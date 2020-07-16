"Слуга народа" Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный, и я его полностью поддерживаю"
Законопроект народного депутата Максима Бужанского об изменениях в законы об обучении на государственном языке в учебных заведениях (№2362) обоснован, и его необходимо принимать, считает депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об журналистам в четверг в Киеве.
"Я считаю, что тот законопроект, который стоит в повестке дня на этой неделе, абсолютно обоснованный, и я его полностью поддерживаю", - сказал Гетманцев.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли рассматривать Рада законопроект в пятницу, депутат сказал: "Хочу верить... Почему не сегодня? Это - вопрос к руководству Верховной Рады, я бы сегодня рассматривал".
По словам Гетманцева, законопроект необходимо принять, чтобы с первого сентября поставить всех учащихся школ в равные условия.
"Этот вопрос абсолютно не связан с выборами, он связан с началом учебного года, который должен начаться для всех школ, где язык обучения не на украинском языке, одинаково", - отметил депутат.
По его мнению, партия "Европейская солидарность", собрав митинг в защиту украинского языка под стенами парламента в четверг, просто мобилизует свой электорат.
Напомним, на площади Конституции в центре Киева продолжается митинг в защиту украинского языка.
Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике законопроект не поддержал.
Автор законопроекта №2362 предлагает пролонгировать срок права получения образования на языке национального меньшинства, который не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года и исключить "дискриминационную норму, которая предоставляет привилегированное положение языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского союза".
Ці депутати в Раді не в останню чергу завдяки таким, як ти.
Людина - אדם - شخص - як вам "схожість"?
Десь читав, що араби та євреї - "троюрідні брати", але в розмовах з ними і ті і інші від цього ************.
І євреї про себе кажуть не "особливі", а "обрані", але забувають додавати для чого Бог їх обрав...(правильно Боги - у івриті це слово існує лише у множині)
До цих зайд питань немає.
Питання до українців, що голосували за них: НАВІЩО ви привели це до влади?
"Европейская солидарность", собрав митинг в защиту украинского языка под стенами парламента в четверг, просто мобилизует свой электорат."
Источник: https://censor.net/n3208458
Як завжди, прибрехав, там ще і Демсокира присутня.
А Тягнибакса, Фарін, Кошулиського немає.
Передумали боротись за українську мову, вже не треба?
Іллєнко вирізняється із верхівки Свободи.
Хто ще крім нього там був, виступав від них?
а просто підросли їх діти та онуки, які не хочуть теж знати та вивчати укр. мову за прикладом батьків.
Ось як Лукашиха белькає тільки рос. мовою, демонстративно, насміхається над підручниками з укр. мови - тогму що діти її пішли у школу.
Консерва ещё раз вскрылась.
Та нормальна людина поруч з Бужанським не захоче на одному гектарі знаходитись.
Так від нього тхне антиукраїнською застійною жовчю
Мовний майдан - 2012, втеча Януковича - 2014.
Мовний майдан - 2020, втеча Зеленського - ???
Мовний майдан - липень, втеча Зеленського - жовтень)))
Інакше і будуть зесранці пити кров з України, спочатку мовою, а потім кулями!!!
Може колись його предки були гетьманами. а потім на російський манер стали гетманцевими.
Прошу рахувати мене учасником мовного Мітингу!!!
Руки геть від української мови, кому не подобається Мова в Україні в паРашу нахрін, там язика, яким лижуть задницю Путіну повно!!!!
засунут свои языки друг другу в дупу
и не трогают МОВУ
Частные предприниматели всё помнят!!!! Отъявленная мразь.