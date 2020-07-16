Верещук - наиболее вероятный кандидат от "Слуги народа" в мэры Киева, - источник в партии

Наиболее вероятный победитель в праймериз "Слуги народа" на мэра Киева является нардеп Ирина Верещук.

Об этом рассказали Цензор.НЕТ источник, близкий к руководству партии.

По его данным, наиболее вероятным кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева сейчас является нардеп Ирина Верещук, которая с 2010 по 2015 годы была мэром города Рава-Русская.

На втором месте - нардеп Александр Дубинский. "Дубинский очень активный и медийный, но очень специфический. У него есть антирейтинг, он поляризован", - рассказал источник.

Как рассказали в "Слуге народа", Верещук еще нужно поднять узнаваемость. "Ее узнаваемость на уровне 50%, что тоже неплохо для молодого политика. Ее плюс, что она может себе так подобрать команду, даже действующему мэру ее будет сложно критиковать", - отметил источник.

В партии рассказали, что окончательное решение относительно кандидата от "Слуги народа" примет президент Владимир Зеленский.

