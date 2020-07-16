В МИД РФ заявили об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТАСС.

Руденко отметил, что Украина "постоянно ведет искусственно провоцируемую воинственную риторику относительно того, что у Москва якобы есть военные планы против украинского государства".

Он подчеркнул, что таких планов быть не может.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ обвиняет Зеленского в "нагнетании напряженности в отношениях с Россией"

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова отправить своего посла в Украину.