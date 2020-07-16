РУС
Киев и 7 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 16 июля Киев и 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Киеве, а также Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снижать проходной балл ВНО для поступления в медвузы не будут, - Степанов

