Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан

Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан

Кабинет Министров Украины имеет общую цель с Нацбанком и готов сотрудничать для восстановления экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Поздравляем Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильности и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу - это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление главы МВФ Георгиевой после разговора с Зеленским: Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины

Напомним, сегодня, 16 июля 2020 года, Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

Как известно, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняла Екатерина Рожкова.

Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан 01

+11
ОПЗЖ проголосувало за це повним складом.
Мабуть дуже "гарна" вже людина
16.07.2020 12:18 Ответить
+10
У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан

Список граждан прилагается.
16.07.2020 12:13 Ответить
+9
Тульський пряник Шмарклі.Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан - Цензор.НЕТ 22
16.07.2020 12:15 Ответить
ОПЗЖ проголосувало за це повним складом.
Мабуть дуже "гарна" вже людина
16.07.2020 12:18 Ответить
і тюльки - також
16.07.2020 12:40 Ответить
Ну то новина хіба що для упорантів.
Он на тому тижні фільмували як Вона з Новинським в раді обнімашки влаштовувала.
16.07.2020 13:41 Ответить
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ.

Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.

Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.

- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.

- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.

- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.

- абсолютная управляемость.

- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.

Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.
16.07.2020 12:18 Ответить
у нас общая цель 40% роста ввп за 5 лет "да пошел ты" отвечает ему главна НБУ
16.07.2020 12:18 Ответить
Жуть!
А прізвище справжнє яке?
16.07.2020 12:19 Ответить
З нього такий же Шевченко, як з кремлівського Максика Шевченко...

Макси́м Леона́рдович Шевче́нко
(нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22лютого 1966 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , пропагандист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 громадський діяч .

Портрет:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Maksim_Shevchenko_2017.jpg/250px-Maksim_Shevchenko_2017.jpg
16.07.2020 12:28 Ответить
ЖУТЬ!
16.07.2020 12:33 Ответить
Богообраний народ часто бере прізвища тубільців для маскування,але прізвище предків пам'ятає завжди.
16.07.2020 12:37 Ответить
так бажано познайомитися зі справжнім прізвищем нового генія банківської справи.
16.07.2020 13:10 Ответить
Правда фамилии граждан, рост благосостояния которых обеспечивает Шмыгаль, он назвать постеснялся.
16.07.2020 12:22 Ответить
"Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу - это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев"

Власть уже анонсировала курс 30 и рост коммуналки. Каким образом это улучшит благосостояние Украинцев ?
16.07.2020 12:24 Ответить
Там сказано про якихось громадян, а не про українців.))
16.07.2020 12:27 Ответить
ну, як же пане, люди вимруть - тіла підуть на удобрення полів олігархів, вони ж також українці....от врожаї і зростуть....прибуток збільшиться....
16.07.2020 12:42 Ответить
Економіка - розвалено
Міжнародна політика - розвалено
Місцеве самоврядування - розвалено
Реформа судової системи - розвалено
НБУ - в процесі.
16.07.2020 12:26 Ответить
особливо упоротим порохоботам..
так так... "Судова реформа порошенко "
16.07.2020 12:44 Ответить
Мій покійний тесть (Царство Небесне!) казав - не показуй дурню недороблену роботу. Ви повинні розуміни про що я , але якщо ніт, то шукайте психіатра, можете з трускавецькою освітою.)))
16.07.2020 13:18 Ответить
щось протягом 30 років ростуть статки тільки олігархів та їх прислуги, а в простих людей лише зашморг на шиї все більше стискає...
16.07.2020 12:39 Ответить
думаю станок уже сегодня включат, подтянут курс доллара, сначала до 30, ну а за тем как и подразумевалось до выборов, до 100, а овцам какая разница.
16.07.2020 12:41 Ответить
відразу -малоймовірно..

поки що НБУ "заправляє "Кадр Гонтарєвої" Рожкова...
16.07.2020 12:42 Ответить
по морді видно -патріот України )))
16.07.2020 12:41 Ответить
О, ще одного урусского розглядають ...
16.07.2020 12:47 Ответить
любиш Росію - люби й чемодан та вокзал
16.07.2020 12:51 Ответить
Значит точно включат печатный станок.
16.07.2020 13:01 Ответить
"Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан" - повышение благосостояния граждан Коломойского, Пинчука и других таких же, а нас будут продолжать грабить обещая светлое будущее.
16.07.2020 13:02 Ответить
Ага "У нас спільна мета - зростання курсу і підвищення добробуту родичів"
16.07.2020 13:03 Ответить
НАБУ нагрянуло с обыском в "Укргазбанк". Конкурирующие группы внутри власти Зеленского уже открыто бьют конкурентов.

Пришло оно как раз по вопросу Шевченко
16.07.2020 13:06 Ответить
А разворованных 200 лимонов Укргазбанка - "простить и отпустить"?!
16.07.2020 13:14 Ответить
Я это написал не по вопросу "простить и отпустить", а к тому, какие особо честные кадры подбирает Зеленский
16.07.2020 13:18 Ответить
Так и я об этом
16.07.2020 13:29 Ответить
Зебіли, не бачу ваших лайків під новиною.
16.07.2020 13:12 Ответить
Мы добьемся общей цели что б бабло в штанах хрустело
16.07.2020 14:04 Ответить
Мені цікаво, який відсоток етнічних українців серед чинної влади?
16.07.2020 14:46 Ответить
Да господин шмыгаль ! у вас, у зеленского и НБУ теперь одна цель!.поднять инфляцию до 16-18 %, напечатать 50-80 млрд. дополнительных гривен до конца года, увеличить обнищание украинского народа и лечь под путина!! Это уже анонсировал зеленский ещё неделю назад, когда плакал, что у нас крепкая гривна.
16.07.2020 17:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs Бабоси закінчились.
https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs Простіше кажучи - сп*здили! На сьогодні, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, практично вичерпаний.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, на сьогоднішній день практично вичерпаний. Гроші здебільшого пішли на виплати українцям, які постраждали від карантину
"Ми вже практично підійшли до того часу, коли можна сказати, що фонд-COVID ми вичерпали", - сказав Марченко.
Він зазначив, що на Фонд соціального страхування пішло близько 9 млрд грн, крім того були виплати по частковому безробіттю, а також дітям фізичних осіб-підприємців, на придбання засобів індивідуального захисту, на зарплати медичним працівникам.
При цьому він повідомив, що державний бюджет на 1 липня недоотримав 37 млрд грн планових доходів.
16.07.2020 18:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 