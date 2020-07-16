Рестораны, кафе и ночные клубы не могут работать с 23:00 до 7:00 по всей стране, - Степанов

Заведениям общественного питания и ночным клубам в стране запрещено работать с 23:00 до 7:00.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение, что ночные клубы или заведения питания имеют ограничения по времени работы – с 23:00 до 7:00 они не могут работать. Это решение распространяется по территории всей страны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжают игнорировать карантинные ограничения.