Журналистка Величко получает угрозы после расследования о Telegram-каналах, вероятно администрируемых из РФ: "Дура, мы знаем где ты живешь". ФОТО
Журналистке Любови Величко начали поступать угрозы из-за расследования о телеграмм-каналах, вероятно администрируемых из РФ и влияющих на украинскую политику.
Об этом пишет издание TEXTY.org.ua, передает Цензор.НЕТ.
"После публикации расследования на мою фейсбук-страницу была осуществлена атака от реальных и фейковых пользователей. Эти комментаторы в течение суток обливали меня нецензурной бранью и угрожали меня найти и наказать за такие расследования. Параллельно в личные сообщения я получала угрозы и проклятия, которые были направлены на то, чтобы я больше не писала на темы, связанные с глубинной войной РФ против Украины", - рассказала Величко.
Кроме того, жена кремлевского блогера Анатолия Шария Ольга опубликовала на своем ютуб-канале видео, в котором критиковала и обзывала автора расследования.
"Я понимаю, что моя работа очень невыгодна российским спецслужбам. И я понимаю, что они пристально следят за мной в разрезе моей работы над подобными темами. И поэтому давят на меня, обливая ложью и фейками. Я уже пережила массированную атаку интернет-ботов и сторонников Шария", - говорит Величко.
Отмечается, что после анализа более 10 000 сообщений в телеграмм-каналах "Темный рыцарь", "Макс Бужанский", "Dubinsky.pro", "Легитимный" и "Резидент", журналистка определила, что два последних могут администрировать с РФ.
По ее словам, на следующий день после выхода расследования телеграмм-каналы "Резидент" и "Легитимный" опубликовали по четыре новости, в которых они пытались убедить подписчиков, что не администрируются из РФ.
"Поддержать пойманные на преступлении телеграмм-каналы "Резидент" и "Легитимный" непонятно почему побежали другие ТГ-каналы, о которых я ни слова в своем расследовании не упоминала: "ЗеРада", "Klymenko Time" , "Женщина с косой", "Картель", "Наглый Наблюдатель", а "Тень на плетень" написал целых две новости с выдумкой о причастности Сороса к написанию текста", - написала Величко в Фейсбуке и предположила, что эти телеграмм каналы включились в информационное противостояние, потому что их тоже администрируют из России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Телеграмм Дурова такий же кдбістський софт як і «антивірус» Касперського.
От що робить незнання англійської, і української мов.
Нарід кидається на месенджері, у яких меню «русскімі буквами».
Біда.
У нас же все равны перед законом?
Чем Величко хуже Портнова, которого охраняют за счет украинского бюджета?
деменциятенденция.
Там все понятно
а в чем смысл подписываться на АНОНИМНЫЕ говноканалы ?
https://censor.net/user/137888
Всё очень просто!
Как только видите блеяние про "долой соросят", "долой МВФ" - знайте - гавно течёт с севера!
https://censor.net/comments/locate/3206646/019214d9-1ce3-735e-a1cf-3c88edf75ea3Ответить
Мне нравится 7
Эти говноканалы срущие в ватно-пророссийском ключе - любимые каналы "слуг", включая Зелю. Думаю мне не нужно вам рассказывать какой уровень морального и умственного развития у среднестатистического члена этой партии. Эти рашистские помойки реально на них влияют, кто-то из "слуг" хавает это говно из-за собственной тупости и недалекости, типа "у нас в партии все читают и я читаю", кто-то потому что искренне разделяет их ватные взгляды, но в целом становится очевидно, что за ватный понос у этих "слуг" в голове. Они же все в альтернативной реальности находятся, черпают инфу об окружающем мире только из своей тусовки в Раде и подобный ватных помоек и реально начинают верить, что все украинцы так же мыслят. А ведь этих промытых кацапами дегенератов в Раде подавляющее большинство... В общем складывается очень печальная и жуткая картина.
Люди сознательно читают всякие помойки! Кто то залез в выгребную яму и жалуется на нечистоты. А мы дружно будем их очищать?