Рестораны, кафе и ночные клубы не могут работать с 23:00 до 7:00 по всей стране, - Степанов

Рестораны, кафе и ночные клубы не могут работать с 23:00 до 7:00 по всей стране, - Степанов

Заведениям общественного питания и ночным клубам в стране запрещено работать с 23:00 до 7:00.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение, что ночные клубы или заведения питания имеют ограничения по времени работы – с 23:00 до 7:00 они не могут работать. Это решение распространяется по территории всей страны", - сказал он.

Читайте также: В Украине 848 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего - 56 455 случаев

Ранее сообщалось, что ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжают игнорировать карантинные ограничения.

+5
"Вєлюр" в курсі?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:40
+5
Кроме "Велюра".
показать весь комментарий
16.07.2020 10:40
+4
Ночные клубы могут работать только днём.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:40
Ночные клубы могут работать только днём.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:40
"Вєлюр" в курсі?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:40 Ответить
ему пофиг! ))) у него крыша ))))
показать весь комментарий
16.07.2020 10:57
Кроме "Велюра".
показать весь комментарий
16.07.2020 10:40 Ответить
Степанов, вся Одесса без масок, базары переполнены, антисептиков нигде нет
Пляжи забиты людьми
Пляжи забиты людьми
показать весь комментарий
16.07.2020 10:44
Спасибо, послезавтра и я там буду
показать весь комментарий
16.07.2020 10:48
Море забито г....
показать весь комментарий
16.07.2020 10:53
двох ідіотів, ляшка і стєпанова, для того і призначили, щоб карантін ніколи не закінчувався.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:47
Коле-котлете можно все
показать весь комментарий
16.07.2020 10:49
друзям - усе,
нарІду -закон?
Скажіть Степанову, що по усій країні вночи працюють клуби, ресторани та інші заклади, тому що мають "дах" від місцевих князів..
показать весь комментарий
16.07.2020 10:53
Степанов, ты об этом скажи Тищенко. Устанешь возвращаться от-туда, куда он тебя пошлет. ЗЕ уже пробовал с ним "переговорить" и побывал там до тебя.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:55
тищенко внимательно слушает все ваши запреты )))))
Ресторани, кафе і нічні клуби не можуть працювати з 23:00 до 7:00 по всій країні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9342

...
показать весь комментарий
16.07.2020 10:58
Если честно, то не пойму, почему ночью нельзя. Если будут соблюдены установленные правила, то почему им работать нельзя. А вот если будут нарушения - то закрывать обязательно надо. Здесь попахивает другим коровирусом: велюрщиной, убирают конкурентов и вступает в силу велюрная схема.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:04
коля-котлета скромно улыбнулся...
показать весь комментарий
16.07.2020 11:22
зато плацкартные вагоны УЗ со 100% заполняемостью в жару без кондиционера и без масок - welcome! Да?правда? рыговский прикормыш степанов
показать весь комментарий
16.07.2020 12:41
 
 