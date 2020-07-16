РУС
Переписку Геруса и Палицы сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф, - нардеп ЕС Сюмар

Переписку Геруса и Палицы сфальсифицировали в

Нардеп ЕС Виктория Сюмар признала, что по ошибке опубликовала фейковую переписку председателя комитета ВР по вопросам энергетики "слуги народа" Андрея Геруса и депутата группы "За будущее" Игоря Палицы.

Об этом Сюмар написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Признавать ошибки считаю качеством сильных. Поговорили с Андреем Герусом. Его переписку с Палицей, скорее всего, сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф", - сообщила Сюмар.

Нардеп отметила, что ее переписки тоже не раз фальсифицировали.

Также на Цензор.НЕТ: Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус

"Меня там зацепил наезд на Буславец, потому сексизма становится слишком много в политике. Но энергетика - еще более грязное дело. Как и информационная борьба вокруг нее. Всем нам желаю прозрачности, чести и честности", - подытожила Сюмар.

энергетика (2592) Сюмар Виктория (426) Палица Игорь (66) Герус Андрей (185) фейк (692)
Топ комментарии
+49


У слуг наріда дна не має.
16.07.2020 14:06 Ответить
+48
последняя фраза ключевая!!!! "Їм все одно!!!!)))))))"
16.07.2020 14:08 Ответить
+48
Глава комитета по энергетике Герус ставит задачу олигарху Палице, что он должен озвучивать на телеэфире: "А не ту х##ню, которую тулит Шмыгаль и пчелка" - Цензор.НЕТ 6284
16.07.2020 14:08 Ответить
Сегодня опять обратил внимание на борды, появившиеся перед приездом на Волынь крутейшего преЗедента во вселенной: на фоне облаков слово "майбутнє" зеленым, а у "й" галочка как птичка в избирательном бюллетене.
Эта косоглазая сволочь, недобитая Ляшком, с его "хай думають, що держава", ведь, и есть будущее, в которое это кодло ведет страну...
16.07.2020 15:03 Ответить
Клованы при власти каждый день напоминают своим избирателям о себе. Все верно, больше трэша и угара!
16.07.2020 15:04 Ответить
Нормальная переписка, там действительно цены в 2-3 раза завышены.
16.07.2020 15:09 Ответить
Глава комітету з енергетики Герус ставить завдання олігархові Палиці, що він має озвучувати на телеефірі: "А не ту х##ню, яку тулить Шмигаль і пчьолка" - Цензор.НЕТ 4943 .ЗРАДА ??
16.07.2020 15:19 Ответить
Интересно, быдло73 хотя бы сегодня понимает какое оно тупое?
4 июня, 2019 "Роттердам плюс": раскрыта циничная схема Порошенко и Ахметова.

Порошенко впервые прибегнул к подобной схеме еще в середине 90-х годов прошлого века, когда в 1995 году начал обеспечивать свою фабрику «Рошен» какао-бобами. Уже тогда он придумал предтечу схемы «Роттердам-плюс».

https://112.ua/sitemap/2019/2019-04-03 03.04.2019 Перезапуск НАПК, избирательная реформа и отмена "Роттердам плюс": У Зеленского выдвинули девять требований к Порошенко.

https://atr.ua/journalists/107

25 февраля 2019 Сергей Лещенко- «Роттердам плюс» - коррупционная схема Ахметова и нынешней власти.



16.07.2020 17:57 Ответить
хай думають шо то слуги))))
16.07.2020 15:21 Ответить
В нормальной стране он бы уже работал дворником или сидел.
16.07.2020 16:09 Ответить
Это сложный юридический вопрос и нех....й лезть в его обсуждение!
16.07.2020 16:31 Ответить
ТАТИШО? Це ж якась зрада зрадная. А от піглянуть, що і хто пише це по-людськи?
16.07.2020 17:39 Ответить
Кретины тупые...пчелка в контексте- это зельц. В смысле пыльцы на хоботок.
16.07.2020 17:53 Ответить
Мені навіть зрозуміло, яку "х..ню тулить Шмигаль"... © Вікторія Сюмар
Ахаха! Оце так під'*бнула ЗЕлених!
Ну і черговий зашквар від ЗЕленого шапіто (в кінці переписки):
- Дивись щоб фракція все не просрала
- та проголосують, як Давид скаже те і зроблять, їм все одно
"Новиє ліца", кажете? Лукаві "вболівальники за народ", млять!
16.07.2020 18:36 Ответить
Вікторія Сюмар: Мені навіть зрозуміло, яку "х..ню тулить Шмигаль"...
Ахаха! Оце так підколола ЗЕлене шапіто!
Ну а в кінці переписки - ще один зашквар від ЗЕлених:
- Дивись щоб фракція все не просрала
- та проголосують, як Давид скаже те і зроблять, їм все одно
"Новиє ліца", кажете? Отакі от "вболівальники за народ", блд!
16.07.2020 18:45 Ответить
