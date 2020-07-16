Верещук - наиболее вероятный кандидат от "Слуги народа" в мэры Киева, - источник в партии
Наиболее вероятный победитель в праймериз "Слуги народа" на мэра Киева является нардеп Ирина Верещук.
Об этом рассказали Цензор.НЕТ источник, близкий к руководству партии.
По его данным, наиболее вероятным кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева сейчас является нардеп Ирина Верещук, которая с 2010 по 2015 годы была мэром города Рава-Русская.
На втором месте - нардеп Александр Дубинский. "Дубинский очень активный и медийный, но очень специфический. У него есть антирейтинг, он поляризован", - рассказал источник.
Как рассказали в "Слуге народа", Верещук еще нужно поднять узнаваемость. "Ее узнаваемость на уровне 50%, что тоже неплохо для молодого политика. Ее плюс, что она может себе так подобрать команду, даже действующему мэру ее будет сложно критиковать", - отметил источник.
В партии рассказали, что окончательное решение относительно кандидата от "Слуги народа" примет президент Владимир Зеленский.
"Слуги" давно поняли что Киев просрали, поэтому выдвинули совершенно левый персонаж чтобы не было так обидно "пролететь" с разгромным счетом, потом разведут руками и скажут "ну и че, просто она молодая и ее мало кто знает". Вместо того чтобы признать что выборы просрали из-за того что со своими "слугами" облажались на уровне всей страны, спишут все на нее. И Зеленке не так обидно будет.
та й інших нема
а Коля_Как_У_Ким_Попа
РАКВерещук-кандидат...
Тому, поки не пізно, людині, схожій на боксера, треба влаштовувати дебати з Верещук.
Верещалка.
Із Рави сосна - Ірена
З «Бенів»- шайка.
Захотілося столицю
Місто Київ
До осла ще і ослицю
Нарід вивів.
Всі кияни повинні веращати так як Верещук верещить!
жена основателя Львовского отделения Международного (российского) союза ветеранов "Альфы" (возможно, участника поджога Дома Профсоюзов),
патологическая врунья
киевляне дружно проголосуют за гауляйтера от служек
На выборах в Киеве вы выбрали Зеленского? Вот теперь вкушайте его кандидатуру!
Брехунців у всіх шалених
Верещалка ширше губи,
Що видніються аж труби
А "котлета" пялить дупу,
Анал Яременко за....пу!
Вибирай нарід скоріше
Бо ти в світі наймудріший!!!