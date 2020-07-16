Клименко о похищении бизнесмена из Крыма Ткаченко: Причастность спецслужб РФ не подтвердилась, задержаны пятеро граждан Украины

Информация о том, что к похищению предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве могут быть причастны российские спецслужбы, не подтвердилась, задержаны пятеро граждан Украины, в том числе организатор преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге.

"Задержанные - граждане Украины, преимущественно жители Киева, один – уроженец Донецкой области, второй – уроженец Луганской области. На данный момент задержаны пять человек, им сегодня будет предъявлено подозрение", - рассказал Клименко.

"Две недели мы проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили всех организаторов этой преступной схемы, заказчика, исполнителей", - рассказал он.

По словам главы Нацполиции, злоумышленники удерживали предпринимателя в течение двух недель прикованным наручниками в подвале одного из домов в Голосеевском районе столицы, давая ему только еду и питье.

"В некоторых СМИ появилась информация о причастности к этому похищению спецслужб иностранных государств. Мы проверяли и эту версию… Этот факт не подтвердился", - рассказал Клименко.

Присутствующий на брифинге потерпевший Сергей Ткаченко уточнил, что похищение было связано с его бизнесом. Похитившие его люди требовали $25 млн выкупа без объяснения мотива своих действий.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об освобождении предпринимателя, которого злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель. "В результате четких и слаженных действий полиции только что был освобожден предприниматель Сергей Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля. Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье", - написал Аваков в своем Twitter в среду вечером.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко уточнил, что задержаны трое злоумышленников. Они удерживали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали, били и издевались, вымогая деньги.

Напомним, Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах. В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".

8 июля СМИ сообщили, что Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении.