За сутки в ВСУ зафиксировали 11 случаев COVID-19, всего болеют 128 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 16 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 128 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 2 военнослужащих, Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ривненская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 494 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 467 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 88 человек.

