США в ОБСЕ: Мы можем надеяться увидеть мир на Донбассе только тогда, когда РФ выполнит свои минские обязательства
России пора перейти от озвученных намерений к реальным действиям для урегулирования ситуации на Донбассе. Сейчас же российское руководство пытается помешать прогрессу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Он напомнил, что прошло более 7 месяцев с момента встречи "нормандской четверки" в Париже, где лидеры стран договорились обеспечить в регионе полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое, так и не состоялось.
По словам Гилмора, за это время жители восточной Украины пережили тысячи обстрелов, погибли 8 местных жителей, ранения получили 55 гражданских. Также были разрушены дома и критическая инфраструктура. Гилмор также отметил вопиющий случай обстрела российскими силами эвакуационной группы под Зайцево.
"Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, может быть то, что Россия не проинструктировала силы, которые она вооружает, обучает, финансирует, и ведет боевые действия вместе с ними", - отметил постпред США.
Кроме того, Гилмор напомнил, что боевики продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ, а также обстреливают беспилотники Миссии. При этом он подчеркнул, что Россия является членом ОБСЕ, а СММ действует и от ее имени.
"России пора проявить политическую волю, продемонстрированную Украиной, и прекратить свои усилия, направленные с целью помешать прогрессу в мирных переговорах. Вместо этого мы видим, что Россия только препятствует. Только когда Россия выполнит свои минские обязательства, мы можем надеяться увидеть прочный мир и положить конец человеческим страданиям на востоке Украины", - резюмировал Гилмор.
Напомним, вчера представитель Украины в ОБСЕ рассказал об убийстве поддерживаемыми РФ наемниками военного медика на Донбассе.
Также сообщалось, что во время обсуждения агрессии РФ против Украины российская делегация покинула заседание ОБСЕ.
2) В гарантіях сказано, що у разі агресії, або загрози агресії Україні ядерною зброєю, країни гаранти зберут терміново Раду Безпеки ООН.
Зібрали.
Гарант Россія наклала.
Вето.
Всьо.
Чи вони не українці?
Чудова фраза, але... АЛЕ вона знову сказана іноземцем, а не президентом України!
То може в нас той преЗЕдент теж іноземець, тіко не з цивілізованих країн, а з якихось сміттє- чи болотоподібних земель?
Никогда?