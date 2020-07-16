РУС
"Газпром" повысит цены на газ для россиян, чтобы компенсировать экспортные потери ресурсодобывающих компаний

Цены на газ для россиян будут повышены.

Это объявил на телефонной конференции во вторник глава департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Алексей Андреев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finanz.ru.

По его словам, решение об индексации тарифов уже "принято и находится в стадии оформления".

Вопрос был "отработан" с регулирующими органами, сообщил Андреев, добавив, что также обсуждается повышение тарифов на транспортировку газа, но решения пока нет.

Отмечается, что накопленным итогом за последние три года газ для россиян подорожал на 8%, с 2014 года - почти на 20%.

Смотрите также: Вахтовики, строящие российский газопровод "Сила Сибири", устроили погром, требуя выплатить зарплату. "Росгвардейцы", прибывшие на подавление бунта, сбежали. ВИДЕО

Повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса производится, чтобы компенсировать потери "Газпрома" на внешнем рынке, где цены на газ резко упали, указывает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

В июне "Газпром" продавал топливо в Европу по 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки безубыточности для компании, которую Fitch оценивает в 105 долларов за тысячу кубов. По итогам второго квартала экспортные доходы "Газпрома" рухнули до минимума за 18 лет. Компания получила 3,5 млрд долларов от зарубежных покупателей - втрое меньше, чем за тот же период год назад.

Газ (10254) Газпром (3186) россия (96953) экспорт (885)
+17
Пусть повышают, никакие фошизды и биндераффтсы против не будут
16.07.2020 13:34 Ответить
16.07.2020 13:34 Ответить
+17
Я конечно их с этим поздравляю, НО не забывайте, о том, что ОПГ "Враг народа" во главе со своим паханом Беней и его шестёркой ЗЕ, практически угробили самую дешевую электроэнергию от АЭС и с 1 августа повысят нам тариф на 54%.
16.07.2020 13:38 Ответить
16.07.2020 13:38 Ответить
+17
А вам, даунам, МИРОВОЕ ПАДЕНИЕ на нефть и газ ни о чём не говорит? или это Порох искусственно держал ВЕСЬ газовый рынок планеты на таких ценах, а пришло оно, борцун ЗЕ, и всех во всем мире заставил опустить цена?
Воистину, московиты и ЗеДятелы не излечимы.
16.07.2020 13:52 Ответить
16.07.2020 13:52 Ответить
v rosiji 90% vsex zytelej goladajut toze ponaitno.V Litve ja neslysal ne odnogo stob golodal pensioner im i pomoc dajut jesli malyje pensiji produktami takze
16.07.2020 20:51 Ответить
16.07.2020 20:51 Ответить
ссылку где про 90% говорится?
16.07.2020 20:53 Ответить
16.07.2020 20:53 Ответить
8% за 3 года, это считай стабильная цена и она не зависит от цен на европейсих хабах в отличии от украинских тарифов.
16.07.2020 13:53 Ответить
16.07.2020 13:53 Ответить
путінпрізідєнтміраааааа!!! урааа!!!
16.07.2020 13:53 Ответить
16.07.2020 13:53 Ответить
16.07.2020 13:55 Ответить
16.07.2020 13:55 Ответить
не забудьте на
валежник цены поднять
16.07.2020 14:00 Ответить
16.07.2020 14:00 Ответить
16.07.2020 14:09 Ответить
16.07.2020 14:09 Ответить
наконец то сбича мечт
16.07.2020 17:16 Ответить
16.07.2020 17:16 Ответить
В Польше с 1 июля цена бытового газа для населения понижается на 10,5%.
В Литве с 1 июля электричество для населения подешевеет на 8%, а газ на 15-23%.
В России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Несмотря на последствия от эпидемии коронавируса и на сокращение доходов граждан. Проголосовали за поправки в Конституцию и сразу как хорошо жить стало

одни прорывы и победы )))))
16.07.2020 14:11 Ответить
16.07.2020 14:11 Ответить
Жить стало лучше,жить стало веселей !!))
16.07.2020 14:16 Ответить
16.07.2020 14:16 Ответить
Есть что отпраздновать:
• Россия занимает первое место по уровню социального неравенства - 1% населения принадлежит 74,5% богатств страны.
• В России ~18 млн живут за чертой бедности. Причем в стране существует уникальное социальное явление - работающие бедные.
• Уровень газификации в энергетической сверхдержаве, которая является лидером по экспорту газа, составляет 70%
• Более 80% россиян не имеют загранпаспорта и никогда не были за границей.
• 27,6% граждан не имеют доступа к централизованной канализации и пользуются выгребными ямами.

Вот это правильно! Вот это одобрямс! Тем более, что страна богатая - с колен встает... среднего класса с доходом в 17000 р. - как говна за баней... да и Путинский прорыв со дня на день случится...
16.07.2020 14:15 Ответить
16.07.2020 14:15 Ответить
Им довольно забавно было бы читать такое со стороны жителей Украины, у нас ведь ситуация мало чем отличается, может разве что газификация повыше.
16.07.2020 14:46 Ответить
16.07.2020 14:46 Ответить
"В России ~18 млн живут за чертой бедности"
----
По данным ООН, около 60% людей в Украине живут за чертой бедности, которая определяется как фактический прожиточный минимум
Об этом говорится в выводах Доклада о состоянии человеческого развития за 2016 год под названием Человеческое развитие для всех и каждого, который Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) обнародовала 21 марта в Стокгольме (Швеция), и который было представлен в Киеве 30 марта, сообщается на http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2017/03/30/too-many-lives-scarcely-touched-by-human-development-progress-un-report-finds/ сайте ПРООН в Украине .
---
"Уровень газификации" - вообще ниочем. возьмем норвегии, основного поставщика газа в европе - там всего 9%!!! (девять)
---
канализация. 28% это выглядит по-европейски. украина - 43% не имеют центральной канализации. 10% сельских школ с туалета на улице типо сортир.
---
77% украинцев не были за рубежом ни разу. А украинцев, побывавших дальше России, Египта и Турции - например в странах ЕС, США или Канаде, - 17%
16.07.2020 15:17 Ответить
16.07.2020 15:17 Ответить
Да пох...
16.07.2020 14:20 Ответить
16.07.2020 14:20 Ответить
Для кацапов этот ХазБром-"нациАнальное достояние",пускай платят.
16.07.2020 14:20 Ответить
16.07.2020 14:20 Ответить
А раніше за наш рахунок вирішували всі свої питання. Німцям продавали по 200 доларів, а нам за 450 - по "братські"
16.07.2020 14:32 Ответить
16.07.2020 14:32 Ответить
4 млрд$usa фєдєрасти витрачають ЩОРІЧНО на окуповані теріторії та ще1-1.2млрд на проекти пов'язані з окупованими теріторіями на 7млрд в рік ВПАЛИ прибутки фєдєрастії,а ще в 2015р їх примусили сплатити 200млрд боргів без рефінасування(залишилось ще 500млрд боргів) І ВЖЕ НЕВДОВЗІ черги за ковбасою.. але вже не по 2.20 а по 750 дерев'яних за кіло
16.07.2020 14:34 Ответить
16.07.2020 14:34 Ответить
"Газпром" підвищить ціни на газ для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній - Цензор.НЕТ 2057
16.07.2020 15:25 Ответить
16.07.2020 15:25 Ответить
Кацапам пох цены на газ , им валежник разрешили собирать и коровьи кизяки
16.07.2020 16:03 Ответить
16.07.2020 16:03 Ответить
