Новости
"Для принятия в НАТО Украине нужно проводить реформы не только в военной сфере, но и в политической", - военный атташе США Воффорд

Украина и ее правительство должны продолжать ставить вступление Украины в НАТО как одну из своих первоочередных целей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил атташе по вопросам армии и обороны посольства США Томас Воффорд.

По его словам, самое главной, что может сделать Украины - продолжать реформы. И это касается не только реформ в сфере обороны.

"НАТО не только военный альянс, он скорее военно-политический. И решение о принятии нового члена не будет базироваться только на том, сколько у страны танков и войск – это будет и политическое решение. Эти реформы – подтверждение для западных лидеров того, что Украина разделяет их ценности: свободу религиозных взглядов, свободу самовыражения, свободу СМИ", - объяснил атташе по вопросам армии и обороны.

Воффорд добавил, что эти вещи крайне важны, так как являются одним из ключевых аспектов при получении полноценного членства в Альянсе.

"Поэтому, когда придет время и члены альянса будут выносить на голосование вопрос приема Украины, она должна быть готова и должна уже ввести эти реформы. Когда политическая среда будет готова – Украина тоже должна быть уже готова", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с атташе по вопросам армии и обороны Томасом Воффордом читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд

+8
які такі реформи? Зелені їх у трускавецькій академії не проходили
показать весь комментарий
16.07.2020 10:57 Ответить
+7
Помеха клоуны и предатели во власти.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:57 Ответить
+2
Согласен с Воффордом - аннексия крысма и части домбабве не помеха для вступления в НАТО. Пацакам - смерть!
показать весь комментарий
16.07.2020 10:50 Ответить
Согласен, но это - временное...
показать весь комментарий
16.07.2020 10:58 Ответить
Согласен.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:15 Ответить
Зараз вийде кандидат в мери і покрутить йому гузньою щоб піндос знав своє місце
показать весь комментарий
16.07.2020 10:54 Ответить
Для принятия в НАТО / Торпеда кодлана Коломойского, уничтожающего Украину: Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:00 Ответить
т.н."верещук" - реинкарнация т.н."анигерман"..
курва,до чего же омерзительно..
показать весь комментарий
16.07.2020 11:54 Ответить
Верещук хочет чтоб Украина ВСТУПИЛА в ОДКБ,а не была ПРИНЯТА в НАТО.
Написано для тех,кто поимает разницу между "принятием" и "вступлением".
показать весь комментарий
16.07.2020 16:04 Ответить
С НАТО с первых дней войны один треп и балабольство,зачем надо было убирать адмирала Кабаненко который один из немногих мог заниматься переходом на натовские стандарты?
показать весь комментарий
16.07.2020 11:20 Ответить
"...свободу религиозных взглядов, свободу самовыражения, свободу СМИ", - объяснил атташе по вопросам армии и обороны." Если б всё было именно так то в Украине давно бы уже строились церкви Сатаны, разрешили однополые браки и узаконили чернуху в СМИ... И пох... экономика, ВПК и прочие составляющие сильной страны.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:22 Ответить
Путаеш свободу с безнаказанностью.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:06 Ответить
Всё, что требуется для вступления в НАТО можно было сделать за пять лет. Но Порошенко и не думал внедрять натовские стандарты. НАТО не приемлет коррупцию (тем более в армии),кумовство, политическую проституцию, попрание законов и систематическую брехню.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:38 Ответить
 
 