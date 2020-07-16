Не надо спешить с продлением карантина надолго, продлеваем на месяц, но не больше, - Зеленский
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.
Об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать зависимо от развития ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не дольше", - сказал Глава государства.
В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цитаты великих людей.
Задолбала уже уже ЗЕленая зона с жабой во главе.
Источник: https://censor.net/n3208473
США має у 8 разів більше населення, ніж Україна. От як у нас зможуть виявляти по 7-8 тисяч нових випадків за добу - отоді можна буде почати думати, чи не закарантинити по-справжньому. Але позаяк для виявлення такої кількості інфікованих потрібно проводити у 6 разів більше тестів, Україні такий сценарій не загрожує.