В Украине официально зарегистрировано 518 тыс. безработных: 58% из них женщины, 42% - мужчины, - Госслужба занятости

Почти 518 тыс. безработных находилось на учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 июля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Государственном центре занятости.

"По состоянию на 1 июля 2020 года на учете в государственной службе занятости находилось почти 518 тыс. безработных. Официально зарегистрированных. То есть это те граждане, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины составляют 58% из их числа, мужчины - 42%. Диплом вуза имеют 50% зарегистрированных безработных, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам 31% безработных -молодежь до 35 лет, 29% - от 35 до 44 и 40% - более 45 лет.

Также из общего количества безработных 21,8 тыс. (или 4%) имеют инвалидность, 9,2 тыс. (или 2%) - бывшие участники АТО, 5,2 тыс. (или 1%) - внутренне перемещенные лица, 39,5 тыс. (или 8%) - люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет, 4,5 тыс. (или 1%) - выпускники учебных заведений.

Согласно сообщению, до увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - в перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

"С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцев, из них - 116 тыс. безработных. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 54% от всех трудоустроенных, дальше перерабатывающая промышленность - 13% и 11% - торговля", - заявляют в ведомстве.