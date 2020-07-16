РУС
За сутки в Киеве выявлено 116 новых случаев COVID-19, всего - 6613, - СНБО. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 16 июля в Киеве зафиксировали 116 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в столице уже 6613 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 126 киевлян. Преодолели болезнь 2160 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 15 102 (+160 за сутки) человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко заболели: 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, две девушки - 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 21, в Деснянском - 20, в Голосеевском районе - 18 случаев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.

Короче, вся эта статистика - полная ложь! Потому что по приказу сверху доктора костьми ложатся, но отказывают на ковид-тесте всем пациентам с симптомами! Только пенсионеров проверяют. У нас только пенсы выживут, все молодые вымрут, а кто не помер - уедут за границу! На себе и родственниках проверено. На самом деле сейчас полно народу умирает от "воспаления лёгких" и "бронхитов", потому что тест им не делали, болеют так. Выживет так выживет.
16.07.2020 09:58 Ответить
А чем тесты помогают?
16.07.2020 10:07 Ответить
Согласен - я сам проснулся с утра , ничего не болит - ну значить все - бессимптомный короновирус . У жены тоже , у детей то же - все сплошь бессимптомники - это конец . И главное - звоню в амбулаторию , никак не реагируют , звоню в скорую - те вообще чуть ли не матом - что делать ?
16.07.2020 18:51 Ответить
Сегодня будет пополнение рядов.
Побольше митингов и всё будет ОК.
16.07.2020 10:00 Ответить
Правильно - митинги и всю развлекаловку запретить . Увести бесплатную выдачу спирта по 2 лит. на рыло - и все пусть сидять дома . ( нужно обязательно не меньше 2 давать , если 1 литр то могут начать шастать за добавкой или же дебоширить ) .
16.07.2020 18:56 Ответить
В нас - так само. Тіки карантин є - на папері і у деяких в головах.
16.07.2020 10:09 Ответить
Общая смертность может и не увеличилась а вот бессимптомная выросла в разы - зри в корень товарищ и не иди на уловки врага !
