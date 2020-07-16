РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8625 посетителей онлайн
Новости
1 217 34

В Украине официально зарегистрировано 518 тыс. безработных: 58% из них женщины, 42% - мужчины, - Госслужба занятости

В Украине официально зарегистрировано 518 тыс. безработных: 58% из них женщины, 42% - мужчины, - Госслужба занятости

Почти 518 тыс. безработных находилось на учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 июля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Государственном центре занятости.

"По состоянию на 1 июля 2020 года на учете в государственной службе занятости находилось почти 518 тыс. безработных. Официально зарегистрированных. То есть это те граждане, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что женщины составляют 58% из их числа, мужчины - 42%. Диплом вуза имеют 50% зарегистрированных безработных, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам 31% безработных -молодежь до 35 лет, 29% - от 35 до 44 и 40% - более 45 лет.

Также из общего количества безработных 21,8 тыс. (или 4%) имеют инвалидность, 9,2 тыс. (или 2%) - бывшие участники АТО, 5,2 тыс. (или 1%) - внутренне перемещенные лица, 39,5 тыс. (или 8%) - люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет, 4,5 тыс. (или 1%) - выпускники учебных заведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень безработицы в Украине продолжает расти, карантин привел к полной остановке целых отраслей, - СМИ

Согласно сообщению, до увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - в перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

"С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцев, из них - 116 тыс. безработных. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 54% от всех трудоустроенных, дальше перерабатывающая промышленность - 13% и 11% - торговля", - заявляют в ведомстве.

безработица (451) Госслужба занятости (115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
это официально... а не официально? умножать на 2-5-10 ???
показать весь комментарий
16.07.2020 10:59 Ответить
+5
А обисчали вроди наборот 500 000 новых рабочих мест
показать весь комментарий
16.07.2020 10:59 Ответить
+4
Враховуючи, як вони намагаються не надати статус безробітного, на 5 помножити не помилимось сильно
показать весь комментарий
16.07.2020 11:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А обисчали вроди наборот 500 000 новых рабочих мест
показать весь комментарий
16.07.2020 10:59 Ответить
Главный тезис Зеленского президента. Это уже мэм от нашего харанта
В Украине официально зарегистрировано 518 тыс. безработных: 58% из них женщины, 42% - мужчины, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 806
показать весь комментарий
16.07.2020 11:07 Ответить
Реальні цифри безробіття набагато більші - 30% від працездатного населення. Просто складність постановки на облік непрацездатних призводить до того що люди не можуть швидко отримати статус безробітного. Багато хто ще закриває свої ФОПи, дехто взагалі не хоче йти реєструватись, бо звільнені за власним бажанням отримують матеріальну допомогу тільки через 3 місяці після того як стали на облік. Це все відбиває бажання в громадян гратись з державою в цю дурну гру! Потрібно радикально спростити постановку на облік непрацездатних - простим повідомленням від громадянина органів соц захисту про те що він втратив роботу! А грошову допомогу по безробіттю потрібно видавати негайно і в значно більшому обсязі а не в розмірі мінімальної зарплати! Це дозволить пожвавити споживчі ринки та підняти офіційні зарплати працівникам! Люди не будуть йти на мінімальну зарплатню, якщо можна буде отримувати більшу допомогу по безробіттю і працедавцям прийдеться піднімати офіційні зарплати і менше платити в конвертах!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:20 Ответить
это официально... а не официально? умножать на 2-5-10 ???
показать весь комментарий
16.07.2020 10:59 Ответить
Враховуючи, як вони намагаються не надати статус безробітного, на 5 помножити не помилимось сильно
показать весь комментарий
16.07.2020 11:09 Ответить
А как они считают сельское население? Там в семье, в лучшем случае, один работает на фермера (бывшего председателя колхоза или теперь его детей), а женьщины практически все сидят дома. И им никогда не дадут статус безработного. Если всех посчитать (нормально!), то безработных будет около 4-5 миллионов.

Знаю ситуацию, так как работал торговым представителем 8 лет в кировоградской области.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:19 Ответить
Якщо в селі сидіти вдома на гузиці, то їм не допомагати потрібно. Поїдьте у Заріччя (Закарпатська область) там на парниках і жінки і діти і навіть пенсіонери! Це потрібно бути дебілом, щоби не мати на селі роботи.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:21 Ответить
Я где то написал, что они сидят на попе ровно? Но ОФИЦИАЛЬНО они все безработные и пребиваются сезонными подработками или на своей земле (которую довольно дорого обработать, если нет своей техники) или у фермера. В селе не выжить если не работать.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:30 Ответить
Но ОФИЦИАЛЬНО они все безработные. Саме так, але у порівнянні із селянами Західної України, вони дійсно сидять на гузиці. Їх би на Закарпаття усіх на рік, щоби зрозуміли, як потрібно працювати, або до вас у Польщу.

На рахунок "офіційно"... якщо в країні офіційність відрізняється від реальності і дозволяє знімати з держави кошти, то ця країна приречена! Кому ми допомагаємо власними податками, тим хто потребує, чи хитро.пим?
показать весь комментарий
16.07.2020 11:34 Ответить
Я не был на западной Украине, но по количеству работающих в Польше "западников" и "восточников" - больше все таки из восточной и центральной Украины. И на западной Украине - очень многие зарабатывают мотаясь через границу в Польшу.

А пособие по безработице - оно необходимо. Ситуации бывают разные в жизни и те кто работают платят в фонд по безработице, что бы в случае необходимости иметь возможность прожить период поиска новой работы.

Это как со страховой медициной - платишь всю жизнь и можешь не воспользоваться ни разу (кроме обычного обращения к семейному врачу), а можешь проработать год и нужна серьезная операция и долгий реабилитационный период. (в Польше до полутора лет).
показать весь комментарий
16.07.2020 11:45 Ответить
Саме так. Бо Польща не цікава. Наші заробітчани масово цим займаються від самого розпаду СРСР (та й при Союзі на місці не сиділи) основні країни це США, Італія, Португалія. Що можно заробити у Польщі? 1к євро в місяць? У нас є міста, де цілими вилицями люди на заробітках у США. І їдуть туди не на пів року, а на 10-20 років.Коли наші починали їздити, поляки ще були у жеброті.
Не потрібно плутати теорію із практикою. Ті хто в бюджет щось реально сплачують, майже ніколи із нього нічого не беруть. Це Україна, а не Польща... Він зніме з Центру зайнятості усе, що зможе, а далі буде нелегально працювати ухиляючись від податків, або за мінімалку + конверт.
Не має у нас ніяких страхових медицин. У нас є ті, хто дає у бюджет, і ті, хто з нього бере. Проблема в тому, що це різні люди і перших менше, ніж других.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:52 Ответить
Тебе Польша не интересна, но это твое мнение. Для меня и моей семьи - отличное место, близкое ментально и с возможностью достаточно просто поучить гражданство за относительно короткий срок. Каждый выбирает сам, где ему лучше и удобней. При высоких зп в штатах или Германии (как пример) - соответственно большие расходы на ту же самую аренду жилья, а купить свое даже в кредит там намного проблематичней. В Польше только года полтора-два назад начали давать ипотеку для украинцев без постоянного вида на жительство (сталый побыт).
Я не агитирую, нам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравилась Польша и поляки и мы тут решили остаться.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:01 Ответить
Так не цікава, був би ти на Закарпатті, зрозумів би чому.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:44 Ответить
Что именно "не интересно"? И не надо говорить, что западники меньше ездят на работу в Польшу или Чехию. Тоже очень много. Но то, что в нашем воеводстве (Нижнеселезское), очень многие с западной Украины работают в сфере с/х это я имел возможность узнать. И при этом я не говорю, что работа в с/х - это плохо или рабство. Нет, нормальная работа за нормальные деньги. Каждый выбирает ту работу, к какой есть склонность. Я бы только под угрозой расстрела пошел работать в с/х, мне проще на заводе. Но знаю несколько человек (в основном женьщины), которые ни за что не пойдут работать на фабрику, только с/х.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:12 Ответить
Западніки це хто? Мені до Львова через перевали майже так само, як до Будапешта.
Львів'яни з Волинянами може і їздять, хоча сумніваюсь що на заробітки, скоріше торгують. Селяни? Можливо, на Західній звісно сіла заможніші ніж у Центральній (про Схід просто мовчу), але їм далеко до Закарпатських.
Географію наших заробітчан я описав. США, Італія Португалія. Етнічні мадяри - Угорщина (для решти не цікава, мова занадто складна), сезонні заробітки (короткочасні) переважно Прага. У Польщу звісно теж їдуть, але у % співвідношені, це мізер. Заробітки у Польщі, просто не порівняються із заробітками у США, то чого туди їхати на довго? А про Словаччину забув, ну це країна нашого бізнесу. Там реєструються автопервізники і т.п. Власники наші, живуть реально тут, бізнес теж тут, тільки реєстрація європейська.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:52 Ответить
У 2018 році заробітчани переказали в Україну суму, еквівалентну 11 відсоткам ВВП країни. Найбільше грошей надійшло з Польщі, зазначає Світовий банк.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:14 Ответить
Це східняки перераховують кошти. Наші вже давно мають способи нелегальної передачі. Там гроші дають, тут "уповноважені особи" віддають, кур'єри і т.п. А з Італії взагалі, усе що завгодно передати можно. Пройде час і східняки навчаться.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:43 Ответить
А откуда "уповноважені особи" тут беруть гроші?))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:15 Ответить
Є люди які мають потужний бізнес і тут і у США (для прикладу). Завезти до США зароблені у нас бакси - це проблема, а так іде конвертація. Людина отримує там (зароблені там) а заробітчанин отримує гроші вдома. Але вам ще десятиліття "рости" для того, щоби так працювати. Ви (Центр і Схід) тільки почали їздити на заробітки, а у нас там вже 2-3 покоління. І громадянство мають, і бізнеси і освіти їх діти отримали там. Це цілі сімейні підряди... Та що там сімейні. На Брайтоні можно більше Іршавчан зустріти, ніж на Хрещатику.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:55 Ответить
Не буду спорить. По миру не ездил, всей картины не видел. Написал про то, что видел своими глазами и с кем общался.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:52 Ответить
Litve toze bezrabotica okolo 11% no tut problema sto nexocet rabotat luce polucit za bezraboticu cem rabotat.U nas nas bezrabotica 2-3 bolse cem rosiji dopsutim sredniaja zarplata.A rabotujet tut vot s Uzbeksitana prijexali iz 24 celovek 18 s koronovirosom plius zarazyli i nasix liudej
показать весь комментарий
16.07.2020 12:42 Ответить
tut bylo 1-2 zarazionix virusom eto bez masek mi xodim,a vot srazu 18 i to nekonec.Xoroso nasi prikryvajet poka mozno a etu kompaniju ja bi unictozyl nalogami i strafami sto nabrala takix.Dumaju tak i zdelajet
показать весь комментарий
16.07.2020 12:46 Ответить
у нас трохи не так. Ці "безробітні" спокійно працюють нелегально і ухиляються від сплати податків, а паралельно, ще й беруть із держави чужі!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:45 Ответить
ні, діли на 5ть. Більшість із цих безробітних нелегально працюють.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:19 Ответить
О, насоздавали скоморохи "рабочих мест". Хоть поржем?(с)
показать весь комментарий
16.07.2020 11:02 Ответить
А ще спробуй стань, і після постій на обліку, намагаються зробити все можливе, щоб здихатись тебе, пропонують якісь жахливі роботои з мін. ЗП.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:11 Ответить
Ничего страшного в этом не вижу! Игровые залы открыли!? Открыли! Для кого, спращивается, старались!? Вперед, на заработки!!
показать весь комментарий
16.07.2020 11:09 Ответить
Давайте відверто. Державна служба зайнятості знайшла роботу виключно для тієї кількості людей, що у ній самій і працюють. Це реальний непотріб.
Усі ці сотні тисяч безробітних, ніяку роботу не шукають. Вона їм нах.рен не потрібно, а більшість із них скоріше за усе працюють нелегально. Стоять вони на обліку тільки із метою стягнути із держави якусь копійку. Жінки, так ті взагалі переважно перед декретом згадують про те що "безробітні"... Україна загралась у соціальність, причому до такого рівня, що забула про ефективність. Зробіть податкову пільгу работодавцю (на пів року), що влаштує на роботу особу, яка півроку її не мала, або звільнена по скороченню і пропрацює там рік (для прикладу). І ця проблема буде вирішуватись податковою, без усяких "центрів зайнятості", а різні дебіли, які виставляють вакансії із зарплатами 3-5 тис.грн., нехай об'яви на фонарних стовпах клеять.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:18 Ответить
Многие же ходят в ночные клубы и довольны,так что всё норм...окаЗЕвается...
показать весь комментарий
16.07.2020 11:18 Ответить
Многие же ходят в ночные клубы и довольны,так что всё норм...окаЗЕвается...
показать весь комментарий
16.07.2020 11:19 Ответить
укрработодатели с кадровым голодом по-моему уже давно должны были организовать аукционы\розыгрыши с конкурсами\распродажу вакансий\должностей.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:16 Ответить
Зазвичай в центрі зайнятості пропонують всякий непотріб з мінімальною зарплатою і дурною роботою. Плинність кадрів на ціх роботах доже велика. На цей непотріб йдуть студенти без досвіду або зневірені люди. Чув таке що всі продавці базарники стоять на біржі, вони в долі з працівниками цих закладів.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:46 Ответить
 
 