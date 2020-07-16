За сутки в Киеве выявлено 116 новых случаев COVID-19, всего - 6613, - СНБО. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 16 июля в Киеве зафиксировали 116 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в столице уже 6613 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 126 киевлян. Преодолели болезнь 2160 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 15 102 (+160 за сутки) человек.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко заболели: 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, две девушки - 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 21, в Деснянском - 20, в Голосеевском районе - 18 случаев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.