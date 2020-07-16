Журналистка Величко получает угрозы после расследования о Telegram-каналах, вероятно администрируемых из РФ: "Дура, мы знаем где ты живешь". ФОТО

Журналистке Любови Величко начали поступать угрозы из-за расследования о телеграмм-каналах, вероятно администрируемых из РФ и влияющих на украинскую политику.

Об этом пишет издание TEXTY.org.ua, передает Цензор.НЕТ.

"После публикации расследования на мою фейсбук-страницу была осуществлена ​​атака от реальных и фейковых пользователей. Эти комментаторы в течение суток обливали меня нецензурной бранью и угрожали меня найти и наказать за такие расследования. Параллельно в личные сообщения я получала угрозы и проклятия, которые были направлены на то, чтобы я больше не писала на темы, связанные с глубинной войной РФ против Украины", - рассказала Величко.

Кроме того, жена кремлевского блогера Анатолия Шария Ольга опубликовала на своем ютуб-канале видео, в котором критиковала и обзывала автора расследования.

"Я понимаю, что моя работа очень невыгодна российским спецслужбам. И я понимаю, что они пристально следят за мной в разрезе моей работы над подобными темами. И поэтому давят на меня, обливая ложью и фейками. Я уже пережила массированную атаку интернет-ботов и сторонников Шария", - говорит Величко.

Читайте также: Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский

Отмечается, что после анализа более 10 000 сообщений в телеграмм-каналах "Темный рыцарь", "Макс Бужанский", "Dubinsky.pro", "Легитимный" и "Резидент", журналистка определила, что два последних могут администрировать с РФ.

По ее словам, на следующий день после выхода расследования телеграмм-каналы "Резидент" и "Легитимный" опубликовали по четыре новости, в которых они пытались убедить подписчиков, что не администрируются из РФ.

"Поддержать пойманные на преступлении телеграмм-каналы "Резидент" и "Легитимный" непонятно почему побежали другие ТГ-каналы, о которых я ни слова в своем расследовании не упоминала: "ЗеРада", "Klymenko Time" , "Женщина с косой", "Картель", "Наглый Наблюдатель", а "Тень на плетень" написал целых две новости с выдумкой о причастности Сороса к написанию текста", - написала Величко в Фейсбуке и предположила, что эти телеграмм каналы включились в информационное противостояние, потому что их тоже администрируют из России.