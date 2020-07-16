РУС
Новости Языковой вопрос
10 356 81

"Слуга народа" Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный, и я его полностью поддерживаю"

Законопроект народного депутата Максима Бужанского об изменениях в законы об обучении на государственном языке в учебных заведениях (№2362) обоснован, и его необходимо принимать, считает депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об журналистам в четверг в Киеве.

"Я считаю, что тот законопроект, который стоит в повестке дня на этой неделе, абсолютно обоснованный, и я его полностью поддерживаю", - сказал Гетманцев.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли рассматривать Рада законопроект в пятницу, депутат сказал: "Хочу верить... Почему не сегодня? Это - вопрос к руководству Верховной Рады, я бы сегодня рассматривал".

По словам Гетманцева, законопроект необходимо принять, чтобы с первого сентября поставить всех учащихся школ в равные условия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мова або смерть": под Радой проходит митинг в поддержку украинского языка.

"Этот вопрос абсолютно не связан с выборами, он связан с началом учебного года, который должен начаться для всех школ, где язык обучения не на украинском языке, одинаково", - отметил депутат.

По его мнению, партия "Европейская солидарность", собрав митинг в защиту украинского языка под стенами парламента в четверг, просто мобилизует свой электорат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать законопроект Бужанского и снять с рассмотрения

Напомним, на площади Конституции в центре Киева продолжается митинг в защиту украинского языка.

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике законопроект не поддержал.

Автор законопроекта №2362 предлагает пролонгировать срок права получения образования на языке национального меньшинства, который не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года и исключить "дискриминационную норму, которая предоставляет привилегированное положение языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского союза".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение"

+54
Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный и я его полностью поддерживаю" - Цензор.НЕТ 2424
16.07.2020 11:59
+52
Очередной раз повторю: они не борются за права русского языка, они борются за право НЕ ЗНАТЬ украинский язык!
16.07.2020 12:02
+44
Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный и я его полностью поддерживаю" - Цензор.НЕТ 5670
16.07.2020 11:58
Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный и я его полностью поддерживаю" - Цензор.НЕТ 5670
16.07.2020 11:58
"Прінімать" в СІЗО потрібно депутатів від Слуги Народу які виступають проти української мови, щоб сховати їх від народної кари.
16.07.2020 12:08
Гетманцев про мовний законопроєкт Бужанського: "Він обґрунтований і я його повністю підтримую" - Цензор.НЕТ 1653
16.07.2020 12:30
Чувак, не блазнюй.
Ці депутати в Раді не в останню чергу завдяки таким, як ти.
16.07.2020 12:31
этот член гетманцев-----ЗЕЛЕНОЕ БРЕВНО, трусливое и ТУПОЕ,посмотрим как запоет ,эта капская подстилка,когда власть сменится
16.07.2020 15:26
Громадяни Малайзії всі чомусь за російську.
16.07.2020 11:59
Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный и я его полностью поддерживаю" - Цензор.НЕТ 2424
16.07.2020 11:59
Або хай поцікавиться, як його соплемінники віднеслись би до того, що б у Кнессеті, прийняли закон про викладання арабською мовою, у школах Ізраїля.
16.07.2020 12:34
До речі,мій троюрідний брат в Тель-Авіві з п'ятого класу вчив арабську мову.Не знаю,обов'язково це було чи факультативно.Його батько пояснив це тим,що потрібно знати,що за твоєю спиною говорять наймані робітники-араби.
16.07.2020 12:48
Я дивився документальний фільм виробництва Ізраїль, де єврейських і арабських дітей возили в гості і діти спілкувались через перекладачів.
16.07.2020 12:51
Факультативно. І справа не тільки в арабах-робітниках, а й в арабах-терористах. Серіал "Фауда" допоможе зрозуміти що там до чого...
16.07.2020 12:53
івріт та арабська мова дуже схожі, тілька графіка різна. культура, звичах теж схожі. Євреї - то ті ж араби, тільки вважають себе "особливими"., як завжди у всьому світі - вони "особливі".
16.07.2020 16:15
Іврит та арабська схожі, як латина та італійська.. З письменністю - ще гірше...
Людина - אדם - شخص - як вам "схожість"?
Десь читав, що араби та євреї - "троюрідні брати", але в розмовах з ними і ті і інші від цього ************.
І євреї про себе кажуть не "особливі", а "обрані", але забувають додавати для чого Бог їх обрав...(правильно Боги - у івриті це слово існує лише у множині)
17.07.2020 12:31
Один неукраїнець піддтримує іншого неукраїнця.
До цих зайд питань немає.
Питання до українців, що голосували за них: НАВІЩО ви привели це до влади?
16.07.2020 12:00
То такі "українці"...
Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный, и я его полностью поддерживаю" - Цензор.НЕТ 369
16.07.2020 12:03
Отвечу уже набившей оскомину фразой: "А какая разница?" (с)
16.07.2020 12:15
Лотерейщик Гетманцев:
"Европейская солидарность", собрав митинг в защиту украинского языка под стенами парламента в четверг, просто мобилизует свой электорат."

Источник: https://censor.net/n3208458

Як завжди, прибрехав, там ще і Демсокира присутня.
А Тягнибакса, Фарін, Кошулиського немає.
Передумали боротись за українську мову, вже не треба?
16.07.2020 12:17
Є там Свобода, Іллєнко виступав, і прапори є...
16.07.2020 12:29
Тобто, Гетманцев точно бреше коли говорить тільки про ЄС.
Іллєнко вирізняється із верхівки Свободи.
Хто ще крім нього там був, виступав від них?
16.07.2020 12:32
Не знаю, я не там зараз, я по фото і відео стежу... Судячи з прапорів, там ще нацкорпус, УНСО і ветеранські організації. Хто ще - не знаю. Але суть в тому, що на мітингу кілька політсил.
16.07.2020 12:38
Жульки немає та Ляшко с Кравчуком.
16.07.2020 16:11
Гетманцев-йди до дупи! Зелейолоп!
16.07.2020 12:01
Гетманцев - ти не гетманцев, а малазійський
16.07.2020 12:01
Очередной раз повторю: они не борются за права русского языка, они борются за право НЕ ЗНАТЬ украинский язык!
16.07.2020 12:02
100%
16.07.2020 12:09
не знати, забути та винищити укр. мову та українців.
а просто підросли їх діти та онуки, які не хочуть теж знати та вивчати укр. мову за прикладом батьків.
Ось як Лукашиха белькає тільки рос. мовою, демонстративно, насміхається над підручниками з укр. мови - тогму що діти її пішли у школу.
16.07.2020 16:10
Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный и я его полностью поддерживаю."

Консерва ещё раз вскрылась.
16.07.2020 12:03
Ще одна гнида показала своє антиукраїнське обличчя.
Та нормальна людина поруч з Бужанським не захоче на одному гектарі знаходитись.
Так від нього тхне антиукраїнською застійною жовчю
16.07.2020 14:33
Ещё одна зелёная консерва вскрылась
16.07.2020 12:03
Ж№ди та москалі проти української мови та манкрути як Корнієнко.....Це все проти нащадків Святослава Хороброго...
16.07.2020 12:04
Знову меншість намагається нав'язата свої хотелки більшості, люди на взводі, можуть люструвати нардепів прямо під радою.
16.07.2020 12:05
Таких консерв більше ніж половина зРади !!!)))
16.07.2020 12:06
В слугах уродів дофіга ригів. Нехай і колишніх, тих, хто розколовся на друзки після втечі овоща. Гетманцев - один з них.
16.07.2020 12:08
Так вийди пане Гетманцев до народі під Раду і доведи правдивість своїх слів.
16.07.2020 12:12
бужанського треба перевірити на наявність другого грам-ва і під попочку. Не можна пробачати що це єдінствєнноє авно ввдмовилося вшанувати пам'ять загиблих Героїв!
16.07.2020 12:12
вони не дебіли, вони - злочинці
16.07.2020 12:13
Вони вороги
16.07.2020 14:34
мабуть, так точніше
16.07.2020 15:12
Задачка для початкової школи:

Мовний майдан - 2012, втеча Януковича - 2014.
Мовний майдан - 2020, втеча Зеленського - ???
16.07.2020 12:20
що тут думати 2022, але можливо і раніше!
16.07.2020 12:26
Події відбуваються в турбо-режимі:
Мовний майдан - липень, втеча Зеленського - жовтень)))
16.07.2020 12:40
головне, щоб вони не встигли втікти.
16.07.2020 12:20
Насколько ,в принципе грамотные люди, могут быть тупорылыми и не понимать проблемы, неужели он и вправду думает, что это требование только ПеПо? .... да многим плевать на Пепу, от козлов требуют- "Не чіпайте мову", только и всего
16.07.2020 12:25
Люструвати таких виродків як Бужанський і Гетманцев, як Патріоти люстрували Бузину!!!
Інакше і будуть зесранці пити кров з України, спочатку мовою, а потім кулями!!!
16.07.2020 12:26
А хтось чогось інакшого чекав? Від ГЕТМАНЦЕВА?! Школота узкоязична!!!
16.07.2020 12:28
Він не гетьман, він гетманЦЕВ. Вже одне це про щось говорить.
Може колись його предки були гетьманами. а потім на російський манер стали гетманцевими.
16.07.2020 14:37
Черговий самоспал вати в рядах зеленої партії .
16.07.2020 12:28
Такое ощущение что это надуманный "вопрос" так и будет все время дамокловым мечом висеть над Украиной.. Именно колебания то в одну то в другую сторону и приводит к внутреннему противостоянию. Нужно было его решать еще при Кравчуке "великом патриЕте"... Если бы это все было сделано в первые 3-4 года независимости.. об этом вопросе уже бы ни кто и не вспомнил... Но увы..это наш вечный крест. ( ладно уж старшее поколение.. но если бы все было сделано в 1991 году, то кто бы об этом вспомнил в 2020.. 29 лет спустя.. , целое поколение бы родилось и выросло за этот период.
16.07.2020 12:29
Кравчучок- то шота молчит о языке, не защищает укр. мову как и его Жулька Капительман.
16.07.2020 15:55
Кравчук всегда умудрялся пробегать между каплями дождя ( старая партийная школа, секретаря по идеологии).. Он каждую минуту может рассказывать об одном и том же совершенно противоположные вещи. Случись все по другому, он и Путина возвел бы в ранг "спасителя" Украины. Что до Юли " все пропало" то она ради власти на что угодно пойдет.. того же поля ягода.. все остальное только нюансы.
16.07.2020 21:11
Я ВСЕГДА ГОВОРИЛ, ЧТО "СЛУГИ НАРОДА", ЭТО ТЕ ЖЕ ОПЗЖ МЕДВЕДЧУКА, ТОЛЬКО РЯЖЕННЫЕ В ВЫШИВАНКИ, У НИХ И ХОЗЯЕВА ОБЩИЙ КАНАЛ ТВ ИМЕЮТ,- 1+1.
16.07.2020 12:30
Під Радою проходить мовний Майдан!!!!
Прошу рахувати мене учасником мовного Мітингу!!!
Руки геть від української мови, кому не подобається Мова в Україні в паРашу нахрін, там язика, яким лижуть задницю Путіну повно!!!!
16.07.2020 12:32
Чудово сказано і підтримую на 100%!
16.07.2020 12:49
гетманцев и бужанский не слуги народа, а конченые мрази народа.
16.07.2020 12:37
Вони слуги кацапського народу.
16.07.2020 12:42
Цих людей рухає не любов до російського язика, а ненависть до української мови. Ось реальна причина.
16.07.2020 12:38
Кацапи підтримують цей законопроект. Дивно,ні?
16.07.2020 12:41
не уважаемый гетьманцев,мои бабус! спилкувалися укра!нською, а нас насильно заставили говорить кацапскою мовою, я хочу, щоб мо! внуки розмовляли та навчалися УКРАИНСЬКОЮ! И ЭТО ДОНБАСС! если что!
16.07.2020 12:41
Коли ви голосували за партію "слуга народа", хоч поцікавились би, якого народу ці слуги. Точно що не українського
16.07.2020 12:46
Гетманцев, обоснованно некачественный депутат!
16.07.2020 12:49
Пропоную той закон роздрукувати на наждачному папері, скрутити в трубочку і запихнути тим підарам в сраку аж до самих гланд!
16.07.2020 12:59
**** пророссийская!
16.07.2020 13:18
Геть з влади неукраїнців.
16.07.2020 13:18
**** ... яке ж ти чмо ...в держави немає коштів на фінансування військових госпіталів...волонтери лікують поранених за кошти українців, немає підняття пенсій інвалідам, тотальне недофінасування програми "Доступні ліки", зрештою навіть від Ковіду пацієнти оплачують мінімум 50% вартості. А ту в держави раптом з'явилося 516 міляйонів на передрук вже надрукованих українською мовою підручників на російську.
16.07.2020 13:26
манатки на кацапию собирай
16.07.2020 13:26
самое лучшее асли бужанский и гетманцев
засунут свои языки друг другу в дупу
и не трогают МОВУ
16.07.2020 13:37
https://www.youtube.com/watch?v=yutfdF5ps_U ПАВЛИК МОРОЗОВ: ПРО МОВУ (2012)
16.07.2020 13:53
Не зассал высказать своё мнение.
16.07.2020 14:05
свое? очень сомнительно, скорее это мнение его ФСБ-шного куратора.
16.07.2020 14:18
Большинство и этого боятся.
16.07.2020 14:46
если есть в наличии хотя бы зачатки интеллекта, то любой побоится высказывать мнение, которое тебя изобличит как предателя. не?
16.07.2020 14:52
может этот проект закона вбросили, чтобы посчитать всю мразоту, типа этого гетьманцева, состоящую на зарплате у ФСБ?
16.07.2020 14:17
С этим чмом гетманцевым уже давно все понятно, как он был за возобновление подачи воды в крым. Сейчас ещё и шмыгаль скажет, что он тоже за этот закон. И так далее.
16.07.2020 15:11
Гетманцев, давно просит получить по рылу.....
Частные предприниматели всё помнят!!!! Отъявленная мразь.
16.07.2020 15:14
Все таки есть смелые, или дурные, совки среди агентов кремля, блазень постарался, набрал в свою команду уличной шпаны, типа гетманцева, к сожалению, еще один бужанский.
16.07.2020 17:21
А цей ...гЕТЬМАНЦЕВ ... він слуга якого саме народу, га?
16.07.2020 18:38
азаровська підстилка роговорилася при зеленому
16.07.2020 18:39
 
 