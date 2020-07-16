РУС
1 301 24

Евросоюз выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ

Украинское правительство и Европейский Союз подписали три соглашения о предоставлении финансовой помощи в размере 105 млн евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте представительства ЕС в Украине.

"13 июля 2020 Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, от имени правительства Украины подписала три финансовых соглашения между Европейским Союзом и Украиной в рамках годовой программы действий для Украины на 2020 год. Пакет в размере 105 млн евро направлен на поддержку украинских малых и средних предприятий (МСП), развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, а также поддержку органов государственной власти Украины в выполнении ключевых реформ и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зоны свободной торговли. Эти программы также будут способствовать смягчению социально-экономического воздействия пандемии COVID-19 в Украине и обеспечат дальнейшую поддержку сектора здравоохранения", - сказано в сообщении.

"Продолжение сотрудничества в реализации программы реформ в Украине, а также солидарность перед лицом глобального кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, особенно важны в эти нелегкие времена. Именно поэтому ЕС выделяет 105 млн евро на поддержку Украины в пределах нашей Годовой программы действий на 2020 год. Этот пакет будет включать три приоритетных направления, а именно: поддержку малых и средних предприятий, малых фермерских хозяйств и помощь в реализации комплексной программы реформ в Украине, в том числе по системе здравоохранения. Это часть нашего пакета помощи Украине в ответ на пандемию COVID-19 в размере 190 млн евро", - сказал посол Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина точно станет членом Евросоюза - это лишь вопрос времени, - вице-премьер Стефанишина

В частности, финансовые соглашения предусматривают:

- 60 млн евро на реформирование органами государственной власти Украины таких приоритетных отраслей, как здравоохранение, социальная политика, финансовый сектор, транспорт. Эти реформы будут направлены на гармонизацию законодательства Украины с нормами ЕС. Целевая помощь в размере 6,7 млн евро будет направлена ​​на модернизацию системы здравоохранения, а также укрепление способности Министерства здравоохранения управлять, координировать и мониторить проведение реформ.

- 25 млн евро на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Ключевыми элементами станут улучшение доступа к кредитам для малых фермерских хозяйств по всей Украине в рамках программы EU4Business и приближение законодательства Украины к нормам ЕС в соответствии с УВЗСТ. Программа будет способствовать становлению конкурентным и ориентированным на развитие сельскохозяйственного сектора, прозрачного управления сельхозресурсов, в том числе земельными, а также устойчивому развитию сельских регионов Украины в целом.

- 20 млн евро на поддержку малых и средних предприятий Украины в рамках программы EU4Business. Это будет способствовать лучшей бизнес-среде благодаря приведению законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, доступу к кредитам для модернизации бизнеса, консультированию международных и отечественных экспертов по развитию предпринимательских навыков, выхода на рынки ЕС и всего мира. В общем это направление будет способствовать устойчивому и сбалансированному экономическому росту в Украине, лучшей производительности, высокой занятости и сокращению бедности.

Второй пакет помощи ЕС Украине в 2020 году, который сейчас готовится, будет сосредоточен на гражданском обществе, усилении устойчивости уязвимых регионов и "Европейском зеленом соглашении".

"Украина является приоритетным партнером Европейского Союза. ЕС поддерживает Украину для обеспечения стабильного, богатого и демократического будущего для ее граждан и непреклонен в своей поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Подписание Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, в 2014 году открыло новую главу в отношениях ЕС и Украины. Реализация Соглашения означает более тесное сотрудничество в сфере политики и безопасности и постепенную экономическую интеграцию Украины в единый рынок ЕС. Соглашение также предлагает дорожную карту реформ в Украине, в частности внедрение европейских стандартов и лучших практик, сближение граждан Украины и ЕС, а также создание условий, чтобы украинские компании могли конкурировать на европейских и мировых рынках.

Чтобы помочь Украине в этом, ЕС и европейские финансовые учреждения с 2014 года привлекли более 15 млрд евро грантов и кредитов для стабилизации экономики Украины, поддержки комплексных реформ и улучшения жизни ее граждан.

В ответ на пандемию COVID-19 ЕС мобилизовал пакет помощи Украине в размере 190 млн евро", - напомнили в представительстве ЕС.

+4
Зелені миші готові?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:45 Ответить
+3
Малый бизнес КАЛОмойского благодарен ЕС за поддержку.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:43 Ответить
+3
пфф... 105млн. бубачка за неделю столько проедает
показать весь комментарий
16.07.2020 13:44 Ответить
16.07.2020 13:43 Ответить
16.07.2020 13:43 Ответить
16.07.2020 13:43 Ответить
16.07.2020 13:44 Ответить
16.07.2020 13:44 Ответить
16.07.2020 13:45 Ответить
*****..ть - Всегда готовы!
показать весь комментарий
16.07.2020 13:50 Ответить
beni i axmetki xvatyt,a drugoje nevazno
показать весь комментарий
16.07.2020 13:46 Ответить
Другое,за пять лет,своё взяло.
И ещё хочет.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:17 Ответить
"на днях" (с) - дата 24.01.2018
Ванька, водки здесь нет, иди домой.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:04 Ответить
Это набор букв. 12 миллионов долларов дивидендов - по каким законам и нормам нельзя платить? Если ты не знаешь, но Рошен продается по всей Европе и не только.

Внутренние офшоры? Серьезно? В таком случае кошелек моей жены - это тоже "своего рода внутренний офшор"
Текст с претензией на что то серьезное, но по факту - набор бессмысленных предложений.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:10 Ответить
Хіба у Бені малий бізнес?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:48 Ответить
А может уже хватит уже наших *бизнесменов* поддерживать? Знаем мы етих бизнесменов в лицо или скорее в харю
показать весь комментарий
16.07.2020 13:58 Ответить
Ти ж обрав чесну владу з новими ліцамі. Чому скиглиш?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:03 Ответить
Точно такие же лица как и перед етим были. Да большинство лиц и не поменялось, только футболки вывернули
показать весь комментарий
16.07.2020 14:14 Ответить
В стране Дураков закипит работа.Євросоюз виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого бізнесу і реформ - Цензор.НЕТ 2947
показать весь комментарий
16.07.2020 14:01 Ответить
Ето звучит как насмешка а скорее взятка нашим ОПГ от власти. Олигофренам дают деньги на бизнес а простым людям предлагают поднять РАБ-тарифы. Идите вы нах. с такой помощью.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:01 Ответить
"Евросоюз выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ" - 105 млн евро, это Коломойскому на один зуб.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:05 Ответить
Щоб допомогти Україні в цьому, ЄС та європейські фінансові установи з 2014 року залучили понад 15 млрд євро грантів і кредитів для стабілізації економіки України. Гранти це для їх агентів впливу які захичають тут їх інтерси наприклад вирізаний ліс, здані без бою Крим і Добас, ядерна зброя і т.д., а кредити потріно відавати. Як зважди їх розікрадуть, а до борг держави приплюсують до тих 80 млрд.доларів що вже є. Ну і головне до 2100 року тут буде 17млн автохтонів, а хто інші приїде на зачищене дике поле чомусь еліти не задумуються.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:58 Ответить
а где можно увидеть хоть пару гривен этой помощи и получить???
показать весь комментарий
16.07.2020 17:58 Ответить
 
 