Не надо спешить с продлением карантина надолго, продлеваем на месяц, но не больше, - Зеленский

Об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать зависимо от развития ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не дольше", - сказал Глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

