РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
19 888 20

Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Обучение в школах при адаптивном карантине может отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

 Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Исходя из эпидемической ситуации, страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Делить будут до районного уровня и города областного значения, уточнил на заседании комитета главный санврач Виктор Ляшко. Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах красной зоны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Наши дети 1 сентября должны пойти в школу", - Степанов

Сейчас правительство рассматривает три сценария на начало ученого года:

1. Низкая заболеваемость – школы работают в обычном режиме

2. Высокая – полностью дистанционное обучение

3. Средняя – смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).

В Кабмине прогнозируют, что наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:

- Отмена массовых мероприятий и экскурсий;

- Собрания педколлективов - в дистанционной форме;

- Недопущение скопления большого количества людей;

- Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста;

- Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение;

- Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения;

- Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой;

- Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19;

- Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться;

- В случае вспышки заболеваемости учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).

Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября 01
Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября 02

Автор: 

ВР (29396) карантин (16729) школа (3034) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Заставь дурака богу молиться...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:10 Ответить
+6
Страна давно поделена на зоны.... зоны влияния олигархов-нянь.... чьи интересы в первую очередь охраняются на всех уровнях власти и закона...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:14 Ответить
+5
На какой зоне дети Зеленского будут учиться?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заставь дурака богу молиться...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:10 Ответить
Страна давно поделена на зоны.... зоны влияния олигархов-нянь.... чьи интересы в первую очередь охраняются на всех уровнях власти и закона...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:14 Ответить
"Занятия на свежем воздухе" - типа: отопление в школах отключат?
Нынешние школьники и так в большинстве не блещут ни умом, ни знаниями, ни воспитанием("спасибо" их родителям - многие полностью забили на их воспитание и вообще "наличие"), а с таким подходом к их обучению - через пару лет надо будет открывать ликбезы.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:19 Ответить
На какой зоне дети Зеленского будут учиться?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:19 Ответить
...бане зєбидло з дурним ішаком знищує освіту.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:20 Ответить
на какие еще "зоны"
показать весь комментарий
16.07.2020 13:29 Ответить
Какой бедный язык у журналистов. Как не лагерь, так зона...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:32 Ответить
так то не журналисты))) а "Комітет Верховної Ради....")))))) Граматеи......)))))
показать весь комментарий
16.07.2020 13:47 Ответить
С украинскими школами понятно, а как будет происходить обучение в Украине https://ujew.com.ua/kategorii-obektov/yevreyskoe-obrazovanie?region=84&city=0&category=405&search= в еврейских детских садиках, школах, колледжах и институтах?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:42 Ответить
от убогая зелень: "зони"....
показать весь комментарий
16.07.2020 13:46 Ответить
писали бы сразу "гетто"... а то зоны....
Над нашей зоной пролетают
Тают в синем небе журавли
показать весь комментарий
16.07.2020 13:50 Ответить
Позабавило "разделение потоков школьников". Как вы это сделаете?

Країну поділять на зони, заняття на свіжому повітрі і без масових заходів: у Раді розповіли, як працюватимуть школи з 1 вересня - Цензор.НЕТ 4212
показать весь комментарий
16.07.2020 13:55 Ответить
Дурдом или цирк?
Сделайте опрос среди учеников: Как хотите учиться, дистанционно или ходить в школу?
Кто захочет, пусть ходит. Проблема с перенаселением школ решится само собой.
И еще плюс, можно будет иметь одного учителя по каждому предмету на всю страну, и на один год. Со следующего года сохранятся записи предыдущего.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:59 Ответить
99,9856999046% школьников согласится добровольно пойти в школу только в одном случае:

если дома им выключат вайфай
показать весь комментарий
16.07.2020 14:06 Ответить
Есть еще мобильный. А по вай фаю они учатся, отключать нельзя.
Вы ошибаетесь насчет 99,98. У нас во дворе школа, провели подобный опрос. Около 40% против дистанционного обучения. Был анонимный опрос учащихся, не родителей или учителей.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:14 Ответить
может, эти 40% имели в виду, что они против какого-либо обучения вообще, включая даже дистанционное? )
Сегодняшним детям трудно ясно выразить словами свои мысли)
показать весь комментарий
16.07.2020 14:16 Ответить
Школа коммерческая. Большинство детей уже знают, куда пойдут дальше.
Стране нужны каменщики, дворники ... им не нужны высшая математика, химия ...
С другой стороны, 80% выпускников ВУЗов не работают по специальности. Зачем они учились?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:56 Ответить
Учились чтобы не работать каменщиками, дворниками...
показать весь комментарий
17.07.2020 08:06 Ответить
Ну, хоть деньги на занавески не надо будет сдавать.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:07 Ответить
Раньше в зонах зеки сидели а теперь дети будут учиться ! Зона усиленного режима , зона обычного режима а если хорошо себя ведешь то можна и УДО получить ! Вы думаете они просто так термины подбирают ? Зато как красиво звучить - зона !
показать весь комментарий
16.07.2020 19:06 Ответить
 
 