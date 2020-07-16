"Герои умирают. И умирают первыми", - белорус помянул погибшего морпеха ВСУ-белоруса Николая Илина

Белорус Александр Отрощенков, знавший погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина, посвятил ему пост в Фейсбуке.

Цензор.НЕТ публикует его в оригинале.

"Последний раз я его видел 22 марта 2006 года, кажется. Он уже несколько ночей к тому моменту провел в палаточном лагере на Площади Калиновского в Минске. Он попросил его сфотографировать и показать ему фотографию, потому что уже несколько ночей не мог побриться, принять душ и просто посмотреться в зеркало. Конечно же, та фотография сто раз потерялась после многочисленных переездов и обысков с изъятиями...

Мы не были друзьями, и он часто раздражал меня своей болтливостью и стремлением высказать свое мнение обо всем. Но после каждой встречи оставалось непередаваемое ощущение. Это был чистый, честный и очень светлый человек. Никогда для себя ничего не требовал, и всегда был там, где проходит линия борьбы добра и зла. Это очень натурально для него было. Я не знал даже, что он был на войне в Украине, но ничуть не был этим удивлен. Как и тем фактом, что он погиб, вынося незнакомых людей с поля боя в чужой стране.

Спи спокойно, брат. Мне очень плохо от того, что его больше нет. И страшно подумать, что сейчас чувствуют его близкие люди. В мире стало на одного светлого человека меньше. Каждый день становится. Хочется возрыдать и спросить, нахера он туда поперся, но знаю, что он не мог иначе. Герои, к сожалению, умирают. И умирают первыми. Мы же должны продолжать жить. И жить так, чтобы Коле не было за нас стыдно", - написал Отрощенков.

