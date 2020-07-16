Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан

Кабинет Министров Украины имеет общую цель с Нацбанком и готов сотрудничать для восстановления экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Поздравляем Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильности и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу - это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев", - написал он.

Напомним, сегодня, 16 июля 2020 года, Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

Как известно, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняла Екатерина Рожкова.