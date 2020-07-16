"Газпром" повысит цены на газ для россиян, чтобы компенсировать экспортные потери ресурсодобывающих компаний

Цены на газ для россиян будут повышены.

Это объявил на телефонной конференции во вторник глава департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Алексей Андреев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finanz.ru.

По его словам, решение об индексации тарифов уже "принято и находится в стадии оформления".

Вопрос был "отработан" с регулирующими органами, сообщил Андреев, добавив, что также обсуждается повышение тарифов на транспортировку газа, но решения пока нет.

Отмечается, что накопленным итогом за последние три года газ для россиян подорожал на 8%, с 2014 года - почти на 20%.

Повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса производится, чтобы компенсировать потери "Газпрома" на внешнем рынке, где цены на газ резко упали, указывает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

В июне "Газпром" продавал топливо в Европу по 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки безубыточности для компании, которую Fitch оценивает в 105 долларов за тысячу кубов. По итогам второго квартала экспортные доходы "Газпрома" рухнули до минимума за 18 лет. Компания получила 3,5 млрд долларов от зарубежных покупателей - втрое меньше, чем за тот же период год назад.