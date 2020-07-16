Переписку Геруса и Палицы сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф, - нардеп ЕС Сюмар
Нардеп ЕС Виктория Сюмар признала, что по ошибке опубликовала фейковую переписку председателя комитета ВР по вопросам энергетики "слуги народа" Андрея Геруса и депутата группы "За будущее" Игоря Палицы.
Об этом Сюмар написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Признавать ошибки считаю качеством сильных. Поговорили с Андреем Герусом. Его переписку с Палицей, скорее всего, сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф", - сообщила Сюмар.
Нардеп отметила, что ее переписки тоже не раз фальсифицировали.
Также на Цензор.НЕТ: Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус
"Меня там зацепил наезд на Буславец, потому сексизма становится слишком много в политике. Но энергетика - еще более грязное дело. Как и информационная борьба вокруг нее. Всем нам желаю прозрачности, чести и честности", - подытожила Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Эта косоглазая сволочь, недобитая Ляшком, с его "хай думають, що держава", ведь, и есть будущее, в которое это кодло ведет страну...
4 июня, 2019 "Роттердам плюс": раскрыта циничная схема Порошенко и Ахметова.
Порошенко впервые прибегнул к подобной схеме еще в середине 90-х годов прошлого века, когда в 1995 году начал обеспечивать свою фабрику «Рошен» какао-бобами. Уже тогда он придумал предтечу схемы «Роттердам-плюс».
https://112.ua/sitemap/2019/2019-04-03 03.04.2019 Перезапуск НАПК, избирательная реформа и отмена "Роттердам плюс": У Зеленского выдвинули девять требований к Порошенко.
https://atr.ua/journalists/107
25 февраля 2019 Сергей Лещенко- «Роттердам плюс» - коррупционная схема Ахметова и нынешней власти.
Ахаха! Оце так під'*бнула ЗЕлених!
Ну і черговий зашквар від ЗЕленого шапіто (в кінці переписки):
- Дивись щоб фракція все не просрала
- та проголосують, як Давид скаже те і зроблять, їм все одно
"Новиє ліца", кажете? Лукаві "вболівальники за народ", млять!
Ахаха! Оце так підколола ЗЕлене шапіто!
Ну а в кінці переписки - ще один зашквар від ЗЕлених:
- Дивись щоб фракція все не просрала
- та проголосують, як Давид скаже те і зроблять, їм все одно
"Новиє ліца", кажете? Отакі от "вболівальники за народ", блд!