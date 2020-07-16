РУС
Новости
3 867 87

Есть 5 кандидатов от "СН" на должность мэра Киева, праймериз состоится на заседании фракции, - "слуга народа" Кравчук

Есть 5 кандидатов от

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в четверг проведет праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Праймериз именно для членов фракции, членов партии, те, которые объявляли официально. Их сейчас пять депутатов, которые об этом заявили", - сказала Кравчук журналистам.

Она отметила, что, по сути, этот праймериз проходит уже больше месяца, "кто-то газеты раздает, кто-то борды вывешивает, кто-то дебаты устраивает".

Кравчук сообщила, что лично она намерена поддержать кандидатуру Ирины Верещук, поскольку считает, что "женщины должны идти в политику".

"Я считаю, что она сможет собрать команду, в том числе и женщин больше подтянуть в Киевсовет. И мне кажется, что она может быть очень неудобным оппонентом для Кличко", - сказала депутат.

Читайте также: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева, - Качура

Как сообщалось, в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют народные депутаты от этой партии: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" в четверг будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Киев (26014) мэр (1653) праймериз (46) Слуга народа (2659) Кравчук Евгения (368)
Топ комментарии
+20
Киев , держись ! К вам едет цирк .
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
+17
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
+16
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
Киев , держись ! К вам едет цирк .
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
Акробаты-эксцентири и женщина с бородой.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:29 Ответить
Ирина Верещук,

Николай Тищенко,

Александр Дубинский,

Александр Качура

https://censor.net/news/3208412/sluga_naroda_gurin_reshil_idti_v_mery_kieva_pohoje_polnotsennogo_prayimeriz_ne_budet_nas_jdet_konkurs.

Das ist fantastisch !!!!!
Один клоун краше другого !
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
Тищенко і крапка, в нього дупа файна , як в Кім !!!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 14:40 Ответить
Я пропоную розглянути дупи всіх кандидатів! Треба бути впевненим, що у Попи Какукім найкраща!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:57 Ответить
Да-а-а-а, Черновецкий и его "молодая команда" нервно "вкурили".
показать весь комментарий
16.07.2020 18:07 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 15:01 Ответить
На жаль,той цирк у нас вже рік гастролі дає.Тепер хочуть під шапіто ще й КМДА прихватити.Нехай губу закатають.Від клоунів в Києві вже алергія
показать весь комментарий
16.07.2020 14:29 Ответить
нее цирк уехал...клоуны остались!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
Цирк "ДюЗелей" -2!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:50 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 15:17 Ответить
Цирк уже давно тут, и главное выступление его в ближайшее время... сейчас покамис аншлаг
показать весь комментарий
16.07.2020 16:42 Ответить
билеты через Юзика
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
Який список в мери? Для них - тільки розстрільний список!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
единственное что радует что хоть праймериз проведут, ведь на должность премьера гончарук-шмыгаль, праймериза не было, все равно все знают что у них в киеве ничего не получаться. но они пытаються делать вид что они демократы... )) если наберут в киеве 10% в киев совет это будет просто красиво.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
Эти пять...это самые тупые из зеленого стада...или самые умные???
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
Их хрен поймешь, с какой стороны система отсчета...
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
Считать надо от Трускавца...😃
показать весь комментарий
16.07.2020 14:31 Ответить
Усіх кандидатів від слуг народи кияни не оберуть.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:26 Ответить
Конкурс з тверку?
показать весь комментарий
16.07.2020 14:27 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
Коля праймериз опой чувствует !
показать весь комментарий
16.07.2020 14:33 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 14:38 Ответить
Коля-катлєта показав як і, головне, ЧИМ він ті "катлєти" робить! Зевиборець на підлозі б'ється в екстазі, з піною у рота доказуючи всім, що саме це і є виходець з "наріду", адекватні сусіди викликали санітарів, дістали поп-корн, зручно вмостилися подалі від припадочного і чекають на подальший розвиток подій. Пташки, перелякані екстазом зевиборця, замовкли і навіть сама природа принишкла з подиву - такого творіння свого вона не пам'ятала, а тому просто вирішила, що то творіння Боже, яке Бог і покарав, відібравши розум.
Не Купрін, але я старався
показать весь комментарий
16.07.2020 14:49 Ответить
Навіть не сподівайтесь.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
Оптом дешевле.

СН - это клеймо. На их фоне даже педофил-фейкомет Шарий стал солиднее смотреться.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:28 Ответить
та нет они как раз в одной весовой и те и те зашкваренны
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
лёню-космоса вернутьвзад!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:38 Ответить
Та ну, після відео із "танцем .опи" решта не конкуренти! Віртуозний пісюн зайнятий, він грає роль президента, тому на мера піде віртуоз .опи!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:29 Ответить
Ну если СН расчитывает на свой стойкий электорат, тогда только Коля Ср..ка.))
Им такое точно зайдет.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:29 Ответить
Праймериз будет проходить ночью в ресторане "Велюр"
показать весь комментарий
16.07.2020 14:29 Ответить
сосна рабочая будет - тогда строго +18
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
Тюю, нове слово "праймеріз" вивчили ...🤣
показать весь комментарий
16.07.2020 14:29 Ответить
На дистанции - четверка (пятёрка) первачей,-
Каждый думает, что он-то побойчей,
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал.

Кто-то кровью холодней, кто горячей,-
Все наслушались напутственных речей,
Каждый съел примерно поровну харчей,-
И судья не зафиксирует ничьей. (с)
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
"О чём он (Виталик) думал, мою челюсть кроша?

- что жить - хорошо! И жизнь - хороша!" (с)
показать весь комментарий
16.07.2020 15:11 Ответить
Могут особо не стараться. Выиграет Кличко, с большим отрывом
показать весь комментарий
16.07.2020 14:30 Ответить
Дивна річ - Віталій, якого кілька років висміював квартал-95, виявився по інтелектуальному рівню на кілька голів вище найрозумнішого Слуги Народу.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:35 Ответить
послушай женщину (с)
сорь, если ты олежик там в нике..
показать весь комментарий
16.07.2020 14:48 Ответить
Хлопчик чи дівчинка - я ще не визначився.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:59 Ответить
ну, хоть с чувством юмора - уже неплохо
показать весь комментарий
16.07.2020 15:03 Ответить
Наїлися вже Віталієм, аж пече, а нам збираються ще перцю підсипати.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:12 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 14:31 Ответить
12 астолопів! (букви ті ж самі: "какая разніца"!)
показать весь комментарий
16.07.2020 14:33 Ответить
"Тайная вечеря хрень"

Леонардо да Винчи, ресторан Велюр
показать весь комментарий
16.07.2020 14:37 Ответить
Не бывалый случай в истории мировой психиатрии, АЖ ПЯТЬ кандидатов от партии идиотов, дебилов и прочих умственно отсталіых в своём развитии человек, претендуют на пост мэра Киева.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
Серед усіх нам більше всього до вподоби Попа Какукім.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
Все кандидаты от Сн сосны бужанские дубинские может не выдвигать от Вас уже аллергия от слова Сн у народа приступ озверения
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
критерии зашибись - потому что женщина ) об умении управлять никто и не вспоминает
показать весь комментарий
16.07.2020 14:33 Ответить
та да.. взять кого-то типа геращенко - так лучше б там ляшко был в юбке..
показать весь комментарий
16.07.2020 14:36 Ответить
Для слуг це вже еволюція і велике досягнення-"женщина",а не сосна.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:43 Ответить
Пздуй до Шарія!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:36 Ответить
оль, пеки лучше блины.. если умеешь..
показать весь комментарий
16.07.2020 14:43 Ответить
Як там погода в Сизрані?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:00 Ответить
съезди, расскажешь, если тебе интересно
показать весь комментарий
16.07.2020 15:04 Ответить
у велюра даже уже предвыборный ролик есть. можно и броские лозунги делать, когда я приду - вам опа! (какуким)
показать весь комментарий
16.07.2020 14:35 Ответить
Еще в Киеве шута из балагана не хватало. Хватить скоморохов в Раде и клоуна президента
показать весь комментарий
16.07.2020 14:36 Ответить
расскатывайте губу пошире, оставьте сосны себе, пригодятся на доски.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:37 Ответить
Отобрали 5 уродов. Фу, какая мерзость ...
Уж лучше педалик.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:46 Ответить
А все кандидаты на праймериз от СН проходят усиленные тренинги по тверку ? Иначе Толя-котлета фаворит .))
показать весь комментарий
16.07.2020 14:49 Ответить
Название хвойного дерева, созвучное с вежливым отказом. (Туя)
показать весь комментарий
16.07.2020 15:09 Ответить
"А вы, друзья, как ни садитесь..."(с)
показать весь комментарий
16.07.2020 15:09 Ответить
Яка мерзота...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:14 Ответить
Нічого сказати справжні "авторитети" один гірше другого,хоч правда є сумнозвісний приклад Льоня космос.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:24 Ответить
Яке відношення взагалі має фракція в парламенті до міського голови Києва? Де перетинається робота фракції парламенту з комунальним господарством міста? Ідіотизм "слуг" руйнує державну структуру: всі займаються всім, ніхто не відповідає ні за що.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:45 Ответить
Короче, кандидата у них нет. Был бы, весь этот цирк с праймериз нах никому не нужен был бы. Да и избирательную компанию уже сейчас нужно проводить полым ходом а не думать кого бы делегировать. Там по ходу все печально. Один клоун только успел проскочить год назад через выборы ну и партия в догонку. Теперь все что ассоциируется со словом зелень или слуга народа - таксично в принципе. Витальке повезло, можно ничего не делать, просто наблюдать молча. О фаворит среди этого шапито. Даже он опытным политиком на ихнем фоне выглядит.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:30 Ответить
Киевляне! Вам уже сейчас кандидаты в мэры дупу показывают. Вдумайтесь, что они покажут после выборов! Не тот ли инструмент для игры на пианино?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:10 Ответить
Дрожу!
Дрожу от нетерпения в ожидании этого судьбоносного события!
показать весь комментарий
16.07.2020 18:34 Ответить
 
 