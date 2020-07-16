РУС
Новости Агрессия России против Украины
США в ОБСЕ: Мы можем надеяться увидеть мир на Донбассе только тогда, когда РФ выполнит свои минские обязательства

России пора перейти от озвученных намерений к реальным действиям для урегулирования ситуации на Донбассе. Сейчас же российское руководство пытается помешать прогрессу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Он напомнил, что прошло более 7 месяцев с момента встречи "нормандской четверки" в Париже, где лидеры стран договорились обеспечить в регионе полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое, так и не состоялось.

По словам Гилмора, за это время жители восточной Украины пережили тысячи обстрелов, погибли 8 местных жителей, ранения получили 55 гражданских. Также были разрушены дома и критическая инфраструктура. Гилмор также отметил вопиющий случай обстрела российскими силами эвакуационной группы под Зайцево.

"Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, может быть то, что Россия не проинструктировала силы, которые она вооружает, обучает, финансирует, и ведет боевые действия вместе с ними", - отметил постпред США.

Кроме того, Гилмор напомнил, что боевики продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ, а также обстреливают беспилотники Миссии. При этом он подчеркнул, что Россия является членом ОБСЕ, а СММ действует и от ее имени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред США Гилмор в ОБСЕ: Если РФ везет на Донбасс гуманитарный груз, то почему ночью и так секретно?

"России пора проявить политическую волю, продемонстрированную Украиной, и прекратить свои усилия, направленные с целью помешать прогрессу в мирных переговорах. Вместо этого мы видим, что Россия только препятствует. Только когда Россия выполнит свои минские обязательства, мы можем надеяться увидеть прочный мир и положить конец человеческим страданиям на востоке Украины", - резюмировал Гилмор.

Напомним, вчера представитель Украины в ОБСЕ рассказал об убийстве поддерживаемыми РФ наемниками военного медика на Донбассе.

Также сообщалось, что во время обсуждения агрессии РФ против Украины российская делегация покинула заседание ОБСЕ.

ОБСЕ (4897) россия (96953) США (27763) Донбасс (26962) Гилмор Джеймс (23)
Топ комментарии
+7
1) Один з гарантів Россія.
2) В гарантіях сказано, що у разі агресії, або загрози агресії Україні ядерною зброєю, країни гаранти зберут терміново Раду Безпеки ООН.
Зібрали.
Гарант Россія наклала.
Вето.
Всьо.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
+6
Мир на Донбассе наступит , когда "гаранты" вспомнят о своих гарантиях , которые обещали Украине .
показать весь комментарий
16.07.2020 14:24 Ответить
+2
Что бы остановить действие, нужно противодействие. Санкции свое дело делают, но без воли Украины ничего не изменить, пока будем стоять раком во главе с недоразумением, так все и останется.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:25 Ответить
1) Один з гарантів Россія.
2) В гарантіях сказано, що у разі агресії, або загрози агресії Україні ядерною зброєю, країни гаранти зберут терміново Раду Безпеки ООН.
Зібрали.
Гарант Россія наклала.
Вето.
Всьо.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
Українці не читають Будапештський меморандум, але щось по ньому вимагають.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:39 Ответить
А Тимошенко, Гриценко, та інші «призивальщики», що теж не читають?
Чи вони не українці?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:56 Ответить
Не всі до одного не читають. 99 % українців не читали Будапештський меморандум, 1% читав. Тимошенко і Гриценко знають що в тому меморандумі, але вони брехуни. Їхній електорат - совкові лохи, які вірять комуністам. :
показать весь комментарий
16.07.2020 15:04 Ответить
То что обещали они выполнили.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:38 Ответить
Те ж твари сказали,шо или на их условиях или мира не будет
показать весь комментарий
16.07.2020 14:33 Ответить
Что бы остановить действие, нужно противодействие. Санкции свое дело делают, но без воли Украины ничего не изменить, пока будем стоять раком во главе с недоразумением, так все и останется.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:25 Ответить
БЛД, нет слов: "Росия не проинструктировала силы..." Она-то их как раз и проинструктировала...а вы лицемеры, ОБСЕ
показать весь комментарий
16.07.2020 14:25 Ответить
Ой що зараз буде... Зараз безліч зебілів доказуватиме що то все зрада!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:27 Ответить
Чудова фраза, але... АЛЕ вона знову сказана іноземцем, а не президентом України!
То може в нас той преЗЕдент теж іноземець, тіко не з цивілізованих країн, а з якихось сміттє- чи болотоподібних земель?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:36 Ответить
І це правильно сказано. Вчись Зе, що кажуть великі дядьки, а не бородаті бабулі і ботоксні дідулі!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:08 Ответить
Всё как то сложно,вон у гидранта в голове война закончилась а в глазах видит мир.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:31 Ответить
 
 