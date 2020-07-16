4 429 16
Рестораны, кафе и ночные клубы не могут работать с 23:00 до 7:00 по всей стране, - Степанов
Заведениям общественного питания и ночным клубам в стране запрещено работать с 23:00 до 7:00.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство приняло решение, что ночные клубы или заведения питания имеют ограничения по времени работы – с 23:00 до 7:00 они не могут работать. Это решение распространяется по территории всей страны", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжают игнорировать карантинные ограничения.
Пляжи забиты людьми
нарІду -закон?
Скажіть Степанову, що по усій країні вночи працюють клуби, ресторани та інші заклади, тому що мають "дах" від місцевих князів..
...