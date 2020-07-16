"Для принятия в НАТО Украине нужно проводить реформы не только в военной сфере, но и в политической", - военный атташе США Воффорд

Украина и ее правительство должны продолжать ставить вступление Украины в НАТО как одну из своих первоочередных целей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил атташе по вопросам армии и обороны посольства США Томас Воффорд.

По его словам, самое главной, что может сделать Украины - продолжать реформы. И это касается не только реформ в сфере обороны.

"НАТО не только военный альянс, он скорее военно-политический. И решение о принятии нового члена не будет базироваться только на том, сколько у страны танков и войск – это будет и политическое решение. Эти реформы – подтверждение для западных лидеров того, что Украина разделяет их ценности: свободу религиозных взглядов, свободу самовыражения, свободу СМИ", - объяснил атташе по вопросам армии и обороны.

Воффорд добавил, что эти вещи крайне важны, так как являются одним из ключевых аспектов при получении полноценного членства в Альянсе.

"Поэтому, когда придет время и члены альянса будут выносить на голосование вопрос приема Украины, она должна быть готова и должна уже ввести эти реформы. Когда политическая среда будет готова – Украина тоже должна быть уже готова", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с атташе по вопросам армии и обороны Томасом Воффордом читайте здесь.

