Дело о пьяной езде депутата Киевсовета Костенко закрыли: нарушительницу передали на поруки хлебопекарной фирме. ДОКУМЕНТ
Дело о вождении в нетрезвом состоянии депутата Киевсовета Людмилы Костенко закрыто, а саму нарушительницу суд передал на "поруки трудового коллектива".
Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"Судья Соломенского суда по фамилии Горбатовская, рассматривая дело о бухом вождении Людмилы Васильевны, решила передать ее на поруки трудового коллектива ООО "Пита-хлеб", потому что она там работает экономистом", - говорится в заметке.
В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы "Мерседес" - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.
Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.
Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.
Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.
пьяной....
пока кого нибудь не убьет...
не так ли, гаспадин преЗик Зеленский ?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443/2017#Text
і глянути яка ригівська задниця підписувала його у 2017 році?
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
По данным ЧЕСНО, перед местными выборами в 2015 году вышла из фракции Радикальной партии и сложила депутатские полномочия, что связывают с ее намерением баллотироваться от Блока Петра Порошенко.
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Во время предвыборной кампании https://kiev.pravda.com.ua/columns/562a453b2dffb/ открывала детские площадки , которые устанавливал Вадим Столар, о котором СМИ писали, что он https://nv.ua/ukraine/vru-deputaty/vadim-stolar-biografiya-deputata-oppozicionnaya-platforma-za-zhizn-novosti-ukrainy-foto-50035930.html возглавил избирательный штаб Блока Петра Порошенко в Киеве в 2015 году, а также что он фактически руководит Киевом.
В Раде шестого созыва Столар был депутатом от Партии регионов, а Людмила Костенко - его помощницей на общественных началах. В 2019 году Столар был избран нардепом от Оппозиционной платформы - За жизнь.
Какие реформы судебной системы? Не трогайте украинский суд - самый гуманный суд в мире!
Указ № 443/2017.
І чому така велика смертність від ДТП?
Правильно Міхо каже - суддів "усіх в сад".
Ведь кредиты с поручителей выбивают.