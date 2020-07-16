В МИД РФ заявили об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТАСС.
Руденко отметил, что Украина "постоянно ведет искусственно провоцируемую воинственную риторику относительно того, что у Москва якобы есть военные планы против украинского государства".
Он подчеркнул, что таких планов быть не может.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова отправить своего посла в Украину.
Зараз етап перетворення планів у дії.
Естественно не может быть планов. У кацапов все спонтанно и , что характерно, с бодуна
На таких як ви надії малої
Навіть Помпео не вірить.
20 лет повторяли мантру о "братстве" и держали дулю в кармане....результат оттяпанные земли и 14.000 убитыми.
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Мозга у вас собственного Нет!
Совести и души Нет!!
Человеческого облика Абсолютно Нет!!!
зерги ****ые..