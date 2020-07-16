"Слуга народа" Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный, и я его полностью поддерживаю"

Законопроект народного депутата Максима Бужанского об изменениях в законы об обучении на государственном языке в учебных заведениях (№2362) обоснован, и его необходимо принимать, считает депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об журналистам в четверг в Киеве.

"Я считаю, что тот законопроект, который стоит в повестке дня на этой неделе, абсолютно обоснованный, и я его полностью поддерживаю", - сказал Гетманцев.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли рассматривать Рада законопроект в пятницу, депутат сказал: "Хочу верить... Почему не сегодня? Это - вопрос к руководству Верховной Рады, я бы сегодня рассматривал".

По словам Гетманцева, законопроект необходимо принять, чтобы с первого сентября поставить всех учащихся школ в равные условия.

"Этот вопрос абсолютно не связан с выборами, он связан с началом учебного года, который должен начаться для всех школ, где язык обучения не на украинском языке, одинаково", - отметил депутат.

По его мнению, партия "Европейская солидарность", собрав митинг в защиту украинского языка под стенами парламента в четверг, просто мобилизует свой электорат.

Напомним, на площади Конституции в центре Киева продолжается митинг в защиту украинского языка.

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике законопроект не поддержал.

Автор законопроекта №2362 предлагает пролонгировать срок права получения образования на языке национального меньшинства, который не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года и исключить "дискриминационную норму, которая предоставляет привилегированное положение языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского союза".

