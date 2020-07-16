Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан
Кабинет Министров Украины имеет общую цель с Нацбанком и готов сотрудничать для восстановления экономики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Поздравляем Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.
Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильности и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу - это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев", - написал он.
Напомним, сегодня, 16 июля 2020 года, Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.
Как известно, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняла Екатерина Рожкова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть дуже "гарна" вже людина
Он на тому тижні фільмували як Вона з Новинським в раді обнімашки влаштовувала.
Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.
Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.
- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.
- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.
- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.
- абсолютная управляемость.
- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.
Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.
А прізвище справжнє яке?
Макси́м Леона́рдович Шевче́нко
(нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22лютого 1966 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , пропагандист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 громадський діяч .
Портрет:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Maksim_Shevchenko_2017.jpg/250px-Maksim_Shevchenko_2017.jpg
Власть уже анонсировала курс 30 и рост коммуналки. Каким образом это улучшит благосостояние Украинцев ?
Міжнародна політика - розвалено
Місцеве самоврядування - розвалено
Реформа судової системи - розвалено
НБУ - в процесі.
так так... "Судова реформа порошенко "
поки що НБУ "заправляє "Кадр Гонтарєвої" Рожкова...
Пришло оно как раз по вопросу Шевченко
https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs Простіше кажучи - сп*здили! На сьогодні, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, практично вичерпаний.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, на сьогоднішній день практично вичерпаний. Гроші здебільшого пішли на виплати українцям, які постраждали від карантину
"Ми вже практично підійшли до того часу, коли можна сказати, що фонд-COVID ми вичерпали", - сказав Марченко.
Він зазначив, що на Фонд соціального страхування пішло близько 9 млрд грн, крім того були виплати по частковому безробіттю, а також дітям фізичних осіб-підприємців, на придбання засобів індивідуального захисту, на зарплати медичним працівникам.
При цьому він повідомив, що державний бюджет на 1 липня недоотримав 37 млрд грн планових доходів.