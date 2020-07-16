"Газпром" повысит цены на газ для россиян, чтобы компенсировать экспортные потери ресурсодобывающих компаний
Цены на газ для россиян будут повышены.
Это объявил на телефонной конференции во вторник глава департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Алексей Андреев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finanz.ru.
По его словам, решение об индексации тарифов уже "принято и находится в стадии оформления".
Вопрос был "отработан" с регулирующими органами, сообщил Андреев, добавив, что также обсуждается повышение тарифов на транспортировку газа, но решения пока нет.
Отмечается, что накопленным итогом за последние три года газ для россиян подорожал на 8%, с 2014 года - почти на 20%.
Повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса производится, чтобы компенсировать потери "Газпрома" на внешнем рынке, где цены на газ резко упали, указывает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.
В июне "Газпром" продавал топливо в Европу по 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки безубыточности для компании, которую Fitch оценивает в 105 долларов за тысячу кубов. По итогам второго квартала экспортные доходы "Газпрома" рухнули до минимума за 18 лет. Компания получила 3,5 млрд долларов от зарубежных покупателей - втрое меньше, чем за тот же период год назад.
валежник цены поднять
В Литве с 1 июля электричество для населения подешевеет на 8%, а газ на 15-23%.
В России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Несмотря на последствия от эпидемии коронавируса и на сокращение доходов граждан. Проголосовали за поправки в Конституцию и сразу как хорошо жить стало
одни прорывы и победы )))))
• Россия занимает первое место по уровню социального неравенства - 1% населения принадлежит 74,5% богатств страны.
• В России ~18 млн живут за чертой бедности. Причем в стране существует уникальное социальное явление - работающие бедные.
• Уровень газификации в энергетической сверхдержаве, которая является лидером по экспорту газа, составляет 70%
• Более 80% россиян не имеют загранпаспорта и никогда не были за границей.
• 27,6% граждан не имеют доступа к централизованной канализации и пользуются выгребными ямами.
•
Вот это правильно! Вот это одобрямс! Тем более, что страна богатая - с колен встает... среднего класса с доходом в 17000 р. - как говна за баней... да и Путинский прорыв со дня на день случится...
----
По данным ООН, около 60% людей в Украине живут за чертой бедности, которая определяется как фактический прожиточный минимум
Об этом говорится в выводах Доклада о состоянии человеческого развития за 2016 год под названием Человеческое развитие для всех и каждого, который Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) обнародовала 21 марта в Стокгольме (Швеция), и который было представлен в Киеве 30 марта, сообщается на http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2017/03/30/too-many-lives-scarcely-touched-by-human-development-progress-un-report-finds/ сайте ПРООН в Украине .
---
"Уровень газификации" - вообще ниочем. возьмем норвегии, основного поставщика газа в европе - там всего 9%!!! (девять)
---
канализация. 28% это выглядит по-европейски. украина - 43% не имеют центральной канализации. 10% сельских школ с туалета на улице типо сортир.
---
77% украинцев не были за рубежом ни разу. А украинцев, побывавших дальше России, Египта и Турции - например в странах ЕС, США или Канаде, - 17%