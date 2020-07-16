48% украинцев выступают за признание деятелей УНР борцами за независимость, 16% - против, - опрос "Деминициатив" и КМИС

Почти половина граждан Украины поддерживают признание деятелей Украинской Народной Республики борцами за независимость Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, которые были представлены в "Укринформе".

"Что касается отношения к решению о признании деятелей Украинской народной республики борцами за независимость Украины, здесь мы видим действительно положительный консенсус среди украинцев. Около половины наших граждан относятся к этому положительно - 48%. Отрицательно - лишь 16%. Остальные ответили, что им безразлично или трудно сказать. То есть это люди, которые могут изменить свое мнение и с которыми надо работать", - отметил, представляя исследование, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива Сергей Шаповалов.

Как отмечалось, положительный баланс отношений к признанию деятелей УНР наблюдается во всех регионах. Возрастные группы не отличаются по долями положительных и отрицательных отношений, но среди людей старшего возраста больше тех, кто не определился со своим ответом на этот вопрос.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС с 17 по 22 апреля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.