1 791 25

"Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся увеличивать накал агрессии", - военный атташе США Воффорд

В интересах президента РФ Путина еще больше увеличивать накал агрессии на Донбассе, он считает, что делает достаточно для того, чтобы достичь своих целей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал атташе по вопросам армии и обороны посольства США Томас Воффорд.

По словам Воффорда, если агрессия РФ усилится - реакция мирового сообщества и количество санкций значительно возрастут.

"Однако я уверен, что у Украины есть возможность противостоять этой агрессии, если работать на всех направлениях, и в военной сфере, и в дипломатии, и в экономике. Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся получить то, чего он хочет. И цена этого для России слишком велика", - отметил атташе по вопросам армии и обороны.

Воффорд считает, что Путин как президент России является одним из факторов агрессии, добавив что говорит об агрессии России против Украины в целом.

"Не только военной агрессии на востоке, а также и о ресурсной, политической, дипломатической и экономической агрессии. Мне кажется, что свободная, развивающаяся, демократическая Украина - огромная угроза для путинского режима в России. Российские военные силы продолжают оккупировать Крым и Донбасс, продолжают снабжать и поддерживать террористов на Донбассе, и это - ключевая угроза для Украины, но опять же, дело не только в военной агрессии, но и в медиа, дезинформации, влиянии со стороны энергетики и экономики, не только на Украину, но и на страны Европы и Америки, решения, которые влияют в том числе и на весь мир. И именно поэтому, чтобы противостоять этому, нам надо и дальше держаться вместе", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с атташе по вопросам армии и обороны посольства США Томасом Воффордом читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина

Автор: 

Топ комментарии
+7
Нічого це параноїдальний шизоід з кремля не зрозуміє !!)))
16.07.2020 09:46 Ответить
+7
Безпілотник США RQ-4A Global Hawk за один політ розвідав сили РФ на Кавказі, у Криму та на Донбасі https://defence-ua.com/news/bezpilotnik_ssha_rq_4a_global_hawk_za_odin_polit_rozvidav_sili_rf_na_kavkazi_u_krimu_ta_na_donbasi-1193.html
16.07.2020 09:49 Ответить
+6
Маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма вже на генному рівні московитів , ментальна риса !!!))))
16.07.2020 09:49 Ответить
Главное почуствуйте разницу "Если Украина продолжит реформы" и "Если Украина продолжит ткрборежим".
Соответственно и последствия разные: "..., Путин поймет, что ему не удастся увеличивать накал агрессии", и
16.07.2020 09:50 Ответить
Що х*уйло що бубочка , два недоплка,нічого вони не зрозуміют !!)))
16.07.2020 09:57 Ответить
недооценивать вред зелени конечно нельзя...
но и переоценивать их мощь и умения не стоит .
дилетанты и рукожопы не только построить что то не в состоянии-но даже и сломать не могут
16.07.2020 09:58 Ответить
Не путайте переоценку "их мощи и умения" (как профессионалов) с пониманием их мощи и умения ( как умения дурака все испортить и похерить, причем самыми благими мыслями)
16.07.2020 13:09 Ответить
я верню в их талант все испортить,в том числе и любые планы *******
16.07.2020 14:41 Ответить
Ну это как обезьяна с гранатой - вполне может кинуть в того кто ее дал. А давать обезьяне гранату в надежде на то, что кидок будет в твою пользу - очень глупое решение. (Вот и зе-придурков нужно держать подальше от власти)
16.07.2020 21:16 Ответить
God Bless America
16.07.2020 09:55 Ответить
А если результаты этих "реформ" будут такими же разрушительными как и прежние, то Путину даже напрягаться не придётся...
16.07.2020 09:57 Ответить
Не продовжит реформи , а розпочне реальні реформи, а не цю імітацію реформ !!)))
16.07.2020 10:01 Ответить
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m Каспер

Эрнст об отсутствии сюжетов из Хабаровска: «Поймите,мы большой информресурс,который смотрит самая требовательная и самая многочисленная часть русскоязычной аудитории планеты.МЫ НЕ МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ГОВОРИТЬ О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
16.07.2020 09:59 Ответить
Всьо правільно он сказал. Бидло должно знать свойо мєсто.
16.07.2020 10:02 Ответить
Не надо мешать кислое с пресным : Супрун и через 100 лет украинцы будут вспоминать с благодарностью.
16.07.2020 10:03 Ответить
🥴
16.07.2020 10:15 Ответить
Реформы- единственный путь для Украины в ближайшие годы. Для этого можно временно забыть ОРДЛО и Крым. И уж подавно не платить пенсии в ОРДЛ и не давать воду в Крым.
16.07.2020 10:02 Ответить
Саме так, реальні реформи, а не імітація бурхливої реформаторської діяльності !!)))
16.07.2020 10:07 Ответить
Були реальні,які налякали. І в процесі "мудрий нарід" змінив коняку на вислюка,який вперся й тягне взад.
16.07.2020 15:45 Ответить
А були рехворми..?😏
Містер плутає косметичний ремонт з капітальним..
16.07.2020 10:17 Ответить
Поліція косячит, прокурори повертаються ,щей з компенсаціями --то які нах... рехворми !!)))
16.07.2020 10:19 Ответить
тарговых партнеров свыночолого гетьмана до начала реформ в гной.
16.07.2020 10:29 Ответить
тому ішак ніякі реформи і не проводе.
16.07.2020 10:48 Ответить
Верта все взад.
16.07.2020 15:40 Ответить
 
 