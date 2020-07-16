РУС
В МИД РФ заявили об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТАСС.

Руденко отметил, что Украина "постоянно ведет искусственно провоцируемую воинственную риторику относительно того, что у Москва якобы есть военные планы против украинского государства".

Он подчеркнул, что таких планов быть не может.

МИД РФ обвиняет Зеленского в "нагнетании напряженности в отношениях с Россией"

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова отправить своего посла в Украину.

+41
Значит надо готовиться к нападению.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:42 Ответить
+19
Україна навпаки має дуже агресивні плани щодо росії. Десятки тисяч вбитих українців російськими військами на Донбасі, вимагають помсти і ця помста буде кривавою і без терміну давності!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:45 Ответить
+17
Планов нет, этап планирования давно закончен. Теперь они просто ежедневно обстреливаю и убивают украинцев, но без агрессии
показать весь комментарий
16.07.2020 12:44 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 12:42 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 12:45 Ответить
милуєшся?
показать весь комментарий
16.07.2020 12:48 Ответить
Х**ло: "Наших казламордых на Донбассе не было и нет".
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 12:42 Ответить
идиоты
показать весь комментарий
16.07.2020 12:43 Ответить
Навіть не смішно.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:43 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 12:44 Ответить
Ніколи не вірте кацапам, і не жалійте їх - навіть коли вони починають скіглити. Суть цих істот - брехня, похабщина і кровожерливість.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:46 Ответить
Та да.
Зараз етап перетворення планів у дії.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:46 Ответить
И о зубах...https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1209834236035330&set=p.1209834236035330&type=3&av=100010262946037&eav=AfaVsUnFkMdajWW1Q-wnLBPSXQblZtitg-OvBt2actfkWTxKbJqaCqnWfZe7nl2y6QM&__cft__[0]=AZW5EA7DEU7gL-7Nrnu51ySruN7vPsY1jgzMtol0JZ3zjSSYjASjOlPj4jnVoAEDdcLjwX5VirBnNJQiuIdvX7RrLyDnNHNdj7ftN-*************-w4F93zo4YEZPAV-7hIhGUBqr41tNa7FVYRBUGYKZCzqOs1sKOhhQ5qRCHtoAP56jwVdoCuOr1x5k0bc&__tn__=R]-R У МЗС РФ заявили про відсутність у Москви агресивних планів щодо України - Цензор.НЕТ 1066
показать весь комментарий
16.07.2020 13:00 Ответить
Щоб тицьнути в них 73,22% любітєлєй рашки.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:52 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 12:48 Ответить
Жодної агресії, операція пройде під гаслом "прінуждєніє к міру", може навіть міжнародна, за участю, наприклад армян і білорусів.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:48 Ответить
Ага. Мы товарищу ******* верим. То же самое он говорил когда захватывал крым и дамбас, что все ето ради мира. Ради *рузькогомира*
показать весь комментарий
16.07.2020 12:49 Ответить
Когда РФ говорит о мире нужно срочно заводить моторы танков и выдвигаться для обороны страны
показать весь комментарий
16.07.2020 12:50 Ответить
Естественно не может быть планов. У кацапов все спонтанно и , что характерно, с бодуна
показать весь комментарий
16.07.2020 12:50 Ответить
это он чтоб поиздеваться при случае готовит плацдарм себе, будет говорить типа Ну у нас, у МИДа планов не было никаких, но откуда я знал что такие планы есть в генштабе под грифом "секретно"????? Они большие мастера не только мародерить, убивать, фашиствовать, но и ИЗДЕАВАТЬСЯ
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
кто верит этим дебилам???????
показать весь комментарий
16.07.2020 12:51 Ответить
Бо зелюки здадуть все без бою.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:52 Ответить
Бойова бригада дякул не дасть їм цього зробити. ********* уже завели свої бойові дивани і рухаються на оборону українських кордонів.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:04 Ответить
Маю надію, що воїни, патріоти, яких ви призирливо нарікли *********** , стануть на захист України, як колись...
На таких як ви надії малої
показать весь комментарий
16.07.2020 13:16 Ответить
А ето те говорят о мире которые недавно расстреляли наших медиков перед етим заверив и Украину и ОБСЕ, что прекратят стрелять
показать весь комментарий
16.07.2020 12:52 Ответить
Типово "настамнет". Ага, повірили...
Навіть Помпео не вірить.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:52 Ответить
Этот чувак похоже решил п-здеть чисто чтобы во рту не завонялось.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:54 Ответить
это заявление делают те самые рашистские твари,которые н,,асрали и на Хелсинский акт,на Будапештскую бумагу и на бумагу,правонаступниками и правоприемниками,которой они обобрались решение верховного совета совка ,о передаче Крыма Украине ,,,
показать весь комментарий
16.07.2020 12:56 Ответить
угу....вам верить себя не уважать.
20 лет повторяли мантру о "братстве" и держали дулю в кармане....результат оттяпанные земли и 14.000 убитыми.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:58 Ответить
Значит,суки,нападут.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:59 Ответить
Они только обещают,можете у слуг спросить
показать весь комментарий
16.07.2020 13:01 Ответить
"Избавь нас, Боже, от таких друзей. Ну а с врагами справимся мы сами"
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
Может подписать какой-нибудь пакт?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
пакт Лаврова-Додона с секретным приложением о разделе Украины между кацапстаном и Молдавией?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:15 Ответить
*** та да! помним :
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
показать весь комментарий
16.07.2020 13:04 Ответить
Протрібно їх вислови розуміти навпаки.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:04 Ответить
Значит надо готовиться. Когда СССР бомбил Хельсинки, Молотов заявил что советские самолеты сбрасывали хлеб голодающим финнам. Лицемерные, лживые твари.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:05 Ответить
И весь мир сразу поверил!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:07 Ответить
ПНХ, рашистские мрази!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:09 Ответить
спокон веку эта нация была самой лживой и лицемерной,один лавруха своим фейсом яркий пример того,что на его пост ему на сегодня конкурентов нет,разве что жиртрест голубоглазый на опосля и с кем тут вообще контактировать ,что не сабж то уркаган,нет веры и не будет,разве,что нынешние "наши" правители ,да и рамбиновичи с бойкими...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:12 Ответить
Нацистская Германия в своё время делала такие заявления неоднократно. Перед каждой агрессией.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:13 Ответить
і сталінська касапія - також
показать весь комментарий
16.07.2020 14:00 Ответить
чикатилло заявил что он очень любит женщин и детей, что он филателеист и пацифист, что в жызни муху не абидил, и никого и впредь не собирается абижать....
показать весь комментарий
16.07.2020 13:17 Ответить
Гитлер был вегетарианцем, не пил и не курил.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:19 Ответить
Ой йой йой. Як то кажуть - Каялась свиня гімно їсти, біжить, а воно аж двое лежить. А саме кацапи це брехливі свині.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:17 Ответить
Конечно. Ничего личного, только бизнес.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:18 Ответить
Сралін теж казав, що немає агресивних планів щодо Германії, але Гітлер його випередив.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:58 Ответить
Ченгисханам нельзя верить!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:08 Ответить
Значить бути війні...
показать весь комментарий
16.07.2020 14:13 Ответить
тогда 100% готовятся твари.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:14 Ответить
Ворони миру, мля.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:51 Ответить
Рашамиду делать любые заявы, что дураку с горы скатиться. По заявам рашка вся белая и пушистая, а черные дела видят все здравомыслящие люди,
показать весь комментарий
16.07.2020 15:14 Ответить
Війна шлях обману: коли збираються напасти, демонструють миролюбність. Напади тоді , коли противник не готовий; рухай війська, когда він їх не очікує. Сунь Цзи.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
Мозга у вас собственного Нет!
Совести и души Нет!!
Человеческого облика Абсолютно Нет!!!
зерги ****ые..
показать весь комментарий
16.07.2020 16:54 Ответить
Ти думаєш ми МИД РФ зараз повіримо, після того як ви встаили ножа в спину.... брати ....?!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:33 Ответить
Скора у стада апосраных мардовских людоедов астануцца тока планы, де шкурку ат фака куринава достать.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:59 Ответить
Та ви що? І тут нам залишається тільки з'ясувати: що саме мають вони на увазі під словом агресія. Бо вони ще казали що Крим український, й вони цілком підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. А ось теперь таке. Це вони на внутрішній інформсмітник хочуть вкинути чи ще когось одурити?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:07 Ответить
Планы бывают разными, черными, белыми и кремлевско-красными.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:25 Ответить
Верх цинизма,лжи и бесстыдства! Россия уже убила на Донбассе десятки тысяч украинцев, а ее дипломаты утверждают,что у России "нет агрессивных замыслов" в отношении Украины.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:20 Ответить
 
 