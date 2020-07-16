"Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится", - военный атташе США Воффорд

Политика и дипломатия являются ключевыми сферами, в которых Украине необходимо бороться с Россией.

Об этом рассказал атташе по вопросам армии и обороны Томас Воффорд в интервью Цензор.НЕТ.

"Я бы сказал, что чисто дипломатическими методами это сделать не получится. Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия. И Украине необходимо сопротивляться во всех этих сферах", - отметил Воффорд.

По его словам, украинские политики и дипломаты в НАТО, ООН, Европарламенте и в Вене ведут сложнейшую борьбу, и доказывают, что информация, которую преподносит Россия не является правдивой. Но в то же время сопротивление должно оказываться во всех сферах.

"Украина выиграет эту войну. Бои происходят на только на Востоке на линии фронта, где украинские военные на фронте удерживают позиции. Не менее важная битва происходит в сфере политики, дипломатии, медиа и дезинформации. И это те сферы, в которых Украине и украинцам необходимо оставаться сильными и продолжать работать", - заявил Воффорд.

Атташе по вопросам армии и обороны добавил, что Украине следует продолжать работать над реформами, в том числе и для того, чтобы подтвердить свое желание сотрудничества с иностранными партнерами.

"Это укрепляет и подтверждает усилия международных партнеров, которые помогают Украине и вкладывают в нее свои ресурсы. И помогают ей противостоять российской агрессии. Путин не получит от Украины того, чего он хочет. Украинцы не сдадутся и не повернут назад. Украина победит в этой войне, победит вместе с международными партнерами", - подытожил он.

Полный текст интервью с атташе по вопросам армии и обороны Томасом Воффордом читайте здесь.

