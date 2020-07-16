СБУ вводит в действие обновленную версию платформы MISP-UA для противодействия киберугрозам

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ вводит в действие обновленную версию национальной платформы Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для эффективного противодействия киберугрозам и обмена данными о рисках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

MISP-UA является платформой, которая в режиме реального времени обеспечивает обмен данными о киберугрозах, атаках и инцидентах на объектах критической инфраструктуры, учреждениях и предприятиях, государственных электронных информационных ресурсах.

Таким образом, по своему функциональному наполнению платформа позволяет укрепить состояние кибербезопасности различных секторов государственного управления и экономики Украины. С ее помощью происходит государственно-частное взаимодействие для совместной защиты информационного и киберпространства государства в целом.

На платформе MISP-UA уже зарегистрированы более 300 пользователей, среди которых государственные и частные предприятия. Они предоставляют сведения о признаках возможного поражения технологических и коммуникационных систем. Использование системы дает возможность киберспециалистам Службы предусматривать пути атак, потенциальные угрозы и инструменты нейтрализации для дальнейшего реагирования.

СБУ начала внедрения MISP-UA в 2018 году, используя опыт и лучшие практики стран ЕС и НАТО. По результатам использования, учитывая полученный опыт, реализован ряд принципиальных обновлений платформы, которые обеспечивают ее соответствие современным вызовам.

Отмечатся, что пока СБУ использует ее как один из элементов обеспечения национальной безопасности в киберпространстве.

Подключиться к обновленной платформе MISP-UA возможно по ссылке https://misp.gov.ua.