На мотив убийства Шеремета мог повлиять его контакт в России, - спикер МВД Шевченко
По данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков - продолжается.
"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - заявил Шевченко.
Он также отметил, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или несознательно" совершить убийство Шеремета. Шевченко также подчеркнул, что полиция не мешает стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гонгадзе ще вспам'ятай..
"Этот бред ты насосал из пальца или чегото другого??
😁
Эти дебилы работают по одной схеме с российскими, у тех тоже 100500 версий сбития МН17.
Шеремет же не единственный, кто был в россии после начала войны.
И почему выбрали именно Шеремета?
А тем более атошникам. Большинство и фамилии его не слыхали, и не знали чем он занимается.
Какой смысл был его убивать? Какой мотив? Ну подживал он у Притулы, что-то там вякал, чтоб заработать на существование. Атошникам от него точно было ни холодно, ни жарко.
а презентацию с преЗЕдентом и не только видели все... и замарались ею по самое это самое... и поэтому тужаться...а никак не выродят ни мотива )))) ни толкового объяснения своих слов
Шевченко, не ипи мозги людям!
придет время, за все ответитшь !
в рашку шастают чуть ли не каждый месяц, например мертвечук и вышкиБойка...и шо? и шо??
Порохоботи (підозрювані) хотіли нашкодити діючому тоді президенту Пеці...
Що сказати... це не мотив... Це ШЕДЕВР!!!
выбрав для этого никому не нужного Шеремета???!
Ситуация в Украине в результате не изменилась ни на йоту...
Смешно и грустно читать про дестабилизацию страны в связи с Шереметом
А вот д(з)********** точно имеет место быть
Шевченко тебе не стыдно такое молоть?
Вот там и ищите "концы" и не мучайте невиновных людей.
Но у вас, видимо, просто есть задание обгаживать атошников. Вот и приплели их к Шеремету.
Сварганили никому непонятную версию?
Как вам, уроды, спится? Что вам, уродам, снится?
чем они насолили этому недопрезиденту ?
Высмыкивать из обычной жизни людей которые "внешне похожи" на кого? на людей которые *********** возле дома Притулы, которые что-то снимали?!
И ведь посадят их...
Прокуроры и судьи в Украине - это единая мафия, круговая порука, один сказал "виновны" и всё остальное прокурорско-судейское стадо тут же подхватит "виновны", всей своей высокооплачиваемой ратью.
Мало того, этих "виновных" и реально отсидевших свои сроки невозможно потом будет реабилитировать, потому как реальных исполнителей и заказчиков никто не ищет, а значит и привлечь всех кто фальцифицировал дело будет невозможным, вот что самое печальное...
И все они прекрасно это понимают, и врут на голубом глазу, даже не краснея!
все высосано из пальца и прошито белыми нитками. зебаран вместе с собаковым тоже в дерьме и обтекает))) . )))))