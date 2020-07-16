РУС
Дело о пьяной езде депутата Киевсовета Костенко закрыли: нарушительницу передали на поруки хлебопекарной фирме. ДОКУМЕНТ

Дело о вождении в нетрезвом состоянии депутата Киевсовета Людмилы Костенко закрыто, а саму нарушительницу суд передал на "поруки трудового коллектива".

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Соломенского суда по фамилии Горбатовская, рассматривая дело о бухом вождении Людмилы Васильевны, решила передать ее на поруки трудового коллектива ООО "Пита-хлеб", потому что она там работает экономистом", - говорится в заметке.

В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы "Мерседес" - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.

+17
А где у нас в законе предусмотрена передача на поруки за пьяную езду? Рада ужесточила наказания только для нас обычных водителей, а власть имущие как занимались беспределом так и будут дальше.
16.07.2020 12:28 Ответить
16.07.2020 12:28 Ответить
+13
пусть дальше катается ...
пьяной....
пока кого нибудь не убьет...

не так ли, гаспадин преЗик Зеленский ?
16.07.2020 12:27 Ответить
16.07.2020 12:27 Ответить
+10
Хлібопекарсська фірма оцінила булки?
16.07.2020 12:27 Ответить
16.07.2020 12:27 Ответить
На поруки тюремного кружка самодіяльності потрібно було передавати!
16.07.2020 12:26 Ответить
16.07.2020 12:26 Ответить
спасли знакомые члены её кружка....
16.07.2020 12:32 Ответить
16.07.2020 12:32 Ответить
пусть дальше катается ...
пьяной....
пока кого нибудь не убьет...

не так ли, гаспадин преЗик Зеленский ?
16.07.2020 12:27 Ответить
16.07.2020 12:27 Ответить
А не буває почитати Указ про призначення судді Горбатовської
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443/2017#Text

і глянути яка ригівська задниця підписувала його у 2017 році?
16.07.2020 12:44 Ответить
16.07.2020 12:44 Ответить
Хлібопекарсська фірма оцінила булки?
16.07.2020 12:27 Ответить
16.07.2020 12:27 Ответить
совок якийсь. чи є таке у цівілізації?
16.07.2020 12:49 Ответить
16.07.2020 12:49 Ответить
16.07.2020 12:27 Ответить
16.07.2020 12:27 Ответить
нихера в этой стране не поменяется
16.07.2020 12:27 Ответить
16.07.2020 12:27 Ответить
А у тебя была надежда? Особенно после результатов выборов 2019?
16.07.2020 12:36 Ответить
16.07.2020 12:36 Ответить
А где у нас в законе предусмотрена передача на поруки за пьяную езду? Рада ужесточила наказания только для нас обычных водителей, а власть имущие как занимались беспределом так и будут дальше.
16.07.2020 12:28 Ответить
16.07.2020 12:28 Ответить
Вангую: наступна люстрація буде не за допомогою сміттєвих баків, а як мінімум Глок 17.
16.07.2020 12:50 Ответить
16.07.2020 12:50 Ответить
Да здравствует Зе суд, самый гуманный суд в мире!
16.07.2020 12:28 Ответить
16.07.2020 12:28 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443/2017#Text
16.07.2020 12:44 Ответить
16.07.2020 12:44 Ответить
Уже как потора года у вас Зе президент.
16.07.2020 12:49 Ответить
16.07.2020 12:49 Ответить
А у вас? А, той, що до 2036 року "такой маладой".
16.07.2020 12:52 Ответить
16.07.2020 12:52 Ответить
У порохоботов, Вазелин не президент.
16.07.2020 16:21 Ответить
16.07.2020 16:21 Ответить
Полтора года будет 20 ноября , родной ......
16.07.2020 16:11 Ответить
16.07.2020 16:11 Ответить
Ты дни президенства клована считаешь? Ждешь покращення?
16.07.2020 16:23 Ответить
16.07.2020 16:23 Ответить
Це не анекдот?
16.07.2020 12:30 Ответить
16.07.2020 12:30 Ответить
Нет, это проза украинской жизни.
16.07.2020 12:37 Ответить
16.07.2020 12:37 Ответить
Дивно, коли депутат від Слуги Народу - про партійну приналежність завжди пишуть, навіть у заголовках. А тут просто депутат... а, то просто вона від Солідарності (БПП).
16.07.2020 12:30 Ответить
16.07.2020 12:30 Ответить
Ой, а чому так толєрантно? Де звичний ентузіазм в дусі "Мальдіво-кондитерський бариго-маорлдер!")))
16.07.2020 12:34 Ответить
16.07.2020 12:34 Ответить
І Сивочолий Рукоруб !
16.07.2020 12:37 Ответить
16.07.2020 12:37 Ответить
ну хоть не рукоблуд, как в сосне народа
16.07.2020 12:42 Ответить
16.07.2020 12:42 Ответить
вона з партії Столара (тобто, Удару Кличка) А блок Удар - входив до блоку БПП
16.07.2020 12:37 Ответить
16.07.2020 12:37 Ответить
Пруф можете скинуть?
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:41 Ответить
що, непонятно, що Столар - спонсор партії Кличка? Ніде не знайдеш?
16.07.2020 13:00 Ответить
16.07.2020 13:00 Ответить
В 2014 году Людмила Костенко впервые прошла в Киевсовет от Радикальной партии Олега Ляшко.
По данным ЧЕСНО, перед местными выборами в 2015 году вышла из фракции Радикальной партии и сложила депутатские полномочия, что связывают с ее намерением баллотироваться от Блока Петра Порошенко.
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Во время предвыборной кампании https://kiev.pravda.com.ua/columns/562a453b2dffb/ открывала детские площадки , которые устанавливал Вадим Столар, о котором СМИ писали, что он https://nv.ua/ukraine/vru-deputaty/vadim-stolar-biografiya-deputata-oppozicionnaya-platforma-za-zhizn-novosti-ukrainy-foto-50035930.html возглавил избирательный штаб Блока Петра Порошенко в Киеве в 2015 году, а также что он фактически руководит Киевом.
В Раде шестого созыва Столар был депутатом от Партии регионов, а Людмила Костенко - его помощницей на общественных началах. В 2019 году Столар был избран нардепом от Оппозиционной платформы - За жизнь.
16.07.2020 13:07 Ответить
16.07.2020 13:07 Ответить
Хочу додати колориту в обговорення теми - Людмила Костенко депутат від фракції Солідарність. Почати можна так: барига! мародер! Обнімаю і тисну руку!
16.07.2020 12:32 Ответить
16.07.2020 12:32 Ответить
Простым аваков с антином тюрьму требуют за бухую езду, охереть суды
16.07.2020 12:35 Ответить
16.07.2020 12:35 Ответить
улыбок тебе, дед Макар
Справу про п'яну їзду депутатки Київради Костенко закрили: порушницю передали на поруки хлібопекарській фірмі - Цензор.НЕТ 9924
16.07.2020 12:39 Ответить
16.07.2020 12:39 Ответить
в украине везде рабочие\учебные коллективы - одна семья, с общими имуществом, попойками, оргиями и ответственностью.
16.07.2020 12:40 Ответить
16.07.2020 12:40 Ответить
и естественно сауной и баней
16.07.2020 12:42 Ответить
16.07.2020 12:42 Ответить
Аплодирую стоя украинским судам!!! Что не решение, ну прям вершина справедливости!
Какие реформы судебной системы? Не трогайте украинский суд - самый гуманный суд в мире!
16.07.2020 12:43 Ответить
16.07.2020 12:43 Ответить
Видать,продажной судье подогнали пару булок с "начинкой"
16.07.2020 12:45 Ответить
16.07.2020 12:45 Ответить
ПРальна ...Рехформований барижний суд !
16.07.2020 12:46 Ответить
16.07.2020 12:46 Ответить
Пєтя особисто цю суддю призначав.
Указ № 443/2017.
16.07.2020 12:49 Ответить
16.07.2020 12:49 Ответить
Їзжай, гопото, під мухою - "суди" завжди відмажуть.
І чому така велика смертність від ДТП?
Правильно Міхо каже - суддів "усіх в сад".
16.07.2020 12:48 Ответить
16.07.2020 12:48 Ответить
А что так можно? Можно ездить пьяным с коллегами по работе которые тебя если чо то возьмут на поруки? Украина цэ Эвропа?
16.07.2020 12:55 Ответить
16.07.2020 12:55 Ответить
Цікаво, а якщо "пересічний слюсар" принесе в суд на таку ж тему клопотання свого трудового колективу та ще й тицятиме пальцем у рішення судді Горбатовської?
16.07.2020 13:00 Ответить
16.07.2020 13:00 Ответить
..бане зєбидло.
16.07.2020 12:57 Ответить
16.07.2020 12:57 Ответить
Еще и задним числом на хлебзавод устроили. Или вы верите что депутат киеврады на люксовом мерсе работает на хлебзаводе? Ето 90-е мля
16.07.2020 12:57 Ответить
16.07.2020 12:57 Ответить
На наших глазах происходит деградация и уничтожение всех государственных институтов, Украина все больше походит на Африку, что неудивительно, учитывая тупость избирателя (
16.07.2020 13:09 Ответить
16.07.2020 13:09 Ответить
Ну додумались , та она по пьяни там такое намесит.))
16.07.2020 13:39 Ответить
16.07.2020 13:39 Ответить
Если "проколется" всех поручителей посадят?
Ведь кредиты с поручителей выбивают.
16.07.2020 14:03 Ответить
16.07.2020 14:03 Ответить
Еще одно подтверждение - закон как дышло!!! Кому надо, такой херни наплетут, придумают что хочешь, на поруки за пьянку... !! Я в следующий раз скажу полицаям - ИДИТЕ В ЖОПУ, У МЕНЯ ДЕТИ ДОМА, И ЖЕНА, МНЕ ВЕРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ В ВАШ ДРАГЕР ПЕРДЕТЬ!!! Я В СТРЕСЕ!!!
17.07.2020 10:05 Ответить
17.07.2020 10:05 Ответить
 
 