Евросоюз выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ

Украинское правительство и Европейский Союз подписали три соглашения о предоставлении финансовой помощи в размере 105 млн евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте представительства ЕС в Украине.

"13 июля 2020 Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, от имени правительства Украины подписала три финансовых соглашения между Европейским Союзом и Украиной в рамках годовой программы действий для Украины на 2020 год. Пакет в размере 105 млн евро направлен на поддержку украинских малых и средних предприятий (МСП), развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, а также поддержку органов государственной власти Украины в выполнении ключевых реформ и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зоны свободной торговли. Эти программы также будут способствовать смягчению социально-экономического воздействия пандемии COVID-19 в Украине и обеспечат дальнейшую поддержку сектора здравоохранения", - сказано в сообщении.

"Продолжение сотрудничества в реализации программы реформ в Украине, а также солидарность перед лицом глобального кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, особенно важны в эти нелегкие времена. Именно поэтому ЕС выделяет 105 млн евро на поддержку Украины в пределах нашей Годовой программы действий на 2020 год. Этот пакет будет включать три приоритетных направления, а именно: поддержку малых и средних предприятий, малых фермерских хозяйств и помощь в реализации комплексной программы реформ в Украине, в том числе по системе здравоохранения. Это часть нашего пакета помощи Украине в ответ на пандемию COVID-19 в размере 190 млн евро", - сказал посол Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине.

В частности, финансовые соглашения предусматривают:

- 60 млн евро на реформирование органами государственной власти Украины таких приоритетных отраслей, как здравоохранение, социальная политика, финансовый сектор, транспорт. Эти реформы будут направлены на гармонизацию законодательства Украины с нормами ЕС. Целевая помощь в размере 6,7 млн евро будет направлена ​​на модернизацию системы здравоохранения, а также укрепление способности Министерства здравоохранения управлять, координировать и мониторить проведение реформ.

- 25 млн евро на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Ключевыми элементами станут улучшение доступа к кредитам для малых фермерских хозяйств по всей Украине в рамках программы EU4Business и приближение законодательства Украины к нормам ЕС в соответствии с УВЗСТ. Программа будет способствовать становлению конкурентным и ориентированным на развитие сельскохозяйственного сектора, прозрачного управления сельхозресурсов, в том числе земельными, а также устойчивому развитию сельских регионов Украины в целом.

- 20 млн евро на поддержку малых и средних предприятий Украины в рамках программы EU4Business. Это будет способствовать лучшей бизнес-среде благодаря приведению законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, доступу к кредитам для модернизации бизнеса, консультированию международных и отечественных экспертов по развитию предпринимательских навыков, выхода на рынки ЕС и всего мира. В общем это направление будет способствовать устойчивому и сбалансированному экономическому росту в Украине, лучшей производительности, высокой занятости и сокращению бедности.

Второй пакет помощи ЕС Украине в 2020 году, который сейчас готовится, будет сосредоточен на гражданском обществе, усилении устойчивости уязвимых регионов и "Европейском зеленом соглашении".

"Украина является приоритетным партнером Европейского Союза. ЕС поддерживает Украину для обеспечения стабильного, богатого и демократического будущего для ее граждан и непреклонен в своей поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Подписание Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, в 2014 году открыло новую главу в отношениях ЕС и Украины. Реализация Соглашения означает более тесное сотрудничество в сфере политики и безопасности и постепенную экономическую интеграцию Украины в единый рынок ЕС. Соглашение также предлагает дорожную карту реформ в Украине, в частности внедрение европейских стандартов и лучших практик, сближение граждан Украины и ЕС, а также создание условий, чтобы украинские компании могли конкурировать на европейских и мировых рынках.

Чтобы помочь Украине в этом, ЕС и европейские финансовые учреждения с 2014 года привлекли более 15 млрд евро грантов и кредитов для стабилизации экономики Украины, поддержки комплексных реформ и улучшения жизни ее граждан.

В ответ на пандемию COVID-19 ЕС мобилизовал пакет помощи Украине в размере 190 млн евро", - напомнили в представительстве ЕС.