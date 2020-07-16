РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9445 посетителей онлайн
Новости
1 971 5

СБУ вводит в действие обновленную версию платформы MISP-UA для противодействия киберугрозам

СБУ вводит в действие обновленную версию платформы MISP-UA для противодействия киберугрозам

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ вводит в действие обновленную версию национальной платформы Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для эффективного противодействия киберугрозам и обмена данными о рисках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

MISP-UA является платформой, которая в режиме реального времени обеспечивает обмен данными о киберугрозах, атаках и инцидентах на объектах критической инфраструктуры, учреждениях и предприятиях, государственных электронных информационных ресурсах.

Таким образом, по своему функциональному наполнению платформа позволяет укрепить состояние кибербезопасности различных секторов государственного управления и экономики Украины. С ее помощью происходит государственно-частное взаимодействие для совместной защиты информационного и киберпространства государства в целом.

На платформе MISP-UA уже зарегистрированы более 300 пользователей, среди которых государственные и частные предприятия. Они предоставляют сведения о признаках возможного поражения технологических и коммуникационных систем. Использование системы дает возможность киберспециалистам Службы предусматривать пути атак, потенциальные угрозы и инструменты нейтрализации для дальнейшего реагирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО займется образовательной деятельностью в сфере кибергигиены, - заместитель секретаря Совета Демедюк

СБУ начала внедрения MISP-UA в 2018 году, используя опыт и лучшие практики стран ЕС и НАТО. По результатам использования, учитывая полученный опыт, реализован ряд принципиальных обновлений платформы, которые обеспечивают ее соответствие современным вызовам.

Отмечатся, что пока СБУ использует ее как один из элементов обеспечения национальной безопасности в киберпространстве.

Подключиться к обновленной платформе MISP-UA возможно по ссылке https://misp.gov.ua.

СБУ вводит в действие обновленную версию платформы MISP-UA для противодействия киберугрозам 01

СБУ (20338) кибербезопасность (679)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кремлесоевьіе напряглись...
показать весь комментарий
16.07.2020 10:10 Ответить
кто о чем, а вшивый о бане.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:51 Ответить
Хочеться заплакати від таких мікроуспіхів СБУ! 300 користувачів на 42-мільйонну Україну підключені до ситуативного центру! Хоч би не ганьбились такими мікроуспіхами! Це все якись грьобаний маразм! Ситуативний центр СБУ це такий мікрорівень кібербезпеки який нічого не дає, про що вони там радіють та звітують? Ситуація з кібербезпекою в Україні - жахлива! Головний провайдер магістральних каналів RETN це російська компанія яка має кабелі в росію по всім прикордонним областям України і виводить український внутрішній трафік в Москву, навіть не через Київ і ФСБ та ГРУ можуть проглядати весь український трафік і СБУ навіть знати про це не будуть! Ситуація настільки катастрофічна що потрібно починати з тектонічних зсувів в галузі Інтернет! Потрібно забороняти виводити український внутрішній трафік назовні інакше ніж через захищені вузли Інтернет в Києві, Одесі, Миколаєві, Львові, Чернівцях, Луцьку та Ужгороді! Потрібно будувати у Франкфурті захищений український вузел Інтернет, через який буде забезпечуватись безпека роботи українського сегмента Інтернет. На головному дата-центрі Німеччини Хетцнер має бути виділені стойки для розміщення українського обладнання яке буде теж під захистом від несанкціонованого втручання. Українські корпорації такі як Інтерпайп які мають свої окремі дата-центри за кордоном, мають теж входити в український сегмент через захищені шлюзи, щоб через них не могли проникнути зловмисники. Це програма реконструкції українського сегменту Інтернет, вартістю мільярди доларів і без цього ми не зможемо реально нікого захистити, навіть критичну інфраструктуру України!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:42 Ответить
А почему центр "ситуативный". Это у нас "ситуация" такая с 2014 года? Давно уже пора создавать полноценную государственную структуру! И у меня очень большие сомнения, что именно в СБУ достаточно компетенций по этому вопросу. Но я понимаю ... Бабло под это дело можно распилить немеряно.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:32 Ответить
 
 