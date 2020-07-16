РУС
Новости Коронавирус и карантин
Не надо спешить с продлением карантина надолго, продлеваем на месяц, но не больше, - Зеленский

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.

Об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать зависимо от развития ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не дольше", - сказал Глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Читайте также: Зеленский предлагает ввести налоговые льготы для проектов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Зеленский Владимир (21697) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+12
"Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не дольше".
цитаты великих людей.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:01 Ответить
+8
Надо просто перестать продлевать.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:17 Ответить
+7
какое отношение вообще имеет Вава к карантину, продлевать, не продлевать?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
"Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не дольше".
цитаты великих людей.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:01 Ответить
Зелогіка!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
Зепеда!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:06 Ответить
А там далі друга хвиля коронавірусу і знову повний карантин до якого ми досі не готові! Досі Україна не робить 100 тис. ПЦР тестів на добу, а без досягнення цього показника неможливо проводити тотальні перевірки і реально боротись з коронавірусом!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
какое отношение вообще имеет Вава к карантину, продлевать, не продлевать?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
Надо просто перестать продлевать.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:17 Ответить
Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, продовжуємо на місяць, але не більше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5886
показать весь комментарий
16.07.2020 13:39 Ответить
Ну, оно по-прежнему думает об Украине, как о проститутке.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:06 Ответить
Теперь зараженных с каждым днем будет меньше и меньше. Государев указ ! )
показать весь комментарий
16.07.2020 13:12 Ответить
Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, продовжуємо на місяць, але не більше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7633
показать весь комментарий
16.07.2020 13:39 Ответить
Ничтожный червь выдал очередной ничтожный перл
показать весь комментарий
16.07.2020 13:15 Ответить
ішак сказав, стєпанов сдєлав.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:15 Ответить
регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую".
Задолбала уже уже ЗЕленая зона с жабой во главе.
Источник: https://censor.net/n3208473
показать весь комментарий
16.07.2020 13:16 Ответить
А через месяц что все рассосется??
показать весь комментарий
16.07.2020 13:17 Ответить
Ага, в духе "оно попустит если не скрутит.."
показать весь комментарий
16.07.2020 13:22 Ответить
как только продадут все маски закупленные в Китае, сразу эпидемия закончится.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:44 Ответить
Если из всего населения только 20 млн человек в стране одеть в маски, то при условии продажи только одной маски в день и примерной стоимости одной в 10 грн, ежедневный доход будет 200 млн. грн. И умножив эту сумму на количество дней принудительного ношения масок получим доход, который не снился даже наркобаронам. А если учтем то, что маску рекомендуют сменять не реже, чем через 2 часа, то сумма будет вообще умопомрачительная. А если сюда прибавить продажу и принудительное внедрение санитайзеров, электронных термометров, то доход еще увеличится.Именно поэтому, а не за вероятность «распространения» ковид, и хотят всех прессовать штрафами, особенно бизнес, который вынуждают закупать сразу большие партии этого «антиковидного» товара. Видимо также поэтому продлевают еще на месяц и дурантин.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
Та куди вже тепер спішить... Он у Штатах тільки за один день нових корононосців прибуває більше, ніж українським короноборцям вдалося виявити за весь період карантину. І нічьо ...
США має у 8 разів більше населення, ніж Україна. От як у нас зможуть виявляти по 7-8 тисяч нових випадків за добу - отоді можна буде почати думати, чи не закарантинити по-справжньому. Але позаяк для виявлення такої кількості інфікованих потрібно проводити у 6 разів більше тестів, Україні такий сценарій не загрожує.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:26 Ответить
Крыска - универсал: и спец. пл тураператорам, и инфекционист и пианист...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:33 Ответить
Ну пианист он честно сказать не очень...а вот как писюанист то да...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:36 Ответить
Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, продовжуємо на місяць, але не більше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5170
показать весь комментарий
16.07.2020 13:42 Ответить
кожного дня я чую і читаю новини, що волосся на голові дибом стає.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:10 Ответить
 
 