РУС
Клименко о похищении бизнесмена из Крыма Ткаченко: Причастность спецслужб РФ не подтвердилась, задержаны пятеро граждан Украины

Информация о том, что к похищению предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве могут быть причастны российские спецслужбы, не подтвердилась, задержаны пятеро граждан Украины, в том числе организатор преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге.

"Задержанные - граждане Украины, преимущественно жители Киева, один – уроженец Донецкой области, второй – уроженец Луганской области. На данный момент задержаны пять человек, им сегодня будет предъявлено подозрение", - рассказал Клименко.

"Две недели мы проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили всех организаторов этой преступной схемы, заказчика, исполнителей", - рассказал он.

По словам главы Нацполиции, злоумышленники удерживали предпринимателя в течение двух недель прикованным наручниками в подвале одного из домов в Голосеевском районе столицы, давая ему только еду и питье.

"В некоторых СМИ появилась информация о причастности к этому похищению спецслужб иностранных государств. Мы проверяли и эту версию… Этот факт не подтвердился", - рассказал Клименко.

Присутствующий на брифинге потерпевший Сергей Ткаченко уточнил, что похищение было связано с его бизнесом. Похитившие его люди требовали $25 млн выкупа без объяснения мотива своих действий.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об освобождении предпринимателя, которого злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель. "В результате четких и слаженных действий полиции только что был освобожден предприниматель Сергей Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля. Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье", - написал Аваков в своем Twitter в среду вечером.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко уточнил, что задержаны трое злоумышленников. Они удерживали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали, били и издевались, вымогая деньги.

Напомним, Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах. В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".

8 июля СМИ сообщили, что Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

представились "сотрудниками федерального розыска"?, але участь кацапів не підтверджена

Цікаво, в Україні є хоча би один бандос, який не знає, що ніяких "федеральних" органів у нас не існує?
16.07.2020 11:43 Ответить
Усюсюканье продолжается. Я бы пожизненное дал с формулировкой "без объяснения мотива своих действий" .
16.07.2020 11:46 Ответить
А полиция у нас всегда работает на "отлично" когда "позолотишь ручку". Пересичних грмодян так бы шукали, як мультимиллионеров ...
16.07.2020 12:06 Ответить
"Направить следствие по ложному следу". Не, не слышал такого?
16.07.2020 11:55 Ответить
Це тільки якщо враховувати рівень інтелекту працівниць салонів краси...
В інших місцях, могли відразу поліцію викликати...
16.07.2020 11:59 Ответить
Аваков не Аваков але поліція спрацювала нормально.
16.07.2020 12:01 Ответить
У нас некоторые суды давно так работают.
16.07.2020 11:54 Ответить
Взагалі феєрично - Этот факт не подтвердился."Непідтверджений факт" це явно не факт. Або шось темнять
16.07.2020 11:49 Ответить
«Причастность спецслужб РФ не подтвердилась, задержаны пятеро граждан Украины»

мічуринська логіка....
А що хіба ці гражданє України не можуть бути причетні до спецслужб РФ?
16.07.2020 11:52 Ответить
"Похитившиу его люди требовали $25 млн выкупа без объяснения мотива своих действий"
А что, 25 млн в мертвых американских президентах - само по себе не есть мотив?
16.07.2020 11:53 Ответить
У нас и без них своего г@вна хватает.
16.07.2020 11:54 Ответить
И как же это так?! Причастность спецслужб РФ не подтвердилась? А кто это сдееелааал?! Задержаны пятеро граждан Украины....
16.07.2020 11:55 Ответить
Бандитов в тюрьму! Но открытым остается вопрос: "Who is Tkachenko?".
16.07.2020 12:01 Ответить
Без руки крымля уже не интересно
16.07.2020 12:06 Ответить
Один з Донецької, другий з Луганської і ті троє мабуть звідти, тільки вже купили собі квартири в Києві?
16.07.2020 12:15 Ответить
 
 