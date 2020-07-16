РУС
"Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится", - военный атташе США Воффорд

Политика и дипломатия являются ключевыми сферами, в которых Украине необходимо бороться с Россией.

Об этом рассказал атташе по вопросам армии и обороны Томас Воффорд в интервью Цензор.НЕТ.

"Я бы сказал, что чисто дипломатическими методами это сделать не получится. Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия. И Украине необходимо сопротивляться во всех этих сферах", - отметил Воффорд.

По его словам, украинские политики и дипломаты в НАТО, ООН, Европарламенте и в Вене ведут сложнейшую борьбу, и доказывают, что информация, которую преподносит Россия не является правдивой. Но в то же время сопротивление должно оказываться во всех сферах.

"Украина выиграет эту войну. Бои происходят на только на Востоке на линии фронта, где украинские военные на фронте удерживают позиции. Не менее важная битва происходит в сфере политики, дипломатии, медиа и дезинформации. И это те сферы, в которых Украине и украинцам необходимо оставаться сильными и продолжать работать", - заявил Воффорд.

Атташе по вопросам армии и обороны добавил, что Украине следует продолжать работать над реформами, в том числе и для того, чтобы подтвердить свое желание сотрудничества с иностранными партнерами.

"Это укрепляет и подтверждает усилия международных партнеров, которые помогают Украине и вкладывают в нее свои ресурсы. И помогают ей противостоять российской агрессии. Путин не получит от Украины того, чего он хочет. Украинцы не сдадутся и не повернут назад. Украина победит в этой войне, победит вместе с международными партнерами", - подытожил он.

Полный текст интервью с атташе по вопросам армии и обороны Томасом Воффордом читайте здесь.

Читайте: Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся увеличивать накал агрессии, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд

16.07.2020 10:16 Ответить
16.07.2020 10:18 Ответить
+35
"Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия."

Молодці США. Тактика фашистської росії оприлюднена та відома всім цивілізованим державам. Дуже добре.
16.07.2020 10:20 Ответить
16.07.2020 10:16 Ответить
16.07.2020 10:18 Ответить
точняк. Як же жалюгідно виглядає оця озпальцьовка коли вряд чи прилетить, і язик в жопі коли прилетіть може....
16.07.2020 10:37 Ответить
Жму руку!
16.07.2020 15:16 Ответить
Вы так думаете, сэр? А вот одна моя знакомая простуженная крыса, по имени Шмаркля, считает, что даже и дипломатии не нужно! Нужно только присесть пониже и преданно смотреть ботекс-карле в его во-блины зенки!
16.07.2020 10:18 Ответить
А як же безальтернативність мінських договорняків..?🙄
16.07.2020 10:19 Ответить
з рашкою теж граються у "гибрід".
16.07.2020 10:21 Ответить
Тому потрібні справжні реформи, бо час іде..
16.07.2020 10:24 Ответить
США вже Україну рашці не віддадуть.
Для чого був поставлений Зеленський.....????
16.07.2020 10:29 Ответить
Хз для чого..але союз з сильним може бути не надійним..бо сильний дбає, у першу чергу, про свій інтерес..
16.07.2020 10:32 Ответить
так Україна і є його інтерес
16.07.2020 11:01 Ответить
Може бути, тільки якщо сильний насправді цього буде бажати, а не переслідувати зовсім їнші цілі. Це все лишеhttps://fakeoff.org/freak-show/pole-bitvy-ukraina-grantoedy-protiv-agentov-kremlya гра в імітацію і з нашого боку, і з їхнього.
16.07.2020 11:22 Ответить
Українські Інтереси збігаються з американськими. США є нашим надійним партнером.
16.07.2020 18:31 Ответить
поприколу...
16.07.2020 19:57 Ответить
Якщо лише дипломатичними методами - не вдасться, то введіть повне ембарго на торгівлю ї РФ, відключіть її від СІВФТ, заморозьте всі її закордонні активи - і ДУЖЕ навіть вдасться!
16.07.2020 11:48 Ответить
США не в стані війни з РФ. Якщо навіть в Україні діє російський банк і т.д.
16.07.2020 18:34 Ответить
именно,страх,именно.минские -один из источников гибридного отпора рашке.именно так западные союзники скрутили руки ***** .разорили газпрем и много чего еще
16.07.2020 10:39 Ответить
"Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия."

Молодці США. Тактика фашистської росії оприлюднена та відома всім цивілізованим державам. Дуже добре.
16.07.2020 10:20 Ответить
все получится, главное не суетится и ждать окна такой возможности.
16.07.2020 10:21 Ответить
Это обращение к кому? К нынешней власти? Уважаемый господин Воффорд, сходите в ближайший парк и обратитесь к любому дереву. Эффект будет тот же, но хотя бы свежим воздухом подышите. Полезнее.
16.07.2020 10:27 Ответить
16.07.2020 10:28 Ответить
а ви впевнені, що цвк чесно рахувала голоси?
16.07.2020 10:30 Ответить
даже если нечестно-могли намахлювать максимум процентов 10-15.а молчание ягнят против мухляжа только подтвердило,что дело не в мухляже
16.07.2020 10:41 Ответить
10-15% це суттєво.
а ось якщо ВСІ учасники перегонів промовчали!!! ....
це означає одне - так треба!
16.07.2020 11:00 Ответить
звісно,що треба...за-для порозумнішання
16.07.2020 11:03 Ответить
фіг його знає.
закрутили так, що мало хто розуміє, що відбувається.
думаю, що сама рашка в шоці.
16.07.2020 11:06 Ответить
"хрюкаюча маса", як хтось там каже, впевнено йде до НАТО та європейської цивілізації. Що правда що без 8-и відсоткових лузерів. Які тільки заважають цьому, роздуваючи щоки, а насправді підігруючи козлостану
16.07.2020 10:52 Ответить
Ти під чим літаєш, лєтчік?
16.07.2020 11:04 Ответить
Не суди по собі. Є щось сказати - кажи.
16.07.2020 11:10 Ответить
Юхню ти пишеш, лєтчік. Тобі скільки рочків?
16.07.2020 11:12 Ответить
Так і знав, що сраному порохоботу нічого сказати - починає придиратись. Сгинь, нечисть
16.07.2020 11:19 Ответить
У тєбя в хвостовом отсєкє пожар, льопчік! 😁
16.07.2020 11:24 Ответить
Як би не "зебидломаса" разом із ЗЕссикуномОманським який ввжає, що Україна воює із якоюсь "Тією стороною", то давно б вже були в НАТО!
16.07.2020 12:59 Ответить
Якби Порошенко лишився на другий термін, то точно до 2024-го Україну прийняли б у НАТО, а згодом і в ЄС.
16.07.2020 18:44 Ответить
Дурник думкою багатіє, Чи Дура?
16.07.2020 22:52 Ответить
Чомусь усі представники західних держав відкрито кажуть "лінія фронту", "агресія росії", "гібридна війна кремля"... І тіки в нашого найвеличнішого "лінія розмежування", "та сторона", "просто пєрєстать стрєлять", "мир в очах"...
Може продати таке найвеличніше лайно та хоч дірку в бюджеті трохи зменшити, але боюся, що ТАКЕ навіть з доплатою ніхто не візьме...
16.07.2020 10:28 Ответить
Воно вилетить, як шмаркля з носа.
16.07.2020 18:46 Ответить
Спасибо за совет.
16.07.2020 10:35 Ответить
и шо?пойдет на пользу?
не надо так уж сильно искажать действительность...пальмы в африке таки повыше будут,тигры по пальмам не лазют,да и мартышки поизобретательнее
16.07.2020 10:44 Ответить
Всё по-путински!
16.07.2020 10:50 Ответить
може по *********?сможешь запостить в такой редакции?
16.07.2020 10:54 Ответить
111
16.07.2020 13:42 Ответить
Лучше в а нус вас!
16.07.2020 13:43 Ответить
А Петя и ЗЕ нам рассказывают что крым и дамбас можно вернуть только мирным путем, заглязывая ***** в глаз
16.07.2020 10:52 Ответить
А где Воффорд говорит про военный путь? Или не успел прочитать, сразу начал комментировать
16.07.2020 11:03 Ответить
Войны выигрывают только военным путем и никак иначе. Учи историю.
16.07.2020 14:54 Ответить
З ким говорити, з тим, що чотири рази уник службу в армії, зі сценічною кривлякою?
16.07.2020 18:54 Ответить
Кто вам виноват, если вы таких сказочников выбираете? Лошье...
16.07.2020 11:03 Ответить
Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится / Стратегию правящему Украиной кодлану задал гражданин Израиля- военного союзника Путина: Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев) забудут(РФ и Израиль). Россия все равно сильнее. - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
16.07.2020 10:53 Ответить
а може ця заява Коломойського є ГИБРІД?
16.07.2020 11:02 Ответить
Нащо гібридничати під вишиванкою-прямо кличте вже "за кацяпу всі на Майдан"
16.07.2020 13:47 Ответить
Що він галаголе, який вже "Варшавський договір"? Коломойському головне взяти 100 млрд від Росії, продати їй Україну, і далі доїти.
16.07.2020 19:02 Ответить
Дипломатичними методами можна спробувати війні запобігти, бо коли вона вже почнеться "завершити" її можна буде лише здобувши перемогу. Ну, або зазнавши поразки, якщо кому так більше подобається, чи будь-що хочеться миру, залагоди, брацкой дружби і міждународной солідарності трудящіхся. Зрештою, мир і є ціллю будь-якої війни. Йдеться, однак, лише про мир, на умовах, вигідних переможцю.
Однотуровим миролюбам та перманентним революцйонєрам варто звернути увагу на те, що "гібридна вйна" може завершитися тільки таким же "гібридним" миром, а у видуманому неспроможними, але натхненними терміні "декокупація" сенсу не більше, ніж у "самоокупації"...
16.07.2020 10:54 Ответить
Вернуть захваченые территории будет возможно только при распаде империи зла, - это и должна быть стратегия в политике украинской власти.
16.07.2020 10:56 Ответить
стратегия в политике украинской власти это как можно скорее лечь под руский мир .. и мудрый нарид робить це разом !
16.07.2020 11:26 Ответить
засинений, чекаючи розпаду імперії зла, можна і почорніти. Люди дають нам новітню зброю, пропонують військову допомогу, то чого чекати? ясно, що треба наступати і викинути загарбників з нашої території. Якщо Росія рипнеться, то США допоможе. І тоді настане мир. Частина з нас загине, але якщо боятися крові, то буде ганьба і не буде держави.
16.07.2020 19:16 Ответить
Дуже добре Ви чужим життям розкидуєтесь
17.07.2020 08:47 Ответить
Такое впечатление , что большинство комментаторов интервью с военньім атташе США не читали. Американский офицер "за здравие" , а у порохоботов -"за упокой". Достали , особенно некий "Паламарчук" . Предлагаю банить мерзавца за оскорбление украинского народа в стиле "соловьиного помета".
16.07.2020 11:22 Ответить
Може це дьячок МП Пеця під ніком паламаря тут хаос розводить.Треба кастрирувати і все.
16.07.2020 13:52 Ответить
тем более если весь мир кацапам жопу лижет ...
16.07.2020 11:23 Ответить
санкціями-вже 452млрд.втратили.)
16.07.2020 13:54 Ответить
это понятно. но вот что-то цивилизованные страны не стремятся пока задавить паРашу экономически. который год только бла-бла-бла и ловля рыбки в мутной водице войны, которая вроде бы как и не война.
16.07.2020 11:24 Ответить
Чим швидше ми змінимо нинішню владу на владу патріотів України, тим швидше переможемо російського ворога у гібридній війні.
16.07.2020 11:57 Ответить
Гібрид,дурнику це,як помело схрестилось з апельсином і вийшов грейпфрут.Він є і буде в природі.Теж саме у політиці нове явище,як схрещеність таємним договором під столом для знищення радикальної конкурентної опозиції з обох боків воєнним методом.Тому й війна зветься гібридна,з безвізами,торгівлею та дипломатією "жму руку","обнімаю".Гібрид можна змінити тільки селективним,вибірковим способом,як сутьність,а кулями,різанням,колінням можна тільки пошкодити фізично,зашкодивши при тому і власним потребам та й самому собі.Тому у гібридних війнах не виграє сама війна помело з апельсином і плювання одне одного всередині гібрида,а виграє наука,розум і навколишнє середовище.
16.07.2020 14:31 Ответить
Реформы в Украине начинают напоминать двадцатилетний прорыв Путина.
16.07.2020 12:00 Ответить
Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд......... Я не удивлюсь если в АП скажут что американцы вмешиваются во внутренние дела государства Украина
16.07.2020 12:05 Ответить
Наверное уже все, кто мог, плюнул в эти удивительно-обдолбаные глаза - моют, моют, но взгляд одного хрена - сильнее - так и ближе по музыкальному образованию.
16.07.2020 13:02 Ответить
Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится???

Скорее всего никакими методами не получится! Разве что официально отказаться.
Есть Крым и Донбасс - есть проблема!
Нет Крыма и Донбасса - нет проблемы!
16.07.2020 13:34 Ответить
вас рузке забыли спросить. Мы еще и нашу Кубань вернем.
16.07.2020 14:51 Ответить
Откуда только партнеры, друзья, советчики после 2013го взялись!?
16.07.2020 13:35 Ответить
16.07.2020 13:36 Ответить
ниачем,просто набор букв.
А где удущающие санкции???...или военная помощь США???
Ведь могут разместить батальончик на линии разграничения.
озабоченность....возмущения,а гибнут наши ребята.
16.07.2020 13:38 Ответить
Бубочке не показывайте это интервью, а то опять вписается.
16.07.2020 14:07 Ответить
Это к чему этот посыл? Чтобы мальчик Вова в штанишках на лямке отказался от Крыма? Дипломатическим путём не получится, военным - тоже. Что же Вовочке делать дальше? Он же на выборах заявлял на стадионе, что знает как вернуть Крым и закончить войну. Поставили Вовочку очком догоры.
16.07.2020 14:33 Ответить
"Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится", - военный атташе США Воффорд

Совершенно верно! Войны одной дипломатией не выигрывают и перемириями тоже. Жаль что не все это понимают, сказывается плохое образование - знание истории.
16.07.2020 14:49 Ответить
Кум Путина захватил все телеканалы в Украине и остальные принадлежат людям Ахметова про российского олигарха. Украина в медиа пространстве проиграла все за последние время. в политике тоже российских агентов выше крыши.И кум Путина имеет вторую партию в Раде, еще РФ Ахметова партии имеет с Януковича режима, да и в партии Зеленского полно российских выродков, еще Шария партия путинская сотрудничающая с НОД РФ и т.д. А еще спецслужбы тоже про российские и русскую агентуру не арестовывают и глава СБУ ходит к людям Кума Путина на дни рождения с подарками. кругом жопа! А Украинцы обнищали. Путин огромные ресурсы вкладывает в захват Украины, а США слабо помогает.
16.07.2020 15:14 Ответить
Донбасс и Крым - можно освободить только военным путем! Донбасс можно прямо сейчас освободить быстро, а вот чтобы Крым освободить, то должна еще благоприятная обстановка создаться и чтобы в РФ началась революция!
16.07.2020 15:16 Ответить
А як Крим, то що? У Сирії російські бази, сирійські війська, а повстанці не здаються, як і таліби в Афганістані. А може все залежить від політичної волі владних мужів? Якщо вони не крадії.
16.07.2020 19:32 Ответить
Украина может создать своих "их там нету" и воевать ими и в Крыму и говорить, что это не Украинские войска. И так же можно такие силы специального назначения и солдат без шевронов отправлять и на Кавказ отправлять и помогать там воевать народам против России.
16.07.2020 20:58 Ответить
Нельзя ...чтобы освободить Донбасс нужен Гром-2 и ядрена бонба .Чтобы освободить Крым нужна помощь Господа Бога
16.07.2020 21:10 Ответить
Но с тем что освободить можно только военным путем согласен
16.07.2020 21:11 Ответить
Колись так писали про звільнення від СРСР Німецької Демократичної Республіки. Колись це звільнення вважалося фантастикої. Колись Берлінська стіна вважалася міцнішою за Велику Китайську стіну. Берлінської вже немає. Не втрималася навіть 50 років. А ВКС стоїть. Не треба встановлювати політичних стін. Майже кожна політична стіна це дуже не міцна споруда.
16.07.2020 23:17 Ответить
США володіють усіма ресурсами в інтернеті, щоб впливати на росіян. Тобто аналітикою користувачів і може в соц мережах і ютубі пропонувати контент росіянам, який буде їх підштовхувати до революції в РФ. Спецслужби США можуть при бажанні зробити це! технології використовуються кембрідж аналітикою потрібно використовувати для психологічної війни проти населення Росії!!!
16.07.2020 15:22 Ответить
У Кремля на росіян є ще більший ресурс впливу. Росіяни на генному рівні виховані відчувати себе най-най-най. Найсильними, найрозумнішими, найначитаними, найсміливішими... Середній росіянин не готовий зрозуміти що він є в лайні і він є найганебнішою істотою на своєму континенті. Це, як в Третьому рейху, де німці важали себе супер нацією, з надможливостями і "голубою" кров"ю. Доти поки їх не поставили в ранг отримувачів нищівної поразки. Скоро це буде з Росією. Росія вже зраз увійшла в чергову стадію нищівної поразки від ********* світу, вільного від імперської ідеології. Суд над участю Росії в збитті борту МН-17 і докази причетності Кремля до цієї ганебної справи це - чергова стадія знищення російської імперії. Далі буде ще цікавіше.
16.07.2020 23:45 Ответить
я ніяк неможу зрозуміти - що ще має зробити зелепуга , щоб зелепужники зрозуміли , що він є уродженим та впевненим ворогом України і всього українського. дивився сьогодні мітинг перед Радою на захист мови. чудово що було багато молоді. І згадав що зелепуга своїх ********* віддав до російскьої школи. Чого ж дивуватися цьому , коли , і папашка такий само?

.
16.07.2020 17:54 Ответить
Ага, ось чому Зеленський проти української мови... А його дружина добре говорить українською. То він і в сім'ї самодур.
16.07.2020 19:46 Ответить
Старший брат не бросит в беде.
16.07.2020 17:58 Ответить
может этого мужика пригласить к нам в президенты.
16.07.2020 19:59 Ответить
Респектище для аташе і тим, хто доручив йому сказати такі вагомі слова.

Ганьбище порохоботам, які зводять свою нищівну поразку зеленим в ранг дебілізації українців.

Порохоботи, українці не дебіли. Ваші 25% проти клоуна, це не просто наруга над вами і вашим покидьком, це злив навіть не в унітаз, це відправка вас у парашу, де повинен відправлятися ваш "біс". Порохоботи, після цієї поразки вам краще про себе вже не нагадувати. Ви ВСЕ програли, ви все прос..ли. Знайдіть собі щось краще, бо порох це вже - остаточне політичне лайно, яке ніколи в Україні вже з параші не вилізе. Більшість українців вже давно винесли вашому патрону вирок. Хто не зрозумів принизливу поразку пороха від клоуна, тому раджу поцікавитися рейтингами 2014 і 2019. Може комусь повилазило? Може комусь поміняти очі, мізки?

Респектище для аташе і тим, хто доручив йому сказати такі вагомі слова про довіру українцям і Україні у боротьбі з імперією Зла і Злочинності. Власно я не почув у цих словах жодних прізвищ. Я почув мову про українців і Україну.

Порохівня, при чому тут ваш шанований крадій, військовий злочинець і вурдолак Порошенко? Ця мерзота - наша проблема. Її ми вирішимо самі без вашої мізерної і смішної підтримки.
16.07.2020 23:00 Ответить
Пока что Украину загоняют в гроб. И не только и не столько РФ и Путин, Они тоже, но на вторых и даже третьих ролях. А наши так назіваемые партнеры из международных корпораций "Соросята" всех мастей. Для этого Атташе Украина только повод для сдерживания России и накручивания санкций, чтоб паРашка не высовывалась.. А вот корпорации это ужасающее падение экономики и полное разорение, которые ведут к летальному результату
17.07.2020 01:35 Ответить
Скудному умишку ***** из питерской подворотни не понять,что он оккупант и террорист 21-го века.Ему его запугивания мира "ядерным пеплом" уже не простят никогда.Не поможет даже созданный им ************ политический гибрид.Мир понимает,что гибрид едять давно,с тех пор,как помело схрестилось с апельсином - и получился гибрид с именем грейпфрут.Так и в политике,когда скрестились два Придурка тайным договором под столом для уничтожения радикальной конкурентной оппозиции с обеих сторон военным методом,чтобы война была гибридной, с безвизом, торговлей и дипломатией типо "жму руку", "обнимаю" .Однако, гибрид будут менять однозначно и не только селективным,вегетативным способом, а и пулями, резаньем,удушением,но только так чтобы не навредить физически(можно скушать),не навредив при этом и собственным потребностьям и даже самому себе.Поэтому-то в гибридных войнах не победит глупая война помело-пуйло с апельсином с мощными плевками друг на друга внутри гибрида, а победит наука,ум и окружающая этот гибрид мощная среда.
17.07.2020 03:17 Ответить
"Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится" - а если просто перестать стрелять, Путин не освободит Крым?
17.07.2020 08:46 Ответить
 
 