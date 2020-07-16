РУС
В поездах, следующих в Киев и обратно, будут продавать все места, - "Укрзализныця"

В поездах, следующих в Киев и обратно, будут продавать все места, -

С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

Также читайте: Комитет ВР выразил недоверие руководству Укрзализныци

Уже с неделю отправляют.
16.07.2020 11:22 Ответить
Люди, які придбали квитки за два місця в купе платили в 1.5 рази більше ніж за звичайне місце. Сподівались, що в купе не буде незнайомих, від яких можна заразитись. Тепер "Укрзалізниця" вирішила ще більше заробити, незважаючи на зростаючі цифри інфікованих. Чи будуть вертати гроші, бо люди платили за два місця в купе, а не чотири. Знайомі сім'єю: двоє дорослих і двоє дітей купили два купе. Тепер, що з дітьми будуть незнайомі люди їхати ???? Що таке, Укразалізниця ????! Знову кидаєте пасажирів ?!
16.07.2020 11:59 Ответить
Цены никто в 2 раза не поднимал. В прошлом году цена билета Киев Одесса на Черноморец в купе была 750-900 гривен, таковой она была и при продаже 2 мест из 4. Интерсити тоже не сильно дороже. 430 гривен 2 класс так примерно и был. Так что сказки про двойные цены
16.07.2020 16:14 Ответить
стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации

Киевская городская администрация управляет коронавирусом!
16.07.2020 11:24 Ответить
Не понял. Я купил два билета в купешке за 750 гривен каждый. Дорого. но надеялся, что вместе с супругой вдвоем без риска заражения. Так что они продадут те два места еще кому-то ? За что я платил больше в полтора раза обычного. Очередной кидок от Укрзализныци ! С..ки! Нет слов! В Киеве растет число зараженных, карантин не отменяли. Какое право они имеют такое делать? Деньги вернут ???? Или такие цены и оставят, с.ки!
16.07.2020 11:55 Ответить
Я купил три, но т.к. в купе продавались только два (причем одно из них верхнее), пришлось третье брать в другом купе и тоже верхнее. Теперь мы поедем не все вместе в отдельном купе в двумя нижними а в двух разных с двумя верхними , да ещё и с соседями без масок. Спасибо УЗ!
16.07.2020 12:29 Ответить
Как только прочитал эту новость позвонил в справку жд 0443097005. Купили 4 билета по 770грн., заплатили от Киева до Мелитополя и назад 6160. Жд теперь говорит хотите в одном купе сдайте два билета и докупите два в одном из ваших купе! И приговаривают , а что вы хотели, сейчас цены такие, а карантин на перевозку снят!
16.07.2020 15:34 Ответить
шо залізниця? - дебет з кредитом не сходиться?
16.07.2020 12:33 Ответить
Суки! О це так кидок!
16.07.2020 13:41 Ответить
Как только прочитал эту новость позвонил в справку жд 0443097005. Купили 4 билета по 770грн., заплатили от Киева до Мелитополя и назад 6160 грн.. Жд теперь говорит хотите в одном купе сдайте два билета и докупите два в одном из ваших купе! И приговаривают , а что вы хотели, сейчас цены такие, а карантин на перевозку снят!
16.07.2020 15:36 Ответить
 
 