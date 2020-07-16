На мотив убийства Шеремета мог повлиять его контакт в России, - спикер МВД Шевченко

По данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков - продолжается.

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - заявил Шевченко.

Он также отметил, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или несознательно" совершить убийство Шеремета. Шевченко также подчеркнул, что полиция не мешает стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

