В поездах, следующих в Киев и обратно, будут продавать все места, - "Укрзализныця"

С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

Также читайте: Комитет ВР выразил недоверие руководству Укрзализныци