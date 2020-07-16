РУС
Журналистка Величко получает угрозы после расследования о Telegram-каналах, вероятно администрируемых из РФ: "Дура, мы знаем где ты живешь". ФОТО

Журналистка Величко получает угрозы после расследования о Telegram-каналах, вероятно администрируемых из РФ:

Журналистке Любови Величко начали поступать угрозы из-за расследования о телеграмм-каналах, вероятно администрируемых из РФ и влияющих на украинскую политику.

Об этом пишет издание TEXTY.org.ua

"После публикации расследования на мою фейсбук-страницу была осуществлена ​​атака от реальных и фейковых пользователей. Эти комментаторы в течение суток обливали меня нецензурной бранью и угрожали меня найти и наказать за такие расследования. Параллельно в личные сообщения я получала угрозы и проклятия, которые были направлены на то, чтобы я больше не писала на темы, связанные с глубинной войной РФ против Украины", - рассказала Величко.

Журналистка Величко получает угрозы после расследования о Telegram-каналах, вероятно администрируемых из РФ: Дура, мы знаем где ты живешь 01

Кроме того, жена кремлевского блогера Анатолия Шария Ольга опубликовала на своем ютуб-канале видео, в котором критиковала и обзывала автора расследования.

"Я понимаю, что моя работа очень невыгодна российским спецслужбам. И я понимаю, что они пристально следят за мной в разрезе моей работы над подобными темами. И поэтому давят на меня, обливая ложью и фейками. Я уже пережила массированную атаку интернет-ботов и сторонников Шария", - говорит Величко.

Читайте также: Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский

Отмечается, что после анализа более 10 000 сообщений в телеграмм-каналах "Темный рыцарь", "Макс Бужанский", "Dubinsky.pro", "Легитимный" и "Резидент", журналистка определила, что два последних могут администрировать с РФ.

По ее словам, на следующий день после выхода расследования телеграмм-каналы "Резидент" и "Легитимный" опубликовали по четыре новости, в которых они пытались убедить подписчиков, что не администрируются из РФ.

"Поддержать пойманные на преступлении телеграмм-каналы "Резидент" и "Легитимный" непонятно почему побежали другие ТГ-каналы, о которых я ни слова в своем расследовании не упоминала: "ЗеРада", "Klymenko Time" , "Женщина с косой", "Картель", "Наглый Наблюдатель", а "Тень на плетень" написал целых две новости с выдумкой о причастности Сороса к написанию текста", - написала Величко в Фейсбуке и предположила, что эти телеграмм каналы включились в информационное противостояние, потому что их тоже администрируют из России.

Надо писать заявление в полицию. Пусть расследуют, как и "угрозы" преЗеденту.
У нас же все равны перед законом?
16.07.2020 12:04 Ответить
Та да.
Телеграмм Дурова такий же кдбістський софт як і «антивірус» Касперського.
От що робить незнання англійської, і української мов.
Нарід кидається на месенджері, у яких меню «русскімі буквами».
Біда.
16.07.2020 12:06 Ответить
нефиг вообще в телеграммах делать.поиойки кацапского разлива.
16.07.2020 11:58 Ответить
16.07.2020 11:56 Ответить
да послала и поймут что их послали... и на какой орган папы или мамы....
16.07.2020 12:00 Ответить
Кстати, телеграм совсем недавно запустил "руские буквы". До этого был принципиально англоязычный в меню и настройках.
16.07.2020 12:53 Ответить
у мене була англ. версія, але вже давненько українське меню
16.07.2020 14:31 Ответить
Це було прикриття.
16.07.2020 15:21 Ответить
Ну так видимо не зря называют её дурой!)))
16.07.2020 18:58 Ответить
Могут
16.07.2020 12:02 Ответить
И охрану как Портнову пусть Аваков выделяет.
Чем Величко хуже Портнова, которого охраняют за счет украинского бюджета?
показать весь комментарий
16.07.2020 12:24 Ответить
Но янелох, юзики, ермаки и прочая срань зЕлёная - равнее!!! =)
16.07.2020 12:27 Ответить
Прежде, чем заниматься любой публичной деятельностью нужно ознакомится с такими дисциплинами как психиатрия, психология и этология (наука о поведении животных), а после представлять здраво и реально, что такое окружающий "социум" (и сколько в нем ДЕРЬМА)!
16.07.2020 12:04 Ответить
По последним данным, дерьма порядка 73%.
16.07.2020 12:09 Ответить
УЗБАГОЙСЯ! Уже больше года после выборов....
16.07.2020 12:59 Ответить
ага, а дерьмо то не тонет!
16.07.2020 18:58 Ответить
саломон не дуркуй 73=лахтинський фейк за шмарклю голосувало 23%зелених виборців +21%"протіфПорошенко"і за "партію"шмарклі на виборах в ВР голосували ТІжСАМІ 23%виборців
16.07.2020 13:41 Ответить
21% проти Порошенко, але проголосували за шмарклю, а не за когось іншого.
16.07.2020 14:32 Ответить
А кто говорил за зелю, и за Украину вообще? Во всём мире такая деменция тенденция.
16.07.2020 14:56 Ответить
піґістаньте ваших ґлупастєф
16.07.2020 16:52 Ответить
есть Телеграмм каналы известных личностей.
Там все понятно
а в чем смысл подписываться на АНОНИМНЫЕ говноканалы ?
16.07.2020 12:12 Ответить
В те каналы СВР и ГРУ сливает мусорные разведданные, из-за чего у пользователей складывается впечатление что имеют доступ к чему-то сверхестественному, и что они не простые люди,раз имеют первыми доступ к истине. Потом каналы используют для набора новых агентов и вбросов для формирования нужного мессиджа ,60 на 40 ,известная схема
16.07.2020 13:15 Ответить
значит попала в яблочко, удачной следующей охоты на мразь московскую.
16.07.2020 12:22 Ответить
Черти пытаются вызвать у человека сомнения и страх, это их пища, все просто, бояться не нужно.
16.07.2020 12:22 Ответить
" о причастности Сороса к написанию текста",

https://censor.net/user/137888

Всё очень просто!
Как только видите блеяние про "долой соросят", "долой МВФ" - знайте - гавно течёт с севера!
Всё очень просто!
Как только видите блеяние про "долой соросят", "долой МВФ" - знайте - гавно течёт с севера!
Мне нравится 7
16.07.2020 12:24 Ответить
кто-то реально в эту всю чушь верит?
16.07.2020 12:28 Ответить
що саме, твоє існування?
16.07.2020 14:51 Ответить
"Резидент" "Легитимный" "ЗеРада", "Klymenko Time" , "Женщина с косой", "Картель", "Наглый Наблюдатель", "Тень на плетень" - )))))))))) очевидно по корявым названиям российские.
16.07.2020 12:29 Ответить
Передать "привет" малолетнему утырку Никите можно https://www.facebook.com/nikitanikitazem?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD0pHMsdfrczRlMpnfUCpH-n7N3vSn4tNHYQ0kj2Gf5EFiwGEUxXinMI8670E2X4Tz1rkoxkiTBdJMX&hc_ref=ARRGO3GkKNPj_mA4PJLAeMN-dv6pcblI4M2AjcIaDZOHiUZCaOAjp0gVeAfEsdCO78E&fref=nf по ссылке !
16.07.2020 12:40 Ответить
цікаво, хто читає всі ці помийні говноканали? мабуть та сама аудиторія, шо і у сортиру-95.
16.07.2020 13:08 Ответить
Почитайте само расследование, ссылка в статье, все намного печальней чем вам кажется.
Эти говноканалы срущие в ватно-пророссийском ключе - любимые каналы "слуг", включая Зелю. Думаю мне не нужно вам рассказывать какой уровень морального и умственного развития у среднестатистического члена этой партии. Эти рашистские помойки реально на них влияют, кто-то из "слуг" хавает это говно из-за собственной тупости и недалекости, типа "у нас в партии все читают и я читаю", кто-то потому что искренне разделяет их ватные взгляды, но в целом становится очевидно, что за ватный понос у этих "слуг" в голове. Они же все в альтернативной реальности находятся, черпают инфу об окружающем мире только из своей тусовки в Раде и подобный ватных помоек и реально начинают верить, что все украинцы так же мыслят. А ведь этих промытых кацапами дегенератов в Раде подавляющее большинство... В общем складывается очень печальная и жуткая картина.
18.07.2020 23:03 Ответить
Администрируются - не администрируются, какая разница?
Люди сознательно читают всякие помойки! Кто то залез в выгребную яму и жалуется на нечистоты. А мы дружно будем их очищать?
16.07.2020 14:10 Ответить
Журналістка Величко отримує погрози після розслідування про Telegram-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ: "Дура, ми знаємо де ти живеш" - Цензор.НЕТ 8512
16.07.2020 14:10 Ответить
Грантоедская шлюшка)))
16.07.2020 18:18 Ответить
 
 