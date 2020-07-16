Есть 5 кандидатов от "СН" на должность мэра Киева, праймериз состоится на заседании фракции, - "слуга народа" Кравчук

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в четверг проведет праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Праймериз именно для членов фракции, членов партии, те, которые объявляли официально. Их сейчас пять депутатов, которые об этом заявили", - сказала Кравчук журналистам.

Она отметила, что, по сути, этот праймериз проходит уже больше месяца, "кто-то газеты раздает, кто-то борды вывешивает, кто-то дебаты устраивает".

Кравчук сообщила, что лично она намерена поддержать кандидатуру Ирины Верещук, поскольку считает, что "женщины должны идти в политику".

"Я считаю, что она сможет собрать команду, в том числе и женщин больше подтянуть в Киевсовет. И мне кажется, что она может быть очень неудобным оппонентом для Кличко", - сказала депутат.

Как сообщалось, в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют народные депутаты от этой партии: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" в четверг будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.