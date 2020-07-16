"Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится", - военный атташе США Воффорд
Политика и дипломатия являются ключевыми сферами, в которых Украине необходимо бороться с Россией.
Об этом рассказал атташе по вопросам армии и обороны Томас Воффорд в интервью Цензор.НЕТ.
"Я бы сказал, что чисто дипломатическими методами это сделать не получится. Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия. И Украине необходимо сопротивляться во всех этих сферах", - отметил Воффорд.
По его словам, украинские политики и дипломаты в НАТО, ООН, Европарламенте и в Вене ведут сложнейшую борьбу, и доказывают, что информация, которую преподносит Россия не является правдивой. Но в то же время сопротивление должно оказываться во всех сферах.
"Украина выиграет эту войну. Бои происходят на только на Востоке на линии фронта, где украинские военные на фронте удерживают позиции. Не менее важная битва происходит в сфере политики, дипломатии, медиа и дезинформации. И это те сферы, в которых Украине и украинцам необходимо оставаться сильными и продолжать работать", - заявил Воффорд.
Атташе по вопросам армии и обороны добавил, что Украине следует продолжать работать над реформами, в том числе и для того, чтобы подтвердить свое желание сотрудничества с иностранными партнерами.
"Это укрепляет и подтверждает усилия международных партнеров, которые помогают Украине и вкладывают в нее свои ресурсы. И помогают ей противостоять российской агрессии. Путин не получит от Украины того, чего он хочет. Украинцы не сдадутся и не повернут назад. Украина победит в этой войне, победит вместе с международными партнерами", - подытожил он.
Полный текст интервью с атташе по вопросам армии и обороны Томасом Воффордом читайте здесь.
Для чого був поставлений Зеленський.....????
Молодці США. Тактика фашистської росії оприлюднена та відома всім цивілізованим державам. Дуже добре.
а ось якщо ВСІ учасники перегонів промовчали!!! ....
це означає одне - так треба!
закрутили так, що мало хто розуміє, що відбувається.
думаю, що сама рашка в шоці.
Може продати таке найвеличніше лайно та хоч дірку в бюджеті трохи зменшити, але боюся, що ТАКЕ навіть з доплатою ніхто не візьме...
не надо так уж сильно искажать действительность...пальмы в африке таки повыше будут,тигры по пальмам не лазют,да и мартышки поизобретательнее
Однотуровим миролюбам та перманентним революцйонєрам варто звернути увагу на те, що "гібридна вйна" може завершитися тільки таким же "гібридним" миром, а у видуманому неспроможними, але натхненними терміні "декокупація" сенсу не більше, ніж у "самоокупації"...
Скорее всего никакими методами не получится! Разве что официально отказаться.
Есть Крым и Донбасс - есть проблема!
Нет Крыма и Донбасса - нет проблемы!
А где удущающие санкции???...или военная помощь США???
Ведь могут разместить батальончик на линии разграничения.
озабоченность....возмущения,а гибнут наши ребята.
Совершенно верно! Войны одной дипломатией не выигрывают и перемириями тоже. Жаль что не все это понимают, сказывается плохое образование - знание истории.
Ганьбище порохоботам, які зводять свою нищівну поразку зеленим в ранг дебілізації українців.
Порохоботи, українці не дебіли. Ваші 25% проти клоуна, це не просто наруга над вами і вашим покидьком, це злив навіть не в унітаз, це відправка вас у парашу, де повинен відправлятися ваш "біс". Порохоботи, після цієї поразки вам краще про себе вже не нагадувати. Ви ВСЕ програли, ви все прос..ли. Знайдіть собі щось краще, бо порох це вже - остаточне політичне лайно, яке ніколи в Україні вже з параші не вилізе. Більшість українців вже давно винесли вашому патрону вирок. Хто не зрозумів принизливу поразку пороха від клоуна, тому раджу поцікавитися рейтингами 2014 і 2019. Може комусь повилазило? Може комусь поміняти очі, мізки?
Респектище для аташе і тим, хто доручив йому сказати такі вагомі слова про довіру українцям і Україні у боротьбі з імперією Зла і Злочинності. Власно я не почув у цих словах жодних прізвищ. Я почув мову про українців і Україну.
Порохівня, при чому тут ваш шанований крадій, військовий злочинець і вурдолак Порошенко? Ця мерзота - наша проблема. Її ми вирішимо самі без вашої мізерної і смішної підтримки.