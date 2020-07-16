Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
Обучение в школах при адаптивном карантине может отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Исходя из эпидемической ситуации, страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Делить будут до районного уровня и города областного значения, уточнил на заседании комитета главный санврач Виктор Ляшко. Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах красной зоны.
Сейчас правительство рассматривает три сценария на начало ученого года:
1. Низкая заболеваемость – школы работают в обычном режиме
2. Высокая – полностью дистанционное обучение
3. Средняя – смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).
В Кабмине прогнозируют, что наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:
- Отмена массовых мероприятий и экскурсий;
- Собрания педколлективов - в дистанционной форме;
- Недопущение скопления большого количества людей;
- Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
- Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение;
- Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения;
- Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой;
- Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19;
- Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться;
- В случае вспышки заболеваемости учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).
