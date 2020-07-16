РУС
Верещук - наиболее вероятный кандидат от "Слуги народа" в мэры Киева, - источник в партии

Верещук - наиболее вероятный кандидат от

Наиболее вероятный победитель в праймериз "Слуги народа" на мэра Киева является нардеп Ирина Верещук.

Об этом рассказали Цензор.НЕТ источник, близкий к руководству партии.

По его данным, наиболее вероятным кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева сейчас является нардеп Ирина Верещук, которая с 2010 по 2015 годы была мэром города Рава-Русская.

На втором месте - нардеп Александр Дубинский. "Дубинский очень активный и медийный, но очень специфический. У него есть антирейтинг, он поляризован", - рассказал источник.

Как рассказали в "Слуге народа", Верещук еще нужно поднять узнаваемость. "Ее узнаваемость на уровне 50%, что тоже неплохо для молодого политика. Ее плюс, что она может себе так подобрать команду, даже действующему мэру ее будет сложно критиковать", - отметил источник.

В партии рассказали, что окончательное решение относительно кандидата от "Слуги народа" примет президент Владимир Зеленский.

Читайте также: "Слуга народа" Гурин решил идти в мэры Киева: Похоже полноценного праймериз не будет, нас ждет "конкурс красоты"

Киев (26014) мэр (1653) Слуга народа (2659) Верещук Ирина (507)
Топ комментарии
+51
По-моєму, в останні тижні своїм верещанням вона похоронила собі рейтинг...
показать весь комментарий
16.07.2020 12:39 Ответить
+44
Чорнорота зе-потвора!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:39 Ответить
+33
нічого не вийде зе сцкунам не бачити своєї влади у Києві 100 %
показать весь комментарий
16.07.2020 12:41 Ответить
Народ, расслабьтесь. Никто ее в качестве мэра не рассматривает.
"Слуги" давно поняли что Киев просрали, поэтому выдвинули совершенно левый персонаж чтобы не было так обидно "пролететь" с разгромным счетом, потом разведут руками и скажут "ну и че, просто она молодая и ее мало кто знает". Вместо того чтобы признать что выборы просрали из-за того что со своими "слугами" облажались на уровне всей страны, спишут все на нее. И Зеленке не так обидно будет.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:56 Ответить
Пусти Дуньку в Европу. !!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:59 Ответить
16.07.2020 14:06 Ответить
16.07.2020 14:06 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 16:17 Ответить
знойная женсчіна, хай буде
та й інших нема
показать весь комментарий
16.07.2020 14:09 Ответить
разве?
а Коля_Как_У_Ким_Попа
показать весь комментарий
16.07.2020 16:09 Ответить
Все логично, Попов мєр Мацькви , Скабеева мєр Киева.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:09 Ответить
Или Захарова, я в єтих хабалках не разбираюсь.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:10 Ответить
Должность проклятая какая-то...
показать весь комментарий
16.07.2020 14:14 Ответить
для ЗЕлени все в Украине проклято, включая их самих
показать весь комментарий
16.07.2020 16:10 Ответить
ось продублюю свій пост ще! я не з київа, але що ви там дупами все крутите проти КЛИ ЧКА?! ЛЮДИНА З ЇМ"ЯМ,ІМІДЖЕМ, уже з досвідом, поважна людина в світі.часто не розумію. чого ви до нього доїб....я?* іншим ніхто грошей не дасть...всіх кандидатів знаю добре.*ну ось...а вам все КЛИЧКО і не такий і не сякий, дивіться бо регіонали щось розійшлися по країні, чі такі ось як КОЛЯ ТИЩЕНКО , буде всім горе , будуть у владі всюду. так що прикрили дружньо рота, і не трандіть. бо докиздитеся тут..хай ото КЛИЧКО працює далі, так не святий, але якщо тут є адеквати а не тролі і сопливі тупі. то знають, що святі на землі не живуть а на небі десь... так що там такі лізуть різні пройдохи в мери... дубінські і інші... будете плакати і знову верещати і ходити бунтувати,як кажуть від дурної голови ні рукам ,ні голові, ні ногам спокію не має.. а би не без діла..((
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
Фу. Жаба брехлива.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:49 Ответить
НА БЕЗРИБ'Ї І РАК Верещук-кандидат...
показать весь комментарий
16.07.2020 14:58 Ответить
Колеги, уявімо собі ситуацію, коли в дебатах проти людини, схожої на боксера, виступить, скажімо, Дубінський. Це буде феєричне шоу .
Тому, поки не пізно, людині, схожій на боксера, треба влаштовувати дебати з Верещук.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:03 Ответить
Прости Господи Верещучка- брехуха заскочена на гарячому! Потвора!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:05 Ответить
Верещалочка зелена
Верещалка.
Із Рави сосна - Ірена
З «Бенів»- шайка.

Захотілося столицю
Місто Київ
До осла ще і ослицю
Нарід вивів.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:32 Ответить
"Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії..."

Всі кияни повинні веращати так як Верещук верещить!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:32 Ответить
партайгеноссе Медведчука,

жена основателя Львовского отделения Международного (российского) союза ветеранов "Альфы" (возможно, участника поджога Дома Профсоюзов),
патологическая врунья

киевляне дружно проголосуют за гауляйтера от служек
показать весь комментарий
16.07.2020 16:07 Ответить
Чего разнылись, господа-соседи?
На выборах в Киеве вы выбрали Зеленского? Вот теперь вкушайте его кандидатуру!
показать весь комментарий
16.07.2020 16:40 Ответить
Праймеріз йде у "зелених"
Брехунців у всіх шалених
Верещалка ширше губи,
Що видніються аж труби
А "котлета" пялить дупу,
Анал Яременко за....пу!
Вибирай нарід скоріше
Бо ти в світі наймудріший!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 16:58 Ответить
На что эта дура верещук способна если она даже читать не может!!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
Мэром Окружной я думаю потянет!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:36 Ответить
А яким боком колишній мер Рави-Руської Верещук до Києва ?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:01 Ответить
Чудовий вибір, особливо після останнього озвученого пані Верещак фейку про поздоровлення! 😄
показать весь комментарий
16.07.2020 19:06 Ответить
Не дай бог....
показать весь комментарий
16.07.2020 21:04 Ответить
Рава-русская - поселок с убитыми до состояния лунного ландшафта дорогами? Спасибо, не надо в Киеве такого счастья.
показать весь комментарий
01.09.2020 06:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 