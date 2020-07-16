Дело о пьяной езде депутата Киевсовета Костенко закрыли: нарушительницу передали на поруки хлебопекарной фирме. ДОКУМЕНТ

Дело о вождении в нетрезвом состоянии депутата Киевсовета Людмилы Костенко закрыто, а саму нарушительницу суд передал на "поруки трудового коллектива".

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Соломенского суда по фамилии Горбатовская, рассматривая дело о бухом вождении Людмилы Васильевны, решила передать ее на поруки трудового коллектива ООО "Пита-хлеб", потому что она там работает экономистом", - говорится в заметке.







Читайте также: Дело экс-заместителя Кличко Слончака об избиении полицейского направлено в суд, - прокуратура

В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы "Мерседес" - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.