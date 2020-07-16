США в ОБСЕ: Мы можем надеяться увидеть мир на Донбассе только тогда, когда РФ выполнит свои минские обязательства

России пора перейти от озвученных намерений к реальным действиям для урегулирования ситуации на Донбассе. Сейчас же российское руководство пытается помешать прогрессу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Он напомнил, что прошло более 7 месяцев с момента встречи "нормандской четверки" в Париже, где лидеры стран договорились обеспечить в регионе полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое, так и не состоялось.

По словам Гилмора, за это время жители восточной Украины пережили тысячи обстрелов, погибли 8 местных жителей, ранения получили 55 гражданских. Также были разрушены дома и критическая инфраструктура. Гилмор также отметил вопиющий случай обстрела российскими силами эвакуационной группы под Зайцево.

"Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, может быть то, что Россия не проинструктировала силы, которые она вооружает, обучает, финансирует, и ведет боевые действия вместе с ними", - отметил постпред США.

Кроме того, Гилмор напомнил, что боевики продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ, а также обстреливают беспилотники Миссии. При этом он подчеркнул, что Россия является членом ОБСЕ, а СММ действует и от ее имени.

"России пора проявить политическую волю, продемонстрированную Украиной, и прекратить свои усилия, направленные с целью помешать прогрессу в мирных переговорах. Вместо этого мы видим, что Россия только препятствует. Только когда Россия выполнит свои минские обязательства, мы можем надеяться увидеть прочный мир и положить конец человеческим страданиям на востоке Украины", - резюмировал Гилмор.

Напомним, вчера представитель Украины в ОБСЕ рассказал об убийстве поддерживаемыми РФ наемниками военного медика на Донбассе.

Также сообщалось, что во время обсуждения агрессии РФ против Украины российская делегация покинула заседание ОБСЕ.