Новости Языковой вопрос
4 264 42

До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук

До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, -

Верховная Рада вероятно не успеет рассмотреть законопроект об изменениях в закон об обучении на государственном языке в учебных заведениях (№2362) нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского.

 Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Думаю, что к нему (законопроекту Бужанского. - Ред) вряд ли дойдет очередь по голосованию, он осенью уже не будет актуален, то есть его не будет смысла выносить на рассмотрение четвертой сессии парламента. Если все же он будет проголосован, то у меня ощущение, что будет много голосов, чтобы его отклонить большинством голосов в зале", - сказала Кравчук.

Напомним, на площади Конституции в центре Киева продолжается митинг в защиту украинского языка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный, и я его полностью поддерживаю"

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике законопроект не поддержал.

Автор законопроекта №2362 предлагает пролонгировать срок права получения образования на языке национального меньшинства, который не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года и исключить "дискриминационную норму, которая предоставляет привилегированное положение языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского союза".

ВР (29396) законопроект (3273) язык (3787) Бужанский Максим (105) Кравчук Евгения (368)
+11
показать весь комментарий
16.07.2020 13:44 Ответить
+10
До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8997
показать весь комментарий
16.07.2020 13:44 Ответить
+9
Я не дуже вірю в те, що 5-та колона на цьому заспокоїться...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:18 Ответить
А шо осенью? Дерьмаки присоединят Украину к денеер?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:14 Ответить
Осенью, 1 сентября, будет полный переход обучения на украинский язык, а закон ватника бужанского требует отсрочить переход. Поэтому, если переход состоится, то закон утратит смысл.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:16 Ответить
Ну и? Типа нельзя принять закон про перевод обратно.
Проблема там в бужанских-дубинских-зеленских. И она никуда не денется осенью.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:20 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 13:44 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 13:44 Ответить
А також, щоб усі євреї вивчили ідіш.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:46 Ответить
.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:14 Ответить
Ви гниди ссучені, коли просто крадете або тупите вас терплять, а за мову буде бо-бо.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:16 Ответить
Я не дуже вірю в те, що 5-та колона на цьому заспокоїться...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:18 Ответить
Короче, или Бужанского отправят к Бузине, или ишак сдохнет.....
показать весь комментарий
16.07.2020 13:18 Ответить
Сподіваюсь, що до осені "неактуальними" будуть і сам Бужанський, і навіть їхній Зелений Шехв!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:19 Ответить
бужанского привел к власти лично зеленский. поэтому на квартальном клоуне лежит ответственность за тот украинофобский шабаш, который сейчас просиходит в раде.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:20 Ответить
Зеленского избрал Юго-Восток и Центр Украины, где говорят в основном на русском. Неголосование за этот закон только уменьшит и так призрачные шансы СН получить достойный результат на местных выборах в тех регионах. А на Западе за них и так не проголосуют. Зеленский вроде не лох, но в качестве советников набрал или идиотов или врагов. Мой прогноз - его правление закончится очередным майданом или импичментом, а людей выведут на улицы объединенная оппозиция в виде Тимошенко, Медведчука и Порошенка.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:27 Ответить
Брехня, бо з медведчуком можуть об'єднатися лише українофоби із слуг народу.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:33 Ответить
Посмотри порошенковские и медведчуковские каналы - на Зеленского льется говно одинаково, с той лишь разницей, что одни его считают агентом Путина, а другие - Запада. Когда нужно будет его сносить все названные мною объединятся без труда. По сути они никогда и не разъединялись (одна шайка-лейка). Просто у каждого своя ниша по засеранию мозгов пиплу.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:57 Ответить
У Порошенка 5 канал.
Ну і що там ллється? Те, що зеленський зруйнував все, до чого дотягнувся, а дотягнувся від вже до всього, то це констатація факту, яку може заперечувати лише упоротий прихильник бубАчки.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:01 Ответить
Брехня в тому, що Порошенко має українофобські цілі, які має Медведчук. А от Бужанський дійсно має подібні українофобські цілі та є слугою народу. Також опзж використовує справжні помилки і злочини слуг народу для досягнення своїх політичних цілей. Тому не треба брехати про об'єднання опзж і Порошенка.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:04 Ответить
Тимошенко. Разом подали позов, на користь "газпрому". Та й регулярно голосують дружно, тимошенко, мертвечук та "слуги"
показать весь комментарий
16.07.2020 14:04 Ответить
За поддержку подобных инициатив "слугам" яйки поотбивают . Как киевлянин утверждаю .
показать весь комментарий
16.07.2020 13:36 Ответить
Чому ж бужанському досі не відбили?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
Не знаю, яка з мене балерина, та точно знаю, що ви хріновий прогнозист, який ні на йоту не товаришує з логікою. Я про ваш варіант опозиції.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:58 Ответить
Я и не претендую на суперточность. Поживем - увидим. Тимошенко с Медведчуком уже не раз объединялась. А Порошенко с ним все последние 5 лет контачил.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:05 Ответить
Контачил, це як? Спілкувався? Було. Меркель, на прохання фуйла, запропонувала мертвечука в "перемовники". Тимошенко- голова парламентської фракції.
Тут інший конгломерат.
Фуйло - ( його представники) мертвечук, бойко + Коломойський - ( його представники) тимошенко, зеленський.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:00 Ответить
До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5955
показать весь комментарий
16.07.2020 13:27 Ответить
Никто не Запрещает говорить на русском , а Украинский должен знать каждый как Мова общения у нас есть и румыны и татары и венгры , а к стати они венгры не знают не украинского не русского , и как спросить об чем то вопрос.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:28 Ответить
Бужанський є рсправжнім українофобом. В яких партіях є українофоби? Правильно, що слуга народу і опзж є українофобськими партіями.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:31 Ответить
А Бужанський яким чином до Порошенка?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:35 Ответить
Ніяким. У зебілів і ватанів, все через "ж"
показать весь комментарий
16.07.2020 13:53 Ответить
Це той самий випадок, коли Власенко спеціально бреше і заплутує людей.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:00 Ответить
Здохни, кацапська мразото....
показать весь комментарий
16.07.2020 13:37 Ответить
Відволікли увагу від ватних призначень зеленського
показать весь комментарий
16.07.2020 13:52 Ответить
"До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук" - а что будет осенью, опять Майдан, опять Небесная сотня и встреча в Ростове-на-Дону?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:12 Ответить
Вот и чудненько 😠
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
Щось задумали "зелені" потвори. Думають обдурити, за хвилинку прийняти, коли розійдеться народ. Не вийде, бо і вдома відшукають. Це не те питання, щоб українці заспокоїлись.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:31 Ответить
Осенью,после выборов,будет дкйствительно неактуален.
До следующих выборов.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:09 Ответить
Треба екзамен для кандідатів.Якщо 200 слів за хвилину не прочитав,то нема чого йти у депутати.Досить у владу пускати чужого.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:20 Ответить
А вежливый совок разумков сказал, что при демократии все имеют права, даже предатели, типа совкового хама из пятой колонны беса путлера, бужанского, причем одного из главных демократов благодаря таким вежливым совкам, идет полным ходом реванш антиукраинских нахрапистых сил.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:40 Ответить
бужанскій член правоохоронного комітету, а якісь пропозиції щодо покращення восконалення правоохоронної діяльності він подав, чи тільки відкати отримує?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:17 Ответить
 
 