На мотив убийства Шеремета мог повлиять его контакт в России, - спикер МВД Шевченко

По данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков - продолжается.

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - заявил Шевченко.

Он также отметил, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или несознательно" совершить убийство Шеремета. Шевченко также подчеркнул, что полиция не мешает стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция призывает подозреваемых по "делу Шеремета" не затягивать ознакомление с материалами производства

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

Читайте: Суд рассматривает апелляцию на продление ареста фигуранту "дела Шеремета" Антоненко

россия (96953) Шевченко Артем (261) Шеремет Павел (564)
+33
То бишь мотив вам не известен...и вы его пытаетесь высосать из пальца...или из другого причинного места...да??
16.07.2020 14:38 Ответить
+29
До сих пор удивляюсь, кому в Украине нужен был тот "никакой" Шеремет?
А тем более атошникам. Большинство и фамилии его не слыхали, и не знали чем он занимается.
Какой смысл был его убивать? Какой мотив? Ну подживал он у Притулы, что-то там вякал, чтоб заработать на существование. Атошникам от него точно было ни холодно, ни жарко.
16.07.2020 14:45 Ответить
+19
Полгода зеленое стадо пытается обвинить патриотов в этом...и до сих пор не придумало мотива...стадо оказалось еще тупее чем я предполагал...
16.07.2020 14:43 Ответить
Відволікання уваги...
Гонгадзе ще вспам'ятай..
16.07.2020 14:35 Ответить
Ага. Перший чоловік Притули.
16.07.2020 14:37 Ответить
21-й.
16.07.2020 17:06 Ответить
Он мужем Притулы не был. У этой самарянки он был пятым.
16.07.2020 17:51 Ответить
Мерзота вперто намагається прив'язати вбивство шеремета до патріотів. Поки собаков у кріслі, Антоненка не випустять, на жаль. І неупередженого суду не допустять.
17.07.2020 07:57 Ответить
То бишь мотив вам не известен...и вы его пытаетесь высосать из пальца...или из другого причинного места...да??
16.07.2020 14:38 Ответить
Як кажуть( до Вас не відностьься)-
"Этот бред ты насосал из пальца или чегото другого??
😁
16.07.2020 14:49 Ответить
А как же "Величие арийской расы"???? "Дестабилизация политической ситуации в Украине"?
Эти дебилы работают по одной схеме с российскими, у тех тоже 100500 версий сбития МН17.
16.07.2020 23:04 Ответить
Спикер Ававова, сколько других контактных с россией проигнорировали "убийцы" Шеремета?
Шеремет же не единственный, кто был в россии после начала войны.
И почему выбрали именно Шеремета?
16.07.2020 14:40 Ответить
Шеремет - расийский шпион, маскирующийся под "оппозиционера".
16.07.2020 16:08 Ответить
А почему не зеленского, который не вылазил из россии
16.07.2020 16:11 Ответить
Это было бы лучше. Не имели бы сейчашних проблем.
16.07.2020 17:53 Ответить
Шевченко, а где том дела? Уже нашли, как и текст обвинения?
16.07.2020 14:40 Ответить
Полгода зеленое стадо пытается обвинить патриотов в этом...и до сих пор не придумало мотива...стадо оказалось еще тупее чем я предполагал...
16.07.2020 14:43 Ответить
матюкливі=язикаті патріоти? А чому Ж їхній патріотизм... балалаєшник Же ж однозначно сказав що він не може бути українським патріотом .. бо він"єврей"
16.07.2020 15:08 Ответить
Брехло авакяна №2 после брехла №1 толсторалого
16.07.2020 14:43 Ответить
До сих пор удивляюсь, кому в Украине нужен был тот "никакой" Шеремет?
А тем более атошникам. Большинство и фамилии его не слыхали, и не знали чем он занимается.
Какой смысл был его убивать? Какой мотив? Ну подживал он у Притулы, что-то там вякал, чтоб заработать на существование. Атошникам от него точно было ни холодно, ни жарко.
16.07.2020 14:45 Ответить
ФСБ завалило своего собственного агента, бо от дохлого Шеремета пользы больше, чем от живого.
16.07.2020 14:52 Ответить
я ж говорю - никак не получается впихнуть невпих*емое (с)...
а презентацию с преЗЕдентом и не только видели все... и замарались ею по самое это самое... и поэтому тужаться...а никак не выродят ни мотива )))) ни толкового объяснения своих слов
16.07.2020 14:56 Ответить
Судячі з інтерв"ю "великого приЗЕдента", "На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять..."(с): наближення високосного року, сонячне або місячне затемнення, парад планет, Венера у Домі Меркурія, відсутність місячних у Мендель, наявність місячних у Колі Тищенко, і.т.д., і т.п.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:46 Ответить
количество "ту мач" тюнингованных сосен
16.07.2020 14:50 Ответить
Мотив "дела Шеремета" - наказать "биомассу", которая посмела провести красную линию для ЗЕБЕни перед Берлинской встречей

Шевченко, не ипи мозги людям!
придет время, за все ответитшь !
16.07.2020 14:49 Ответить
тю...не вижу логики...
в рашку шастают чуть ли не каждый месяц, например мертвечук и вышкиБойка...и шо? и шо??
16.07.2020 14:50 Ответить
А.Шевченко VS В.Шевченко
16.07.2020 14:53 Ответить
мы такие )))))))
16.07.2020 14:57 Ответить
с банкиром сегодняшним, вас не счесть...
16.07.2020 15:07 Ответить
"несознательное подстрекательство " - это пять я щитаю
16.07.2020 14:51 Ответить
Вони самі звикли бути в напівпритомному стані цілодобово от і думають, що решта курить те саме
16.07.2020 15:06 Ответить
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Порохоботи (підозрювані) хотіли нашкодити діючому тоді президенту Пеці...
Що сказати... це не мотив... Це ШЕДЕВР!!!
16.07.2020 14:51 Ответить
Але ж прибічники Потерпілого хавають!
16.07.2020 14:55 Ответить
А сколько у него прибичникив и что они о нем знают и могут сказать?
16.07.2020 15:08 Ответить
Если честно, Паша был очень интересный парень, достаточно вспомнить начало его известности, а начинал он с того , что по заказу московского телевизора устраивал танцы на белАруской границе доказывая, что её не существует, за это его даже кацапы даже допустили до эфира, правда не надолго, после было ещё несколько интересных случаев и непонятное появление в Украине .... так что можно только догадываться кто его заказал и кто грохнул, не исключено, что было очень неприличное предложение от ФСБ от которого он мог отказаться а мог и согласиться и не выполнить
16.07.2020 15:03 Ответить
На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 8670
16.07.2020 15:55 Ответить
"попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине"

выбрав для этого никому не нужного Шеремета???!
Ситуация в Украине в результате не изменилась ни на йоту...
Смешно и грустно читать про дестабилизацию страны в связи с Шереметом
А вот д(з)********** точно имеет место быть
Шевченко тебе не стыдно такое молоть?
16.07.2020 15:07 Ответить
А як же звеличееня арійської раси?
16.07.2020 15:15 Ответить
Шеремет дружил с Немцовым и незадолго до убийства Немцова ездил к нему в Москву.
Вот там и ищите "концы" и не мучайте невиновных людей.
Но у вас, видимо, просто есть задание обгаживать атошников. Вот и приплели их к Шеремету.
Сварганили никому непонятную версию?
Как вам, уроды, спится? Что вам, уродам, снится?
16.07.2020 15:17 Ответить
Иди уже в своё денере и не писти.
16.07.2020 15:54 Ответить
Всі сліди ведуть до чорта Авакова а він відволікає увагу від себе звинувативши невинних.
16.07.2020 15:46 Ответить
На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 290
16.07.2020 15:46 Ответить
Сашка Білого вбили по наказу чорта Авакова і Шеремета скоріш теж. Поки чорт буде в кріслі міністра МВД то в країні буде хаос і поліцаївське беззаконня. Хто поліцаї Авакова? Катюги,гвалтівники,бандюки,наркомани,курви,злодії та тупі виконавці злочинних наказів Авакова.
16.07.2020 15:51 Ответить
Иди в свою лугандонию и не писти .
16.07.2020 15:58 Ответить
интересно, Кузьменко и Антоненко в тюрьме по прямому обвинению от зеленского,
чем они насолили этому недопрезиденту ?
16.07.2020 15:59 Ответить
І "виконавці" у вас на ваш погляд. Бо вони ніякого відношення до цього вбивства не мають. І мотив відсутній. Просто фальсифікація. Не тих взяли, обкакалися і почали фальшувати, відтягувати свою політичну "смерть" і не відворотню кримінальну відповідальність фальсифікаторів.
16.07.2020 15:59 Ответить
*****, это не страна - это "сюр" какой-то!
Высмыкивать из обычной жизни людей которые "внешне похожи" на кого? на людей которые *********** возле дома Притулы, которые что-то снимали?!
И ведь посадят их...

Прокуроры и судьи в Украине - это единая мафия, круговая порука, один сказал "виновны" и всё остальное прокурорско-судейское стадо тут же подхватит "виновны", всей своей высокооплачиваемой ратью.
Мало того, этих "виновных" и реально отсидевших свои сроки невозможно потом будет реабилитировать, потому как реальных исполнителей и заказчиков никто не ищет, а значит и привлечь всех кто фальцифицировал дело будет невозможным, вот что самое печальное...
И все они прекрасно это понимают, и врут на голубом глазу, даже не краснея!
16.07.2020 16:14 Ответить
І це правда. Спочатку захопили невиних, а потім фальшують їх до справи (підганяють речдокази, "свідків" та інше, особливо експертизи ДНК). Якщо їх зараз випустити - то завалиться весь їх паперовий дім. Будуть примати до останнього і винесуть вироки. Але потім відповідати прийдеться всім і фальсифікаторам і замовникам.
16.07.2020 16:44 Ответить
полюция собакова как всегда в говне)))
все высосано из пальца и прошито белыми нитками. зебаран вместе с собаковым тоже в дерьме и обтекает))) . )))))
16.07.2020 16:21 Ответить
А расположение звёзд по гороскопу не могло повлиять. Ещё бы на кофейной гуще погадали. Как можно обвинять людей на одних предположениях?!
16.07.2020 17:56 Ответить
звичайний агент ФСБ
16.07.2020 18:32 Ответить
Ну наконец то хоть какой то мотив придумали. А то был один абсурд - раскачать ситуацию в стране.
16.07.2020 22:11 Ответить
 
 