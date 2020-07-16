РУС
48% украинцев выступают за признание деятелей УНР борцами за независимость, 16% - против, - опрос "Деминициатив" и КМИС

48% украинцев выступают за признание деятелей УНР борцами за независимость, 16% - против, - опрос

Почти половина граждан Украины поддерживают признание деятелей Украинской Народной Республики борцами за независимость Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, которые были представлены в "Укринформе".

"Что касается отношения к решению о признании деятелей Украинской народной республики борцами за независимость Украины, здесь мы видим действительно положительный консенсус среди украинцев. Около половины наших граждан относятся к этому положительно - 48%. Отрицательно - лишь 16%. Остальные ответили, что им безразлично или трудно сказать. То есть это люди, которые могут изменить свое мнение и с которыми надо работать", - отметил, представляя исследование, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива Сергей Шаповалов.

Как отмечалось, положительный баланс отношений к признанию деятелей УНР наблюдается во всех регионах. Возрастные группы не отличаются по долями положительных и отрицательных отношений, но среди людей старшего возраста больше тех, кто не определился со своим ответом на этот вопрос.

Читайте также: 60,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 21,5% - в правильном, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС с 17 по 22 апреля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Деминициативы (71) независимость (254) опрос (2899) УНР (84) КМИС (347)
+28
48% украинцев выступают за признание деятелей УНР борцами за независимость, 16% - против, - опрос "Деминициатив" и КМИС - Цензор.НЕТ 3207
показать весь комментарий
16.07.2020 14:49 Ответить
+12
16% лишнехромосомного быдла... Да поможет нам Бог...
показать весь комментарий
16.07.2020 14:49 Ответить
+9
Кацапстан на півдні?
Туди.. на північний схід на хєр..
Коли ті малороси вимруть?
Що треба їм зробити, щоб порозумнішали?
Гулаг? репресії? Голодомор? Масові вбивства? ряжених казаков та бурятів на танках під їх будинками? Обстріли градами, щоб по льхах та лісах ховалися?
==
Не люди - пліснява.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:51 Ответить
тільки так і має бути - ОУН борці за незалежність Укараїни! Продажні зеленські, коломойші з рабиновичами та інша мертвечуківськохуйлопутінськоригівська сволота ніколи такими не були й не будуть!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:50 Ответить
Звичайно нащадки переселенців з кацапії, яких в телятниках завезли після Голодомору і до цього часу всираються від Бандери.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:54 Ответить
Батька Махно сделал больше, чем УНР.
Пора его канонизировать!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:55 Ответить
Каждое государство должно иметь свою ГОСУДАРСТВЕННУЮ историю со своими героями. А полностью объективную историю напишет лет через сто профессор Веллингтогского университета.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
13%-16%,до 20%, расеян с укргражданством - это реальные цыфры.
Они есть во всех странах,вопрос в их количестве (% от населения).
А также в неотвратимости наказания,ведь многие не могут отличить свободу от безнаказанности.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:30 Ответить
" За військову допомогу Німецькій імперії УНР зобов'язалася до 31 липня 1918 р. поставити їй близько 1 млн т зерна (60 млн пудів), 44 тис. т м'яса, 600 тис. т залізної руди, 400 млн штук яєць, сало, крупи тощо."
Потихоньку в этой фразе все уменьшается перечень продуктов, подаренных УНР немцам и все меньше указывается, чего сколько конкретно.
Чем меньше пресса и школа вспоминают о продаже ЗУНР Петлюрой полякам, чем меньше вспоминают про дикую контрибуцию, которые деятели УНР дали немцам за пару месяцев своего номинального правления, тем большими патриотами Украины они выглядят в глазах лохократа. Не важно, что было, важно, что и сколь часто гудит зомбоящик за американские деньги.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:40 Ответить
А чому ви не кажете, що за мир з німцями більшовики віддали половину імперії, це більше ніж 44 тис т м'яса?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:45 Ответить
Так большевики в октябре 1918 уже денонсировали дурацкий договор, а как УНР? Мы до сих пор должны ту контрибуцию или как?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:16 Ответить
Відкрию вам очі, в жовтні 1918 ми теж її не виплачували.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
А взагалі то тоді треба порівнювати, привела та контрибуція ло голоду, як контрибуція 1933 року.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:25 Ответить
А кто мешает исследовать, к чему она привела и как ее национальная власть выколачивала? Как то не видно, чтоб народный академик Сергийчук надрывался в таких изысканиях...
Опять таки вопрос: а как именно изъятие из села 30% зерна привело к голоду при том, что из республики выехало в 1932 - 1933 4% урожая зерна, собранного в эти годы? Как было поделено оставшееся зерно и прочие продукты, кем было поделено? Можно ли считать, что воры из колхозного хозяйства тоже делили?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:33 Ответить
Вам 123 года, что удалось не выплачивать в 1918? Если УНР задолжала, то почему не платит нынешняя Украина?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:27 Ответить
А кому платити, де германська імперія?
показать весь комментарий
16.07.2020 18:02 Ответить
Это единственное затруднение? С поиском бывших владельцев земель, ныне распаеванных среди бывших колхозников, наследников зданий по всей Украине, принадлежавших до 1917 и 1939 разным почтенным буржуям, никаких проблем нет, а что то никто не разгоняется на реституцию, европейцы вы эдакие...
показать весь комментарий
16.07.2020 18:11 Ответить
Нахрен твоя фашистская страна начала 1 августа в 1914 году 1 Мировую войну вместе с германией???
показать весь комментарий
16.07.2020 17:03 Ответить
Ну вот, сам пишешь, что твоя страна ни при чем, так какого же хрена патриоты УНР подарили немцам контрибуцию в 4 раза больше жратвы в 1918, чем большевики планировали собрать продразверсткой в 1919? Продразверстка хоть на прокорм своих городов шла, а не немецких...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:15 Ответить
Мало подарили,потому что немцьі нам братья, как и американцьі, а нацистские и фашистские режимьі нам не братья. Продразвестка шла на прокорм вражеских городов, а в своих бьіл голодомор
показать весь комментарий
16.07.2020 17:31 Ответить
Впервые вижу представителя веселых меньшинств, который своего заднего дружка называет братом!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:36 Ответить
атцепись, озабоченное
показать весь комментарий
16.07.2020 18:15 Ответить
Кожна нормальна людина розуміє, чому не відбулась УНР, тому, що швидко втратила підтримку населення тодішньої України, так як на фоні всих подій, політики-пани чубатились за свої інтереси, народ це швидко зрозумів і підтримка впала до нуля. Такі самі тенденції відбуваються і зараз, тільки медляніше.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:25 Ответить
Они боролись с врагами Украины! С фашистами, с красными... без разницы. С врагами!
Поэтому вполне достойные люди Украины! Достойны уважения. Мне этого вполне достаточно.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:35 Ответить
