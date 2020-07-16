РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10012 посетителей онлайн
Новости
1 785 9

Рада продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года

Рада продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил, что нынешний мораторий завершается в октябре этого года.

Читайте также: Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль

Ранее Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

валюта (3077) ВР (29396) кредит (2380) мораторий (172)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одновременно с этим нелепо требовать от банков дешёвых кредитов
показать весь комментарий
16.07.2020 13:51 Ответить
Радуйтесь , хитрожопые граждане .
показать весь комментарий
16.07.2020 13:53 Ответить
Ожидают очередного подорожания $.
Тогда заемщики точно не выкрутятся.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:55 Ответить
а пусть заемщики платят пока нет "очередного подорожания $".
показать весь комментарий
16.07.2020 14:06 Ответить
перший акт марлезонського балету з девальвації
показать весь комментарий
16.07.2020 14:01 Ответить
Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния. Источник: https://censor.net/n3208490



Безкарність - породжує вседозволеність...
показать весь комментарий
16.07.2020 14:02 Ответить
Стосовно бездіяльностіі чи то б пак "безкарності" (wake up-UA)- БРЕХНЯ!
ФГВФО через "голанські аукціони" продав ВЕЛИЧЕЗНУ купу заставного нерухомого (і рухомого) майна. І ніякі мораторії нікому не завадили...
показать весь комментарий
16.07.2020 14:46 Ответить
А якщо я доброволець з 2015 року(потім конракт) , 4 ротації(1 рік) і продовжую служити і в судах мене банк знищує-то я "хітрожопий"?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:52 Ответить
 
 