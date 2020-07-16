"Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся увеличивать накал агрессии", - военный атташе США Воффорд

В интересах президента РФ Путина еще больше увеличивать накал агрессии на Донбассе, он считает, что делает достаточно для того, чтобы достичь своих целей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал атташе по вопросам армии и обороны посольства США Томас Воффорд.

По словам Воффорда, если агрессия РФ усилится - реакция мирового сообщества и количество санкций значительно возрастут.

"Однако я уверен, что у Украины есть возможность противостоять этой агрессии, если работать на всех направлениях, и в военной сфере, и в дипломатии, и в экономике. Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся получить то, чего он хочет. И цена этого для России слишком велика", - отметил атташе по вопросам армии и обороны.

Воффорд считает, что Путин как президент России является одним из факторов агрессии, добавив что говорит об агрессии России против Украины в целом.

"Не только военной агрессии на востоке, а также и о ресурсной, политической, дипломатической и экономической агрессии. Мне кажется, что свободная, развивающаяся, демократическая Украина - огромная угроза для путинского режима в России. Российские военные силы продолжают оккупировать Крым и Донбасс, продолжают снабжать и поддерживать террористов на Донбассе, и это - ключевая угроза для Украины, но опять же, дело не только в военной агрессии, но и в медиа, дезинформации, влиянии со стороны энергетики и экономики, не только на Украину, но и на страны Европы и Америки, решения, которые влияют в том числе и на весь мир. И именно поэтому, чтобы противостоять этому, нам надо и дальше держаться вместе", - подчеркнул он.

