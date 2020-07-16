В Украине официально зарегистрировано 518 тыс. безработных: 58% из них женщины, 42% - мужчины, - Госслужба занятости
Почти 518 тыс. безработных находилось на учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 июля 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Государственном центре занятости.
"По состоянию на 1 июля 2020 года на учете в государственной службе занятости находилось почти 518 тыс. безработных. Официально зарегистрированных. То есть это те граждане, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщины составляют 58% из их числа, мужчины - 42%. Диплом вуза имеют 50% зарегистрированных безработных, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам 31% безработных -молодежь до 35 лет, 29% - от 35 до 44 и 40% - более 45 лет.
Также из общего количества безработных 21,8 тыс. (или 4%) имеют инвалидность, 9,2 тыс. (или 2%) - бывшие участники АТО, 5,2 тыс. (или 1%) - внутренне перемещенные лица, 39,5 тыс. (или 8%) - люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет, 4,5 тыс. (или 1%) - выпускники учебных заведений.
Согласно сообщению, до увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - в перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
"С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцев, из них - 116 тыс. безработных. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 54% от всех трудоустроенных, дальше перерабатывающая промышленность - 13% и 11% - торговля", - заявляют в ведомстве.
Знаю ситуацию, так как работал торговым представителем 8 лет в кировоградской области.
На рахунок "офіційно"... якщо в країні офіційність відрізняється від реальності і дозволяє знімати з держави кошти, то ця країна приречена! Кому ми допомагаємо власними податками, тим хто потребує, чи хитро.пим?
А пособие по безработице - оно необходимо. Ситуации бывают разные в жизни и те кто работают платят в фонд по безработице, что бы в случае необходимости иметь возможность прожить период поиска новой работы.
Это как со страховой медициной - платишь всю жизнь и можешь не воспользоваться ни разу (кроме обычного обращения к семейному врачу), а можешь проработать год и нужна серьезная операция и долгий реабилитационный период. (в Польше до полутора лет).
Не потрібно плутати теорію із практикою. Ті хто в бюджет щось реально сплачують, майже ніколи із нього нічого не беруть. Це Україна, а не Польща... Він зніме з Центру зайнятості усе, що зможе, а далі буде нелегально працювати ухиляючись від податків, або за мінімалку + конверт.
Не має у нас ніяких страхових медицин. У нас є ті, хто дає у бюджет, і ті, хто з нього бере. Проблема в тому, що це різні люди і перших менше, ніж других.
Я не агитирую, нам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравилась Польша и поляки и мы тут решили остаться.
Львів'яни з Волинянами може і їздять, хоча сумніваюсь що на заробітки, скоріше торгують. Селяни? Можливо, на Західній звісно сіла заможніші ніж у Центральній (про Схід просто мовчу), але їм далеко до Закарпатських.
Географію наших заробітчан я описав. США, Італія Португалія. Етнічні мадяри - Угорщина (для решти не цікава, мова занадто складна), сезонні заробітки (короткочасні) переважно Прага. У Польщу звісно теж їдуть, але у % співвідношені, це мізер. Заробітки у Польщі, просто не порівняються із заробітками у США, то чого туди їхати на довго? А про Словаччину забув, ну це країна нашого бізнесу. Там реєструються автопервізники і т.п. Власники наші, живуть реально тут, бізнес теж тут, тільки реєстрація європейська.
Усі ці сотні тисяч безробітних, ніяку роботу не шукають. Вона їм нах.рен не потрібно, а більшість із них скоріше за усе працюють нелегально. Стоять вони на обліку тільки із метою стягнути із держави якусь копійку. Жінки, так ті взагалі переважно перед декретом згадують про те що "безробітні"... Україна загралась у соціальність, причому до такого рівня, що забула про ефективність. Зробіть податкову пільгу работодавцю (на пів року), що влаштує на роботу особу, яка півроку її не мала, або звільнена по скороченню і пропрацює там рік (для прикладу). І ця проблема буде вирішуватись податковою, без усяких "центрів зайнятості", а різні дебіли, які виставляють вакансії із зарплатами 3-5 тис.грн., нехай об'яви на фонарних стовпах клеять.