щодня я стикаюсь з некомпетентістю*

Так не ходи до верховної ради та на зустрічайся з однопартійцями
16.07.2020 09:48 Ответить
А что ж он ожидал ,когда пошел к Слугам?
16.07.2020 10:07 Ответить
дайте вгадаю: знову g2?
16.07.2020 10:05 Ответить
Мэром Киева могут выбрать только того, кто "переплюнет" Кличка и Леню космоса!
Более умных киевляне не выберут.
16.07.2020 10:19 Ответить
Виталя - норм.
космонавт - вот этот на уровне зеле-пархатых. Удивляюсь, почему он до сих пор не с ними.
16.07.2020 10:31 Ответить
Конкурс красоты среди ЗЕкоманды уже начался. Тищенко уже вовсю свой зад рекламирует.
16.07.2020 10:42 Ответить
Колоритное окружение. Представьте себе весь этот ЖЭК при власти
16.07.2020 11:04 Ответить
Группа Коломойского в "СН" выдвинула Дмитрия Гурина кандидатом на выборах городского головы Киева.
16.07.2020 13:04 Ответить
 
 