До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада вероятно не успеет рассмотреть законопроект об изменениях в закон об обучении на государственном языке в учебных заведениях (№2362) нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Думаю, что к нему (законопроекту Бужанского. - Ред) вряд ли дойдет очередь по голосованию, он осенью уже не будет актуален, то есть его не будет смысла выносить на рассмотрение четвертой сессии парламента. Если все же он будет проголосован, то у меня ощущение, что будет много голосов, чтобы его отклонить большинством голосов в зале", - сказала Кравчук.
Напомним, на площади Конституции в центре Киева продолжается митинг в защиту украинского языка.
Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике законопроект не поддержал.
Автор законопроекта №2362 предлагает пролонгировать срок права получения образования на языке национального меньшинства, который не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года и исключить "дискриминационную норму, которая предоставляет привилегированное положение языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского союза".
Проблема там в бужанских-дубинских-зеленских. И она никуда не денется осенью.
Ну і що там ллється? Те, що зеленський зруйнував все, до чого дотягнувся, а дотягнувся від вже до всього, то це констатація факту, яку може заперечувати лише упоротий прихильник бубАчки.
Тут інший конгломерат.
Фуйло - ( його представники) мертвечук, бойко + Коломойський - ( його представники) тимошенко, зеленський.
До следующих выборов.