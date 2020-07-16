Переписку Геруса и Палицы сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф, - нардеп ЕС Сюмар

Нардеп ЕС Виктория Сюмар признала, что по ошибке опубликовала фейковую переписку председателя комитета ВР по вопросам энергетики "слуги народа" Андрея Геруса и депутата группы "За будущее" Игоря Палицы.

Об этом Сюмар написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Признавать ошибки считаю качеством сильных. Поговорили с Андреем Герусом. Его переписку с Палицей, скорее всего, сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф", - сообщила Сюмар.

Нардеп отметила, что ее переписки тоже не раз фальсифицировали.

Также на Цензор.НЕТ: Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус

"Меня там зацепил наезд на Буславец, потому сексизма становится слишком много в политике. Но энергетика - еще более грязное дело. Как и информационная борьба вокруг нее. Всем нам желаю прозрачности, чести и честности", - подытожила Сюмар.